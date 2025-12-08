  1. Realting.com
  2. Thailand
  3. Pa Khlok
  4. Wohnungen in Neubauten

Neubauwohnungen in Pa Khlok, Thailand

Wohnanlage Blue Canyon Heights
Wohnanlage Blue Canyon Heights
Wohnanlage Blue Canyon Heights
Wohnanlage Blue Canyon Heights
Wohnanlage Blue Canyon Heights
Wohnanlage Blue Canyon Heights
Thalang, Thailand
von
$662,822
Finishing-Optionen Mit Innenausbau
Blue Canyon Heights Condos ist ein neues Wohnprojekt im renommierten Blue Canyon Country Club, günstig gelegen in der Nähe des internationalen Flughafens Phuket und der Strände im Norden Phukets wie Mai Khao, Nai Yang und Nai Thon.Dieses Projekt besteht aus 10 niedrigen Gebäuden inmitten des…
Phuket Property Association
Wohnanlage The Title Serenity Naiyang – Phuket
Wohnanlage The Title Serenity Naiyang – Phuket
Wohnanlage The Title Serenity Naiyang – Phuket
Wohnanlage The Title Serenity Naiyang – Phuket
Wohnanlage The Title Serenity Naiyang – Phuket
Wohnanlage The Title Serenity Naiyang – Phuket
Sakhu, Thailand
von
$80,473
Finishing-Optionen Mit Innenausbau
Jahr der Inbetriebnahme 2026
Etagenzahl 7
Fläche 25–123 m²
16 Immobilienobjekte 16
Tickets nach Phuket und zurück als Geschenk!*Für wen es geeignet ist: Das Projekt ist aufgrund seiner Nähe zu Schulen, Geschäften und Restaurants ideal für Familien mit Kindern. Die Preise in der Gegend sind recht erschwinglich, was es für einen dauerhaften Wohnsitz auf der Insel attraktiv m…
Kosten, USD
Wohnung 1 zimmer
25.0 – 37.0
89,002 – 140,250
Wohnung 2 zimmer
57.0 – 63.0
219,293 – 261,461
Wohnung 3 zimmer
119.0 – 123.0
432,588 – 503,019
Tumanov Group
Wohnanlage New villas with a view of the sea, Phuket, Thailand
Wohnanlage New villas with a view of the sea, Phuket, Thailand
Wohnanlage New villas with a view of the sea, Phuket, Thailand
Wohnanlage New villas with a view of the sea, Phuket, Thailand
Wohnanlage New villas with a view of the sea, Phuket, Thailand
Wohnanlage New villas with a view of the sea, Phuket, Thailand
Pa Khlok, Thailand
von
$3,92M
Wir bieten Villen im tropischen Stil mit Pools und Blick auf das Meer.Die Residenz verfügt über rund um die Uhr Sicherheit.Lage und Infrastruktur in der Nähe Marina - 5 MinutenGolfplatz - 15 MinutenPhuket International Airport - 25 MinutenAtemberaubende tropische Sonnenuntergänge, spektakulä…
TRANIO
Wohnanlage Utopia Dream
Wohnanlage Utopia Dream
Wohnanlage Utopia Dream
Wohnanlage Utopia Dream
Wohnanlage Utopia Dream
Wohnanlage Utopia Dream
Wohnanlage Utopia Dream
Thep Krasatti, Thailand
Preis auf Anfrage
Finishing-Optionen Mit Innenausbau
Jahr der Inbetriebnahme 2024
Etagenzahl 7
Das Projekt wird aus Eigentumswohnungen verschiedener Designs und Themen, einer Villa, einem Infinity-Pool auf dem Dach, einem Fitnessstudio, einem Spa, einem japanischen Restaurant, einem großen Swimmingpool mit Wassergarten sowie einer schlaflosen Entspannungs- und Unterhaltungsmöglichkeit…
Udomo
Wohnanlage UTOPIA THALANG
Wohnanlage UTOPIA THALANG
Wohnanlage UTOPIA THALANG
Wohnanlage UTOPIA THALANG
Wohnanlage UTOPIA THALANG
Wohnanlage UTOPIA THALANG
Thep Krasatti, Thailand
von
$154,179
Finishing-Optionen Mit Innenausbau
Phuket is the free and safe place they are looking for. We have successfully developed this villa project suitable for long-term stay in pure Japanese style of simplicity, the minimalism of Japanese style and the pure nature of Phuket are the combination methods we have all been looking for.…
Udomo
Wohnanlage Complex of villas with swimming pools and picturesque views in a sought-after area of Phuket, Thailand
Wohnanlage Complex of villas with swimming pools and picturesque views in a sought-after area of Phuket, Thailand
Wohnanlage Complex of villas with swimming pools and picturesque views in a sought-after area of Phuket, Thailand
Wohnanlage Complex of villas with swimming pools and picturesque views in a sought-after area of Phuket, Thailand
Wohnanlage Complex of villas with swimming pools and picturesque views in a sought-after area of Phuket, Thailand
Wohnanlage Complex of villas with swimming pools and picturesque views in a sought-after area of Phuket, Thailand
Pa Khlok, Thailand
von
$881,939
Diese dreistöckigen Luxusvillen bieten außergewöhnlichen Komfort und Privatsphäre. Hier finden Sie ein einzigartiges lebendiges Erlebnis des geräumigen Wohnens mit einer Master-Suite mit einem langen Infinity-Pool, der atemberaubende Meeres- und Mangrovenwald-Vitas umrahmt - und Sie in die S…
TRANIO
Wohnanlage Stylish residential complex Arise Vibe in the Thalang area.
Wohnanlage Stylish residential complex Arise Vibe in the Thalang area.
Wohnanlage Stylish residential complex Arise Vibe in the Thalang area.
Wohnanlage Stylish residential complex Arise Vibe in the Thalang area.
Wohnanlage Stylish residential complex Arise Vibe in the Thalang area.
Wohnanlage Stylish residential complex Arise Vibe in the Thalang area.
Wohnanlage Stylish residential complex Arise Vibe in the Thalang area.
Pa Khlok, Thailand
von
$71,000
Finishing-Optionen Mit Innenausbau
Jahr der Inbetriebnahme 2026
Stilvolle Wohnanlage im Talang-Bereich von einem thailändischen Entwickler mit 15 Jahren Bauerfahrung.Das Projekt bietet stilvolle und komfortable Apartments mit einem gut ausgedachten Layout, in einer ruhigen und grünen Gegend. Die Bewohner haben Zugang zu einem Schwimmbad, einem Fitnessber…
Smart Home
Wohnanlage Royal Lee The Terminal Phuket
Wohnanlage Royal Lee The Terminal Phuket
Wohnanlage Royal Lee The Terminal Phuket
Wohnanlage Royal Lee The Terminal Phuket
Wohnanlage Royal Lee The Terminal Phuket
Wohnanlage Royal Lee The Terminal Phuket
Sakhu, Thailand
von
$81,131
Finishing-Optionen Mit Innenausbau
Jahr der Inbetriebnahme 2022
Etagenzahl 8
Fläche 31–67 m²
6 Immobilienobjekte 6
Hin- und Rückflugtickets nach Phuket als Geschenk!*Für wen ist es: Das Royal Lee-Projekt ist perfekt für alle, die einen luxuriösen und modernen Lebensstil mit hohem Komfort suchen. Es ist ideal für alle, die alle Vorteile des Lebens in Phuket genießen möchten, sei es als Dauerwohnsitz oder …
Kosten, USD
Wohnung 1 zimmer
31.4 – 37.4
89,730 – 112,478
Wohnung 2 zimmer
66.5
201,329
Tumanov Group
Wohnanlage Title Serenity
Wohnanlage Title Serenity
Wohnanlage Title Serenity
Wohnanlage Title Serenity
Wohnanlage Title Serenity
Wohnanlage Title Serenity
Sakhu, Thailand
von
$86,795
Finishing-Optionen Mit Innenausbau
Jahr der Inbetriebnahme 2026
Etagenzahl 7
Fläche 26–112 m²
3 Immobilienobjekte 3
Ferienwohnungen zu erschwinglichen Preisen in einem Komplex mit reicher InfrastrukturEin neues Projekt von einem bewährten Entwickler.Es besteht aus sechs siebengeschossigen Gebäuden mit 814 Wohnungen.Eine Auswahl an Einzel- und Doppelwohnungen mit einer Fläche von 30 bis 60 Quadratmetern.Ei…
Kosten, USD
Wohnung 1 zimmer
26.0
92,303
Wohnung 2 zimmer
56.0
233,805
Wohnung 3 zimmer
112.0
415,363
Phuket Property Association
Wohnanlage Title Serenity is a complex located 500 meters from Nai Yang Beach.
Wohnanlage Title Serenity is a complex located 500 meters from Nai Yang Beach.
Wohnanlage Title Serenity is a complex located 500 meters from Nai Yang Beach.
Wohnanlage Title Serenity is a complex located 500 meters from Nai Yang Beach.
Wohnanlage Title Serenity is a complex located 500 meters from Nai Yang Beach.
Wohnanlage Title Serenity is a complex located 500 meters from Nai Yang Beach.
Sakhu, Thailand
von
$105,000
Finishing-Optionen Mit Innenausbau
Jahr der Inbetriebnahme 2026
The complex is located just 500 meters from Nai Yang Beach, covers an area of ​​22,000 m², and comprises six residential buildings, each seven stories high, with a total of 814 apartments. This project offers a unique combination of luxury and comfort in a coastal location with a convenie…
Smart Home
Wohnanlage New guarded complex of furnished villas with swimming pools close to the golf club, Phuket, Thailand
Wohnanlage New guarded complex of furnished villas with swimming pools close to the golf club, Phuket, Thailand
Wohnanlage New guarded complex of furnished villas with swimming pools close to the golf club, Phuket, Thailand
Wohnanlage New guarded complex of furnished villas with swimming pools close to the golf club, Phuket, Thailand
Wohnanlage New guarded complex of furnished villas with swimming pools close to the golf club, Phuket, Thailand
Wohnanlage New guarded complex of furnished villas with swimming pools close to the golf club, Phuket, Thailand
Pa Khlok, Thailand
von
$616,432
Ein tropisches Heiligtum der Ruhe, die Residenz ist eingebettet inmitten üppiger Grün und bietet sensationelle Ausblicke auf das Andaman Meer.Entwickelt von 28 privaten Pool-Villen von bis zu 5 Schlafzimmer-Konfigurationen, jede Villa ist ein Meisterwerk, das Elite-Investoren, anspruchsvolle…
TRANIO
Wohnanlage THE TITLE SERENITY
Wohnanlage THE TITLE SERENITY
Wohnanlage THE TITLE SERENITY
Wohnanlage THE TITLE SERENITY
Wohnanlage THE TITLE SERENITY
Wohnanlage THE TITLE SERENITY
Sakhu, Thailand
von
$94,384
Finishing-Optionen Mit Innenausbau
Jahr der Inbetriebnahme 2026
Etagenzahl 7
Investieren Sie in ein einzigartiges Zuhause mit herrlichem Blick auf das Andaman Meer!Perfekt für dauerhafte Residenz und Miete! Erträge von 7 Prozent!In der Nähe von Nai Yang Beach!Die Wohnung ist möbliert! Installation!Der Titel Serenity ist ein Komplex im Bau von einem Premium-Entwickler…
DDA Real Estate
