Wohnanlage Babylon Sky Garden II
Wohnanlage Babylon Sky Garden II
Wohnanlage Babylon Sky Garden II
Wohnanlage Babylon Sky Garden II
Wohnanlage Babylon Sky Garden II
Wohnanlage Babylon Sky Garden II
Rawai, Thailand
von
$134,887
Finishing-Optionen Mit Innenausbau
Jahr der Inbetriebnahme 2025
Etagenzahl 6
Fläche 43–147 m²
35 Immobilienobjekte 35
Babylon Sky Garden II – Neue Eigentumswohnung mit Meerblick in Rawai, Thailand. Ein einzigartiges Projekt, das sich durch italienisches Design und traditionelle thailändische Gastfreundschaft auszeichnet. Fünfstöckiges Gebäude mit 49 stilvollen Ein-/Zwei-Schlafzimmer-Einheiten und Suit…
Immobilientyp
Fläche, m²
Kosten, USD
Wohnung 1 zimmer
57.5 – 59.7
252,818 – 299,893
Wohnung 2 zimmer
68.9 – 147.2
217,088 – 739,780
Wohnung
43.2 – 45.1
162,941 – 169,991
Immobilienagentur
Udomo
Wohnanlage Aura Condominium
Wohnanlage Aura Condominium
Wohnanlage Aura Condominium
Wohnanlage Aura Condominium
Wohnanlage Aura Condominium
Wohnanlage Aura Condominium
Rawai, Thailand
von
$84,679
Finishing-Optionen Mit Innenausbau
Jahr der Inbetriebnahme 2026
Etagenzahl 7
Ferienwohnungen Aura Condominium in der Nähe von Nai HarnAURA Condominium ist ein modernes Kondominium-Projekt in Rawai, Provinz Phuket. Das Kondominium verfügt über 2 Gebäude, jedes Gebäude mit 7 Etagen, insgesamt 241 Einheiten. Eigentumswohnungen zum Verkauf reichen von 2,63 Millionen Baht…
Verein
Phuket Property Association
Wohnanlage Wyndham Grand Phuket Nai Harn Beach
Wohnanlage Wyndham Grand Phuket Nai Harn Beach
Wohnanlage Wyndham Grand Phuket Nai Harn Beach
Wohnanlage Wyndham Grand Phuket Nai Harn Beach
Wohnanlage Wyndham Grand Phuket Nai Harn Beach
Wohnanlage Wyndham Grand Phuket Nai Harn Beach
Rawai, Thailand
von
$317,578
Finishing-Optionen Mit Innenausbau
Etagenzahl 4
Neben einem See in der Nähe von Nai Harn Beach, wird die Wyndham Nai Harn Beach Condo Entwicklung von zwölf 4-stöckigen Gebäuden mit 353 Einheiten umfassen.Alle Einheiten sind ein Schlafzimmer, mit Größen von 40m2 bis 61m2. Alle verfügen über einen eigenen Balkon mit See, Pool oder Blick auf…
Verein
Phuket Property Association
Karon PhuketKaron Phuket
Wohnanlage Rawayana
Wohnanlage Rawayana
Wohnanlage Rawayana
Wohnanlage Rawayana
Wohnanlage Rawayana
Wohnanlage Rawayana
Rawai, Thailand
von
$159,647
Finishing-Optionen Mit Innenausbau
Jahr der Inbetriebnahme 2026
Etagenzahl 4
Das einzigartige Konzept des Projekts macht es zu einem Anziehungspunkt für den gesamten Stadtteil Rawai. Die Unterkunft hier hat ein hohes Mietpotenzial unabhängig von der Saison. In einem Komplex von 35 Premium-Villen und 2 Eigentumswohnungen.RentalPool-Programm: 40% des Einkommens an den …
Verein
Phuket Property Association
Wohnanlage New residence with swimming pools and gardens at 250 meters from the coast, 10 minutes walk from the international school, Phuket, Thailand
Wohnanlage New residence with swimming pools and gardens at 250 meters from the coast, 10 minutes walk from the international school, Phuket, Thailand
Wohnanlage New residence with swimming pools and gardens at 250 meters from the coast, 10 minutes walk from the international school, Phuket, Thailand
Wohnanlage New residence with swimming pools and gardens at 250 meters from the coast, 10 minutes walk from the international school, Phuket, Thailand
Wohnanlage New residence with swimming pools and gardens at 250 meters from the coast, 10 minutes walk from the international school, Phuket, Thailand
Wohnanlage New residence with swimming pools and gardens at 250 meters from the coast, 10 minutes walk from the international school, Phuket, Thailand
Rawai, Thailand
von
$674,025
Wir bieten stilvolle Apartments mit Panoramablick auf den Garten und das Meer (3-5 Etagen).Einige Apartments verfügen über private Swimmingpools.Die moderne Residenz im italienischen Stil verfügt über einen großen Pool mit einer Kinderzone, einen üppigen tropischen Garten, eine sonnige Terra…
Immobilienagentur
TRANIO
Wohnanlage Residential complex with a pool, a co-working area and a panoramic view close to the promenade and an international school, Rawai, Phuket
Wohnanlage Residential complex with a pool, a co-working area and a panoramic view close to the promenade and an international school, Rawai, Phuket
Wohnanlage Residential complex with a pool, a co-working area and a panoramic view close to the promenade and an international school, Rawai, Phuket
Wohnanlage Residential complex with a pool, a co-working area and a panoramic view close to the promenade and an international school, Rawai, Phuket
Wohnanlage Residential complex with a pool, a co-working area and a panoramic view close to the promenade and an international school, Rawai, Phuket
Wohnanlage Residential complex with a pool, a co-working area and a panoramic view close to the promenade and an international school, Rawai, Phuket
Rawai, Thailand
von
$247,504
Enigma Residence ist der einzigartige Wohnkomplex, in dem Komfort und Qualität mit fortschrittlichen Technologien kombiniert werden, die wahr werden.EigenschaftenFerienwohnungen mit Meerblickvernünftige Layouts"Smart Home" Systemmodernes Design und hochwertige MaterialienLobby und RezeptionT…
Immobilienagentur
TRANIO
Wohnanlage Luxury apartments in a residence with 5 swimming pools, a spa and a kids' club, 900 meters from the beach, Nai Harn, Phuket, Thailand
Wohnanlage Luxury apartments in a residence with 5 swimming pools, a spa and a kids' club, 900 meters from the beach, Nai Harn, Phuket, Thailand
Wohnanlage Luxury apartments in a residence with 5 swimming pools, a spa and a kids' club, 900 meters from the beach, Nai Harn, Phuket, Thailand
Wohnanlage Luxury apartments in a residence with 5 swimming pools, a spa and a kids' club, 900 meters from the beach, Nai Harn, Phuket, Thailand
Wohnanlage Luxury apartments in a residence with 5 swimming pools, a spa and a kids' club, 900 meters from the beach, Nai Harn, Phuket, Thailand
Wohnanlage Luxury apartments in a residence with 5 swimming pools, a spa and a kids' club, 900 meters from the beach, Nai Harn, Phuket, Thailand
Rawai, Thailand
von
$148,167
Die Residenz bietet rund um die Uhr Sicherheit, Parkplätze im Innen- und Außenbereich, einen Co-Working-Bereich, 2 Schwimmbäder, einen Kinderpool, einen Kinderclub und einen Spielplatz, ein Kino, ein Spa-Center, eine Sauna und einen Fitnessraum, ein Restaurant und eine Bar, einen Dachpool mi…
Immobilienagentur
TRANIO
Wohnanlage Utopia Urban Glam (phase 4 of Utopia Naiharn)
Wohnanlage Utopia Urban Glam (phase 4 of Utopia Naiharn)
Wohnanlage Utopia Urban Glam (phase 4 of Utopia Naiharn)
Wohnanlage Utopia Urban Glam (phase 4 of Utopia Naiharn)
Wohnanlage Utopia Urban Glam (phase 4 of Utopia Naiharn)
Wohnanlage Utopia Urban Glam (phase 4 of Utopia Naiharn)
Rawai, Thailand
von
$112,999
Finishing-Optionen Mit Innenausbau
Jahr der Inbetriebnahme 2026
Etagenzahl 7
Utopia Urban Lux - Glam Phuket ist ein luxuriöser Kondominiumkomplex, der die vierte Phase des Utopia Nai Harn Projekts bildet.Hier sind einige Gründe, warum Sie diesen Komplex wählen sollten:Vorzügliche Lage: Einer der beliebtesten Strände von Phuket, bekannt für Unterhaltung und Nachtleben…
Verein
Phuket Property Association
Wohnanlage New stylish residential complex 400 m from Rawai beach, Phuket, Thailand
Wohnanlage New stylish residential complex 400 m from Rawai beach, Phuket, Thailand
Wohnanlage New stylish residential complex 400 m from Rawai beach, Phuket, Thailand
Wohnanlage New stylish residential complex 400 m from Rawai beach, Phuket, Thailand
Wohnanlage New stylish residential complex 400 m from Rawai beach, Phuket, Thailand
Wohnanlage New stylish residential complex 400 m from Rawai beach, Phuket, Thailand
Rawai, Thailand
von
$156,718
Voraussichtliches Hochprofil Titelprojekt des geliebten Entwicklers Rhom Bho Property in Phuket.Das Projekt wird besonders auf den Komfort und die Zufriedenheit der Bedürfnisse der Bewohner achten: Design unter Berücksichtigung der Privatsphäre, Verwendung hochwertiger Materialien. Der visue…
Immobilienagentur
TRANIO
Wohnanlage Saturday S
Wohnanlage Saturday S
Wohnanlage Saturday S
Wohnanlage Saturday S
Wohnanlage Saturday S
Wohnanlage Saturday S
Rawai, Thailand
von
$192,981
Finishing-Optionen Mit Innenausbau
Jahr der Inbetriebnahme 2017
Etagenzahl 4
Fläche 43–118 m²
18 Immobilienobjekte 18
Vollständig möbliert Über den Komplex: Diese Wohnanlage in Phuket bietet 119 moderne und geräumige Einheiten auf einer Fläche von 7.000 Quadratmetern. Es sind verschiedene Einheitentypen mit Größen von 50 bis 75 Quadratmetern erhältlich. Der Komplex zeichnet sich durch seine elegante Archite…
Immobilientyp
Fläche, m²
Kosten, USD
Wohnung 1 zimmer
43.0 – 82.0
162,535 – 279,713
Wohnung 2 zimmer
80.0 – 118.0
273,497 – 388,490
Immobilienagentur
Tumanov Group
Wohnanlage SUNNYMOON
Wohnanlage SUNNYMOON
Wohnanlage SUNNYMOON
Wohnanlage SUNNYMOON
Wohnanlage SUNNYMOON
Wohnanlage SUNNYMOON
Rawai, Thailand
von
$125,684
Jahr der Inbetriebnahme 2025
Etagenzahl 8
Hochmoderne Apartments in der Nähe des schneeweißen Strandes von Nai Harn! Eine ausgezeichnete Option für einen dauerhaften Wohnsitz, eine Investition oder eine Vermietung! Angesichts der Anwesenheit einer großen Anzahl von Dank der Annehmlichkeiten der Wohnanlage und der ausgebauten I…
Immobilienagentur
DDA Real Estate
Wohnanlage UTOPIA LUX GLAM
Wohnanlage UTOPIA LUX GLAM
Wohnanlage UTOPIA LUX GLAM
Wohnanlage UTOPIA LUX GLAM
Wohnanlage UTOPIA LUX GLAM
Wohnanlage UTOPIA LUX GLAM
Rawai, Thailand
Preis auf Anfrage
Finishing-Optionen Mit Innenausbau
Jahr der Inbetriebnahme 2026
Etagenzahl 7
Profitable Investition!Garantiertes Einkommen 7% für drei Jahre! Ratenplan! Nur 800 Meter bis zum Meer. Utopia — sind die ersten thematischen Eigentumswohnungen und Residenzen der Insel, die sich zu einem luxuriösen Boutique-Hotel entwickeln möchten. Ausstattung: Innenhof mit gepflegtem G…
Immobilienagentur
DDA Real Estate
Wohnanlage New complex of villas with a wellness center and a meeting room close to Nai Harn Beach, Phuket, Thailand
Wohnanlage New complex of villas with a wellness center and a meeting room close to Nai Harn Beach, Phuket, Thailand
Wohnanlage New complex of villas with a wellness center and a meeting room close to Nai Harn Beach, Phuket, Thailand
Wohnanlage New complex of villas with a wellness center and a meeting room close to Nai Harn Beach, Phuket, Thailand
Wohnanlage New complex of villas with a wellness center and a meeting room close to Nai Harn Beach, Phuket, Thailand
Wohnanlage New complex of villas with a wellness center and a meeting room close to Nai Harn Beach, Phuket, Thailand
Rawai, Thailand
von
$1,01M
Der Komplex besteht aus modernen Luxusvillen, gebaut mit hochwertigen Materialien und mit großer Aufmerksamkeit auf Details. Mit modernen Designsund funktionale Wohnräume, sie erfüllen alle Bedürfnisse.Das Projekt umfasst:EmpfangFitnesscenterTagungsraumWellnesscenterSaunaSicherheit und Video…
Immobilienagentur
TRANIO
Wohnanlage VIP Space Odyssey
Wohnanlage VIP Space Odyssey
Wohnanlage VIP Space Odyssey
Wohnanlage VIP Space Odyssey
Wohnanlage VIP Space Odyssey
Wohnanlage VIP Space Odyssey
Rawai, Thailand
von
$125,510
Finishing-Optionen Mit Innenausbau
Jahr der Inbetriebnahme 2027
Etagenzahl 8
Fläche 30–60 m²
3 Immobilienobjekte 3
Neues Apartmentprojekt in RawaiDieses Projekt befindet sich zwischen den schönen Stränden von Nine Harn und Rawai.Neben den schönen Stränden in der Nähe des Komplexes gibt es Infrastruktureinrichtungen - Einkaufszentren, Restaurants, internationale Schulen.Der Komplex - 4 Gebäude und Villen.…
Immobilientyp
Fläche, m²
Kosten, USD
Wohnung 1 zimmer
30.0 – 32.0
133,475 – 145,774
Wohnung 2 zimmer
60.0
273,327
Verein
Phuket Property Association
Wohnanlage New gated complex of villas 10 minutes away from Rawai Beach, Phuket, Thailand
Wohnanlage New gated complex of villas 10 minutes away from Rawai Beach, Phuket, Thailand
Wohnanlage New gated complex of villas 10 minutes away from Rawai Beach, Phuket, Thailand
Wohnanlage New gated complex of villas 10 minutes away from Rawai Beach, Phuket, Thailand
Wohnanlage New gated complex of villas 10 minutes away from Rawai Beach, Phuket, Thailand
Wohnanlage New gated complex of villas 10 minutes away from Rawai Beach, Phuket, Thailand
Rawai, Thailand
von
$388,546
Die Residenz ist eine abgeschiedene exklusive Wohnanlage mit rund um die Uhr Sicherheit umgeben von üppiger Flora und grünen Hügeln.Alle Unterkünfte sind geräumig und luftig 2 & 3 Schlafzimmer Pool Villen mit reichlich natürlichem Licht.Abschluss - 4. Quartal 2026.Vorteile Die Ausbeute beträ…
Immobilienagentur
TRANIO
Wohnanlage Calypso Garden
Wohnanlage Calypso Garden
Wohnanlage Calypso Garden
Wohnanlage Calypso Garden
Wohnanlage Calypso Garden
Wohnanlage Calypso Garden
Rawai, Thailand
von
$162,216
Finishing-Optionen Mit Innenausbau
Jahr der Inbetriebnahme 2019
Etagenzahl 7
Fläche 45–116 m²
11 Immobilienobjekte 11
550 Meter bis zum Meer, garantiertes EinkommenÜber die Anlage:Komfortable Apartments für Urlaub oder Langzeitaufenthalte im Süden von Phuket. Gemütliche Boutique-Anlage mit geräumigen Appartements ab 45 qm. Der Komplex umfasst ein Café auf dem Dach, eine Bar, einen Fitnessraum, ein SPA, eine…
Immobilientyp
Fläche, m²
Kosten, USD
Wohnung 1 zimmer
45.0 – 68.0
139,856 – 272,254
Wohnung 2 zimmer
81.0 – 116.0
357,100 – 452,201
Immobilienagentur
Tumanov Group
Wohnanlage Sunny Moon
Wohnanlage Sunny Moon
Wohnanlage Sunny Moon
Wohnanlage Sunny Moon
Wohnanlage Sunny Moon
Wohnanlage Sunny Moon
Rawai, Thailand
Preis auf Anfrage
Finishing-Optionen Mit Innenausbau
Jahr der Inbetriebnahme 2025
Etagenzahl 7
Sunny Moon is an exclusive complex in Thailand for connoisseurs of a full life in balance. In the complex, everything is thought out to the smallest detail, taking into account the needs of modern people, to provide them with maximum comfort. The ideal location is filled with love, energy an…
Immobilienagentur
Udomo
Wohnanlage New residential complex with excellent infrastructure 250 m from Rawai beach, Phuket, Thailand
Wohnanlage New residential complex with excellent infrastructure 250 m from Rawai beach, Phuket, Thailand
Wohnanlage New residential complex with excellent infrastructure 250 m from Rawai beach, Phuket, Thailand
Wohnanlage New residential complex with excellent infrastructure 250 m from Rawai beach, Phuket, Thailand
Wohnanlage New residential complex with excellent infrastructure 250 m from Rawai beach, Phuket, Thailand
Wohnanlage New residential complex with excellent infrastructure 250 m from Rawai beach, Phuket, Thailand
Rawai, Thailand
von
$248,375
Neue Anlage am Sonnenuntergang Strand von Rawai von einem zuverlässigen Entwickler, dessen vorheriges Projekt in einer halben Stunde ausverkauft wurde! Die Architektur des Projekts wird im italienischen Stil durchgeführt. Einsatz hochwertiger Materialien und Bautechnologien. Geräumige Balkon…
Immobilienagentur
TRANIO
Wohnanlage Harmony Condominium
Wohnanlage Harmony Condominium
Wohnanlage Harmony Condominium
Wohnanlage Harmony Condominium
Wohnanlage Harmony Condominium
Wohnanlage Harmony Condominium
Rawai, Thailand
von
$128,767
Finishing-Optionen Mit Innenausbau
Jahr der Inbetriebnahme 2025
Etagenzahl 8
Fläche 34 m²
2 Immobilienobjekte 2
Immobilientyp
Fläche, m²
Kosten, USD
Wohnung 1 zimmer
33.7
129,024
Verein
Phuket Property Association
Wohngebäude TheOne Naiharn
Wohngebäude TheOne Naiharn
Wohngebäude TheOne Naiharn
Wohngebäude TheOne Naiharn
Wohngebäude TheOne Naiharn
Wohngebäude TheOne Naiharn
Rawai, Thailand
von
$103,275
Finishing-Optionen Mit Innenausbau
Jahr der Inbetriebnahme 2024
Etagenzahl 8
Ich schlage vor, Sie kaufen während der Bauphase eine Wohnung in dem einzigartigen Komplex The One Naiharn in einem entwickelten Gebiet, 900 Meter vom Strand Naiharn — entfernt, dem laut Tripadvisor schönsten Strand auf Phuket Island. Die Eigentumswohnung befindet sich im Süden der Insel, d…
Bauherr
The One Phuket Naiharn
Wohnanlage Luxurious Next Point Condominium project in Rawai area.
Wohnanlage Luxurious Next Point Condominium project in Rawai area.
Wohnanlage Luxurious Next Point Condominium project in Rawai area.
Wohnanlage Luxurious Next Point Condominium project in Rawai area.
Wohnanlage Luxurious Next Point Condominium project in Rawai area.
Wohnanlage Luxurious Next Point Condominium project in Rawai area.
Rawai, Thailand
von
$93,000
Finishing-Optionen Mit Innenausbau
Jahr der Inbetriebnahme 2027
Next Point Condominium is a modern, next-generation investment project located in the picturesque Rawai area in southern Phuket, 700 meters from the sea. The complex combines unique architecture, cutting-edge construction technologies, and business-class infrastructure, creating a comfort…
Immobilienagentur
Smart Home
Wohnanlage Utopia Dream U2
Wohnanlage Utopia Dream U2
Wohnanlage Utopia Dream U2
Wohnanlage Utopia Dream U2
Wohnanlage Utopia Dream U2
Wohnanlage Utopia Dream U2
Rawai, Thailand
von
$91,539
Finishing-Optionen Mit Innenausbau
Etagenzahl 7
Dream Builder hilft Ihnen, Ihre Träume über verschiedene Konzepte im U2-Projekt zu erfüllen. Realisieren Sie Ihre Träume unter vielen Stilen von einzigartig gestalteten Zimmern. Lassen Sie Ihren Traum in die Realität leuchten. Die Inspiration für den Bau liegt hinter den folgenden Punkten.Gr…
Verein
Phuket Property Association
Wohnanlage Utopia Mini 2
Wohnanlage Utopia Mini 2
Wohnanlage Utopia Mini 2
Wohnanlage Utopia Mini 2
Wohnanlage Utopia Mini 2
Wohnanlage Utopia Mini 2
Rawai, Thailand
von
$113,129
Finishing-Optionen Mit Innenausbau
Jahr der Inbetriebnahme 2025
Etagenzahl 7
Das Beste der Besten!  Utopia möchte nicht wie seine Konkurrenten sein und den Traum zum Leben erwecken, eine Multi-Themen-Immobilie zu schaffen. Die gewählte Lage befindet sich im Hinterland von Nai-Harn Beach und Rawai Beach, um sowohl die renommierten wunderschönen Strände als auch eine A…
Verein
Phuket Property Association
Wohnanlage New complex of villas with swimming pools 850 meters from Rawai Beach, Phuket, Thailand
Wohnanlage New complex of villas with swimming pools 850 meters from Rawai Beach, Phuket, Thailand
Wohnanlage New complex of villas with swimming pools 850 meters from Rawai Beach, Phuket, Thailand
Wohnanlage New complex of villas with swimming pools 850 meters from Rawai Beach, Phuket, Thailand
Wohnanlage New complex of villas with swimming pools 850 meters from Rawai Beach, Phuket, Thailand
Wohnanlage New complex of villas with swimming pools 850 meters from Rawai Beach, Phuket, Thailand
Rawai, Thailand
von
$582,820
Willkommen in unserer exklusiven Sammlung moderner Luxusvillen in der idyllischen Lage von Rawai, Phuket. Mit der perfekten Mischung aus Eleganz und Funktionalität, diese sorgfältig gestalteten 3 und 4-Zimmer-Villen neu definieren Luxus leben in Phuket, südlich von Thailand, wo einer der wel…
Immobilienagentur
TRANIO
Wohnanlage Modern residential complex with a wide range of services near Rawai Beach, Phuket, Thailand
Wohnanlage Modern residential complex with a wide range of services near Rawai Beach, Phuket, Thailand
Wohnanlage Modern residential complex with a wide range of services near Rawai Beach, Phuket, Thailand
Wohnanlage Modern residential complex with a wide range of services near Rawai Beach, Phuket, Thailand
Wohnanlage Modern residential complex with a wide range of services near Rawai Beach, Phuket, Thailand
Wohnanlage Modern residential complex with a wide range of services near Rawai Beach, Phuket, Thailand
Rawai, Thailand
von
$366,190
Dieses moderne Kondominium mit einem einzigartigen romantischen Stil besticht von der ersten Sekunde mit seiner gemütlichen Atmosphäre und einem Gefühl der absoluten Gelassenheit. Ein sensationeller Cocktail von Lichttönen, überraschend einfache Formen und charakteristische Innenräume schaff…
Immobilienagentur
TRANIO
Wohnanlage New complex of villas with swimming pools and sports areas close to Rawai Promenade and Nai Harn Beach, Phuket, Thailand
Wohnanlage New complex of villas with swimming pools and sports areas close to Rawai Promenade and Nai Harn Beach, Phuket, Thailand
Wohnanlage New complex of villas with swimming pools and sports areas close to Rawai Promenade and Nai Harn Beach, Phuket, Thailand
Wohnanlage New complex of villas with swimming pools and sports areas close to Rawai Promenade and Nai Harn Beach, Phuket, Thailand
Wohnanlage New complex of villas with swimming pools and sports areas close to Rawai Promenade and Nai Harn Beach, Phuket, Thailand
Wohnanlage New complex of villas with swimming pools and sports areas close to Rawai Promenade and Nai Harn Beach, Phuket, Thailand
Rawai, Thailand
von
$826,432
Der Komplex umfasst 16 luxuriöse 2-stöckige Villen, in denen moderne Öko-Stil mit tropischem Grün kombiniert wird. Der High-Tech-Stil wird an diejenigen appellieren, die nach innovativen Lösungen suchen, ohne über Harmonie mit der Natur zu vergessen.Die Wohnentwicklung bietet die einzigartig…
Immobilienagentur
TRANIO
Wohnanlage VIP SPACE ODYSSEY
Wohnanlage VIP SPACE ODYSSEY
Wohnanlage VIP SPACE ODYSSEY
Wohnanlage VIP SPACE ODYSSEY
Wohnanlage VIP SPACE ODYSSEY
Wohnanlage VIP SPACE ODYSSEY
Rawai, Thailand
von
$103,755
Finishing-Optionen Mit Innenausbau
Jahr der Inbetriebnahme 2028
Etagenzahl 8
Attraktives Investitionsobjekt!Ein garantiertes Einkommen von 6 % für die ersten 3 Jahre.Installation!800 Meter vom Strand Rawai entfernt!VIP Space Odyssey ist gegen einen Hintergrund von bewaldeten Hügeln gesetzt.Ausstattung: Sporthalle, Infinity-Pool auf dem Dach, Kinderzimmer.Ort:- Strand…
Immobilienagentur
DDA Real Estate
Wohnanlage Utopia Naiharn
Wohnanlage Utopia Naiharn
Wohnanlage Utopia Naiharn
Wohnanlage Utopia Naiharn
Wohnanlage Utopia Naiharn
Rawai, Thailand
Preis auf Anfrage
Finishing-Optionen Mit Innenausbau
Etagenzahl 4
Das Utopia Naiharn gilt als unser Flaggschiff-Hotel und liegt günstig zwischen zwei der berühmtesten Strände der Insel. Rawai und Naiharn sowie in der Nähe des fotogenen Yanui Beach. Dieses moderne Luxusresort verfügt über Zimmer mit großem Wohnraum, einem separaten Schlafzimmer mit eigenem …
Immobilienagentur
Udomo
Wohnanlage Sirius Condominium
Wohnanlage Sirius Condominium
Wohnanlage Sirius Condominium
Wohnanlage Sirius Condominium
Wohnanlage Sirius Condominium
Wohnanlage Sirius Condominium
Rawai, Thailand
von
$139,923
Finishing-Optionen Mit Innenausbau
Jahr der Inbetriebnahme 2027
Etagenzahl 7
Eigentumswohnung Sirius ist ein aufregender neuer Wohnkomplex im lebhaften Bereich von Ravai, Phuket. Dieses moderne Projekt umfasst 3 Gebäude, insgesamt 282 Wohnungen auf 7 Etagen und bieten eine Vielzahl von modernen Wohnräumen, die verschiedene Lebensstile befriedigen. Von gemütlichen Stu…
Verein
Phuket Property Association
Wohnanlage New residence with restaurants, surrounded by three beaches, Phuket, Thailand
Wohnanlage New residence with restaurants, surrounded by three beaches, Phuket, Thailand
Wohnanlage New residence with restaurants, surrounded by three beaches, Phuket, Thailand
Wohnanlage New residence with restaurants, surrounded by three beaches, Phuket, Thailand
Wohnanlage New residence with restaurants, surrounded by three beaches, Phuket, Thailand
Wohnanlage New residence with restaurants, surrounded by three beaches, Phuket, Thailand
Rawai, Thailand
von
$125,549
Wir bieten moderne Apartments mit mehreren Arten (von 24 m2 bis 36 m2).Die Residenz verfügt über ein Kino, Restaurants und eine Bar, ein Spa, eine Sauna, ein Spielzimmer, zwei Swimmingpools.Abschluss - 31. März 2024.Vorteile 7% Jahreseinkommen innerhalb von 3 Jahren.Wenn Sie 100% des Preises…
Immobilienagentur
TRANIO
Wohnanlage Saturdays Residence
Wohnanlage Saturdays Residence
Wohnanlage Saturdays Residence
Wohnanlage Saturdays Residence
Wohnanlage Saturdays Residence
Wohnanlage Saturdays Residence
Rawai, Thailand
von
$196,189
Finishing-Optionen Mit Innenausbau
Etagenzahl 4
Fläche 57–80 m²
2 Immobilienobjekte 2
Ready -hergestellte Wohnungen im Süden im Premium -Segment Diese Eigentumswohnung in der Region Ravai wurde im September 2016 fertiggestellt. Es besteht aus 119 Wohnungen auf 4 Stockwerken und wurde von einem Entwickler mit einem tadellosen Ruf und einer langen Geschichte erfolgreicher Pr…
Immobilientyp
Fläche, m²
Kosten, USD
Wohnung 1 zimmer
57.0
212,064
Wohnung 2 zimmer
80.0
298,461
Verein
Phuket Property Association
Wohnanlage The Proud Condominium Rawai
Wohnanlage The Proud Condominium Rawai
Wohnanlage The Proud Condominium Rawai
Wohnanlage The Proud Condominium Rawai
Wohnanlage The Proud Condominium Rawai
Wohnanlage The Proud Condominium Rawai
Rawai, Thailand
von
$90,401
Finishing-Optionen Mit Innenausbau
Jahr der Inbetriebnahme 2020
Etagenzahl 5
Fläche 31 m²
2 Immobilienobjekte 2
Tickets nach Phuket und zurück als Geschenk!*Für wen es ist: Das Proud Condominium Rawai ist ideal für diejenigen, die eine Mischung aus grüner und ruhiger Umgebung mit Komfort und modernen Annehmlichkeiten suchen. Dieses Projekt ist besonders attraktiv für Familien und Investoren, die nach …
Immobilientyp
Fläche, m²
Kosten, USD
Wohnung 1 zimmer
30.5
99,982
Immobilienagentur
Tumanov Group
Wohnviertel Sovremennyy zhiloy kompleks Rawayana
Wohnviertel Sovremennyy zhiloy kompleks Rawayana
Wohnviertel Sovremennyy zhiloy kompleks Rawayana
Wohnviertel Sovremennyy zhiloy kompleks Rawayana
Wohnviertel Sovremennyy zhiloy kompleks Rawayana
Wohnviertel Sovremennyy zhiloy kompleks Rawayana
Rawai, Thailand
von
$128,824
Finishing-Optionen Mit Innenausbau
Jahr der Inbetriebnahme 2025
Etagenzahl 5
Der moderne Wohnkomplex Rawayana besteht aus mehreren Teilen und umfasst 22 Premium-Villen von 410 bis 665 qm, eine Eigentumswohnung mit 108 Apartments, ein Hotel mit 140 Zimmern sowie einen Einkaufs- und Unterhaltungskomplex. Alle Villen mit 4 bis 6 Schlafzimmern verfügen über einen eigenen…
Immobilienagentur
Udomo
Wohnanlage Nai Harn Condominium (NBC)
Wohnanlage Nai Harn Condominium (NBC)
Wohnanlage Nai Harn Condominium (NBC)
Wohnanlage Nai Harn Condominium (NBC)
Wohnanlage Nai Harn Condominium (NBC)
Wohnanlage Nai Harn Condominium (NBC)
Rawai, Thailand
von
$88,100
Finishing-Optionen Mit Innenausbau
Jahr der Inbetriebnahme 2015
Etagenzahl 7
Fläche 35–112 m²
17 Immobilienobjekte 17
2000 Meter bis zum MeerÜber die Anlage:Die Anlage bietet Apartments mit 1 und 2 Schlafzimmern sowie Penthäuser. Die Wohnungsgrößen reichen von 36 bis 118 qm. Ausstattung: Klimaanlage, Balkon, Küche, Wohnzimmer und separate Schlafzimmer. Annehmlichkeiten vor Ort: 24/7-Sicherheitsdienst, Schwi…
Immobilientyp
Fläche, m²
Kosten, USD
Wohnung 1 zimmer
35.0 – 50.0
90,129 – 175,534
Wohnung 2 zimmer
57.0 – 112.0
130,532 – 217,553
Immobilienagentur
Tumanov Group
Wohnanlage La Belle De Rawai Residence
Wohnanlage La Belle De Rawai Residence
Wohnanlage La Belle De Rawai Residence
Wohnanlage La Belle De Rawai Residence
Wohnanlage La Belle De Rawai Residence
Wohnanlage La Belle De Rawai Residence
Rawai, Thailand
von
$115,920
Finishing-Optionen Mit Innenausbau
Jahr der Inbetriebnahme 2027
Etagenzahl 5
Fläche 37–350 m²
12 Immobilienobjekte 12
Tickets nach Phuket und zurück als Geschenk!*Für wen ist es: Das Projekt kann Käufer anziehen, die eine Kombination aus Luxus, Komfort und Investitionspotenzial suchen.Über den Standort: Das Projekt liegt 100 Meter von Rawai Beach entfernt – einer komfortablen Wohngegend in Phuket, die sich …
Immobilientyp
Fläche, m²
Kosten, USD
Wohnung 1 zimmer
37.0 – 46.0
128,206 – 225,324
Wohnung 2 zimmer
73.2 – 77.2
308,374 – 353,587
Wohnung 4 zimmer
350.0
1,53M
Immobilienagentur
Tumanov Group
Wohnanlage New complex of villas with swimming pools, gardens and picturesque views, 2 minutes away from Nai Harn Beach, Phuket, Thailand
Wohnanlage New complex of villas with swimming pools, gardens and picturesque views, 2 minutes away from Nai Harn Beach, Phuket, Thailand
Wohnanlage New complex of villas with swimming pools, gardens and picturesque views, 2 minutes away from Nai Harn Beach, Phuket, Thailand
Wohnanlage New complex of villas with swimming pools, gardens and picturesque views, 2 minutes away from Nai Harn Beach, Phuket, Thailand
Wohnanlage New complex of villas with swimming pools, gardens and picturesque views, 2 minutes away from Nai Harn Beach, Phuket, Thailand
Wohnanlage New complex of villas with swimming pools, gardens and picturesque views, 2 minutes away from Nai Harn Beach, Phuket, Thailand
Rawai, Thailand
von
$917,402
Der Komplex besteht aus 9 zweistöckigen Villen.EigenschaftenSchwimmbad von 30 m2 mit Liegestühlen und einer DuscheGrillplatz mit einer Außenküche, einem Loungebereich und einer TerrasseParkplatzGarten mit Palmen und dekorative tropischen Pflanzenatemberaubende Aussicht auf die BergeSicherhei…
Immobilienagentur
TRANIO
Wohnanlage Luxury residence with a swimming pool, a restaurant and panoramic views in a prestigious residence, Phuket, Thailand
Wohnanlage Luxury residence with a swimming pool, a restaurant and panoramic views in a prestigious residence, Phuket, Thailand
Wohnanlage Luxury residence with a swimming pool, a restaurant and panoramic views in a prestigious residence, Phuket, Thailand
Wohnanlage Luxury residence with a swimming pool, a restaurant and panoramic views in a prestigious residence, Phuket, Thailand
Wohnanlage Luxury residence with a swimming pool, a restaurant and panoramic views in a prestigious residence, Phuket, Thailand
Wohnanlage Luxury residence with a swimming pool, a restaurant and panoramic views in a prestigious residence, Phuket, Thailand
Rawai, Thailand
von
$345,507
Wir bieten Apartments mit Panoramablick auf das Meer und die Berge.Die Duplex-Wohnungen im Obergeschoss verfügen über private Terrassen.Die Wohnungen im Erdgeschoss haben private Gärten.Die Premium-Residenz verfügt über einen Pool auf dem Dach und eine Terrasse, ein zweistufiges Panorama-Res…
Immobilienagentur
TRANIO
Wohnanlage Utopia Nai Harn Loft
Wohnanlage Utopia Nai Harn Loft
Wohnanlage Utopia Nai Harn Loft
Wohnanlage Utopia Nai Harn Loft
Wohnanlage Utopia Nai Harn Loft
Wohnanlage Utopia Nai Harn Loft
Rawai, Thailand
von
$148,602
Finishing-Optionen Mit Innenausbau
Verein
Phuket Property Association
Wohnanlage New apartments 10 minutes walk from Nai Harn Beach, Phuket, Thailand
Wohnanlage New apartments 10 minutes walk from Nai Harn Beach, Phuket, Thailand
Wohnanlage New apartments 10 minutes walk from Nai Harn Beach, Phuket, Thailand
Wohnanlage New apartments 10 minutes walk from Nai Harn Beach, Phuket, Thailand
Wohnanlage New apartments 10 minutes walk from Nai Harn Beach, Phuket, Thailand
Rawai, Thailand
von
$122,114
Die Residenz besteht aus drei siebenstöckigen Gebäuden mit Infrastruktur, die sich auf die Philosophie des langsamen Lebens konzentriert - einem ruhigen Lebensrhythmus im Einklang mit der Natur.Insgesamt hat der Komplex 285 Einheiten verschiedener Layouts von Studios bis zu Drei-Zimmer-Wohnu…
Immobilienagentur
TRANIO
Wohnanlage Sunny Moon
Wohnanlage Sunny Moon
Wohnanlage Sunny Moon
Wohnanlage Sunny Moon
Wohnanlage Sunny Moon
Wohnanlage Sunny Moon
Rawai, Thailand
von
$134,887
Finishing-Optionen Mit Innenausbau
Jahr der Inbetriebnahme 2027
Etagenzahl 8
Fläche 34–460 m²
137 Immobilienobjekte 137
Apartmentkomplex vom Entwickler Sunny Development Group mit einem Ertrag von 11% pro JahrWir sorgen für eine hohe Liquidität des Investitionsvorhabens durch:Einzigartige LageIconische ArchitekturPrivatwirtschaftUnsere bewährte Erfahrung in 7 LändernFüllung für die gefragtesten TouristenÄsthe…
Immobilientyp
Fläche, m²
Kosten, USD
Wohnung 1 zimmer
56.4 – 80.3
215,212 – 326,959
Wohnung 2 zimmer
99.3 – 135.1
348,628 – 485,661
Wohnung 3 zimmer
144.2 – 191.1
475,137 – 779,201
Wohnung
33.8 – 58.9
144,468 – 216,602
Verein
Phuket Property Association
Wohnanlage WYNDHAM Grand Nai Harn Beach Phuket
Wohnanlage WYNDHAM Grand Nai Harn Beach Phuket
Wohnanlage WYNDHAM Grand Nai Harn Beach Phuket
Wohnanlage WYNDHAM Grand Nai Harn Beach Phuket
Wohnanlage WYNDHAM Grand Nai Harn Beach Phuket
Wohnanlage WYNDHAM Grand Nai Harn Beach Phuket
Rawai, Thailand
von
$54,781
Finishing-Optionen Mit Innenausbau
Jahr der Inbetriebnahme 2021
Etagenzahl 4
Fläche 39–45 m²
4 Immobilienobjekte 4
Tickets nach Phuket und zurück als Geschenk!*Für wen es ist: Ideal für diejenigen, die luxuriöse Ferien mit Investitionsmöglichkeiten kombinieren möchten. Das Projekt ist für anspruchsvolle Kunden konzipiert, die Komfort und stabile Mieteinnahmen schätzen.Über den Standort: Nur wenige hunder…
Immobilientyp
Fläche, m²
Kosten, USD
Wohnung 1 zimmer
39.5 – 45.0
60,587 – 408,881
Immobilienagentur
Tumanov Group
Aparthotel Hotelzimmer im Wyndham La Vita Phuket Komplex.
Aparthotel Hotelzimmer im Wyndham La Vita Phuket Komplex.
Aparthotel Hotelzimmer im Wyndham La Vita Phuket Komplex.
Aparthotel Hotelzimmer im Wyndham La Vita Phuket Komplex.
Aparthotel Hotelzimmer im Wyndham La Vita Phuket Komplex.
Aparthotel Hotelzimmer im Wyndham La Vita Phuket Komplex.
Rawai, Thailand
von
$147,000
Finishing-Optionen Mit Innenausbau
Der Hotelkomplex Wyndham La Vita Phuket, geführt von der weltbekannten Hotelmarke Wyndham, bietet Premium-Apartments in Rawai, nur 400 Meter vom Strand entfernt. Der Komplex erstreckt sich über 17.080 m² und besteht aus 8 Gebäuden mit insgesamt 516 Wohneinheiten. Es stehen Studios und Apa…
Immobilienagentur
Smart Home
Wohnanlage The Title
Wohnanlage The Title
Wohnanlage The Title
Wohnanlage The Title
Wohnanlage The Title
Wohnanlage The Title
Rawai, Thailand
von
$265,699
Finishing-Optionen Mit Innenausbau
Jahr der Inbetriebnahme 2014
Etagenzahl 4
Fläche 27–64 m²
11 Immobilienobjekte 11
100 Meter bis zum Meer Über die Anlage: Eine grandiose Kombination aus moderner Architektur und Natur. Flachbauten mit breiten Grünflächen, mehr als 65% der Fläche sind Gärten und Parks. Der Komplex umfasst Sicherheit und Videoüberwachung, eine Lobby, eine Sauna, Fitness, einen Swimmingpool,…
Immobilientyp
Fläche, m²
Kosten, USD
Wohnung 1 zimmer
27.0 – 50.0
85,442 – 293,859
Wohnung 2 zimmer
63.0 – 64.0
125,834 – 295,252
Immobilienagentur
Tumanov Group
Wohnanlage New residence with a swimming pool and a view of the ocean at 200 meters from Rawai Beach, Phuket, Thailand
Wohnanlage New residence with a swimming pool and a view of the ocean at 200 meters from Rawai Beach, Phuket, Thailand
Wohnanlage New residence with a swimming pool and a view of the ocean at 200 meters from Rawai Beach, Phuket, Thailand
Wohnanlage New residence with a swimming pool and a view of the ocean at 200 meters from Rawai Beach, Phuket, Thailand
Wohnanlage New residence with a swimming pool and a view of the ocean at 200 meters from Rawai Beach, Phuket, Thailand
Wohnanlage New residence with a swimming pool and a view of the ocean at 200 meters from Rawai Beach, Phuket, Thailand
Rawai, Thailand
von
$242,231
Im modernen Kondominium mit einem Dachpool, Tiefgaragen und Concierge-Service werden die Bewohner Ruhe und Ruhe genießen und die atemberaubende Schönheit der Meereslandschaften bewundern.Die Architektur des Komplexes zeichnet sich durch Funktionalität, Umweltfreundlichkeit und Zurückhaltung …
Immobilienagentur
TRANIO
Wohnanlage Babylon Sky Garden II is located 250 meters from Rawai Beach.
Wohnanlage Babylon Sky Garden II is located 250 meters from Rawai Beach.
Wohnanlage Babylon Sky Garden II is located 250 meters from Rawai Beach.
Wohnanlage Babylon Sky Garden II is located 250 meters from Rawai Beach.
Wohnanlage Babylon Sky Garden II is located 250 meters from Rawai Beach.
Wohnanlage Babylon Sky Garden II is located 250 meters from Rawai Beach.
Rawai, Thailand
von
$157,000
Finishing-Optionen Mit Innenausbau
Jahr der Inbetriebnahme 2025
Babylon Sky Garden 2 is a new residential complex in Phuket, located in the Rawai area. The project covers over 3,200 square meters and comprises a five-story building with 49 stylish apartments, ranging in size from 43 square meters to 147 square meters. The condominium is located jus…
Immobilienagentur
Smart Home
Wohnanlage Babylon Sky Garden 2
Wohnanlage Babylon Sky Garden 2
Wohnanlage Babylon Sky Garden 2
Wohnanlage Babylon Sky Garden 2
Wohnanlage Babylon Sky Garden 2
Wohnanlage Babylon Sky Garden 2
Rawai, Thailand
von
$102,998
Finishing-Optionen Mit Innenausbau
Jahr der Inbetriebnahme 2025
Etagenzahl 5
Fläche 43–147 m²
16 Immobilienobjekte 16
Tickets nach Phuket und zurück als Geschenk!*Für wen ist es: Ideal zum Wohnen und Investieren, insbesondere für diejenigen, die einen luxuriösen Meerblick schätzen und eine Immobilie mit hoher Liquidität suchen.Über den Standort: Das Projekt liegt in der malerischen Gegend von Rawai in Phuke…
Immobilientyp
Fläche, m²
Kosten, USD
Wohnung 1 zimmer
43.4 – 69.8
113,914 – 209,007
Wohnung 2 zimmer
68.9 – 145.3
173,326 – 589,979
Doppelhaus
145.3 – 147.2
605,267 – 612,881
Immobilienagentur
Tumanov Group
Wohnanlage ENIGMA
Wohnanlage ENIGMA
Wohnanlage ENIGMA
Wohnanlage ENIGMA
Wohnanlage ENIGMA
Alle anzeigen Wohnanlage ENIGMA
Wohnanlage ENIGMA
Rawai, Thailand
von
$117,211
Finishing-Optionen Mit Innenausbau
Jahr der Inbetriebnahme 2026
Etagenzahl 7
Wohnungsbereich: von 35 bis 125 M2Enigma Residence ist ein einzigartiger Wohnkomplex, in dem Komfort und Qualität mit fortschrittlichen Technologien kombiniert werden und Realität werden.Ort:Der Komplex Enigma ist aufgrund seiner Lage auf dem Land eine der attraktivsten Sehenswürdigkeiten de…
Verein
Phuket Property Association
Wohnanlage Villas with private pools, terraces, tropical gardens, Rawai, Phuket, Thailand
Wohnanlage Villas with private pools, terraces, tropical gardens, Rawai, Phuket, Thailand
Wohnanlage Villas with private pools, terraces, tropical gardens, Rawai, Phuket, Thailand
Wohnanlage Villas with private pools, terraces, tropical gardens, Rawai, Phuket, Thailand
Wohnanlage Villas with private pools, terraces, tropical gardens, Rawai, Phuket, Thailand
Wohnanlage Villas with private pools, terraces, tropical gardens, Rawai, Phuket, Thailand
Rawai, Thailand
von
$1,11M
Das Projekt basiert auf der Tradition von feng shui, einer bekannten östlichen Philosophie, deren Ursprung in der Zeit verloren geht. Das erste Ziel war es, eine direkte Verbindung mit der Natur zu schaffen.Dank der großen Anzahl von Fenstern bläst der Wind buchstäblich durch die Wände des H…
Immobilienagentur
TRANIO
Wohnanlage Guarded residence with swimming pools at 800 meters from the beach, Phuket, Thailand
Wohnanlage Guarded residence with swimming pools at 800 meters from the beach, Phuket, Thailand
Wohnanlage Guarded residence with swimming pools at 800 meters from the beach, Phuket, Thailand
Wohnanlage Guarded residence with swimming pools at 800 meters from the beach, Phuket, Thailand
Wohnanlage Guarded residence with swimming pools at 800 meters from the beach, Phuket, Thailand
Wohnanlage Guarded residence with swimming pools at 800 meters from the beach, Phuket, Thailand
Rawai, Thailand
von
$487,082
Wir bieten luxuriöse Zwei- und Drei-Ebenen-Wohnungen.Die Residenz verfügt über Pools, einen Club, einen Parkplatz, Sicherheit.Lage und Infrastruktur in der Nähe Das Anwesen befindet sich in der renommierten Gegend von Rawai, 800 Meter vom Strand entfernt
Immobilienagentur
TRANIO
Wohnanlage Villas with private pools and tropical gardens, 5 minutes from beaches and marina, Rawai, Phuket, Thailand
Wohnanlage Villas with private pools and tropical gardens, 5 minutes from beaches and marina, Rawai, Phuket, Thailand
Wohnanlage Villas with private pools and tropical gardens, 5 minutes from beaches and marina, Rawai, Phuket, Thailand
Wohnanlage Villas with private pools and tropical gardens, 5 minutes from beaches and marina, Rawai, Phuket, Thailand
Wohnanlage Villas with private pools and tropical gardens, 5 minutes from beaches and marina, Rawai, Phuket, Thailand
Wohnanlage Villas with private pools and tropical gardens, 5 minutes from beaches and marina, Rawai, Phuket, Thailand
Rawai, Thailand
von
$613,657
Ein geräumiger Wohnkomplex von elegant gestalteten Villen mit einem privaten Pool, umgeben von Natur und Grün. Die Sammlung tropischer Häuser verbindet moderne Technologie mit exotischen Materialien, um ein reiches Design in perfekter Harmonie mit seiner Umgebung zu schaffen.Jedes Haus verfü…
Immobilienagentur
TRANIO
Wohnanlage La Vita
Wohnanlage La Vita
Wohnanlage La Vita
Wohnanlage La Vita
Wohnanlage La Vita
Wohnanlage La Vita
Rawai, Thailand
von
$131,452
Finishing-Optionen Mit Innenausbau
Jahr der Inbetriebnahme 2022
Etagenzahl 5
Fläche 29–151 m²
17 Immobilienobjekte 17
Hin- und Rückflugtickets nach Phuket als Geschenk!* Für wen es ist: Ideal für Investoren und diejenigen, die einen ruhigen Rückzugsort im südlichen Teil von Phuket suchen. Auch für Familien geeignet, die Wert auf Komfort und Natur legen. Zum Standort: Das Projekt befindet sich in der Gegen…
Immobilientyp
Fläche, m²
Kosten, USD
Wohnung 1 zimmer
29.0 – 71.0
133,641 – 309,362
Wohnung 2 zimmer
95.0 – 151.0
310,792 – 658,755
Doppelhaus
75.0 – 151.0
295,252 – 660,495
Immobilienagentur
Tumanov Group
Wohnanlage Essence Residence
Wohnanlage Essence Residence
Wohnanlage Essence Residence
Wohnanlage Essence Residence
Wohnanlage Essence Residence
Alle anzeigen Wohnanlage Essence Residence
Wohnanlage Essence Residence
Rawai, Thailand
von
$137,948
Jahr der Inbetriebnahme 2026
Etagenzahl 8
4 Immobilienobjekte 4
Neues Deluxe-Klassenprojekt im Stadtteil RawaiEin neues Luxus-Clubhaus in der Nähe von Rawai Quay mit zwei Pools, ein Aussichtsdach und ein Restaurant auf dem Gelände hat begonnen, von einem der zuverlässigsten und etabliertesten Entwickler der Insel in der Vergangenheit gebaut werden.Die Wo…
Verein
Phuket Property Association
Wohnanlage Enigma Residence
Wohnanlage Enigma Residence
Wohnanlage Enigma Residence
Wohnanlage Enigma Residence
Wohnanlage Enigma Residence
Wohnanlage Enigma Residence
Rawai, Thailand
von
$94,404
Finishing-Optionen Mit Innenausbau
Jahr der Inbetriebnahme 2026
Etagenzahl 7
Fläche 35–125 m²
17 Immobilienobjekte 17
Hin- und Rückflugtickets nach Phuket als Geschenk!*Für wen es ist: Das Projekt ist ideal für diejenigen, die ein stabiles Einkommen aus konservativen Investitionen sowie für den Eigenbedarf oder zur Vermietung suchen. Eine ausgezeichnete Wahl für komfortables Wohnen in Phuket.Lage: 600 Meter…
Immobilientyp
Fläche, m²
Kosten, USD
Wohnung 1 zimmer
35.0 – 71.8
111,945 – 379,072
Wohnung 2 zimmer
63.7 – 125.0
233,871 – 643,671
Studio
35.0
104,409
Immobilienagentur
Tumanov Group
Wohnanlage Next Point Condominium
Wohnanlage Next Point Condominium
Wohnanlage Next Point Condominium
Wohnanlage Next Point Condominium
Wohnanlage Next Point Condominium
Wohnanlage Next Point Condominium
Rawai, Thailand
von
$96,737
Finishing-Optionen Mit Innenausbau
Jahr der Inbetriebnahme 2028
Etagenzahl 7
Fläche 35–270 m²
8 Immobilienobjekte 8
Next Point Eigentumswohnung — Komfort & Smart Investment in Southern PhuketEin moderner Wohnkomplex im renommierten Rawai-Bereich, nur 7 Minuten vom Strand Nai Harn entfernt.Das Projekt verfügt über 4 Gebäude, 4 Swimmingpools (insgesamt 940 m2), ein Fitnesscenter, Apartments mit tropischem M…
Immobilientyp
Fläche, m²
Kosten, USD
Wohnung 1 zimmer
48.7 – 59.4
175,935 – 177,286
Wohnung 2 zimmer
70.0 – 100.4
195,727 – 331,040
Wohnung 3 zimmer
132.2
476,374
Wohnung 4 zimmer
269.8
1,10M
Studio
35.0
98,963
Bauherr
Next Point Condominium
Wohnanlage New residential complex with a swimming pool, a garden and a sea view, Phuket, Thailand
Wohnanlage New residential complex with a swimming pool, a garden and a sea view, Phuket, Thailand
Wohnanlage New residential complex with a swimming pool, a garden and a sea view, Phuket, Thailand
Wohnanlage New residential complex with a swimming pool, a garden and a sea view, Phuket, Thailand
Wohnanlage New residential complex with a swimming pool, a garden and a sea view, Phuket, Thailand
Wohnanlage New residential complex with a swimming pool, a garden and a sea view, Phuket, Thailand
Rawai, Thailand
von
$106,851
Der Luxus-Wohnungskomplex ist entworfen, um ruhiges Wohnerlebnis mit urbaner Bequemlichkeit zu bieten.Funktionell geplante Raum- und Innengestaltung sorgen für ein luftiges, spekulantes Gefühl, das die Erfahrung von Ruhe und Entspannung verbessert.Eigenschaften:Ferienwohnungen mit MeerblickS…
Immobilienagentur
TRANIO
Wohnanlage THE ONE
Wohnanlage THE ONE
Wohnanlage THE ONE
Wohnanlage THE ONE
Wohnanlage THE ONE
Wohnanlage THE ONE
Rawai, Thailand
von
$120,073
Finishing-Optionen Mit Innenausbau
Jahr der Inbetriebnahme 2025
Etagenzahl 7
Fläche 27–69 m²
47 Immobilienobjekte 47
Dies ist ein erstklassiger Apartmentkomplex im Süden der Insel Phuket in Thailand.  8 Etagen, 209 einzigartige Apartments, 12 Grundrisstypen, Schwimmbäder, Fitnessraum, Kinderspielbereich und vieles mehr sind an einem Ort vereint.  900 Meter entfernt liegt Nai Harn Beach, laut Tripadvi…
Immobilientyp
Fläche, m²
Kosten, USD
Wohnung 1 zimmer
34.9 – 69.0
190,748 – 512,959
Wohnung 2 zimmer
53.6
407,791
Wohnung
26.8 – 34.9
155,036 – 199,095
Immobilienagentur
Udomo
Wohnanlage Sunny Moon
Wohnanlage Sunny Moon
Wohnanlage Sunny Moon
Wohnanlage Sunny Moon
Wohnanlage Sunny Moon
Wohnanlage Sunny Moon
Rawai, Thailand
von
$121,870
Finishing-Optionen Mit Innenausbau
Jahr der Inbetriebnahme 2025
Etagenzahl 8
Fläche 34–165 m²
12 Immobilienobjekte 12
Hin- und Rückflugtickets nach Phuket als Geschenk!*Für wen: Das Sunny Moon-Projekt wird dank seiner wahrhaft kolossalen Infrastruktur sowohl für Investoren in der Vorverkaufsphase als auch für Familien auf Wohnungssuche interessant sein. Ob Tourist oder Einwohner, hier findet jeder etwas, da…
Immobilientyp
Fläche, m²
Kosten, USD
Wohnung 1 zimmer
33.5 – 80.3
134,786 – 318,849
Wohnung 2 zimmer
110.0 – 117.6
362,228 – 470,431
Wohnung 3 zimmer
165.0
670,941
Immobilienagentur
Tumanov Group
Wohnanlage New complex of villas with swimming pools, Rawai, Phuket, Thailand
Wohnanlage New complex of villas with swimming pools, Rawai, Phuket, Thailand
Wohnanlage New complex of villas with swimming pools, Rawai, Phuket, Thailand
Wohnanlage New complex of villas with swimming pools, Rawai, Phuket, Thailand
Wohnanlage New complex of villas with swimming pools, Rawai, Phuket, Thailand
Wohnanlage New complex of villas with swimming pools, Rawai, Phuket, Thailand
Rawai, Thailand
von
$952,865
Wir bieten Villen mit Terrassen, Swimmingpools, Gärten, Parkplätze.Lage und Infrastruktur in der Nähe Meeresfrüchtemarkt - 3,3 kmStrand von Nai Harn - 4,2 kmChalong Pier - 4,9 kmPromthep Cape - 6,2 km
Immobilienagentur
TRANIO
Wohnanlage California Rawai Residence, a modern condominium located on Rawai Beach.
Wohnanlage California Rawai Residence, a modern condominium located on Rawai Beach.
Wohnanlage California Rawai Residence, a modern condominium located on Rawai Beach.
Wohnanlage California Rawai Residence, a modern condominium located on Rawai Beach.
Wohnanlage California Rawai Residence, a modern condominium located on Rawai Beach.
Wohnanlage California Rawai Residence, a modern condominium located on Rawai Beach.
Rawai, Thailand
von
$142,000
Finishing-Optionen Mit Innenausbau
Jahr der Inbetriebnahme 2025
This new complex, located on Rawai Beach, offers apartments with spacious terraces that perfectly combine the comfort of tropical nature with the opportunity for private outdoor relaxation. The apartments feature ceiling heights ranging from 2.70 m to 3.05 m and are equipped with a smart …
Immobilienagentur
Smart Home
Wohnanlage Babylon Sky Garden phase 2
Wohnanlage Babylon Sky Garden phase 2
Wohnanlage Babylon Sky Garden phase 2
Wohnanlage Babylon Sky Garden phase 2
Wohnanlage Babylon Sky Garden phase 2
Wohnanlage Babylon Sky Garden phase 2
Rawai, Thailand
von
$141,853
Finishing-Optionen Mit Innenausbau
Jahr der Inbetriebnahme 2025
Etagenzahl 5
Babylon Sky Garden II befindet sich an der südlichen Spitze der Insel Phuket an einem prestigeträchtigen Ort neben dem Strand Ravai, wo eine erstaunliche Aussicht auf die Bucht Chalong und die Insel Lon im Hintergrund eröffnet wird Standortbereich: ca. 3,200 sq.m. 49 Apartments auf 5 St…
Verein
Phuket Property Association
Wohnanlage Apartments in the Aura Condominium complex in Rawai.
Wohnanlage Apartments in the Aura Condominium complex in Rawai.
Wohnanlage Apartments in the Aura Condominium complex in Rawai.
Wohnanlage Apartments in the Aura Condominium complex in Rawai.
Wohnanlage Apartments in the Aura Condominium complex in Rawai.
Wohnanlage Apartments in the Aura Condominium complex in Rawai.
Rawai, Thailand
von
$91,800
Finishing-Optionen Mit Innenausbau
Jahr der Inbetriebnahme 2026
A modern residential complex in the prestigious Rawai area, it perfectly combines the comforts of city life with proximity to nature and famous beaches. One of the complex's main advantages is its convenient location – just minutes from Nai Harn and Kata beaches, as well as popular touris…
Immobilienagentur
Smart Home
Wohnanlage DOMINION RAWAI
Wohnanlage DOMINION RAWAI
Wohnanlage DOMINION RAWAI
Wohnanlage DOMINION RAWAI
Wohnanlage DOMINION RAWAI
Wohnanlage DOMINION RAWAI
Rawai, Thailand
von
$101,158
Finishing-Optionen Mit Innenausbau
Jahr der Inbetriebnahme 2026
Etagenzahl 5
Eine attraktive Anlageimmobilie! Einkommen von 7%! Ratenzahlungsplan! Die Apartments sind möbliert und verfügen über private Terrassen. Entfernung zum Strand: 200 Meter. Dominion Rawai ist eine Gelegenheit, Ruhe und Natur mitten im Geschehen zu genießen, wo sich moderner Komfort mit spir…
Immobilienagentur
DDA Real Estate
Wohnanlage La Belle De Rawai Residence
Wohnanlage La Belle De Rawai Residence
Wohnanlage La Belle De Rawai Residence
Wohnanlage La Belle De Rawai Residence
Wohnanlage La Belle De Rawai Residence
Wohnanlage La Belle De Rawai Residence
Rawai, Thailand
von
$133,968
Finishing-Optionen Mit Innenausbau
Jahr der Inbetriebnahme 2027
Etagenzahl 4
Fläche 36–73 m²
2 Immobilienobjekte 2
Der neue Wohnkomplex in der Region Ravai la Belle luxuriöser Wohnkomplex von 226 Wohnungen, nur 80 Meter vom Ravai -Böschung entfernt! 10 Strände und Inseln in der Nähe. Ein Rabatt von 15% in der Vorverkaufsstufe! M Apartments mit zwei Schlafzimmern 45-120 Quadratmeter. M Penthouse 430-4…
Immobilientyp
Fläche, m²
Kosten, USD
Wohnung 1 zimmer
36.0
16,84M
Wohnung 2 zimmer
73.0
18,92M
Verein
Phuket Property Association
Wohnanlage Essence by Harmony
Wohnanlage Essence by Harmony
Wohnanlage Essence by Harmony
Wohnanlage Essence by Harmony
Wohnanlage Essence by Harmony
Wohnanlage Essence by Harmony
Rawai, Thailand
von
$127,900
Finishing-Optionen Mit Innenausbau
Jahr der Inbetriebnahme 2026
Etagenzahl 8
Fläche 52–260 m²
16 Immobilienobjekte 16
Kostenlose Hin- und Rückflugtickets nach Phuket!*Für wen ist es: Ideal für alle, die luxuriöses Leben an der Küste von Phuket suchen, sei es als Dauerwohnsitz, Urlaub oder Investition. Es ist eine großartige Wahl für Familien, Paare und alle, die Wert auf eine hohe Wohnqualität legen.Über di…
Immobilientyp
Fläche, m²
Kosten, USD
Wohnung 1 zimmer
52.0 – 84.0
141,455 – 318,280
Wohnung 2 zimmer
98.0 – 260.2
309,741 – 598,901
Doppelhaus
80.0
326,548
Immobilienagentur
Tumanov Group
Wohnanlage Dominion Rawai
Wohnanlage Dominion Rawai
Wohnanlage Dominion Rawai
Wohnanlage Dominion Rawai
Wohnanlage Dominion Rawai
Wohnanlage Dominion Rawai
Rawai, Thailand
von
$146,836
Finishing-Optionen Mit Innenausbau
Jahr der Inbetriebnahme 2026
Etagenzahl 5
5 Immobilienobjekte 5
Beginn des Verkaufs der Wohnungsanlage im Herzen von RavaiDer neue Komplex wird im Süden von Phuket im Zentrum von Rawai gebaut, einer der beliebtesten Gegenden der Insel, zwei Gehminuten vom berühmten Meeresfrüchtemarkt und eine 5-minütige Fahrt von den Stränden von Yanui und Nine Harn entf…
Verein
Phuket Property Association
Wohnanlage CHALONG MARINA BAY VIEW
Wohnanlage CHALONG MARINA BAY VIEW
Wohnanlage CHALONG MARINA BAY VIEW
Wohnanlage CHALONG MARINA BAY VIEW
Wohnanlage CHALONG MARINA BAY VIEW
Wohnanlage CHALONG MARINA BAY VIEW
Rawai, Thailand
von
$188,247
Finishing-Optionen Mit Innenausbau
Etagenzahl 5
Willkommen in Chalong Marina Bay View Condo, das ultimative Premium-Strand-Destination in Phuket, wo Luxus und Komfort treffen. Unsere atemberaubenden Eigentumswohnungen bieten einen atemberaubenden Meerblick, geräumige Grundrisse und alle Schlafzimmer verfügen über ein Badezimmer mit eigene…
Verein
Phuket Property Association
Wohnanlage Utopia Dream (UTN) – 7% guaranteed – 3 years
Wohnanlage Utopia Dream (UTN) – 7% guaranteed – 3 years
Wohnanlage Utopia Dream (UTN) – 7% guaranteed – 3 years
Wohnanlage Utopia Dream (UTN) – 7% guaranteed – 3 years
Wohnanlage Utopia Dream (UTN) – 7% guaranteed – 3 years
Wohnanlage Utopia Dream (UTN) – 7% guaranteed – 3 years
Rawai, Thailand
von
$73,954
Finishing-Optionen Mit Innenausbau
Jahr der Inbetriebnahme 2024
Etagenzahl 8
Fläche 24–340 m²
25 Immobilienobjekte 25
Kostenlose Hin- und Rückflugtickets nach Phuket!*Ideal für: Die perfekte Wahl für alle, die eine Mischung aus Komfort, Luxus und Investitionsvorteilen auf der wunderschönen Insel Phuket suchen. Das Projekt spricht sowohl diejenigen an, die einen Urlaub in einem tropischen Paradies genießen m…
Immobilientyp
Fläche, m²
Kosten, USD
Wohnung 1 zimmer
24.0 – 40.0
81,792 – 158,457
Wohnung 2 zimmer
48.0
191,390
Villa
340.0
931,789
Immobilienagentur
Tumanov Group
Wohnanlage The One Nai Harn
Wohnanlage The One Nai Harn
Wohnanlage The One Nai Harn
Wohnanlage The One Nai Harn
Wohnanlage The One Nai Harn
Alle anzeigen Wohnanlage The One Nai Harn
Wohnanlage The One Nai Harn
Rawai, Thailand
von
$126,863
Finishing-Optionen Mit Innenausbau
Jahr der Inbetriebnahme 2025
Etagenzahl 7
Ein Premium-Kondominium im Herzen von Rawai: 5-Sterne-Service, atemberaubende Aussicht und die perfekte Kombination aus dem Komfort Ihres eigenen Hauses im Ausland mit dem Luxus eines Hotels.196 einzigartige Apartments und 15 Arten von Layouts von 27 bis 70 m2.Auf 900 Metern, Nai Harn Strand…
Verein
Phuket Property Association
Wohnanlage California Rawai
Wohnanlage California Rawai
Wohnanlage California Rawai
Wohnanlage California Rawai
Wohnanlage California Rawai
Wohnanlage California Rawai
Rawai, Thailand
Preis auf Anfrage
Finishing-Optionen Mit Innenausbau
Jahr der Inbetriebnahme 2025
Etagenzahl 7
Fläche 36 m²
1 Immobilienobjekt 1
California Rawai ist ein Premium-Luxus-Clubhaus für diejenigen, die ein hohes Maß an Komfort, Raffinesse und Exklusivität schätzen. Das Projekt ist die perfekte Kombination aus moderner Architektur, stilvollem Design und einer attraktiven Lage auf der Insel Phuket. Das Projekt liegt im Herz…
Immobilientyp
Fläche, m²
Kosten, USD
Wohnung 1 zimmer
36.1
141,769
Immobilienagentur
Udomo
Wohnanlage Utopia Loft
Wohnanlage Utopia Loft
Wohnanlage Utopia Loft
Wohnanlage Utopia Loft
Wohnanlage Utopia Loft
Wohnanlage Utopia Loft
Rawai, Thailand
von
$156,622
Finishing-Optionen Mit Innenausbau
Jahr der Inbetriebnahme 2019
Etagenzahl 4
Fläche 37–59 m²
12 Immobilienobjekte 12
Einkommensgarantie, komplett möbliert Über den Komplex: Eine luxuriöse, familienorientierte Apartmentanlage in Phuket. Liegt zwischen den Stränden Nai Harn und Rawai, in der Nähe des Nai Harn Lake. Es umfasst Lofts mit 1 und 2 Schlafzimmern von 37 bis 61 qm mit Blick auf den Wasserpark, die …
Immobilientyp
Fläche, m²
Kosten, USD
Wohnung 1 zimmer
37.0 – 59.0
107,902 – 186,419
Immobilienagentur
Tumanov Group
Wohnanlage Apartments in a new residential complex with excellent infrastructure on Nai Harn beach, Phuket, Thailand
Wohnanlage Apartments in a new residential complex with excellent infrastructure on Nai Harn beach, Phuket, Thailand
Wohnanlage Apartments in a new residential complex with excellent infrastructure on Nai Harn beach, Phuket, Thailand
Wohnanlage Apartments in a new residential complex with excellent infrastructure on Nai Harn beach, Phuket, Thailand
Wohnanlage Apartments in a new residential complex with excellent infrastructure on Nai Harn beach, Phuket, Thailand
Wohnanlage Apartments in a new residential complex with excellent infrastructure on Nai Harn beach, Phuket, Thailand
Rawai, Thailand
von
$129,765
Das neueste Business-Kondominium, wo Luxus auf Nachhaltigkeit und Öko-Freundschaft trifft. Dies ist nicht nur ein Ort zu leben, es ist Ihre persönliche Ecke von Harmonie und Komfort. Infrastruktur und Annehmlichkeiten in der Anlage:Smart homeTiefgarageGroßes Meerwasser-Pool mit BarLoungebere…
Immobilienagentur
TRANIO
Wohnanlage AURA Condominium
Wohnanlage AURA Condominium
Wohnanlage AURA Condominium
Wohnanlage AURA Condominium
Wohnanlage AURA Condominium
Wohnanlage AURA Condominium
Rawai, Thailand
von
$72,056
Finishing-Optionen Mit Innenausbau
Jahr der Inbetriebnahme 2026
Etagenzahl 7
Fläche 29–96 m²
22 Immobilienobjekte 22
Tickets nach Phuket und zurück als Geschenk!*Für wen es geeignet ist: Das Projekt ist ideal sowohl für Familienwohnen als auch für Langzeit- und Kurzzeitmieten.Über den Standort: Die strategische Lage im Rawai-Gebiet bietet eine gemütliche Atmosphäre und einfachen Zugang zu den malerischen E…
Immobilientyp
Fläche, m²
Kosten, USD
Wohnung 1 zimmer
29.2 – 75.0
79,692 – 211,159
Wohnung 2 zimmer
54.4 – 81.9
152,039 – 234,342
Wohnung 3 zimmer
96.1
261,925 – 268,742
Immobilienagentur
Tumanov Group
Wohnanlage Pandora Residences
Wohnanlage Pandora Residences
Wohnanlage Pandora Residences
Wohnanlage Pandora Residences
Wohnanlage Pandora Residences
Wohnanlage Pandora Residences
Rawai, Thailand
von
$446,375
Finishing-Optionen Mit Innenausbau
Jahr der Inbetriebnahme 2018
Etagenzahl 3
Fläche 251–371 m²
5 Immobilienobjekte 5
Kostenlose Tickets nach Phuket und zurück!* Für wen es ist: Das Projekt ist perfekt für diejenigen, die ein luxuriöses Leben auf der Insel Phuket anstreben, modernen Komfort und hohe Sicherheitsstandards zu schätzen wissen. Pandora Residences locken auch Investoren an, die nach vielversprec…
Immobilientyp
Fläche, m²
Kosten, USD
Wohnung 3 zimmer
250.7 – 371.3
493,683 – 646,667
Immobilienagentur
Tumanov Group
Wohnanlage The One Nai Harn complex on Nai Harn Beach.
Wohnanlage The One Nai Harn complex on Nai Harn Beach.
Wohnanlage The One Nai Harn complex on Nai Harn Beach.
Wohnanlage The One Nai Harn complex on Nai Harn Beach.
Wohnanlage The One Nai Harn complex on Nai Harn Beach.
Wohnanlage The One Nai Harn complex on Nai Harn Beach.
Rawai, Thailand
von
$116,000
Finishing-Optionen Mit Innenausbau
Jahr der Inbetriebnahme 2025
This 218-unit apartment complex on Nai Harn Beach, managed by a hotel brand, boasts a beautiful lake near the complex, perfect for strolls and evening jogs. Rawai Beach, renowned for its numerous restaurants serving exceptional seafood, is a 3-minute drive away. Another highlight of this …
Immobilienagentur
Smart Home
Wohnanlage Harmony
Wohnanlage Harmony
Wohnanlage Harmony
Wohnanlage Harmony
Wohnanlage Harmony
Wohnanlage Harmony
Wohnanlage Harmony
Rawai, Thailand
Preis auf Anfrage
Finishing-Optionen Mit Innenausbau
Jahr der Inbetriebnahme 2024
Etagenzahl 7
Dies ist eine Premium-Boutique-Eigentumswohnung mit Fünf-Sterne-Service und atemberaubendem Blick auf die Andamanensee im Herzen von Rawai. Phukets berühmte Strände Rawai, Nai Harn, Kata und Karon sind innerhalb von 7-15 Autominuten erreichbar. Die Harmony-Infrastruktur kümmert sich um jede…
Immobilienagentur
Udomo
Wohnanlage WamDom Villas Rawai
Wohnanlage WamDom Villas Rawai
Wohnanlage WamDom Villas Rawai
Wohnanlage WamDom Villas Rawai
Wohnanlage WamDom Villas Rawai
Wohnanlage WamDom Villas Rawai
Rawai, Thailand
von
$369,770
Finishing-Optionen Mit Innenausbau
Jahr der Inbetriebnahme 2025
Etagenzahl 2
500 m zum Meer, zuverlässiger EntwicklerÜber den Komplex:Wamdom Villas Rawai ist ein exklusiver Komplex mit 7 Einheiten: 3 zweistöckige Villen mit Pools und 4 dreistöckige Stadthäuser. Die Einheitenflächen reichen von 238 bis 258 m². Der Komplex ist nur wenige Gehminuten vom Rawai Beach entf…
Immobilienagentur
Tumanov Group
Wohnanlage Utopia Urban Lux Glam
Wohnanlage Utopia Urban Lux Glam
Wohnanlage Utopia Urban Lux Glam
Wohnanlage Utopia Urban Lux Glam
Wohnanlage Utopia Urban Lux Glam
Wohnanlage Utopia Urban Lux Glam
Rawai, Thailand
von
$189,570
Finishing-Optionen Mit Innenausbau
Jahr der Inbetriebnahme 2026
Etagenzahl 7
Fläche 32–60 m²
6 Immobilienobjekte 6
Zum Meer: 900 m, Einkommensgarantie, zuverlässiger Entwickler Über den Komplex: Der Komplex besteht aus 2 siebenstöckigen Gebäuden mit 171 Wohnungen. Die Gebäude sind von einem Innenhof mit Garten und Swimmingpool umgeben. Parkmöglichkeiten befinden sich in den unteren Etagen. Zudem bietet d…
Immobilientyp
Fläche, m²
Kosten, USD
Wohnung 1 zimmer
32.0
121,639 – 209,661
Wohnung 2 zimmer
59.8 – 59.9
210,592 – 214,383
Immobilienagentur
Tumanov Group
Wohnanlage The Title Cielo Rawai
Wohnanlage The Title Cielo Rawai
Wohnanlage The Title Cielo Rawai
Wohnanlage The Title Cielo Rawai
Wohnanlage The Title Cielo Rawai
Wohnanlage The Title Cielo Rawai
Rawai, Thailand
von
$114,071
Finishing-Optionen Mit Innenausbau
Jahr der Inbetriebnahme 2026
Etagenzahl 5
Der Titel Cielo Rawai bietet eine einzigartige Perspektive auf die zeitlose Schönheit der Küste von Phuket. Hier können Sie die Ruhe der örtlichen Fischerdörfer und atemberaubende Sonnenuntergänge am Kap Promthep genießen, das als einer der malerischsten Orte der Insel gilt. Rawai ist auch e…
Verein
Phuket Property Association
Wohnanlage Residence with a swimming pool, restaurants and a banquet hall at 400 meters from Rawai Beach, Phuket, Thailand
Wohnanlage Residence with a swimming pool, restaurants and a banquet hall at 400 meters from Rawai Beach, Phuket, Thailand
Wohnanlage Residence with a swimming pool, restaurants and a banquet hall at 400 meters from Rawai Beach, Phuket, Thailand
Wohnanlage Residence with a swimming pool, restaurants and a banquet hall at 400 meters from Rawai Beach, Phuket, Thailand
Wohnanlage Residence with a swimming pool, restaurants and a banquet hall at 400 meters from Rawai Beach, Phuket, Thailand
Wohnanlage Residence with a swimming pool, restaurants and a banquet hall at 400 meters from Rawai Beach, Phuket, Thailand
Rawai, Thailand
von
$375,339
Die Residenz verfügt über Restaurants und Bars, ein Spa-Center, ein Spielzimmer, einen Kinderspielplatz, einen Fitnessraum, einen Loungebereich, einen Pool, einen Konferenzraum, einen Bankettsaal, einen Club, einen Parkplatz, rund um die Uhr Sicherheit.Vorteile Jahreseinkommen 6% innerhalb d…
Immobilienagentur
TRANIO
Wohnanlage Etherhome Seaview Condo
Wohnanlage Etherhome Seaview Condo
Wohnanlage Etherhome Seaview Condo
Wohnanlage Etherhome Seaview Condo
Wohnanlage Etherhome Seaview Condo
Wohnanlage Etherhome Seaview Condo
Rawai, Thailand
von
$218,464
Finishing-Optionen Mit Innenausbau
Jahr der Inbetriebnahme 2026
Etagenzahl 6
Fläche 51–610 m²
5 Immobilienobjekte 5
Eigentumswohnung mit spektakulärem MeerblickDieses neue Luxus-Kondominium im Rawai Bereich von 40 Wohnungen zeichnet sich durch atemberaubende Meerblick und Privatsphäre aus.Hervorragendes zeitgenössisches Design hier, kombiniert mit modernen Gebäudetechnologien und dem Einsatz von hochwerti…
Immobilientyp
Fläche, m²
Kosten, USD
Wohnung 1 zimmer
51.0
232,328
Wohnung 2 zimmer
102.0 – 128.5
522,337
Wohnung 3 zimmer
182.2 – 610.4
3,45M
Verein
Phuket Property Association
Wohnanlage Etherhome Seaview Condo
Wohnanlage Etherhome Seaview Condo
Wohnanlage Etherhome Seaview Condo
Wohnanlage Etherhome Seaview Condo
Wohnanlage Etherhome Seaview Condo
Wohnanlage Etherhome Seaview Condo
Rawai, Thailand
von
$202,552
Finishing-Optionen Mit Innenausbau
Jahr der Inbetriebnahme 2026
Etagenzahl 6
Fläche 51–610 m²
13 Immobilienobjekte 13
Hin- und Rückflugtickets nach Phuket als Geschenk!*Für wen es ist: Etherhome Seaview Condo ist perfekt für alle, die eine Kombination aus Luxus und Ruhe in Phuket suchen. Geeignet für Familien, Paare oder Alleinreisende, die ihren eigenen Platz an der Sonne suchen.Über den Standort: Das Proj…
Immobilientyp
Fläche, m²
Kosten, USD
Wohnung 1 zimmer
51.0
224,019 – 270,367
Wohnung 2 zimmer
102.0 – 172.4
503,656 – 835,609
Wohnung 3 zimmer
182.0
1,02M
Wohnung 4 zimmer
610.0 – 610.4
3,33M – 3,41M
Immobilienagentur
Tumanov Group
Wohnanlage The Title Cielo
Wohnanlage The Title Cielo
Wohnanlage The Title Cielo
Wohnanlage The Title Cielo
Wohnanlage The Title Cielo
Wohnanlage The Title Cielo
Rawai, Thailand
von
$106,138
Finishing-Optionen Mit Innenausbau
Jahr der Inbetriebnahme 2026
Etagenzahl 5
Fläche 31 m²
1 Immobilienobjekt 1
Tickets nach Phuket als Geschenk!*Für wen ist es: Ideal für Anleger auf der Suche nach rentablen kurzfristigen und langfristigen Investitionen sowie für Familien mit Kindern aufgrund der vielfältigen Infrastruktur und der Nähe zum Strand.Über den Standort: Gelegen im ruhigen Viertel Rawai an…
Immobilientyp
Fläche, m²
Kosten, USD
Wohnung 1 zimmer
31.0
117,386
Immobilienagentur
Tumanov Group
