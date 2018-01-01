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MSM OVERSEAS REAL ESTATE BROKER

ОАЭ, UAE Dubai
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MSM OVERSEAS REAL ESTATE BROKER
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Тип компании
Тип компании
Агентство недвижимости
Год основания компании
Год основания компании
2014
Языки общения
Языки общения
English, Русский, 简体中文
Веб-сайт
Веб-сайт
msmhousing.com
Описание

MSM OVERSEAS REAL ESTATE BROKERS - это брокерская компания по недвижимости в Дубае, в которой работают многоязычные, 
многонациональные, опытные консультанты по недвижимости, обладающие глубокими знаниями о недвижимости Дубая. Мы предоставляем нашим взыскательным клиентам всесторонний и эффективный 
услуги в сфере недвижимости и помочь им купить, продать, арендовать или управлять своей недвижимостью в Дубае. Жилой, Коммерческий, 
Брокеры по продаже недвижимости или недвижимости Land Pleasant помогают принять правильное решение.
НАШИ УСЛУГИ
Покупка, Продажа, Аренда
Внеплановые расходы 
Облегчить ипотеку
Облегчить оценку недвижимости
Управление портфелем недвижимости
Консультация по инвестициям в недвижимость
Надзор за недвижимостью
Свяжитесь с нами: / > Наберите или WhatsApp: // 971 52 743 0538

Новостройки
Смотреть все 5 новостроек
Многоквартирный жилой дом Cloud Tower
Многоквартирный жилой дом Cloud Tower
Дубай, ОАЭ
Цена по запросу
Застройщик:
Представляя «Облачную башню» в треугольнике Джумейра-Виллидж ( JVT ), новые жилые здания от Tiger Properties являются домом для широкого ассортимента современных квартир в Дубае, ОАЭ. Состоит из двух высотных башен, разработка направлена на поиск изысканных и премиальных домов по доступному ассортименту. Развитие с несколькими историями будет способствовать вдохновляющим взглядам на окрестности. Кроме того, для большей пользы будущих жителей, удобства и удобства, которые будут доступны, будут единственными в своем роде. Идеально подходит для одиноких, работающих профессионалов и семьи, разработка направлена на то, чтобы предложить правильный баланс с точки зрения безопасности и конфиденциальности. Каждый аспект развития представит новое измерение жизни сообщества. Развитие, окруженное основными достопримечательностями и рядом с ключевыми деловыми районами, также представляется разумным вариантом инвестиций. Обладая современным дизайном и классической архитектурой, разработка призвана предложить лучшее из обоих миров. Благодаря легкому доступу к широкому спектру развлечений, отдыха, ресторанов и торговых точек, это действительно улучшит общий жизненный опыт. Для тех, кто хочет найти место, которое поможет им расслабиться и расслабиться, жилые единицы в этом развитии кажутся жизнеспособной альтернативой. ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ Разработка состоит из 447 резиденций, 6 офисов и 3 подразделений розничной торговли. Квартиры разных размеров и конфигурации Резиденции, которые будут выровнены с шикарными удобствами В окружении основных достопримечательностей Умные и доступные варианты оплаты Высокоскоростные лифты Круглосуточная охрана
Резиденция ONE CRESCENT
Резиденция ONE CRESCENT
Дубай, ОАЭ
Цена по запросу
Сдача в: 2023
Застройщик:
Один Полумесяц будет расположен на Восточном Полумесяце Пальмы Джумейры, который является искусственным островом, выполненным в форме пальмы с 3-мильным стволом и ветвями. Развитие будет похвастаться легким дорожным сообщением с рядом развлекательных мероприятий. Время в пути до пристани Дубай займет менее 25 минут, а до центра Дубая и бизнес-Бей можно добраться за 45 минут. Жители One Crescent получат широкий выбор модных ресторанов, расположенных в окрестностях, в том числе ресторан Moana Seafood, LAO Dubai, ресторан Mekong в Анантаре и многое другое. Время в пути от One Crescent до Atlantis займет около 5 минут, в то время как Nakheel Mall и The View at The Palm Tower, откуда открывается 360-градусный вид на залив, Palm Jumeirah, Марина Дубай и горизонт Дубая займут 15 минут на машине. Становление владельцем уникальной резиденции в One Crescent позволит вам испытать уникальный курортный образ жизни, не поддающийся сравнению, с легким доступом к ключевым местам на Palm Jumeirah и остальной части эмирата. Ограниченное количество резиденций, роскошных удобств, предлагаемых на территории развития на берегу океана, а также членство на престижном поле для гольфа будут оценены всеми, кто ценит роскошь, мастерство, конфиденциальность и комфорт.
Многоквартирный жилой дом UPPER HOUSE
Многоквартирный жилой дом UPPER HOUSE
Дубай, ОАЭ
Цена по запросу
Сдача в: 2023
БОЛЬШЕ, ЧЕМ ПРОСТО РЕЗИДЕНТ В его центральных квартирах и его целостная философия дизайна. Верхний Дом - это место, которое расширяет кругозор, максимизируя доступ к множеству объектов и предлагая обширный вид на острова Джумейра и Марина Скайлайн. Жилая застройка включает в себя выдающиеся номера от студий до апартаментов с одной, двумя и тремя спальнями и предлагает исключительные удобства. От 37-метрового бассейна на коленях до детской ’ площадки для брызг, паделя и городской баскетбольной площадки, площадки для барбекю, подкаста, фитнес-студии со стеной для скалолазания, студия йоги, клуб с комнатой отдыха, место, предназначенное для художников в резиденции, стена галереи, рабочее пространство и так далее. РАСПОЛОЖЕНИЕ С непринужденной атмосферой сообщества и рядом удобств, Jumeirah Lakes Towers расположен на территории мирового класса Dubai Marina и стал идеальным жилым сообществом для семей, а также людей, которые хотят жить в районе, окруженном панорамным видом набережная и захватывающие дух пейзажи. Jumeirah Lakes Towers также является домом для торговых точек и офисов, а также предлагает широкий выбор ресторанов и магазинов, а также возможности для отдыха и развлечений.
Многоквартирный жилой дом Creek views 1
Многоквартирный жилой дом Creek views 1
Дубай, ОАЭ
Цена по запросу
Застройщик:
Из окон открывается вид на город здравоохранения Дубая. Из окон открывается потрясающий панорамный вид на знаменитый Дубайский залив и живописный горизонт города Дубай. Расположенный на Al Khail Road, в 7 минутах от международного аэропорта Дубая, в 8 минутах от торгового центра Dubai и в 9 минутах от Business Bay и DIFC, у проекта есть все основные вопросы, развлекательные и торговые центры в непосредственной близости.  Creek Views I, позиционируемый как эпицентр будущего, объединяющий виды как старого, так и нового Дубая, представляет собой замечательный переход города от традиционного культового прошлого к современнику, заново изобрели будущее. Отель Creek Views, созданный для того, чтобы предложить современную роскошь во всей красе, будет включать оздоровительный клуб по системе "все включено", включающий бассейн, полностью оборудованный тренажерный зал, сауну, парную, а также безмятежное пространство для йоги на открытом воздухе.   
Многоквартирный жилой дом Binghatti crescent
Многоквартирный жилой дом Binghatti crescent
Дубай, ОАЭ
Цена по запросу
Сдача в: 2023
Застройщик:
КВАРТИРА ЛЮКСА | ПРЕМЬЕРНОЕ РАСПОЛОЖЕНИЕ Binghatti Crescent, расположенный в JVC, Дубай, представляет собой новый жилой комплекс известных разработчиков Binghatti, предлагающий роскошный выбор квартир с 1, 2 и 3 спальнями. Эксклюзивная разработка класса предлагает фирменный цветовой тон разработчика и поставляется с малоэтажным 5-этажным фасадом, смешанным с розничными магазинами в обслуживании, где жители собираются исследовать отдых и аттракцион у их порога. Приходите домой в эту замечательную страну инноваций и роскоши, где ваша жизнь превращается в лучшую и лучшую версию себя с беззаботными развлечениями и вариантами улучшения. Изумительные дома с эпическим дизайном от лучших дизайнеров и декором, которые говорят об их изысканности и ремесле. Удобства недвижимости:   гимназия Бассейн Спортивные косты Парковочное место Парки и сады Конференц-зал Места для сидения Зона барбекю Розничные магазины Golden Crown Real Estate стремится позиционировать себя как универсальный магазин для всех требований наших клиентов к недвижимости, будь то жилой или коммерческий.
Наши агенты в ОАЭ
MANSOUR MOHAMMAD ALI F ELMOLA E ALRAHMAN
MANSOUR MOHAMMAD ALI F ELMOLA E ALRAHMAN
2 объекта
Агентства рядом
Heart-of-city Realty
1 объект

Агентство недвижимости Heart-of-city Realty (Qalb AlMadinah Real Estate Broker, RERA ORN 12609) оказывает услуги по купле-продаже и аренде жилой и коммерческой недвижимости в Дубае (ОАЭ). Являясь официальным представителем крупнейших глобальных и региональных застройщиков наши специалисты без дополнительных комиссий помогут Вам не только купить недвижимость в Дубае для собственного проживания, но и с инвестиционными целями - с целью получения арендных платежей или прироста стоимости.

Al Wasayef Real Estate
221 объект
Агентство недвижимости Al Wasayef — это брокерская компания по недвижимости с центральным офисом в ОАЭ, который впервые открыл свои двери в 2015 году. Преуспевающая компания, специализирующаяся на недвижимости и связанной с ней деятельностью в пределах эмират Дубай и Шарджа. Хотя компания появилась на рынке недвижимости относительно недавно, Al Wasayef гордится тем, что ставит на первое место такие ценности, как честность, открытость и качественный сервис. Но наша компания может похвастаться не только вышеперечисленными качествами. Наша концепция заключается в том, чтобы быть теми, кто делает всё возможное, чтобы предоставить клиентам все необходимые специализированные и профессиональные услуги. Помощь в сфере недвижимости заинтересованным сторонам из Дубая и ОАЭ является нашей основной целью, и именно поэтому мы предлагаем множество удобных инструментов и экспертных советов, которые помогут принять обоснованные решения об аренде, покупке и продаже недвижимости в Дубае и ОАЭ.
Realpoint Real Estate Consultancy
4 объекта

Realpoint Real Estate Consultancy является аккредитованным агентством RICS в Дубае, которое удовлетворяет требования международных инвесторов на рынке недвижимости ОАЭ.

Обладая более чем 20-летним опытом работы в сфере международного консалтинга по недвижимости и 3-летним опытом проведения независимого аудита и отслеживания более 1000 проектов Дубая для правительства в течение последних трех лет, Realpoint накопила массу знаний об ошибках, которые можно избежать, и поняла как можно улучшить проектировку, методы строительства и эксплуатации зданий. Это дает нашему Клиенту уверенность в нашей работе и наших предложениях.

Мы советуем и предлагаем клиентам решение, которое соответствует их целям и требованиям в зависимости от того, что они ищут: покупку, лизинг, или совместные предприятия, согласно потребностям рынка. Мы работаем с различными типами недвижимости в больших масштабах: земельные участки, здания целиком, гостиничный бизнес, промышленные (складские помещения) и др.

Berkshire Hathaway HomeServices

Berkshire Hathaway HomeServices Gulf Properties — ведущее агентство недвижимости в регионе. Мы предлагаем квалифицированные консультации и профессиональную поддержку своим клиентам по всему миру. Наша компания гордится своей безукоризненной репутацией и отличным сервисом благодаря нашим профессиональным консультантам и менеджерам поддержки. Мы предоставляем все виды услуг в сфере жилой недвижимости: продажа, аренда, управление недвижимостью, инвестиционные консультации, приобретение и распределение портфелей недвижимости.

Crystal real Estate FZ-LLC
19 объектов

Crystal Real Estate FZ-LLC, основанная в декабре 2020 года, с профессиональными консультантами по брокерской деятельности в сфере недвижимости, расположенная в Рас-Аль-Хайме, Объединенные Арабские Эмираты.

Мы предоставляем нашим клиентам профессиональные брокерские услуги в сфере недвижимости, чтобы обеспечить максимальное удовлетворение и прозрачные сделки с недвижимостью.

Наша философия полностью основана на принципах обслуживания клиентов фирмы. Все наши консультанты по недвижимости обеспечивают высокий уровень обслуживания клиентов, чтобы мы соответствовали вашим ожиданиям на протяжении всего процесса и превосходили их. Мы позаботимся обо всей тяжелой работе для вас, предлагая полный пакет услуг в сфере недвижимости.

Наши консультанты по недвижимости обладают глубокими знаниями о рынке недвижимости Рас-Аль-Хаймы, а Crystal Real Estate FZ-LLC зарегистрирована в отделе недвижимости Рас-Аль-Хаймы.

Наше видение

Наше видение заключается в том, чтобы быть предпочтительной брокерской фирмой в сфере недвижимости для жилых, коммерческих, и розничные клиенты, обслуживая их потребности, а также сохраняя и укрепляя нашу репутацию за честность всеми нашими действиями.

Наша миссия

Наша миссия - быть лучшим, Компания по недвижимости с полным спектром услуг в регионе и расширяется, чтобы стать глобальной компанией благодаря тщательно отобранной команде профессионалов, которые, по нашему мнению, являются наиболее способными, честными и трудолюбивыми.

Наши ценности

профессионализм подотчетность целостность Посвящение Обслуживание клиентов

 

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