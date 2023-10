MSM OVERSEAS REAL ESTATE BROKER

Дубай, ОАЭ

Цена по запросу

Сдача в: 2023

Застройщик:

Один Полумесяц будет расположен на Восточном Полумесяце Пальмы Джумейры, который является искусственным островом, выполненным в форме пальмы с 3-мильным стволом и ветвями. Развитие будет похвастаться легким дорожным сообщением с рядом развлекательных мероприятий. Время в пути до пристани Дубай займет менее 25 минут, а до центра Дубая и бизнес-Бей можно добраться за 45 минут. Жители One Crescent получат широкий выбор модных ресторанов, расположенных в окрестностях, в том числе ресторан Moana Seafood, LAO Dubai, ресторан Mekong в Анантаре и многое другое. Время в пути от One Crescent до Atlantis займет около 5 минут, в то время как Nakheel Mall и The View at The Palm Tower, откуда открывается 360-градусный вид на залив, Palm Jumeirah, Марина Дубай и горизонт Дубая займут 15 минут на машине. Становление владельцем уникальной резиденции в One Crescent позволит вам испытать уникальный курортный образ жизни, не поддающийся сравнению, с легким доступом к ключевым местам на Palm Jumeirah и остальной части эмирата. Ограниченное количество резиденций, роскошных удобств, предлагаемых на территории развития на берегу океана, а также членство на престижном поле для гольфа будут оценены всеми, кто ценит роскошь, мастерство, конфиденциальность и комфорт.