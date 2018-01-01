MSM OVERSEAS REAL ESTATE BROKER

Crystal Real Estate FZ-LLC, основанная в декабре 2020 года, с профессиональными консультантами по брокерской деятельности в сфере недвижимости, расположенная в Рас-Аль-Хайме, Объединенные Арабские Эмираты.

Мы предоставляем нашим клиентам профессиональные брокерские услуги в сфере недвижимости, чтобы обеспечить максимальное удовлетворение и прозрачные сделки с недвижимостью.

Наша философия полностью основана на принципах обслуживания клиентов фирмы. Все наши консультанты по недвижимости обеспечивают высокий уровень обслуживания клиентов, чтобы мы соответствовали вашим ожиданиям на протяжении всего процесса и превосходили их. Мы позаботимся обо всей тяжелой работе для вас, предлагая полный пакет услуг в сфере недвижимости.

Наши консультанты по недвижимости обладают глубокими знаниями о рынке недвижимости Рас-Аль-Хаймы, а Crystal Real Estate FZ-LLC зарегистрирована в отделе недвижимости Рас-Аль-Хаймы.

Наше видение

Наше видение заключается в том, чтобы быть предпочтительной брокерской фирмой в сфере недвижимости для жилых, коммерческих, и розничные клиенты, обслуживая их потребности, а также сохраняя и укрепляя нашу репутацию за честность всеми нашими действиями.

Наша миссия

Наша миссия - быть лучшим, Компания по недвижимости с полным спектром услуг в регионе и расширяется, чтобы стать глобальной компанией благодаря тщательно отобранной команде профессионалов, которые, по нашему мнению, являются наиболее способными, честными и трудолюбивыми.

Наши ценности

профессионализм подотчетность целостность Посвящение Обслуживание клиентов