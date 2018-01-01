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Real Estate Dubai

ОАЭ, Хадаэк Мухаммед Бин Рашид, Эс Санйа 3, The Onyx
;
Real Estate Dubai
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Напишите нам
Тип компании
Тип компании
Агентство недвижимости
Год основания компании
Год основания компании
2013
Языки общения
Языки общения
Русский
Веб-сайт
Веб-сайт
vk.com/dubai_estate
Описание

RealEstate Dubai Агентство Недвижимости RealEstate Dubai готово помочь вам в выборе подходящего объекта.

Наше агентство работает как и напрямую с застройщиком, так и на вторичном рынке. Специалисты RealEstate Dubai уверенно ориентируются на рынке недвижимости в ОАЭ, знают реальные цены, особенности районов и отдельных объектов, инфраструктурную специфику и все то, что позволяет принимать клиентам взвешенные и экономически обоснованные решения. С нашей помощью у вас есть реальный шанс купить недвижимость в Дубае, цены на которую вырастут в ближайшее время. Обращаясь в агентство «RealEstate Dubai», вы сэкономите время и деньги, выбрав вместе с нашим агентом именно тот объект, который удовлетворит вашим запросам на 100%

Услуги
  • Продажа квартир в новостройках Дубая, Абу - Даби, Шарджа, Рас-эль-Хайма
  • Коммерческая недвижимость 
  • Вторичная недвижимость (квартиры в сданных домах, от хозяина)
  • Земельные участки для строительства многоквартирных домов, резиденций, апартаментов
Квартиры
Смотреть все 108 объектов
Квартира 1 комната в Дубай, ОАЭ
Квартира 1 комната
Дубай
Комнаты 1
Площадь 40 м²
Этаж 15
Недвижимость ОАЭ. Недвижимость Дубай. Недвижимость в ОАЭ. Апартаменты Дубай. Бесплатная кон…
€ 125,160
Квартира 1 комната в Абу-Даби, ОАЭ
Квартира 1 комната
Абу-Даби
Комнаты 1
Площадь 55 м²
Этаж 47/54
Старт продаж квартир в Sea La Vie на острове Yas в Абу-Даби Для жизни на тропическом остр…
€ 321,566
Квартира 1 комната в Дубай, ОАЭ
Квартира 1 комната
Дубай
Комнаты 1
Площадь 40 м²
Этаж 20/26
Недвижимость ОАЭ. Недвижимость Дубай. Недвижимость в ОАЭ. Апартаменты Дубай. Квартира Абу-Да…
€ 109,275
Квартира 1 комната в Дубай, ОАЭ
Квартира 1 комната
Дубай
Комнаты 1
Площадь 42 м²
Недвижимость ОАЭ. Недвижимость Дубай. Недвижимость в ОАЭ. Апартаменты Дубай. Квартира Абу-Да…
€ 53,915
Дома
Смотреть все 7 объектов
Дом 2 комнаты в Дубай, ОАЭ
Дом 2 комнаты
Дубай
Комнаты 2
Площадь 180 м²
Количество этажей 2
Mag Eye Meydan Townhouse 2 bedrooms Plot 1186 sqft Size 1,750 sqft Back to back unit Handove…
€ 465,019
Дом 4 комнаты в Дубай, ОАЭ
Дом 4 комнаты
Дубай
Комнаты 4
Площадь 226 м²
Количество этажей 2
Недвижимость ОАЭ. Недвижимость Дубай. Недвижимость в ОАЭ. Апартаменты Дубай. Квартира Абу-Да…
€ 365,854
Дом 2 комнаты в Дубай, ОАЭ
Дом 2 комнаты
Дубай
Комнаты 2
Площадь 210 м²
Количество этажей 2
MAG EYE  Meydan  3BR + maid  Plot size 1,551 sqft  BUA 2050 sqft  Middle unit  Back to back …
€ 631,098
Дом 4 комнаты в Дубай, ОАЭ
Дом 4 комнаты
Дубай
Комнаты 4
Площадь 560 м²
Ожидается старт продаж роскошных вилл в Sobha Reserve в районе Wadi Al Safa 2.  До 3 апреля …
€ 144,223
Земельные участки
Смотреть все 8 объектов
Земельные участки 1 комната в Дубай, ОАЭ
Земельные участки 1 комната
Дубай
Комнаты 1
Этаж 1/35
Продается земельный участок в районе JVC 2000кв.м, получено разрешение на строительство зда…
€ 3,754,814
Земельные участки 1 комната в Рас-эль-Хайма, ОАЭ
Земельные участки 1 комната
Рас-эль-Хайма
Комнаты 1
Этаж 1/7
УЧАСТОК РЯДОМ С КАЗИНО Продаётся девелоперский проект с участком под строительство на остров…
€ 8,758,807
Земельные участки 1 комната в Дубай, ОАЭ
Земельные участки 1 комната
Дубай
Комнаты 1
Этаж 1/15
Под строительство отеля, либо резидентского комплекса ( G+9) этажей. Можно получить разрешен…
€ 44,399,235
Земельные участки 1 комната в Дубай, ОАЭ
Земельные участки 1 комната
Дубай
Комнаты 1
Этаж 7
Продаётся девелоперский проект с участком под строительство в Дубае В проект входит: Разреш…
€ 7,365,213
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Евгений Терентьев
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124 объекта
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Большой опыт работы на рынке Дубаи. Договора со всеми застройщиками. Большая база готовых объектов.

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Dacha - ведущее агентство недвижимости в Дубае, предоставляющее высококачественную недвижимость для продажи и аренды в Дубае и комплексные услуги по управлению недвижимостью.

Четко ориентируясь на предоставление клиентам услуг мирового класса, нам удалось сохранить успех во время обвала рынка недвижимости Дубая и стать одним из ключевых игроков в отрасли.

Easy Life Property
Top Address Real Estate
87 объектов

Объединенные Арабские Эмираты за последнее время стали настоящим туристическим центром стран Ближнего Востока и ежегодно привлекают тысячи инвесторов, желающих вложить свои деньги в одну из самых быстро-развивающихся стран. Статистика показывает, что большинство частных капиталов вкладываются в недвижимость. Причины, по которым инвесторы решают приобрести недвижимость в ОАЭ могут быть самыми разными, но ясно одно – спрос на недвижимость в эмиратах непрерывно растёт, а вместе с этим растут и цены, что делает вложения в квартиры и дома рентабельным и, главное, безопасным вариантом сохранить и приумножить капитал.

Агентство Недвижимости Топ Адрес готово помочь вам в выборе подходящего объекта. Наше агентство работает как и напрямую с застройщиком, так и на вторичном рынке. Специалисты Топ Адрес уверенно ориентируются на рынке недвижимости в ОАЭ, знают реальные цены, особенности районов и отдельных объектов, инфраструктурную специфику и все то, что позволяет принимать клиентам взвешенные и экономически обоснованные решения.

С нашей помощью у вас есть реальный шанс купить недвижимость в Дубае, цены на которую вырастут в ближайшее время. Обращаясь в агентство «Топ Адрес», вы сэкономите время и деньги, выбрав вместе с нашим агентом именно тот объект, который удовлетворит вашим запросам на 100%

Почему Топ Адрес?

без комиссии беспроцентная рассрочка напрямую от застройщиков возможность совершения дистанционной сделки возможность приобретения за биткоины работаем на русском, английском, арабском, китайском, татарском и узбекском языках, предоставление личного помощника по Дубаю
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