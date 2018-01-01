Warson Real Estate

Элиц 3 у Дуная
Испытайте вершину роскоши, живя в Jumeirah Village Circle ( JVC )
с 40 + удобствами
ГАРАНТИРУЕМЫЙ ЧИСТЫЙ РОЙ 6% НА ГОД НА 3 ГОДА.
1 спальня + офис от 1,1 млн. до 1,2 млн. AED
1 спальня + офис + бассейн от 1,2 до 1,35 м
Дата завершения: 4 квартал 2026 года
6 лет План оплаты.
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Мы - профессиональное агентство недвижимости с офисом в Дубае. Продаем квартиры, апартаменты и виллы премиум и бизнес-класса в лучших районах Дубая. Имеем все лицензии и разрешительные документы на ведение бизнеса на территории ОАЭ.
Наша цель - помочь успешным и состоявшимся людям приобрести лучшую недвижимость в Дубае.
К нам обращаются успешные люди со всего мира, которые хотят сделать Дубай своим вторым домом или еще одним центром инвестицией и кому жалко тратить время на непрофессионалов. Мы расспросим вас о каждой детали желаемой покупки, составим список из лучших вариантов, направим дорожную карту всей процедуры с цифрами и этапами, внимательно подготовим все документы и быстро оформим на вас недвижимость (с вашим присутствием или удаленно).
Уникальное агентство, которое не берет комиссию за большинство объектов недвижимости. Abdalla Alamodi Real Estate Brokerage было основано с четкой целью: предложить понятные, адекватные и честные советы покупателям недвижимости и инвесторам в недвижимость со всего мира и особенно стран Персидского залива.
Для того чтобы убедить их использовать возможности этого растущего рынка для создания сильной базы активов для себя и своих семей, чтобы обеспечить комфортную жизнь и надежное будущее для своей семьи.
Будучи застройщиком и инвестором в недвижимость Саудовской Аравии более 17 лет, г-н Абдалла считает, что рынок Дубая имеет большой потенциал для стабильного роста в течение многих лет, и ему нет равных в регионе, когда речь идет о нормативных актах, организующих рынок и защищающих собственность и права покупателей.
Berkshire Hathaway HomeServices Gulf Properties — ведущее агентство недвижимости в регионе. Мы предлагаем квалифицированные консультации и профессиональную поддержку своим клиентам по всему миру.
Наша компания гордится своей безукоризненной репутацией и отличным сервисом благодаря нашим профессиональным консультантам и менеджерам поддержки.
Мы предоставляем все виды услуг в сфере жилой недвижимости: продажа, аренда, управление недвижимостью, инвестиционные консультации, приобретение и распределение портфелей недвижимости.
История Range началась с небольшой, но усердной команды экспертов по недвижимости, подобранной нашим основателем г-ном Нитином Чопрой. Наше путешествие так далеко было глубоким с вехами, которые привели нас на путь расширения в нашей команде. Наша организационная сила возросла до 100 умелых специалистов, которые знают рынок недвижимости Дубая, как тыльную сторону. Тем не менее, мы всегда придерживались одного и того же принципа, выбирая людей, которые стремятся предоставить вам непревзойденный сервис и глубокие знания.
Наш совокупный опыт более двух десятилетий делает Range одним из самых опытных поставщиков корпоративной недвижимости в регионе, где рынок Дубая растет с первых дней до невероятных возможности, которые он предлагает сегодня. Наша команда испытала множество взлетов и падений на рынке, гарантируя, что мы всегда знаем лучший вариант для наших клиентов, и с самого начала, Ассортимент вырос, чтобы стать идеальным универсальным решением для рынка недвижимости Дубая.