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Uskudar Apartments Compound Istanbul

Ускюдар, Турция
от
€652,057
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12
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О комплексе

Почему это свойство؟ Он находится в центре города посреди двух мостов, откуда открывается захватывающий вид на Босфор. У вас будет шанс жить в древнем районе Ченгилкоя с ароматом истории и цивилизации. Он имеет горизонтальный архитектурный стиль, с несколькими этажами, садами и просторными балконами. Это недалеко от морского транспорта; Что облегчает доступ к любой точке Стамбула. Есть возможность заплатить в рассрочку, с готовым титульным актом и возможностью получить гражданство.
Местонахождение новостройки
Ускюдар, Турция

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Uskudar Apartments Compound Istanbul
Ускюдар, Турция
от
€652,057
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Меня интересует объект из Вашего объявления. Хочу получить больше информации об объекте. Какие условия покупки для иностранцев? Я бы хотел посетить квартиру/дом. Я хотел бы получить информацию об общей стоимости (включая налоги, агентское вознаграждение и т.д.). Возможна ли покупка в кредит/ипотеку?
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Варианты отделки С отделкой
Год сдачи 2024
Количество этажей 5
Представляем Вашему вниманию новый комплекс со собственной инфраструктурой, расположенный в центре Аланьи, возле самого известного пляжа Клеопатра. Расстояние до пляжа Клеопатры — всего 450 метров. Резиденция представляет собой два пятиэтажных здания с собственной закрытой территорией и с отличной социальной инфраструктурой. Комплекс находится в 2 км от центра города, торговых центров, государственных учреждений и развлекательных заведений. Каждая часть нашего проекта будет оформлена для комфорта и счастья наших дорогих клиентов. Занимаемая территория резиденции составит 2746 м2. Дата начала строительства — 30.12.2022 Дата окончания строительства — 30.06.2024 Планировки квартир: Двухкомнатные квартиры 1+1, площадью 67 м Трехкомнатные квартиры 2+1, площадью 81 м2 Двухуровневые трехкомнатные пентхаусы 2+1, площадью 126 м2 Двухуровневые пятикомнатные пентхаусы 4+1, площадью 212 м2 Информация о квартирах: Чистовая отделка Санузел полностью укомплектован сантехникой и душевой кабиной Подвесные потолки Современные межкомнатные двери Новый комплекс 450 м от пляжа Клеопатры Алания будет оснащён полной инфраструктурой, как внутренней, так и внешней. Все квартиры с чистовой отделкой, санузлами и встроенными кухнями. Инфраструктура комплекса: Открытый бассейн Детский бассейн Аквапарк Бар у бассейна Джакузи Массажный кабинет Сауна Фитнес-центр Настольный теннис Комната отдыха Детская площадка Детская игровая комната Зона для барбекю Консьерж Охрана 24/7 Видеонаблюдение 24/7 Открытая парковка Парковка для велосипедов Лифты Генератор   О районе: Аланья – это удивительный город, который очаровывает своей красотой, уютом и великолепной природой. Он дарит своим жителям рецепт простого счастья – море, солнце, мягкий климат и доброжелательность. Это отличный вариант для тех, кто ценит высококачественный сервис, ухоженные пляжи и насыщенную жизнь в центре города! Приобретая недвижимость в Аланье, вы получаете возможность пользоваться всеми благами центрального района и при этом оставаться рядом с природой. Отдельное внимание стоит уделить пляжам города. Пляж Клеопатры начинается при въезде в город. И он считается одним из лучших пляжей на побережье. Широкая песчаная линия с хорошей оборудованной территорией, шезлонгами, зонтиками, водными аттракционами, кафе и всеми удобствами.
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Агентство
NSM Real Estate & Construction
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