Жилой комплекс Апартаменты класса ЛЮКС на азиатской стороне Стамбула.

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Жилой комплекс премиум класса расположен в престижной центральной части Стамбула на азиатской стороне Босфора, идеальной для семейного проживания и спокойного отдыха.
Комплекс расположен рядом с метро, мостом, университетами, торговыми центрами и всеми важными точками города.
На территории роскошного комплекса, аналогов которому нет в Европе, будут расположены: фруктовые сады, декоративные пруды, открытые бассейны для детей и взрослых с современной системой фильтрации воды, площадки для детей разных возрастных групп, спортивные площадки, релакс-зоны и дзен-сады, SPA комплекс с сауной, фитнес-центр и уникальная подвесная прогулочная дорожка.
Проект имеет общую площадь 15.000 м2, состоит из 8 блоков, на 389 квартир, в проекте представлены планировки от 2+1 до 6+1.
Все квартиры сдаются с полной отделкой, которая будет выполнена в соответствии с высочайшими стандартами качества из материалов премиального уровня и будет включать современную бытовую технику и частичную меблировку, которая может быть дополнена опциями в соответствии с Вашими пожеланиями.
Доступные объекты:
Эксклюзивные дома:
- Блоки: A1 - A6
- Типы квартир: от 2+1 до 6+1
Премиум дома:
- Блок: A7
Подробности скоро!!!
Брендированная резиденция:
- Блок: A8
- Типы: 1+1 и 2+1
- Этот блок будет разработан в партнерстве с одним из ведущих мировых брендов (Dolce & Gabbana, Roberto Cavalli, Versace или Etro).
Инфраструктура:
Прекрасное месторасположение:
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