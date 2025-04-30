Жилой комплекс Апартаменты класса ЛЮКС на азиатской стороне Стамбула.

Наличие и стоимость апартаментов уточняйте у наших специалистов.

Жилой комплекс премиум класса расположен в престижной центральной части Стамбула на азиатской стороне Босфора, идеальной для семейного проживания и спокойного отдыха.

Комплекс расположен рядом с метро, мостом, университетами, торговыми центрами и всеми важными точками города.

На территории роскошного комплекса, аналогов которому нет в Европе, будут расположены: фруктовые сады, декоративные пруды, открытые бассейны для детей и взрослых с современной системой фильтрации воды, площадки для детей разных возрастных групп, спортивные площадки, релакс-зоны и дзен-сады, SPA комплекс с сауной, фитнес-центр и уникальная подвесная прогулочная дорожка.

Проект имеет общую площадь 15.000 м2, состоит из 8 блоков, на 389 квартир, в проекте представлены планировки от 2+1 до 6+1.

Все квартиры сдаются с полной отделкой, которая будет выполнена в соответствии с высочайшими стандартами качества из материалов премиального уровня и будет включать современную бытовую технику и частичную меблировку, которая может быть дополнена опциями в соответствии с Вашими пожеланиями.



Доступные объекты:

Эксклюзивные дома:

- Блоки: A1 - A6

- Типы квартир: от 2+1 до 6+1

Премиум дома:

- Блок: A7

Подробности скоро!!!

Брендированная резиденция:

- Блок: A8

- Типы: 1+1 и 2+1

- Этот блок будет разработан в партнерстве с одним из ведущих мировых брендов (Dolce & Gabbana, Roberto Cavalli, Versace или Etro).



Инфраструктура:

Зелёные ландшафты

Детские площадки

Открытый бассейн

Крытый бассейн

Лаунж-зона с террасой

Коворкинг

Кафе

Фитнес-центр

SPA с саунами

Детский клуб



Прекрасное месторасположение:

Центр города на Азиатской/Anatolian Side

5 минут до 15th of July Martyr's Bridge

10 минут до района Bagdat Caddesi/Kadikoy area

Расположен между Emaar и Akasya Malls

Рядом с автомагистралью E5

3 минуты до ближайшей станции метро



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