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  4. Жилой комплекс Апартаменты класса ЛЮКС на азиатской стороне Стамбула.

Жилой комплекс Апартаменты класса ЛЮКС на азиатской стороне Стамбула.

Ускюдар, Турция
от
$752,419
BTC
8.9498725
ETH
469.1010848
USDT
743 904.8687768
* Цена указана для справки
по курсу на 16.04.2025
;
20
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Адрес Адрес
Параметры Параметры
Описание Описание
Медиа Медиа
ID: 26188
ID новостройки на Realting
In CRM: 1086
ID новостройки на сайте компании
Дата обновления: 27.05.2025

Местонахождение

Показать на карте
  • Страна
    Турция
  • Область / штат
    Мраморноморский регион
  • Город
    Ускюдар

Характеристики объекта

Параметры объекта

  • Класс
    Класс
    Премиум-класс
  • Год сдачи
    Год сдачи
    2025
  • Варианты отделки
    Варианты отделки
    С отделкой

Элементы интерьера

Особенности системы безопасности:

  • Охрана

Элементы экстерьера

Особенности парковки:

  • Паркинг

Особенности экстерьера:

  • Бассейн
  • Тренажерный зал
  • Огороженная территория
  • Лифт

Дополнительно

  • Онлайн-показ
  • Предоставление ВНЖ
  • Предоставление гражданства
  • Удаленная сделка

О комплексе

Наличие и стоимость апартаментов уточняйте у наших специалистов.

Жилой комплекс премиум класса расположен в престижной центральной части Стамбула на азиатской стороне Босфора, идеальной для семейного проживания и спокойного отдыха.

Комплекс расположен рядом с метро, мостом, университетами, торговыми центрами и всеми важными точками города.

На территории роскошного комплекса, аналогов которому нет в Европе, будут расположены: фруктовые сады, декоративные пруды, открытые бассейны для детей и взрослых с современной системой фильтрации воды, площадки для детей разных возрастных групп, спортивные площадки, релакс-зоны и дзен-сады, SPA комплекс с сауной, фитнес-центр и уникальная подвесная прогулочная дорожка.

Проект имеет общую площадь 15.000 м2, состоит из 8 блоков, на 389 квартир, в проекте представлены планировки от 2+1 до 6+1.

Все квартиры сдаются с полной отделкой, которая будет выполнена в соответствии с высочайшими стандартами качества из материалов премиального уровня и будет включать современную бытовую технику и частичную меблировку, которая может быть дополнена опциями в соответствии с Вашими пожеланиями.
 

Доступные объекты:

  • Эксклюзивные дома:
    - Блоки: A1 - A6
    - Типы квартир: от 2+1 до 6+1

  • Премиум дома:
    - Блок: A7 
    Подробности скоро!!!

  • Брендированная резиденция:
    - Блок: A8
    - Типы: 1+1 и 2+1 
    - Этот блок будет разработан в партнерстве с одним из ведущих мировых брендов (Dolce & Gabbana, Roberto Cavalli, Versace или Etro).


Инфраструктура:

  • Зелёные ландшафты
  • Детские площадки
  • Открытый бассейн
  • Крытый бассейн
  • Лаунж-зона с террасой
  • Коворкинг
  • Кафе
  • Фитнес-центр
  • SPA с саунами
  • Детский клуб


Прекрасное месторасположение:

  • Центр города на Азиатской/Anatolian Side
  • 5 минут до 15th of July Martyr's Bridge 
  • 10 минут до района Bagdat Caddesi/Kadikoy area
  • Расположен между Emaar и Akasya Malls
  • Рядом с автомагистралью E5
  • 3 минуты до ближайшей станции метро


Для получения более подробной информации по данному проекту звоните / пишите нам.

Местонахождение на карте

Ускюдар, Турция

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Жилой комплекс Апартаменты класса ЛЮКС на азиатской стороне Стамбула.
Ускюдар, Турция
от
$752,419
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Меня интересует объект из Вашего объявления. Хочу получить больше информации об объекте. Какие условия покупки для иностранцев? Я бы хотел посетить квартиру/дом. Я хотел бы получить информацию об общей стоимости (включая налоги, агентское вознаграждение и т.д.). Возможна ли покупка в кредит/ипотеку?
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