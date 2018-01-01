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Новая резиденция с бассейном и детскими площадками в центре Стамбула, Турция

Мраморноморский регион, Турция
от
€425,537
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О комплексе

Предлагаются престижные апартаменты с ухоженными террасами и парковочными местами.

Резиденция располагает бассейном, детскими площадками, тренажерными залами, круглосуточной службой безопасности, крытой парковкой, ухоженными зелеными зонами.

Окончание строительства - декабрь 2023 года.

Удобства и оснащение в доме
  • Полы с подогревом
Расположение и объекты поблизости

Недвижимость находится в центре города, недалеко от Босфора.

  • Университет - 1,3 км
  • Пляж - 2 км
  • Мост Фатих Султан Мехмет - 4 км
  • Мост мучеников 15 июля - 3 км
  • Евразийский туннель - 10 км
Местонахождение новостройки
Мраморноморский регион, Турция

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Новая резиденция с бассейном и детскими площадками в центре Стамбула, Турция
Мраморноморский регион, Турция
от
€425,537
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