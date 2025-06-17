  1. Realting.com
  2. Турция
  3. Ускюдар
  4. Жилой комплекс Резиденция с бассейнами, зонами отдыха и детскими площадками, Стамбул, Турция

Жилой комплекс Резиденция с бассейнами, зонами отдыха и детскими площадками, Стамбул, Турция

Ускюдар, Турция
от
$1,20 млн
;
20
Оставить заявку
Адрес Адрес
Параметры Параметры
Описание Описание
Медиа Медиа
ID: 26411
ID новостройки на Realting
In CRM: 2461016
ID новостройки на сайте компании
Дата обновления: 17.06.2025

Местонахождение

Показать на карте
  • Страна
    Турция
  • Область / штат
    Мраморноморский регион
  • Город
    Ускюдар
  • Метро
    Altunizade (~ 900 м)
  • Метро
    Kısıklı (~ 600 м)

О комплексе

Современный жилой комплекс состоит из 7 малоэтажных зданий.

Особенности:

  • пешеходные зоны
  • зоны отдыха
  • теннисный корт
  • баскетбольная площадка
  • детские игровые площадки
  • террасы
  • крытый и открытый бассейны
  • сауна
  • парные
  • массажные кабинеты
  • фитнес-центр
  • крытая парковка
Удобства и оснащение в доме
  • Отопление
  • Кондиционеры
  • Кухонная мебель и бытовая техника
Расположение и объекты поблизости

Недвижимость находится в центральном районе Стамбула, который сочетает в себе обилие зелени, морской воздух, безмятежность и живописные пейзажи.

Местонахождение на карте

Ускюдар, Турция

Калькулятор ипотеки

Процентная ставка, %
Срок кредитования, лет
Стоимость жилья
Первоначальный взнос, %
{{ initialPaymentCurrency }} USD
Обратите внимание! Вы изменили параметр стоимости жилья на {{ differentPrice }}%. Это влияет на актуальность расчета ежемесячных платежей для текущего объекта недвижимости. Вернуть обратно
Процентная ставка
{{ loanPercentValue.toLocaleString() }} %
Процентная ставка
Сумма кредита
{{ mortgageAmount }} USD
Сумма кредита
Срок
{{ loanPeriodValue | pluralizeRu("год", "года", "лет") }}
Срок
Ежемесячный платеж
{{ paymentPerMonth }} USD
Ежемесячный платеж
Похожие комплексы
Жилой комплекс Zeray Mahal Kartepe
Sarimese Mahallesi, Турция
от
$148,582
Многоквартирный жилой дом Istanbul Kagithane Apartment Complex
Кагытхане, Турция
от
$361,809
Жилой комплекс Квартира ПРЕМИУМ КЛАССА с двумя спальнями в комплексе Nordic Art.
Каргыджак, Турция
от
$255,820
Резиденция Sirius Town
Средиземноморский регион, Турция
от
$260,000
Жилой комплекс Новая резиденция Yeni Eyüp Evleri с бассейнами и зелеными зонами в историческом районе, Стамбул, Турция
Эюп, Турция
от
$363,496
Вы просматриваете
Жилой комплекс Резиденция с бассейнами, зонами отдыха и детскими площадками, Стамбул, Турция
Ускюдар, Турция
от
$1,20 млн
Задайте все интересующие вопросы
Оставьте Вашу заявку
Спасибо! Ваша заявка принята
Меня интересует объект из Вашего объявления. Хочу получить больше информации об объекте. Какие условия покупки для иностранцев? Я бы хотел посетить квартиру/дом. Я хотел бы получить информацию об общей стоимости (включая налоги, агентское вознаграждение и т.д.). Возможна ли покупка в кредит/ипотеку?
Назад Оставить заявку
Другие комплексы
Многоквартирный жилой дом Gaziosmanpasa Istanbul Residencies Compound
Многоквартирный жилой дом Gaziosmanpasa Istanbul Residencies Compound
Газиосманпаша, Турция
от
$49,532
Почему это свойство؟ Расположение проекта является отличительным в центре Газиосманпасы, так как это один из самых красивых регионов Стамбула, который переживает постоянный рост и развитие. Проект окружен торговыми центрами и торговыми центрами, помимо близости к нескольким туристическим до…
Агентство
Binaa Investment
Оставить заявку
Жилой комплекс Новая резиденция с бассейном и видом на море рядом с побережьем, Стамбул, Турция
Жилой комплекс Новая резиденция с бассейном и видом на море рядом с побережьем, Стамбул, Турция
Кадыкёй, Турция
от
$653,222
Предлагаются просторные квартиры с балконами и видом на город и море. Резиденция располагает круглосуточной охраной, ухоженной зеленой территорией, парковкой, магазином, фитнес-центром, крытым бассейном, сауной. Окончание строительства - апрель 2023 года. Расположение и объекты поблизости Н…
Агентство
TRANIO
Оставить заявку
Многоквартирный жилой дом
Многоквартирный жилой дом
Кестель, Турция
от
$229,000
Варианты отделки С отделкой
Год сдачи 2025
Количество этажей 5
О доме: Первая линия Алании, 50 м от моря, м=рн Кестель. Объект расположен в 15 минутах от центра Алании, в 25 минутах от аэропорта Газипаша и всего от 1 минуты от пляжа. Расстояние до ближайшей школы – 5 минут, до ближайшего магазина -5 минут, до ближайшей больницы – 15 минут .
Агентство
Realt Go
Оставить заявку
Realting.com
Перейти
Актуальные новости в Турции
Amazing Nature Life в Каргыджаке: обзор концептуального ЖК в Алании
17.06.2025
Amazing Nature Life в Каргыджаке: обзор концептуального ЖК в Алании
Работа в Турции для иностранцев: как найти и какие документы нужны
30.04.2025
Работа в Турции для иностранцев: как найти и какие документы нужны
Покупка недвижимости в Турции: что нужно знать перед сделкой
18.04.2025
Покупка недвижимости в Турции: что нужно знать перед сделкой
ТОП-5 квартир и вилл в Турции и на Северном Кипре для инвесторов и покупателей жилья
18.02.2025
ТОП-5 квартир и вилл в Турции и на Северном Кипре для инвесторов и покупателей жилья
10 лет жизни в Турции: риелтор о том, как изменилась страна и отношение к ней за эти годы
27.09.2024
10 лет жизни в Турции: риелтор о том, как изменилась страна и отношение к ней за эти годы
Как чувствует себя рынок жилья Турции? Аналитика от REALTING
09.09.2024
Как чувствует себя рынок жилья Турции? Аналитика от REALTING
Как получить и оформить ТАПУ в Турции
03.09.2024
Как получить и оформить ТАПУ в Турции
Как превратить историческое здание в Турции в популярную кофейню: интервью с предпринимателем из Алании
08.07.2024
Как превратить историческое здание в Турции в популярную кофейню: интервью с предпринимателем из Алании
Показать все публикации