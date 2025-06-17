Жилой комплекс Резиденция с бассейнами, зонами отдыха и детскими площадками, Стамбул, Турция

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Расположение проекта является отличительным в центре Газиосманпасы, так как это один из самых красивых регионов Стамбула, который переживает постоянный рост и развитие.
Проект окружен торговыми центрами и торговыми центрами, помимо близости к нескольким туристическим до…
Предлагаются просторные квартиры с балконами и видом на город и море.
Резиденция располагает круглосуточной охраной, ухоженной зеленой территорией, парковкой, магазином, фитнес-центром, крытым бассейном, сауной.
Окончание строительства - апрель 2023 года.
Расположение и объекты поблизости
Н…
О доме:
Первая линия Алании, 50 м от моря, м=рн Кестель.
Объект расположен в 15 минутах от центра Алании, в 25 минутах от аэропорта Газипаша и всего от 1 минуты от пляжа. Расстояние до ближайшей школы – 5 минут, до ближайшего магазина -5 минут, до ближайшей больницы – 15 минут .