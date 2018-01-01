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Апартаменты с просторными балконами и террасами, с видом на море, город, парк и лес, Стамбул, Турция

Кадыкёй, Турция
от
€501,722
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16
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О комплексе

Проект находится в элитном районе Ускюдар на анатолийской части Стамбула, окруженный заповедниками и лесопарками.

С проекта открывается живописный вид на телебашню Чамлыджу, до которой можно добраться за 8 минут на машине и насладиться завтраком со смотровой площадки.

Рядом с телебашней Küçük Çamlıca - небольшой лесопарк с пешеходными дорожками, сезонными клумбами, прудами, а также детскими игровыми площадками.

На территории проекта застройщик создаст парк Benleo с прогулочными дорожками, пляжем, отдельными зонами для загара, спортивных игр, йоги, кемпинга и пикника, декоративным и биологическим прудами и фруктовым садом.

Проект также включает плавательный бассейн, детский бассейн, парковочные места, кафе, ТВ-зону, фитнес-центр, спа-зону, детский клуб, площадки для настольного тенниса и сквоша, библиотеку, лаунж-зоны.

Варианты квартир: апартаменты-дуплексы с 5 спальнями и стандартные квартиры площадью от 41 м2 до 688 м2. В каждой квартире есть джакузи, просторные балконы или террасы с видом на город, лес, море и парк.

Расположение и объекты поблизости

Проект расположен в нескольких минутах от комплекса медицинских учреждений Аджибадем, одной из достопримечательностей Стамбула, а также рядом с шоссе E5, которое соединяет европейскую и азиатскую части.

Расстояние до некоторых объектов:

  • 1.2 км до D100, которое идет вдоль всей береговой линии. По шоссе ходит метробус вдоль всего города.
  • 1 км до ТЦ Akasya Mall.
  • 3 км до ТЦ Emaar Square Mall.
  • 3 км до заповедника Validebağ
  • 4.2 км до улицы Багдат, известной своими модными магазинами и ресторанами.
  • 5 км до широкой набережной, протяженность которой 35 км.
Местонахождение новостройки
Кадыкёй, Турция

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Апартаменты с просторными балконами и террасами, с видом на море, город, парк и лес, Стамбул, Турция
Кадыкёй, Турция
от
€501,722
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