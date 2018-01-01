Элитные апартаменты с живописным видом на Босфор, Кандилли, Стамбул, Турция

Новый жилой комплекс в стиле прибрежных вилл с видом на Босфор. В квартирах отделка качества люкс, для каждой квартиры выделена кладовая и места в подземном гараже.

На территории жилого комплекса будут расположены: кафе, зона отдыха, мини-теплицы, сады, уличные камины, открытый и закрытый бассейны, зоны для детей. Также будут общие зоны с оплатой по факту использования: спа, домашний кинотеатр, музыкальная и игровая комнаты, зал для проведения мероприятий, фитнес-зал, площадка для игры в сквош, поля для мини-футбола и мини-баскетбола.

Расположение и объекты поблизости

Проект расположен в районе Кандилли, на азиатской стороне города. Это один из старейших районов Стамбула, выходящий на воды Босфора. Кандилли — спокойный, тихий район с несколькими городскими лесами.