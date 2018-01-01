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Элитные апартаменты с живописным видом на Босфор, Кандилли, Стамбул, Турция

Мраморноморский регион, Турция
от
€1,10 млн
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20
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О комплексе

Новый жилой комплекс в стиле прибрежных вилл с видом на Босфор. В квартирах отделка качества люкс, для каждой квартиры выделена кладовая и места в подземном гараже.

На территории жилого комплекса будут расположены: кафе, зона отдыха, мини-теплицы, сады, уличные камины, открытый и закрытый бассейны, зоны для детей. Также будут общие зоны с оплатой по факту использования: спа, домашний кинотеатр, музыкальная и игровая комнаты, зал для проведения мероприятий, фитнес-зал, площадка для игры в сквош, поля для мини-футбола и мини-баскетбола.

Расположение и объекты поблизости

Проект расположен в районе Кандилли, на азиатской стороне города. Это один из старейших районов Стамбула, выходящий на воды Босфора. Кандилли — спокойный, тихий район с несколькими городскими лесами.

  • Автобусная остановка - 350 м
  • Причал Кандилли - 350 м
  • Мост Султана Мехмеда Фатиха - 2,9 км
  • Босфорский мост - 5 км
Местонахождение новостройки
Мраморноморский регион, Турция

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Элитные апартаменты с живописным видом на Босфор, Кандилли, Стамбул, Турция
Мраморноморский регион, Турция
от
€1,10 млн
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