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Жилой комплекс с бассейном, садом, небольшими озерами, в тихом районе, Ускюдар, Стамбул, Турция

Мраморноморский регион, Турция
от
€2,33 млн
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14
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О комплексе

Жилой комплекс в тихом районе, в окружении зелени.

Проект включает 4 здания, озелененный участок с местами отдыха и небольшими озерами, складское помещение.

В каждом апартаменте есть прихожая, гостиная с обеденной зоной, кухня, 3-4 спальни, 2-3 ванные комнаты, балкон или терраса. В некоторых апартаментах есть прачечная, гардеробная, кладовая.

Удобства и оснащение в доме

В комплексе также есть кинозал, лаунж-зона, баскетбольная площадка, охранная система, камеры видеонаблюдения.

Расположение и объекты поблизости

Недалеко от комплекса расположены автобусные остановки, торговые центры, школа, гольф-клуб.

Местонахождение новостройки
Мраморноморский регион, Турция

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Жилой комплекс с бассейном, садом, небольшими озерами, в тихом районе, Ускюдар, Стамбул, Турция
Мраморноморский регион, Турция
от
€2,33 млн
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