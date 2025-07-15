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Жилой комплекс Новый проект с бассейном и зелеными зонами в 5 минутах от побережья, Стамбул, Турция

Ускюдар, Турция
от
$432,710
;
3
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Описание Описание
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ID: 26996
ID новостройки на Realting
In CRM: 2468723
ID новостройки на сайте компании
Дата обновления: 16.07.2025

Местонахождение

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  • Страна
    Турция
  • Область / штат
    Мраморноморский регион
  • Город
    Ускюдар
  • Метро
    Altunizade (~ 900 м)
  • Метро
    Kısıklı (~ 600 м)

О комплексе

Уникальный роскошный проект состоит из двух 8-этажных зданий, предлагающих 98 апартаментов с 1-5 спальнями.

Особенности:

  • бассейн
  • турецкая баня
  • крытая парковка
  • фитнес-центр
  • детская площадка
  • зеленые зоны
  • круглосуточная охрана
Расположение и объекты поблизости

Проект находится в азиатской части Стамбула, рядом с побережьем Босфора.

  • 5 минут до побережья Босфора
  • 5 минут до станции метро
  • 10 минут до торгового центра
  • 15 минут до университета
  • 25 минут до Таксим

Местонахождение на карте

Ускюдар, Турция

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Жилой комплекс Новый проект с бассейном и зелеными зонами в 5 минутах от побережья, Стамбул, Турция
Ускюдар, Турция
от
$432,710
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Меня интересует объект из Вашего объявления. Хочу получить больше информации об объекте. Какие условия покупки для иностранцев? Я бы хотел посетить квартиру/дом. Я хотел бы получить информацию об общей стоимости (включая налоги, агентское вознаграждение и т.д.). Возможна ли покупка в кредит/ипотеку?
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