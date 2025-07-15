Жилой комплекс Новый проект с бассейном и зелеными зонами в 5 минутах от побережья, Стамбул, Турция

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Проект расположен в перспективном и развивающемся районе Бейоглу. Несмотря на центральное местоположение комплекса, атмосфера для жителей спокойная и тихая.
Спроектирован известным архитектором Ханом Тумертекином, лауреатом премии Ага Хана. Жилой комплекс сочетает в себе традиционный стиль и…
Предлагаются виллы с садами и панорамным видом на озеро.
Резиденция располагает двумя бассейнами и песчаным пляжем, детским бассейном, ресторанами и магазинами, фитнес-центром, ухоженными зелеными зонами, круглосуточной охраной и видеонаблюдением, детскими и спортивными площадками.
Окончание…
Предлагаются виллы с парковочными местами.
Резиденция располагает общим бассейном 220 м2 и собственным пляжем.
Удобства и оснащение в доме
Кондиционеры
Расположение и объекты поблизости
Недвижимость находится в пешей доступности от пляжа