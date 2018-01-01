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Резиденция премиум класса в центре Стамбула, Турция

Ускюдар, Турция
от
€1,20 млн
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20
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О комплексе

Резиденция располагает крытым бассейном, фитнес-центром, баскетбольной площадкой, зоной барбекю, сауной, теннисным кортом.

Окончание строительства - декабрь 2023 года.

Удобства и оснащение в доме
  • Кондиционеры
  • Кухонная бытовая техника
  • Электрический водонагреватель
Расположение и объекты поблизости
  • Аэропорт - 33 км
  • Мост мучеников 15 июля - 2,3 км
  • Тоннель Евразия - 4,1 км
Местонахождение новостройки
Ускюдар, Турция

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Резиденция премиум класса в центре Стамбула, Турция
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от
€1,20 млн
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Меня интересует объект из Вашего объявления. Хочу получить больше информации об объекте. Какие условия покупки для иностранцев? Я бы хотел посетить квартиру/дом. Я хотел бы получить информацию об общей стоимости (включая налоги, агентское вознаграждение и т.д.). Возможна ли покупка в кредит/ипотеку?
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