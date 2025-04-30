Жилой комплекс Жилой комплекс с панорамным видом на город в экологически чистом районе, Ускюдар, Стамбул, Турция

Подходит под гражданство и ВНЖ.

Этот уютный семейный комплекс включает квартиры и дуплексы с 2-6 спальнями, садом и террасами. Внутри здания есть бассейн, сауна, хаммам, тренажёрный зал.

Расположен в экологически чистом районе рядом с холмами Camlica Hill, откуда открывается панорамный вид на море и город.

Первый платёж 50%, рассрочка на 18 месяцев.

Расположение и объекты поблизости

Недалеко от квартир расположены школы, станция метро, университет, больница, торговые центры Emaar Mall, Capitol Mall и Akasya Mall.

Ускюдар — самый престижный жилой район азиатской стороны Стамбула с множеством архитектурно-исторических памятников и ЖК премиум-сегмента для жителей среднего класса и выше. В Ускюдаре находятся две самые большие частные больницы азиатской стороны, британская школа и два международных колледжа.