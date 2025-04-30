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Жилой комплекс Жилой комплекс с панорамным видом на город в экологически чистом районе, Ускюдар, Стамбул, Турция

Ускюдар, Турция
от
$812,290
28.05.2025
$812,290
18.05.2025
$829,625
17.05.2025
$826,565
16.05.2025
$827,116
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$833,774
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$824,883
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$823,104
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$825,854
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$819,147
08.05.2025
$816,166
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$818,987
14.04.2025
$815,314
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12.04.2025
$818,830
11.04.2025
$837,339
10.04.2025
$840,752
09.04.2025
$844,969
08.04.2025
$844,446
06.04.2025
$844,946
05.04.2025
$837,248
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ID: 16647
ID новостройки на Realting
In CRM: 2366032
ID новостройки на сайте компании
Дата обновления: 28.05.2025

Местонахождение

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  • Страна
    Турция
  • Область / штат
    Мраморноморский регион
  • Город
    Ускюдар
  • Метро
    Fıstıkağacı (~ 600 м)

О комплексе

Подходит под гражданство и ВНЖ.

Этот уютный семейный комплекс включает квартиры и дуплексы с 2-6 спальнями, садом и террасами. Внутри здания есть бассейн, сауна, хаммам, тренажёрный зал.

Расположен в экологически чистом районе рядом с холмами Camlica Hill, откуда открывается панорамный вид на море и город.

Первый платёж 50%, рассрочка на 18 месяцев.

Расположение и объекты поблизости

Недалеко от квартир расположены школы, станция метро, университет, больница, торговые центры Emaar Mall, Capitol Mall и Akasya Mall.

Ускюдар — самый престижный жилой район азиатской стороны Стамбула с множеством архитектурно-исторических памятников и ЖК премиум-сегмента для жителей среднего класса и выше. В Ускюдаре находятся две самые большие частные больницы азиатской стороны, британская школа и два международных колледжа.

Местонахождение на карте

Ускюдар, Турция

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Жилой комплекс Жилой комплекс с панорамным видом на город в экологически чистом районе, Ускюдар, Стамбул, Турция
Ускюдар, Турция
от
$812,290
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