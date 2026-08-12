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Дома с бассейном в Средиземноморском регионе, Турция

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Анталья
186
Аланья
38
Муратпаша
223
Серик
83
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85 объектов найдено
Дуплекс 2 комнаты в Kepez, Турция
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Дуплекс 2 комнаты
Kepez, Турция
Число комнат 2
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 77 м²
Этаж 1/4
Новый жилой комплекс в Анталии — стильные лофты, квартиры с садами и собственными бассейнами…
$63,340
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Вилла 5 комнат в Каргыджак, Турция
Вилла 5 комнат
Каргыджак, Турция
Число комнат 5
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 280 м²
Этаж 2
Для гражданства Что вы получаете: Просторная вилла планировки 4+1 с общей площадью 280 м², …
$809,757
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Дом 4 спальни в Средиземноморский регион, Турция
Дом 4 спальни
Средиземноморский регион, Турция
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 385 м²
Эта потрясающая вилла на продажу в Бектасе, Алания, предлагает 385 м2 роскошной жилой площад…
$760,330
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Дом 6 спален в Средиземноморский регион, Турция
Дом 6 спален
Средиземноморский регион, Турция
Количество спален 6
Кол-во ванных комнат 6
Эта потрясающая роскошная вилла на продажу в Бектасе, Алания, предлагает 450 м2 изысканной ж…
$1,35 млн
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Вилла 4 комнаты в Муратпаша, Турция
Вилла 4 комнаты
Муратпаша, Турция
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 336 м²
Этаж 1/6
Что вы получаете: Премиальные виллы в проекте с панорамным видом на Средиземное море. О ст…
$3,46 млн
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Дом в Средиземноморский регион, Турция
Дом
Средиземноморский регион, Турция
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 210 м²
Если вы готовы купить виллу в Алании, эта эксклюзивная коллекция из 18 современных домов пре…
$817,239
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Вилла 4 комнаты в Калкан, Турция
Вилла 4 комнаты
Калкан, Турция
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 220 м²
Количество этажей 3
Есть дома, которые производят впечатление. А есть те, в которые влюбляешься с первого взгляд…
$1,37 млн
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Вилла 4 комнаты в Кумлуджа, Турция
Вилла 4 комнаты
Кумлуджа, Турция
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 300 м²
Количество этажей 2
Вилла с душой в Караёзе — райское место для жизни и отдыха Просторная вилла 310 м² с потр…
$525,000
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Дом 5 спален в Средиземноморский регион, Турция
Дом 5 спален
Средиземноморский регион, Турция
Количество спален 5
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 360 м²
Элегантная 5-комнатная вилла с частным бассейном и первоклассными удобствами недалеко от Ала…
$537,043
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Дом 5 спален в Средиземноморский регион, Турция
Дом 5 спален
Средиземноморский регион, Турция
Количество спален 5
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 680 м²
Элегантная вилла с 5 спальнями в Бектасе - частный бассейн, спа и спортзал Откройте для себя…
$1,75 млн
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Дом 4 спальни в Средиземноморский регион, Турция
Дом 4 спальни
Средиземноморский регион, Турция
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 5
Площадь 366 м²
Эта потрясающая вилла с 4 спальнями на продажу в Тепе, Алания, предлагает 366 м2 роскошной ж…
$1,40 млн
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Вилла 4 комнаты в Муратпаша, Турция
Вилла 4 комнаты
Муратпаша, Турция
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 5
Площадь 462 м²
Этаж 1/13
Для гражданства Для аренды Для инвестиций Что вы получаете: Виллы премиум класса с панора…
$968,790
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Дом 3 спальни в Средиземноморский регион, Турция
Дом 3 спальни
Средиземноморский регион, Турция
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 220 м²
Очаровательная вилла с 3 спальнями с видом на море в Тепе Откройте для себя эту очаровательн…
$385,270
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Дом 3 спальни в Средиземноморский регион, Турция
Дом 3 спальни
Средиземноморский регион, Турция
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 200 м²
Стильная вилла с 3 спальнями с потрясающим видом на море и горы в Тепе, Алания Вилла имеет д…
$385,270
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Дом 4 спальни в Средиземноморский регион, Турция
Дом 4 спальни
Средиземноморский регион, Турция
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 220 м²
Эта красивая вилла на продажу в Бектасе, Алания, предлагает 220 м2 комфортабельного жилого п…
$666,751
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Дом 2 спальни в Средиземноморский регион, Турция
Дом 2 спальни
Средиземноморский регион, Турция
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 200 м²
Очаровательная вилла с 2 спальнями с видом на море в Тепе Вилла охватывает два этажа и включ…
$274,359
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Дом в Средиземноморский регион, Турция
Дом
Средиземноморский регион, Турция
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 548 м²
Этот очаровательный отдельно стоящий дом, расположенный в безмятежном естественном окружении…
$1,10 млн
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Таунхаус 3 комнаты в Муратпаша, Турция
Таунхаус 3 комнаты
Муратпаша, Турция
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 106 м²
Этаж 1/5
Для аренды Что вы получаете: Дизайнерский комплекс в 350 м от пляжа Клеопатры. Район\пляж:…
$408,942
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Дом 4 спальни в Средиземноморский регион, Турция
Дом 4 спальни
Средиземноморский регион, Турция
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 5
Площадь 434 м²
Эта изысканная роскошная вилла на продажу в Бектасе, Алания, предлагает 434 м2 жилой площади…
$2,22 млн
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Дом 5 спален в Средиземноморский регион, Турция
Дом 5 спален
Средиземноморский регион, Турция
Количество спален 5
Кол-во ванных комнат 5
Площадь 340 м²
Эта исключительная вилла на продажу предлагает 340 м2 роскошной жилой площади, расположенной…
$922,312
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Вилла 7 комнат в Муратпаша, Турция
Вилла 7 комнат
Муратпаша, Турция
Число комнат 7
Количество спален 5
Кол-во ванных комнат 7
Площадь 680 м²
Этаж 1/3
Для аренды Что вы получаете: Роскошная вилла 5+2 в районе Бекташ с потрясающим видом на мор…
$1,81 млн
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Дом 2 спальни в Средиземноморский регион, Турция
Дом 2 спальни
Средиземноморский регион, Турция
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 200 м²
Эта восхитительная вилла расположена в спокойном регионе Демирташ, предлагая идеальное отсту…
$700,490
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Вилла 4 комнаты в Муратпаша, Турция
Вилла 4 комнаты
Муратпаша, Турция
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 157 м²
Этаж 1/2
Для гражданства Для инвестиций Что вы получаете: Виллы 3+1 в тихом, престижном районе Бект…
$691,170
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Дом 3 спальни в Средиземноморский регион, Турция
Дом 3 спальни
Средиземноморский регион, Турция
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 280 м²
Эта потрясающая вилла на продажу в Бектасе, Алания, предлагает 280 м2 современной жилой площ…
$994,278
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Вилла 4 комнаты в Муратпаша, Турция
Вилла 4 комнаты
Муратпаша, Турция
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 455 м²
Этаж 5/5
Для гражданства Для аренды Для инвестиций Что вы получаете: Виллу в уникальном проекте в …
$1,15 млн
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Вилла 4 комнаты в Муратпаша, Турция
Вилла 4 комнаты
Муратпаша, Турция
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 298 м²
Этаж 1/7
Что вы получаете: Готовая роскошная вилла 3+1 в районе Тепе. О строительстве: Строительств…
$3,74 млн
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Вилла 4 комнаты в Каргыджак, Турция
Вилла 4 комнаты
Каргыджак, Турция
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 248 м²
Количество этажей 3
Если вы мечтаете о собственном доме у Средиземного моря, где каждый день начинается с потряс…
$558,802
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Дом 5 спален в Средиземноморский регион, Турция
Дом 5 спален
Средиземноморский регион, Турция
Количество спален 5
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 359 м²
Эта элегантная вилла на продажу предлагает 359 м2 роскошной жилой площади, расположенной на …
$560,392
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Дом 4 спальни в Средиземноморский регион, Турция
Дом 4 спальни
Средиземноморский регион, Турция
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 5
Площадь 300 м²
Эта роскошная вилла с 4 спальнями на продажу в Тепе, Алания, предлагает 300 м2 современной ж…
$2,10 млн
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Таунхаус 4 комнаты в Каргыджак, Турция
Таунхаус 4 комнаты
Каргыджак, Турция
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 200 м²
Этаж 1/20
Что вы получаете: Эксклюзивный дуплекс 3+1 с частным садом — это сочетание комфорта, роскоши…
$332,331
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Типы недвижимости в Средиземноморском регионе

виллы
таунхаусы
дуплексы

Параметры недвижимости в Средиземноморском регионе, Турция

с гаражом
с садом
с террасой
с видом на горы
с видом на море
Недорогая
Элитная
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