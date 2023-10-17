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Таунхаусы в Средиземноморский регион, Турция

Анталья
11
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11 объектов найдено
Таунхаус 3 спальни с балконом, с кондиционером, с парковка в Doesemealti, Турция
Таунхаус 3 спальни с балконом, с кондиционером, с парковка
Doesemealti, Турция
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 155 м²
Количество этажей 2
Дома с Гардеробной и Частным Садом в Анталии Дошемеалты Дома расположены в проекте, состояще…
€648,000
Таунхаус 3 комнаты с парковкой, с бассейном, с Elektrogenerator в Алания, Турция
Таунхаус 3 комнаты с парковкой, с бассейном, с Elektrogenerator
Алания, Турция
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 90 м²
Этаж 1
Представляем вашему вниманию двухэтажный таунхаус, расположенный в элитном, спокойном районе…
€187,000
Таунхаус 4 спальни с балконом, с кондиционером, с видом на горы в Doesemealti, Турция
Таунхаус 4 спальни с балконом, с кондиционером, с видом на горы
Doesemealti, Турция
Комнаты 5
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 188 м²
Количество этажей 3
Роскошные Виллы с Крытой Автостоянкой и Зимним Садом в Районе Дёшемеалты, Алтынкале Виллы ра…
€763,000
Таунхаус 4 комнаты с парковкой, с бассейном, с видеонаблюдением в Алания, Турция
Таунхаус 4 комнаты с парковкой, с бассейном, с видеонаблюдением
Алания, Турция
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 105 м²
Этаж 1
Завершается строительство нового проекта премиум класса жилого комплекса в районе Конаклы. Э…
€240,790
Таунхаус 2 спальни с парковкой, с Pool, с terrassa в Аланья, Турция
Таунхаус 2 спальни с парковкой, с Pool, с terrassa
Аланья, Турция
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 91 м²
Представляем Вашему вниманию новый инвестиционный проект в Алании, район Конаклы. Отдых и п…
€290,000
Таунхаус 3 спальни с мебелью, с Pool, с terrassa в Kuzdere, Турция
Таунхаус 3 спальни с мебелью, с Pool, с terrassa
Kuzdere, Турция
Количество спален 3
Площадь 160 м²
Кемер - один из лучших туристических районов Анталии. Рядом с комплексом таунхаусов находитс…
€560,000
Таунхаус 6 спален с парковкой, с мебелью, с гаражом в Аланья, Турция
Таунхаус 6 спален с парковкой, с мебелью, с гаражом
Аланья, Турция
Количество спален 6
Площадь 184 м²
Таунхаус от застройщика в Каргыджаке, Алания. Каргыджак – самый восточный район Алании и, п…
€550,000
Таунхаус 2 спальни со стеклопакетами, с балконом, с видом на море в Конаклы, Турция
Таунхаус 2 спальни со стеклопакетами, с балконом, с видом на море
Конаклы, Турция
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 91 м²
Количество этажей 2
Наш новый проект находится в Алании- Конаклы, 300 метрах от моря. Площадь участка 5000 м2. К…
€290,000
Таунхаус 5 комнат с парковкой, с бассейном, с садом в Алания, Турция
Таунхаус 5 комнат с парковкой, с бассейном, с садом
Алания, Турция
Комнаты 5
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 72 м²
Этаж 4
Полным ходом идет строительство самого уникального проекта, одного из самых масштабных жилых…
€220,000
Таунхаус 2 спальни с балконом, с видом на море, в центре города в Конаклы, Турция
Таунхаус 2 спальни с балконом, с видом на море, в центре города
Конаклы, Турция
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 2
Мы с гордостью представляем вам замечательный проект в регионе Конаклы. Это всего в 300 метр…
Цена по запросу
Таунхаус 5 спален в Махмутлар центр, Турция
Таунхаус 5 спален
Махмутлар центр, Турция
Комнаты 2
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 390 м²
Количество этажей 3
ID AL 2047 DOCL   Район: Аланья, Каргыджак   ОБЪЕКТ ДЛЯ ПРОЖИВАНИЯ   Цена:…
€440,000

Параметры недвижимости в Средиземноморский регион, Турция

с видом на море
с бассейном
с видом на горы
недорогая
элитная
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