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Таунхаусы в Средиземноморском регионе, Турция

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Анталья
21
Аланья
35
Муратпаша
21
Серик
3
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89 объектов найдено
Таунхаус в Чамьюва, Турция
Таунхаус
Чамьюва, Турция
Количество спален 3
Площадь 145 м²
Количество этажей 2
На продажу выставлена уютная вилла в живописном поселке Чамьюва. Тихое и спокойное место для…
$790,644
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Таунхаус 3 комнаты в Аксу, Турция
Таунхаус 3 комнаты
Аксу, Турция
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 131 м²
Проект, построенный в Алтинтасе, развивающемся районе Анталии, представляет собой комплекс, …
$453,134
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Таунхаус 2 комнаты в Муратпаша, Турция
Таунхаус 2 комнаты
Муратпаша, Турция
Число комнат 2
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 50 м²
Комплекс был построен в 2020 году в районе Анталии / Муратпаша Гюзелоба. В комплексе; Имеетс…
$107,614
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Таунхаус 4 комнаты в Кестель, Турция
Таунхаус 4 комнаты
Кестель, Турция
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 115 м²
При стандартном типе оплаты возможен первоначальный взнос 40% и рассрочка на 6 месяцев, но п…
$378,077
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Таунхаус 2 комнаты в Кепез, Турция
Таунхаус 2 комнаты
Кепез, Турция
Число комнат 2
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 50 м²
Количество этажей 5
Комплекс, построенный в 2025 году, расположен в районе Анталья / Кепез. Комплекс включает в …
$70,173
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Таунхаус в Каргыджак, Турция
Таунхаус
Каргыджак, Турция
Количество спален 5
Площадь 300 м²
Этаж 1/3
Шикарная вилла в самом престижном районе Алании, Джикджили! Большая планировка, панорамные о…
$1,83 млн
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Таунхаус в Каргыджак, Турция
Таунхаус
Каргыджак, Турция
Количество спален 3
Площадь 175 м²
Этаж 1/3
В живописном районе Каргыджак города Алании на продажу выставлена вилла в три этажа с тремя …
$267,536
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Таунхаус 2 комнаты в Муратпаша, Турция
Таунхаус 2 комнаты
Муратпаша, Турция
Число комнат 2
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 72 м²
Количество этажей 2
Комплекс был построен в сентябре 2022 года в районе Лара, который считается самым престижным…
$142,174
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Таунхаус в Серик, Турция
Таунхаус
Серик, Турция
Количество спален 4
Площадь 220 м²
Количество этажей 3
Доступная цена, современный дизайн и отличное качество постройки! На продажу выставл…
$836,498
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Таунхаус 2 комнаты в Аксу, Турция
Таунхаус 2 комнаты
Аксу, Турция
Число комнат 2
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 50 м²
Количество этажей 3
Здание, построенное в 2025 году, расположено в районе Аксу/Алтынташ. Оно находится в 15 км о…
$81,383
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Таунхаус 3 комнаты в Муратпаша, Турция
Таунхаус 3 комнаты
Муратпаша, Турция
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 106 м²
Этаж 1/5
Для аренды Что вы получаете: Дизайнерский комплекс в 350 м от пляжа Клеопатры. Район\пляж:…
$408,942
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Таунхаус 3 комнаты в Оба, Турция
Таунхаус 3 комнаты
Оба, Турция
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 100 м²
Комплекс, который строится из 5 блоков и в общей сложности 98 квартир на участке площадью 8.…
$469,920
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Таунхаус 2 комнаты в Муратпаша, Турция
Таунхаус 2 комнаты
Муратпаша, Турция
Число комнат 2
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 50 м²
Комплекс был завершен в начале 2023 года, ежемесячный доход от аренды апартаментов с 1 спаль…
$163,250
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Таунхаус 6 комнат в Оба, Турция
Таунхаус 6 комнат
Оба, Турция
Число комнат 6
Количество спален 5
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 173 м²
Комплекс, который строится из 5 блоков и в общей сложности 98 квартир на участке площадью 8.…
$558,030
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Таунхаус 4 комнаты в Каргыджак, Турция
Таунхаус 4 комнаты
Каргыджак, Турция
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 200 м²
Этаж 1/20
Что вы получаете: Эксклюзивный дуплекс 3+1 с частным садом — это сочетание комфорта, роскоши…
$332,331
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Таунхаус 3 комнаты в Муратпаша, Турция
Таунхаус 3 комнаты
Муратпаша, Турция
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 70 м²
Количество этажей 4
Комплекс, построенный в 2025 году в центре Антальи, состоит из двух блоков. Он расположен вс…
$150,063
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Таунхаус 2 комнаты в Муратпаша, Турция
Таунхаус 2 комнаты
Муратпаша, Турция
Число комнат 2
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 55 м²
Количество этажей 3
Квартира расположена в районе Анталии / Муратпаша Мейданкаваги. С точки зрения расположения,…
$85,010
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Таунхаус 2 комнаты в Муратпаша, Турция
Таунхаус 2 комнаты
Муратпаша, Турция
Число комнат 2
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 51 м²
Количество этажей 4
Комплекс, построенный в 2025 году в центре Антальи, состоит из двух блоков. Он расположен вс…
$116,178
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Таунхаус 3 комнаты в Kepez, Турция
Таунхаус 3 комнаты
Kepez, Турция
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 120 м²
Количество этажей 2
Вилла рядом с объектами инфраструктуры в Кепезе, Алтынова, с удобной транспортной развязкой …
$235,543
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Таунхаус 3 комнаты в Аксу, Турция
Таунхаус 3 комнаты
Аксу, Турция
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 100 м²
Проект строится в Аксу/Алтынташ, развивающемся районе Анталии, и будет сдан 30.12.2025. В эт…
$331,545
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Таунхаус 2 комнаты в Муратпаша, Турция
Таунхаус 2 комнаты
Муратпаша, Турция
Число комнат 2
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 50 м²
Количество этажей 2
Комплекс, построенный в 2024 году в районе Кунду в Анталье, состоит из двух блоков. Он распо…
$141,635
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Таунхаус 5 комнат в Дёшемеалты, Турция
Таунхаус 5 комнат
Дёшемеалты, Турция
Число комнат 5
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 251 м²
Количество этажей 3
Роскошные виллы с сауной и зимним садом в Анталии, Алтынкале в Дёшемеалты Виллы в Анталии, р…
$519,581
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Таунхаус в Чамьюва, Турция
Таунхаус
Чамьюва, Турция
Количество спален 3
Площадь 180 м²
Количество этажей 2
Двухэтажная смежная вилла в курортном поселке в Кемере в Анталии подходит для получения граж…
$538,810
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Таунхаус 2 комнаты в Аксу, Турция
Таунхаус 2 комнаты
Аксу, Турция
Число комнат 2
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 45 м²
Количество этажей 3
Строительство комплекса было завершено в 2025 году. Комплекс расположен в 7 км от аэропорта …
$90,198
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Таунхаус в Серик, Турция
Таунхаус
Серик, Турция
Количество спален 4
Площадь 216 м²
Количество этажей 3
На продаже две новые виллы в Белеке. Проект состоит из четырех вилл и находится в 1,5 км от …
$876,264
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Таунхаус 2 комнаты в Кепез, Турция
Таунхаус 2 комнаты
Кепез, Турция
Число комнат 2
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 50 м²
Количество этажей 8
Комплекс, построенный в 2023 году, расположен в районе Гёксу в Анталье/Кепез. Он находится в…
$105,259
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Таунхаус 2 комнаты в Муратпаша, Турция
Таунхаус 2 комнаты
Муратпаша, Турция
Число комнат 2
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 50 м²
Количество этажей 2
Комплекс, построенный в Анталье / Кунду в 2025 году, был построен одной из ведущих строитель…
$156,128
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Таунхаус 3 комнаты в Аксу, Турция
Таунхаус 3 комнаты
Аксу, Турция
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 70 м²
Количество этажей 5
Строительство комплекса, расположенного в районе Анталья Аксу Макун, было завершено в 2025 г…
$105,792
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Таунхаус 2 комнаты в Аксу, Турция
Таунхаус 2 комнаты
Аксу, Турция
Число комнат 2
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 50 м²
Количество этажей 3
В развивающемся районе Антальи вас ждет безопасная и комфортная жизнь с роскошными деталями.…
$107,293
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Таунхаус в Аланья, Турция
Таунхаус
Аланья, Турция
Количество спален 3
Площадь 190 м²
Этаж 1/2
В престижном районе Тепе города Алании представлена на продажу бюджетная вилла 3+1. Район…
$276,163
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Параметры недвижимости в Средиземноморском регионе, Турция

с гаражом
с садом
с видом на горы
с видом на море
с бассейном
Недорогая
Элитная
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