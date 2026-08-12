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Дома с видом на горы в Средиземноморском регионе, Турция

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Анталья
186
Аланья
38
Муратпаша
223
Серик
83
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199 объектов найдено
Вилла 4 комнаты в Муратпаша, Турция
Вилла 4 комнаты
Муратпаша, Турция
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 221 м²
Отдельные виллы всего в 300 м от моря в Аланье, Конаклы Конаклы — уютный и современный район…
$764,959
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Вилла 4 комнаты в Калкан, Турция
Вилла 4 комнаты
Калкан, Турция
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 220 м²
Количество этажей 3
Есть дома, которые производят впечатление. А есть те, в которые влюбляешься с первого взгляд…
$1,37 млн
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Дуплекс 3 комнаты в Аксу, Турция
Дуплекс 3 комнаты
Аксу, Турция
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 133 м²
Количество этажей 8
Квартиры в благоустроенном районе в центре Алтынташа Алтынташ – перспективный район в округе…
$331,098
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Вилла 4 комнаты в Кумлуджа, Турция
Вилла 4 комнаты
Кумлуджа, Турция
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 300 м²
Количество этажей 2
Вилла с душой в Караёзе — райское место для жизни и отдыха Просторная вилла 310 м² с потр…
$525,000
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INEST HOMES
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Вилла 6 комнат в Муратпаша, Турция
Вилла 6 комнат
Муратпаша, Турция
Число комнат 6
Количество спален 5
Кол-во ванных комнат 9
Площадь 350 м²
Трехэтажная вилла с видом на город и море в Алании Район Тепе в Алании знаменит своими роско…
$1,77 млн
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Вилла 4 комнаты в Biyikli, Турция
Вилла 4 комнаты
Biyikli, Турция
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 230 м²
Количество этажей 1
Меблированный отдельный дом с бассейном в Дёшемеалты, Анталия Квартал Кованлык, расположенны…
$287,639
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Дом 6 комнат в Коньяалты, Турция
Дом 6 комнат
Коньяалты, Турция
Число комнат 6
Количество спален 5
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 346 м²
Количество этажей 2
Виллы в комплексе с крытой парковкой и видом на лес в Коньяалты Этот эксклюзивный комплекс в…
$1,12 млн
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Вилла 10 комнат в Серик, Турция
Вилла 10 комнат
Серик, Турция
Число комнат 10
Количество спален 9
Кол-во ванных комнат 7
Площадь 380 м²
Количество этажей 3
Просторная вилла с 9 спальнями и собственным садом рядом с полями для гольфа в районе Кадрие…
$1,55 млн
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Дуплекс 3 комнаты в Коньяалты, Турция
Дуплекс 3 комнаты
Коньяалты, Турция
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 105 м²
Этаж 1/4
Квартиры с видом на горы рядом с пляжем в Анталии в охраняемом комплексе с бассейном Квартир…
$286,170
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Вилла 5 комнат в Муратпаша, Турция
Вилла 5 комнат
Муратпаша, Турция
Число комнат 5
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 419 м²
Количество этажей 3
Трехэтажные виллы на природе с видом на море в Аланье Отдельные виллы расположены в Каргыджа…
$1,25 млн
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Вилла 6 комнат в Муратпаша, Турция
Вилла 6 комнат
Муратпаша, Турция
Число комнат 6
Количество спален 5
Кол-во ванных комнат 6
Площадь 220 м²
Количество этажей 4
Отдельная вилла с видом на море и город в Аланье, Каргыджак Аланья — один из самых популярны…
$1,85 млн
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Дуплекс 4 комнаты в Серик, Турция
Дуплекс 4 комнаты
Серик, Турция
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 130 м²
Этаж 7/8
Квартиры с 2 и 3 спальнями и инфраструктурой в закрытом комплексе в Гедике, Серик, Анталия К…
$167,420
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Вилла 6 комнат в Серик, Турция
Вилла 6 комнат
Серик, Турция
Число комнат 6
Количество спален 5
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 200 м²
Количество этажей 3
Отдельностоящая вилла с бассейном на продажу в Белеке, Анталия Белек, один из самых престижн…
$398,345
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Вилла 4 комнаты в Каш, Турция
Вилла 4 комнаты
Каш, Турция
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 180 м²
Количество этажей 2
Вилла с 3 спальнями и частным бассейном в охраняемом комплексе в Калкане, Анталия Калкан – э…
$419,128
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Дом 5 комнат в Beyrebucak, Турция
Дом 5 комнат
Beyrebucak, Турция
Число комнат 5
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 300 м²
Количество этажей 2
Новая Полностью Готовая Недвижимость На Продажу В Газипаша Бейребуджак Полностью Меблирован…
Цена по запросу
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газивисор / Недвижимость и Инвестиции
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Вилла 4 комнаты в Кемер, Турция
Вилла 4 комнаты
Кемер, Турция
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 125 м²
Роскошные отдельные виллы в Кемере с видом на горы Вилла находится в одном из самых популярн…
$762,036
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Вилла 7 комнат в Кемер, Турция
Вилла 7 комнат
Кемер, Турция
Число комнат 7
Количество спален 6
Кол-во ванных комнат 5
Площадь 460 м²
Роскошная отдельностоящая вилла с 6 спальнями в Кемере, Анталия Эта великолепная отдельная в…
$1,92 млн
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Вилла 8 комнат в Муратпаша, Турция
Вилла 8 комнат
Муратпаша, Турция
Число комнат 8
Количество спален 6
Кол-во ванных комнат 7
Площадь 650 м²
Количество этажей 3
Отдельностоящая вилла по индивидуальному проекту с панорамным видом на город, крепость и мор…
$1,67 млн
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Таунхаус 4 комнаты в Кестель, Турция
Таунхаус 4 комнаты
Кестель, Турция
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 115 м²
При стандартном типе оплаты возможен первоначальный взнос 40% и рассрочка на 6 месяцев, но п…
$378,077
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Дом 7 комнат в Муратпаша, Турция
Дом 7 комнат
Муратпаша, Турция
Число комнат 7
Количество спален 5
Кол-во ванных комнат 5
Площадь 485 м²
Этаж 1
Элегантные виллы с видом на море в Аланье, Инджекум Эти элегантные виллы находятся в районе …
$739,476
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Вилла 5 комнат в Муратпаша, Турция
Вилла 5 комнат
Муратпаша, Турция
Число комнат 5
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 290 м²
Количество этажей 3
Новые частные виллы с личными бассейнами и садами в Каргыджаке, Аланья Аланья – одно из люби…
$1,04 млн
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Вилла 5 комнат в Муратпаша, Турция
Вилла 5 комнат
Муратпаша, Турция
Число комнат 5
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 272 м²
Отдельная вилла с видом на море, город и горы, окруженная природой, в Алании, Каргыджак Карг…
$1,39 млн
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Вилла 5 комнат в Кемер, Турция
Вилла 5 комнат
Кемер, Турция
Число комнат 5
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 226 м²
Количество этажей 2
Новая отдельная вилла класса люкс в Анталии, Кемер, Чамьюва Эта роскошная вилла расположена …
$1,11 млн
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Вилла 4 комнаты в Муратпаша, Турция
Вилла 4 комнаты
Муратпаша, Турция
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 5
Площадь 462 м²
Этаж 1/13
Для гражданства Для аренды Для инвестиций Что вы получаете: Виллы премиум класса с панора…
$968,790
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Вилла 5 комнат в Муратпаша, Турция
Вилла 5 комнат
Муратпаша, Турция
Число комнат 5
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 190 м²
Дом расположен в самом сердце центра Анталии, на улице Ишыклар. Дом расположен в 400 м от Ст…
$425,272
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Вилла 4 комнаты в Муратпаша, Турция
Вилла 4 комнаты
Муратпаша, Турция
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 297 м²
Количество этажей 2
Вилла с видом на город и море в Алании с системой «умный дом» Алания – один из самых популяр…
$3,73 млн
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Вилла 5 комнат в Каш, Турция
Вилла 5 комнат
Каш, Турция
Число комнат 5
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 280 м²
Количество этажей 3
Эксклюзивная вилла на берегу моря с собственным бассейном и пирсом в Калкане, Каш Калкан – э…
$4,05 млн
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Вилла 4 комнаты в Муратпаша, Турция
Вилла 4 комнаты
Муратпаша, Турция
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 175 м²
Количество этажей 2
Готовые виллы с панорамным видом в Аланье, Бекташ Виллы в Аланье расположены в районе Бекташ…
$699,433
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Дуплекс 5 комнат в Муратпаша, Турция
Дуплекс 5 комнат
Муратпаша, Турция
Число комнат 5
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 156 м²
Количество этажей 5
Шикарные квартиры в благоустроенном комплексе в Аланье, Оба Квартиры расположены в районе Об…
$295,878
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Дуплекс 6 комнат в Мезитли, Турция
Дуплекс 6 комнат
Мезитли, Турция
Число комнат 6
Количество спален 5
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 192 м²
Количество этажей 5
Новые квартиры в пешей доступности от всей инфраструктуры в Мерсине, Мезитли Мерсин — это од…
$522,138
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Типы недвижимости в Средиземноморском регионе

виллы
таунхаусы
дуплексы

Параметры недвижимости в Средиземноморском регионе, Турция

с гаражом
с садом
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с видом на море
с бассейном
Недорогая
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