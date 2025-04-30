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Дома в Эрдемлях, Турция

виллы
6
дуплексы
6
16 объектов найдено
Дом 2 комнаты в Эрдемли, Турция
Дом 2 комнаты
Эрдемли, Турция
Число комнат 2
Площадь 55 м²
Новым духом Жилой домБутик МарвистаПрезидиумСдача в июле 2023 годаВосьмиэтажный дом, бассейн…
$63,743
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Вилла 5 комнат в Arslanli, Турция
Вилла 5 комнат
Arslanli, Турция
Число комнат 5
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 4
Количество этажей 2
ЦенаВилла, 4+1, 250m², €350,000Расположенный в тихом городе Эрдемли, Мерсин, этот исключител…
$398,394
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Вилла 4 комнаты в Эрдемли, Турция
Вилла 4 комнаты
Эрдемли, Турция
Число комнат 4
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 301 м²
Этаж 1
Для тех, кто ценит уединение и спокойствие, но в то же время для вас важна близость городско…
Цена по запросу
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Бунгало 4 комнаты в Эрдемли, Турция
Бунгало 4 комнаты
Эрдемли, Турция
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 140 м²
Количество этажей 2
Виллы в пешей доступности от моря в Мерсине, Аяш Мерсин — один из городов, подходящих для от…
$567,562
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Вилла 1 комната в Эрдемли, Турция
Вилла 1 комната
Эрдемли, Турция
Число комнат 1
Площадь 150 м²
$213,994
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Дуплекс 2 комнаты в Эрдемли, Турция
Дуплекс 2 комнаты
Эрдемли, Турция
Число комнат 2
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 77 м²
Количество этажей 9
Новые квартиры в проекте с концепцией отеля в Мерсине Мерсин – востребованный город для прож…
$92,840
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Дуплекс 5 комнат в Эрдемли, Турция
Дуплекс 5 комнат
Эрдемли, Турция
Число комнат 5
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 240 м²
Этаж 4
В уютном районе Мерсина – Эрдемли, с комфортной инфраструктурой и удобными пляжами продается…
Цена по запросу
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Дуплекс 2 комнаты в Эрдемли, Турция
Дуплекс 2 комнаты
Эрдемли, Турция
Число комнат 2
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 75 м²
Количество этажей 16
Недвижимость с инвестиционным потенциалом в Мерсине Мерсин, жемчужина Средиземноморья, привл…
$155,757
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Дом 5 комнат в Эрдемли, Турция
Дом 5 комнат
Эрдемли, Турция
Число комнат 5
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 5
Площадь 179 м²
Количество этажей 2
Шикарные виллы рядом с пляжем в Мерсине, Томюк, Эрдемли. Эти 10 вилл премиум-класса располож…
$421,077
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Вилла 3 комнаты в Эрдемли, Турция
Вилла 3 комнаты
Эрдемли, Турция
Число комнат 3
Площадь 140 м²
ЖК "МАРВИСТА ГЛОРИЯ"Где находится ансамбль?В 250млн.ч. от стандартных песчаных байе и хаббер…
$219,686
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Дуплекс 2 комнаты в Эрдемли, Турция
Дуплекс 2 комнаты
Эрдемли, Турция
Число комнат 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 70 м²
Этаж 1
Еще один интересный проект жилого комплекса в одной из самых привлекательных частей нашего р…
Цена по запросу
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Дом 2 комнаты в Эрдемли, Турция
Дом 2 комнаты
Эрдемли, Турция
Число комнат 2
Площадь 72 м²
$67,158
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Дуплекс 5 комнат в Эрдемли, Турция
Дуплекс 5 комнат
Эрдемли, Турция
Число комнат 5
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 160 м²
Этаж 2
Отличное предложение для соискателей просторной квартиры в жилом комплексе рядом с морем. Пр…
Цена по запросу
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Вилла 5 комнат в Эрдемли, Турция
Вилла 5 комнат
Эрдемли, Турция
Число комнат 5
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 5
Площадь 198 м²
Количество этажей 2
Виллы с видом на море и природу в Аяше, Мерсин Виллы с видом на море и природу расположены в…
$379,278
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Дуплекс 5 комнат в Эрдемли, Турция
Дуплекс 5 комнат
Эрдемли, Турция
Число комнат 5
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 220 м²
Этаж 4
К продаже представлен меблированный дуплекс 4+1 в туристическом центре Мерсина – Аяш. Дуплек…
Цена по запросу
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Вилла 5 комнат в Эрдемли, Турция
Вилла 5 комнат
Эрдемли, Турция
Число комнат 5
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 4
Количество этажей 2
ЦенаВилла, 4+1, 250m², €415,000Погрузитесь в безмятежную элегантность этой изысканной виллы,…
$472,381
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