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Дома в Kumluca, Турция

4 объекта найдено
Дом 4 спальни с мебелью, с кондиционером, с бассейном в Kumluca, Турция
Дом 4 спальни с мебелью, с кондиционером, с бассейном
Kumluca, Турция
Комнаты 1
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 180 м²
The entrance custom gate door drawn with an olive tree logo at the center welcomes you and y…
Цена по запросу
Дом 6 спален с кондиционером, с бассейном, с гаражом в Yenbey, Турция
Дом 6 спален с кондиционером, с бассейном, с гаражом
Yenbey, Турция
Комнаты 2
Кол-во ванных комнат 6
Площадь 350 м²
Инвестируйте и переходите в грандиозное развитие, удобно расположенное недалеко от пляжей и …
Цена по запросу
Дом 2 спальни с лифтом, с бассейном, с сауной в Yenbey, Турция
Дом 2 спальни с лифтом, с бассейном, с сауной
Yenbey, Турция
Комнаты 1
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 93 м²
Раскрась свою жизнь инвестиционной собственностью на продажу в Анталии!  В этом проекте, кот…
Цена по запросу
Дом 4 спальни с мебелью, с лифтом, с кондиционером в Kumluca, Турция
Дом 4 спальни с мебелью, с лифтом, с кондиционером
Kumluca, Турция
Комнаты 1
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 360 м²
Я знаю, что ты оказался здесь только по одной причине, верно? Пляжи так близко, и вы можете …
Цена по запросу

Параметры недвижимости в Kumluca, Турция

с видом на море
с бассейном
с видом на горы
с видом на озеро
недорогая
элитная
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