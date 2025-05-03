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Дома с террасой в Средиземноморском регионе, Турция

Анталья
46
Аланья
38
Муратпаша
65
Серик
55
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28 объектов найдено
Вилла 5 комнат в Аланья, Турция
Вилла 5 комнат
Аланья, Турция
Число комнат 5
Количество спален 4
Отдельно стоящая вилла 4+1, Paradise Town - Ella с террасой расположена в городе Белек. Наря…
$270,981
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Вилла 6 комнат в Каргыджак, Турция
Вилла 6 комнат
Каргыджак, Турция
Число комнат 6
Количество спален 5
Кол-во ванных комнат 5
ЗЕМЛЯ: 610 м2 Вилла: Общая 593 м2 Нетто 492 м2 ﻿﻿Система «Умный дом» ﻿﻿4 этажа, 5+2 о…
$1,96 млн
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Вилла 3 комнаты в Махмутлар, Турция
Вилла 3 комнаты
Махмутлар, Турция
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 220 м²
Количество этажей 2
alanya mahmutlar 2+1 private villa large garden underfloor heating 2 storeys lar…
$793,293
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Дом 5 комнат в Дёшемеалты, Турция
Дом 5 комнат
Дёшемеалты, Турция
Число комнат 5
Количество спален 5
Кол-во ванных комнат 5
Площадь 350 м²
Количество этажей 2
LARES VİLLALARI, Antalya'da 10 ve 24 lüks villadan oluşan iki ayrı projedir. GEYLAN FİRMA ga…
Цена по запросу
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Вилла 1 комната в Аланья, Турция
Вилла 1 комната
Аланья, Турция
Число комнат 1
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 235 м²
Количество этажей 2
GOLDCİTY Fully Renovated Sea-View Villa in a Luxury Complex This stunning 3+1 villa, s…
$325,578
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Вилла 1 комната в Каргыджак, Турция
Вилла 1 комната
Каргыджак, Турция
Число комнат 1
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Количество этажей 2
Located in the heart of Kargıcak Alanya Damla Sitesi in Alanya, this stunning 3+1 twin villa…
$332,929
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Вилла 4 комнаты в Кешефли, Турция
Вилла 4 комнаты
Кешефли, Турция
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Количество этажей 2
Продается зеркальная вилла в комплексе вилл недалеко от моря, район Демирташ.  Комплекс сост…
$182,737
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Дом 6 комнат в Аланья, Турция
Дом 6 комнат
Аланья, Турция
Число комнат 6
Количество спален 5
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 330 м²
Количество этажей 3
For Sale 5+2 Luxury Villas With Turkish Citizenship at Complex in Bektas Alanya Alanya Lux…
$565,901
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AxA property®
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Вилла 4 комнаты в Кемер, Турция
Вилла 4 комнаты
Кемер, Турция
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 5
Площадь 470 м²
Количество этажей 3
For Sale 3+1 Private Luxury Villa at Kemer Antalya Antalya / Kemer (Arslanbucak) Detached …
$669,663
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AxA property®
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Дом 4 комнаты в Каргыджак, Турция
Дом 4 комнаты
Каргыджак, Турция
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 250 м²
Количество этажей 2
На продаже вилла 3+1 с мебелью и бытовой техникой, с собственным бассейном в районе Каргыджа…
$353,339
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Вилла 6 комнат в Оба, Турция
Вилла 6 комнат
Оба, Турция
Число комнат 6
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 250 м²
Количество этажей 2
Наш новый роскошный проект Наши виллы расположены в районе Оба в Аланье на площади 2070 м…
$701,297
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Дом 2 комнаты в Махмутлар, Турция
Дом 2 комнаты
Махмутлар, Турция
Число комнат 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 50 м²
Этаж 1/11
$86,579
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Вилла 2 комнаты в Каргыджак, Турция
Вилла 2 комнаты
Каргыджак, Турция
Число комнат 2
Количество спален 5
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 474 м²
Количество этажей 3
Soul Residence, crafted by AADR in Alanya, stands majestically atop a rocky incline in the h…
Цена по запросу
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Дом 4 комнаты в Аланья, Турция
Дом 4 комнаты
Аланья, Турция
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Количество этажей 2
Предлагаем вашему вниманию отдельностоящую виллу 3+1 с собственным бассейном, расположенную …
Цена по запросу
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Вилла 1 комната в Каргыджак, Турция
Вилла 1 комната
Каргыджак, Турция
Число комнат 1
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 450 м²
Количество этажей 2
Granada Villa in Kargicak, Alanya Discover luxury living with this 3+1 seaview villa, offer…
$601,930
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Вилла 3 комнаты в Аланья, Турция
Вилла 3 комнаты
Аланья, Турция
Число комнат 3
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 580 м²
Количество этажей 2
Our top real estate agent Realtor Turkey has perfect advantage for you . Oba is the one of f…
Цена по запросу
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Агентство
ÖVENÇOĞLU GROUP
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Вилла 2 комнаты в Каргыджак, Турция
Вилла 2 комнаты
Каргыджак, Турция
Число комнат 2
Количество спален 5
Кол-во ванных комнат 5
Площадь 675 м²
Количество этажей 4
Discover luxury and innovation at Diamond Villa in Alanya , Turkey . Designed by the renowne…
Цена по запросу
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Дом 2 комнаты в Оба, Турция
Дом 2 комнаты
Оба, Турция
Число комнат 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 60 м²
$87,675
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Вилла 2 комнаты в Каргыджак, Турция
Вилла 2 комнаты
Каргыджак, Турция
Число комнат 2
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 250 м²
Количество этажей 3
Расположенные в Каргыджаке, Аланья, T Villas by AADR предлагают изысканный жизненный опыт, с…
$550,724
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Вилла 5 комнат в Аланья, Турция
Вилла 5 комнат
Аланья, Турция
Число комнат 5
Количество спален 4
Площадь 285 м²
Количество этажей 2
Красивая двухэтажная вилла расположена в частном комплексе в районе Каргыджак Алании. В ком…
$211,365
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Вилла 6 комнат в Аланья, Турция
Вилла 6 комнат
Аланья, Турция
Число комнат 6
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 330 м²
Количество этажей 3
Выставлена на продажу отдельностоящая вилла на склоне Торосских гор с потрясающими видовыми …
$570,130
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Вилла 2 комнаты в Каргыджак, Турция
Вилла 2 комнаты
Каргыджак, Турция
Число комнат 2
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 250 м²
Количество этажей 3
Located in Kargıcak, Alanya, T Villas by AADR offers a refined living experience that blends…
$550,116
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Вилла 7 комнат в Аланья, Турция
Вилла 7 комнат
Аланья, Турция
Число комнат 7
Количество спален 5
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 390 м²
Количество этажей 3
VIP виллы в Бекташе, Аланья – Ваша мечта становится реальностью! Предлагаем уникальную во…
$3,06 млн
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Дом 1 комната в Каргыджак, Турция
Дом 1 комната
Каргыджак, Турция
Число комнат 1
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 1
Количество этажей 1
Вилла на продажу в Алании, Анталья   Откройте для себя эту восхитительную виллу 2+1, рас…
$294,070
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Вилла 6 комнат в Дёшемеалты, Турция
Вилла 6 комнат
Дёшемеалты, Турция
Число комнат 6
Количество спален 5
Площадь 600 м²
Количество этажей 3
Виллы с частными бассейнами, джакузи и саунами, Дёшемеалты, Анталья, Турция Проект состоит …
$1,63 млн
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Вилла 4 комнаты в Аксу, Турция
Вилла 4 комнаты
Аксу, Турция
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 578 м²
Type : Villa triplex Superficie nette : 323,6 m² Agencement : Premier étage : Cuisine, sa…
$200,000
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Вилла 5 комнат в Кызылджашехир, Турция
Вилла 5 комнат
Кызылджашехир, Турция
Число комнат 5
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 810 м²
Количество этажей 2
$398,921
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Вилла 5 комнат в Аланья, Турция
Вилла 5 комнат
Аланья, Турция
Число комнат 5
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 900 м²
Количество этажей 2
Мы с гордостью представляем вам ультра-роскошную и современную виллу с умной системой дома, …
$3,73 млн
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Типы недвижимости в Средиземноморском регионе

виллы
таунхаусы
дуплексы

Параметры недвижимости в Средиземноморском регионе, Турция

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