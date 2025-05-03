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Дома с садом в Средиземноморском регионе, Турция

Анталья
46
Аланья
38
Муратпаша
65
Серик
55
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133 объекта найдено
Вилла 5 комнат в Енишехир, Турция
Вилла 5 комнат
Енишехир, Турция
Число комнат 5
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 280 м²
Этаж 1
Проект Вилл территориально расположен в центральном районе  Мерсина - Енишехир.  В проекте ш…
Цена по запросу
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Вилла 5 комнат в Аланья, Турция
Вилла 5 комнат
Аланья, Турция
Число комнат 5
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 3
Эта роскошная вилла с 4 спальнями, расположенная в тихом районе Инчекума, предлагает 450 м2 …
$678,391
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Дуплекс 3 комнаты в Аланья, Турция
Дуплекс 3 комнаты
Аланья, Турция
Число комнат 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 126 м²
Этаж 1
Новый проект в нашем каталоге расположен в центре города, в районе Бююкхасбахче, на холме с …
Цена по запросу
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Дуплекс 2 комнаты в Тосмур, Турция
Дуплекс 2 комнаты
Тосмур, Турция
Число комнат 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 55 м²
Этаж 4
Комплекс расположен  в районе песчаных пляжей Алании - Тосмур, всего в 200 м от моря,  и сос…
Цена по запросу
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Вилла 5 комнат в Аланья, Турция
Вилла 5 комнат
Аланья, Турция
Число комнат 5
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 5
Площадь 400 м²
Этаж 1/3
Для гражданства Для аренды Для инвестиций Что вы получаете: Что вы получаете: Виллы класс…
$1,22 млн
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Дуплекс 2 комнаты в Аланья, Турция
Дуплекс 2 комнаты
Аланья, Турция
Число комнат 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 56 м²
Этаж 4
Предлагаем Вам рассмотреть покупку квартиры  строящемся проекте масштабного жилого комплекса…
Цена по запросу
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Дуплекс 2 комнаты в Каргыджак, Турция
Дуплекс 2 комнаты
Каргыджак, Турция
Число комнат 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 54 м²
Этаж 1
Новостройки в районе Каргыджак имеют особый спрос, экологически чистый воздух, сочетание мор…
Цена по запросу
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Дуплекс 2 комнаты в Аланья, Турция
Дуплекс 2 комнаты
Аланья, Турция
Число комнат 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 67 м²
Этаж 1
В самом центре туристического города завершается строительство красивой резиденции с инфраст…
Цена по запросу
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Вилла 5 комнат в Средиземноморский регион, Турция
Вилла 5 комнат
Средиземноморский регион, Турция
Число комнат 5
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 188 м²
Этаж 1/4
Для гражданства Для аренды Для инвестиций Что вы получаете: Коттеджный городок премиум кл…
$667,656
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Вилла в Аланья, Турция
Вилла
Аланья, Турция
Площадь 264 м²
Продаются отдельностоящие трехэтажные виллы в новом проекте вилл в горном районе Алании, Теп…
$852,348
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Вилла 5 комнат в Средиземноморский регион, Турция
Вилла 5 комнат
Средиземноморский регион, Турция
Число комнат 5
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 300 м²
Этаж 1/2
Для аренды Для инвестиций Что вы получаете: Вилла 4+1 с авторским дизайном в районе Дошеме…
$751,113
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Вилла 7 комнат в Аланья, Турция
Вилла 7 комнат
Аланья, Турция
Число комнат 7
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 490 м²
Этаж 1
Виллы  в пейзажном районе Бекташ на этапе строительства - отличная инвестиция! Какие плюсы? …
Цена по запросу
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Вилла 5 комнат в Каргыджак, Турция
Вилла 5 комнат
Каргыджак, Турция
Число комнат 5
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 334 м²
Этаж 1
Представляем вам новый проект жилых вилл в районе Каргыджак. Каждая вилла обладает шикарными…
Цена по запросу
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Дуплекс 2 комнаты в Махмутлар, Турция
Дуплекс 2 комнаты
Махмутлар, Турция
Число комнат 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 46 м²
Этаж 4
Жилой комплекс будет состоять из одного 12-этажного основного блока и девяти 4-этажных блоко…
Цена по запросу
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Вилла 4 комнаты в Аланья, Турция
Вилла 4 комнаты
Аланья, Турция
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 157 м²
Этаж 1/2
Для гражданства Для инвестиций Что вы получаете: Виллы 3+1 в тихом, престижном районе Бект…
$612,018
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Вилла 4 комнаты в Аланья, Турция
Вилла 4 комнаты
Аланья, Турция
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 5
Площадь 462 м²
Этаж 1/13
Для гражданства Для аренды Для инвестиций Что вы получаете: Виллы премиум класса с панора…
$691,024
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Вилла 5 комнат в Аланья, Турция
Вилла 5 комнат
Аланья, Турция
Число комнат 5
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 6
Площадь 305 м²
Этаж 1/3
Для гражданства Для аренды Для инвестиций Что вы получаете: Виллы класса люкс с панорамны…
$2,11 млн
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Вилла 3 комнаты в Аланья, Турция
Вилла 3 комнаты
Аланья, Турция
Число комнат 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 110 м²
Этаж 1
В районе Тепе полным ходом идет строительство комплекса, состоящего из 9 отдельностоящих вил…
Цена по запросу
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Вилла в Секи, Турция
Вилла
Секи, Турция
Площадь 502 м²
Добро пожаловать в жемчужину Алании — уникальную виллу с панорамным видом на море, замок и в…
$1,81 млн
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Hayat
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Дуплекс 2 комнаты в Аланья, Турция
Дуплекс 2 комнаты
Аланья, Турция
Число комнат 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 53 м²
Этаж 4
Представляем Вашему вниманию современный и инновационный проект в районе Тюрклер. Проект рас…
Цена по запросу
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Вилла 5 комнат в Аланья, Турция
Вилла 5 комнат
Аланья, Турция
Число комнат 5
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 400 м²
Этаж 1
Представляем вам   проект  вилл в центре Алании, на возвышенности в районе Тепе. Четыре отде…
Цена по запросу
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Вилла в Каргыджак, Турция
Вилла
Каргыджак, Турция
Площадь 349 м²
Шикарная вилла от застройщика на берегу моря в районе Каргыджак, Алания. Каргыджак – самый …
$1,24 млн
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Вилла 3 комнаты в Махмутлар, Турция
Вилла 3 комнаты
Махмутлар, Турция
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 220 м²
Количество этажей 2
alanya mahmutlar 2+1 private villa large garden underfloor heating 2 storeys lar…
$793,293
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AxA property®
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Дом 5 комнат в Дёшемеалты, Турция
Дом 5 комнат
Дёшемеалты, Турция
Число комнат 5
Количество спален 5
Кол-во ванных комнат 5
Площадь 350 м²
Количество этажей 2
LARES VİLLALARI, Antalya'da 10 ve 24 lüks villadan oluşan iki ayrı projedir. GEYLAN FİRMA ga…
Цена по запросу
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Дуплекс 2 комнаты в Махмутлар, Турция
Дуплекс 2 комнаты
Махмутлар, Турция
Число комнат 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 57 м²
Этаж 1
В самом популярном районе Алании с развитой социальной инфраструктурой в октябре 2024 года н…
Цена по запросу
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Вилла в Каргыджак, Турция
Вилла
Каргыджак, Турция
Площадь 238 м²
Первоклассные виллы от застройщика в Каргыджак, Алания Наша компания Hayat Estate рада предс…
$1,29 млн
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Вилла в Махмутлар, Турция
Вилла
Махмутлар, Турция
Площадь 274 м²
Виллы класса люкс на продажу  у моря в Махмутларе На прожаду имеется 4 виллы, каждая вилла и…
$490,746
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Вилла 1 комната в Аланья, Турция
Вилла 1 комната
Аланья, Турция
Число комнат 1
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 235 м²
Количество этажей 2
GOLDCİTY Fully Renovated Sea-View Villa in a Luxury Complex This stunning 3+1 villa, s…
$325,578
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Вилла 4 комнаты в Аланья, Турция
Вилла 4 комнаты
Аланья, Турция
Число комнат 4
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 550 м²
Этаж 2
Вилла планировки 3+1 находитсяв районе Бекташ. Трехэтажная вилла общей площадью550м2имеет пл…
Цена по запросу
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Вилла 5 комнат в Каргыджак, Турция
Вилла 5 комнат
Каргыджак, Турция
Число комнат 5
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 290 м²
Этаж 1
Комплекс расположен в Каргыджаке на территории 2720м2 и состоит из пяти 2х этажных вилл с со…
Цена по запросу
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Типы недвижимости в Средиземноморском регионе

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Параметры недвижимости в Средиземноморском регионе, Турция

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