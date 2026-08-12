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Дуплексы в Средиземноморском регионе, Турция

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129 объектов найдено
Дуплекс 2 комнаты в Kepez, Турция
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Дуплекс 2 комнаты
Kepez, Турция
Число комнат 2
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 77 м²
Этаж 1/4
Новый жилой комплекс в Анталии — стильные лофты, квартиры с садами и собственными бассейнами…
$63,340
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Дуплекс 3 комнаты в Серик, Турция
Дуплекс 3 комнаты
Серик, Турция
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 102 м²
Этаж 2/3
Стильные квартиры в жилом комплексе рядом с гольф-полями в Белеке, Анталия Квартиры располож…
$188,204
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Дуплекс 4 комнаты в Муратпаша, Турция
Дуплекс 4 комнаты
Муратпаша, Турция
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 160 м²
Квартиры на продажу в современном проекте в районе Муратпаша, Анталия Район Мемуревлери в Му…
$266,718
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Дуплекс 4 комнаты в Аланья, Турция
Дуплекс 4 комнаты
Аланья, Турция
Число комнат 4
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 110 м²
Этаж 2/2
$15,58 млн
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Дуплекс 4 комнаты в Муратпаша, Турция
Дуплекс 4 комнаты
Муратпаша, Турция
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 147 м²
Этаж 1
Меблированная квартира в жилом комплексе с бассейном у моря в Кестеле, Аланья Эта уютная и с…
$170,059
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Дуплекс 4 комнаты в Коньяалты, Турция
Дуплекс 4 комнаты
Коньяалты, Турция
Число комнат 4
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 140 м²
Этаж 4/4
$9,87 млн
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Дуплекс 5 комнат в Муратпаша, Турция
Дуплекс 5 комнат
Муратпаша, Турция
Число комнат 5
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 230 м²
Количество этажей 3
Квартиры с системой «умный дом» в пешей доступности от моря в районе Лара, Гюзелоба в Антали…
$670,836
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Дуплекс 3 комнаты в Аксу, Турция
Дуплекс 3 комнаты
Аксу, Турция
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 133 м²
Количество этажей 8
Квартиры в благоустроенном районе в центре Алтынташа Алтынташ – перспективный район в округе…
$331,098
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Дуплекс 8 комнат в Мезитли, Турция
Дуплекс 8 комнат
Мезитли, Турция
Число комнат 8
Количество спален 6
Кол-во ванных комнат 5
Площадь 320 м²
Этаж 13/14
Новый элитный комплекс в Мезитли, Мерсин Первая береговая линия Подходит под турецкое гражда…
$628,839
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Дуплекс 5 комнат в Серик, Турция
Дуплекс 5 комнат
Серик, Турция
Число комнат 5
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 150 м²
Этаж 3/3
Меблированная двухуровневая квартира с 4 спальнями в комплексе с бассейном в Белеке, Анталия…
$253,943
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Дуплекс 5 комнат в Кепез, Турция
Дуплекс 5 комнат
Кепез, Турция
Число комнат 5
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 2 м²
Этаж 3/3
$3,89 млн
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Дуплекс 3 комнаты в Коньяалты, Турция
Дуплекс 3 комнаты
Коньяалты, Турция
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 105 м²
Этаж 1/4
Квартиры с видом на горы рядом с пляжем в Анталии в охраняемом комплексе с бассейном Квартир…
$286,170
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Дуплекс 4 комнаты в Серик, Турция
Дуплекс 4 комнаты
Серик, Турция
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 130 м²
Этаж 7/8
Квартиры с 2 и 3 спальнями и инфраструктурой в закрытом комплексе в Гедике, Серик, Анталия К…
$167,420
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Дуплекс 5 комнат в Кепез, Турция
Дуплекс 5 комнат
Кепез, Турция
Число комнат 5
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 175 м²
Этаж 4/5
$4,60 млн
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Дуплекс 4 комнаты в Муратпаша, Турция
Дуплекс 4 комнаты
Муратпаша, Турция
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 157 м²
Этаж 5
Квартиры с подогревом пола в Муратпаше, Анталья Микрорайон Байындыр – один из центральных и …
$272,491
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Дуплекс 2 комнаты в Мезитли, Турция
Дуплекс 2 комнаты
Мезитли, Турция
Число комнат 2
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 100 м²
Количество этажей 15
Квартиры-дуплексы 1+1 в комплексе премиум-класса, Томюк, МерсинКомплекс сдан, искан полученЭ…
$171,502
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Дуплекс 4 комнаты в Муратпаша, Турция
Дуплекс 4 комнаты
Муратпаша, Турция
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 152 м²
Квартиры с видом на море в популярном комплексе в Аланье Квартиры расположены в популярном р…
$618,605
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Дуплекс 5 комнат в Коньяалты, Турция
Дуплекс 5 комнат
Коньяалты, Турция
Число комнат 5
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 300 м²
Этаж 4/5
$540,620
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Дуплекс 3 комнаты в Муратпаша, Турция
Дуплекс 3 комнаты
Муратпаша, Турция
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 104 м²
Этаж 4/4
Элегантные квартиры в Аланье, Паяллар, рядом с объектами инфраструктуры Район Паяллар в Алан…
$120,682
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Дуплекс 5 комнат в Серик, Турция
Дуплекс 5 комнат
Серик, Турция
Число комнат 5
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 170 м²
Этаж 2/3
Меблированные квартиры в элитном комплексе с бассейном недалеко от пляжа в Белеке Квартиры н…
$366,639
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Дуплекс 4 комнаты в Муратпаша, Турция
Дуплекс 4 комнаты
Муратпаша, Турция
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 140 м²
Количество этажей 8
Инвестиционные квартиры рядом с улицей Гюллюк в Муратпаше, Анталия Квартиры расположены в ра…
$280,724
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Дуплекс 4 комнаты в Коньяалты, Турция
Дуплекс 4 комнаты
Коньяалты, Турция
Число комнат 4
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 180 м²
Этаж 2/2
$12,20 млн
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Дуплекс 6 комнат в Муратпаша, Турция
Дуплекс 6 комнат
Муратпаша, Турция
Число комнат 6
Количество спален 5
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 230 м²
Этаж 6/6
Новые квартиры рядом с морем в Анталии, Муратпаша, в комплексе с фитнес-центром Эти квартиры…
$375,132
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Дуплекс 5 комнат в Аксу, Турция
Дуплекс 5 комнат
Аксу, Турция
Число комнат 5
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 250 м²
Количество этажей 8
Инвестиционные квартиры в проекте курортного типа в Алтынташе, Анталия Квартиры со стильным …
$566,920
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Дуплекс 4 комнаты в Коньяалты, Турция
Дуплекс 4 комнаты
Коньяалты, Турция
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 163 м²
Количество этажей 5
Квартиры в проекте курортного типа с бассейнами в Анталии, Коньяалты Предлагаются современны…
$524,199
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Дуплекс 5 комнат в Муратпаша, Турция
Дуплекс 5 комнат
Муратпаша, Турция
Число комнат 5
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 156 м²
Количество этажей 5
Шикарные квартиры в благоустроенном комплексе в Аланье, Оба Квартиры расположены в районе Об…
$295,878
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Дуплекс 6 комнат в Мезитли, Турция
Дуплекс 6 комнат
Мезитли, Турция
Число комнат 6
Количество спален 5
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 192 м²
Количество этажей 5
Новые квартиры в пешей доступности от всей инфраструктуры в Мерсине, Мезитли Мерсин — это од…
$522,138
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Дуплекс 4 комнаты в Кепез, Турция
Дуплекс 4 комнаты
Кепез, Турция
Число комнат 4
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 130 м²
Этаж 2/2
$4,94 млн
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Дуплекс 2 комнаты в Мезитли, Турция
Дуплекс 2 комнаты
Мезитли, Турция
Число комнат 2
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 68 м²
Количество этажей 12
Квартиры-дуплексы 1+1 в новом комплексе в Мерсине, ТеджеКомплекс стоит из 1 блокаКомплекс сд…
$66,314
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Дуплекс 4 комнаты в Муратпаша, Турция
Дуплекс 4 комнаты
Муратпаша, Турция
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 181 м²
Этаж 2/5
Квартиры в комплексе с богатой инфраструктурой недалеко от пляжа в Анталии Эти квартиры расп…
$696,238
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Параметры недвижимости в Средиземноморском регионе, Турция

с садом
с террасой
с видом на горы
с видом на море
с бассейном
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