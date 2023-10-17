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Средиземноморский регион
Дуплексы
Дуплексы в Средиземноморский регион, Турция
Анталья
1923
Sekerhane Mahallesi
940
Аланья
940
Gazipasa
18
Мерсин
11
Коньяалты
5
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1 934 объекта найдено
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Дуплекс
Лара, Турция
Компания Stay Property предлагает новые квартиры-пентхаусы в районе Лара - Анталия.В жилом к…
€530,806
Рекомендовать
Дуплекс 4 комнаты с парковкой, с бассейном, с сауной
Средиземноморский регион, Турция
4
2
100 м²
2
Представляем новый проект жилого комплекса в Анталии. Проект строится на территории 4598 м2,…
€297,000
Рекомендовать
Дуплекс 3 комнаты с парковкой, с бассейном, с садом
Белек, Турция
3
1
50 м²
3
Представляем новый инвестиционный проект в Белек. Если Вы выбираете элитный район для инвест…
€185,000
Рекомендовать
Дуплекс
Алания, Турция
Выставлена на продажу квартира в районе Оба - Алания.Планировка квартиры 4+1, общая площадь …
€590,000
Рекомендовать
Дуплекс 5 спален с бассейном, с сауной, с тренажерным залом
Алания, Турция
6
2
380 м²
3/4
Дуплекс 5+1 в Джикджилли Рады Вам представить меблированный дуплекс 5+1 в уютном жило…
€467,500
Рекомендовать
Дуплекс 2 спальни с бассейном, с сауной, с тренажерным залом
Махмутлар центр, Турция
3
2
100 м²
2/3
Дуплекс 2+1 в Каргыджаке Рады Вам представить меблированный дуплекс 2+1 в уютном жило…
€187,000
Рекомендовать
Дуплекс
Конаклы, Турция
Компания Stay Property предлагает новые пентхаусы в Алании - Конаклы.В жилом комплексе предс…
€220,000
Рекомендовать
Дуплекс
Конаклы, Турция
Компания Stay Property предлагает новые пентхаусы 2+1 в Алании - Конаклы.Площадь апартаменто…
€179,350
Рекомендовать
Дуплекс
Махмутлар центр, Турция
Выставлены на продажу новые двухуровневые квартиры в Каргыджаке.В жилом комплексе представле…
€325,000
Рекомендовать
Дуплекс
Алания, Турция
Выставлена на продажу квартира-пентхаус в районе Оба - Алания.Планировка квартиры 2+1, общая…
€367,000
Рекомендовать
Дуплекс 2 спальни с балконом, с кондиционером, с парковка
Средиземноморский регион, Турция
4
2
180 м²
Качественные Квартиры в 800 м от Больницы и Трамвайной Линии в Февзи Чакмак, Кепез Квартиры …
€205,000
Рекомендовать
Дуплекс 2 спальни с бассейном, с детской площадкой, с зоной для барбекю
Алания, Турция
4
2
200 м²
4/5
Дуплекс 2+2 в Джикджилли Рады Вам представить меблированный дуплекс 2+2 в уютном жило…
€286,000
Рекомендовать
Дуплекс 4 спальни с бассейном, с сауной, с тренажерным залом
Алания, Турция
5
3
175 м²
1/4
Дуплекс 4+1 в Оба Рады Вам представить дуплекс 4+1 в современном жилом комплексе с ин…
€385,000
Рекомендовать
Дуплекс 3 спальни с бассейном, с тренажерным залом, с детской площадкой
Махмутлар центр, Турция
4
3
160 м²
5/6
Дуплекс 3+1 в Махмутларе Рады Вам представить меблированный дуплекс 3+1 в уютном жило…
€160,000
Рекомендовать
Дуплекс 4 спальни с бассейном, с сауной, с тренажерным залом
Махмутлар центр, Турция
5
3
300 м²
8/9
Дуплекс 4+1 в Махмутларе Рады Вам представить дуплекс 4+1 в современном жилом комплек…
€473,000
Рекомендовать
Дуплекс 1 спальня с бассейном, с сауной, с тренажерным залом
Махмутлар центр, Турция
2
1
50 м²
6
Элитный бутик-комплекс с видом на море в районе Каргыджак. Новый элитный бутик-компле…
€105,000
Рекомендовать
Дуплекс
Муратпаша, Турция
Компания Stay Property предлагает новые дуплексы в районе Муратпаша - Анталия.В жилом компле…
€134,598
Рекомендовать
Дуплекс 3 спальни с бассейном, с сауной, с тренажерным залом
Авсаллар, Турция
4
3
220 м²
6/7
Дуплекс 3+1 в Авсалларе Рады Вам представить меблированный дуплекс 3+1 в уютном жилом…
€242,000
Рекомендовать
Дуплекс 3 спальни с бассейном, с детской площадкой, с зоной для барбекю
Алания, Турция
5
2
170 м²
3/4
Дуплекс 3+2 в центре Алании Рады Вам представить меблированный дуплекс 3+2 в уютном ж…
€220,000
Рекомендовать
Дуплекс 3 спальни с бассейном, с сауной, с тренажерным залом
Конаклы, Турция
4
2
135 м²
3/4
Дуплекс 3+1 в Конаклы Рады Вам представить меблированный дуплекс 3+1 в уютном жилом к…
€198,000
Рекомендовать
Дуплекс 2 спальни с бассейном, с детской площадкой, с зоной для барбекю
Алания, Турция
3
2
120 м²
4/5
Дуплекс 2+1 в центре Алании Рады Вам представить меблированный дуплекс 2+1 в уютном ж…
€203,500
Рекомендовать
Дуплекс 4 спальни с бассейном, с сауной, с тренажерным залом
Алания, Турция
5
2
250 м²
3/4
Дуплекс 4+1 в Оба Представляем Вашему вниманию меблированный дуплекс 4+1 в уютном жил…
€368,500
Рекомендовать
Дуплекс 3 спальни с бассейном, с сауной, с тренажерным залом
Махмутлар центр, Турция
4
3
200 м²
1/5
Дуплекс 3+1 в Каргыджаке Представляем Вашему вниманию меблированный дуплекс 3+1 в уют…
€292,000
Рекомендовать
Дуплекс 2 спальни с бассейном, с детской площадкой, с зоной для барбекю
Махмутлар центр, Турция
3
2
110 м²
3/4
Дуплекс 2+1 в Каргыджаке Рады Вам представить дуплекс 2+1 в современном жилом комплек…
€214,500
Рекомендовать
Дуплекс 5 спален с бассейном, с детской площадкой, с зоной для барбекю
Алания, Турция
6
3
260 м²
4/5
Дуплекс 5+1 в Джикджилли Рады Вам представить меблированный дуплекс 5+1 в уютном жило…
€226,000
Рекомендовать
Дуплекс 2 спальни с бассейном, с сауной, с тренажерным залом
Yaylali, Турция
3
2
140 м²
1/5
Дуплекс 2+1 в Кестеле Рады Вам представить меблированный дуплекс 2+1 в уютном жилом к…
€270,000
Рекомендовать
Дуплекс 4 спальни с бассейном, с детской площадкой, с зоной для барбекю
Алания, Турция
5
2
160 м²
4/5
Дуплекс 4+1 в центре Алании Представляем Вашему вниманию дуплекс 4+1 в уютном жилом к…
€248,000
Рекомендовать
Дуплекс 5 спален с зоной для барбекю
Алания, Турция
7
2
260 м²
3/4
Дуплекс 5+2 в центре Алании Представляем Вашему вниманию меблированный дуплекс 5+2 в …
€363,000
Рекомендовать
Дуплекс 3 комнаты с парковкой, с бассейном, с видеонаблюдением
Алания, Турция
3
2
160 м²
1
К продаже представлен дуплекс 2+1 с выходом в сад. Дуплекс находится в районе Оба. Расположе…
€236,000
Рекомендовать
Дуплекс 3 комнаты с парковкой, с сауной, с зоной для барбекю
Алания, Турция
3
2
60 м²
1
Представляем проект нового жилого комплекса в Бекташ. Комплекс строится на территории 1000 м…
€600,000
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