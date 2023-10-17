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Дуплексы в Средиземноморский регион, Турция

Анталья
1923
Sekerhane Mahallesi
940
Аланья
940
Gazipasa
18
Мерсин
11
Коньяалты
5
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1 934 объекта найдено
Дуплекс в Лара, Турция
Дуплекс
Лара, Турция
Компания Stay Property предлагает новые квартиры-пентхаусы в районе Лара - Анталия.В жилом к…
€530,806
Дуплекс 4 комнаты с парковкой, с бассейном, с сауной в Средиземноморский регион, Турция
Дуплекс 4 комнаты с парковкой, с бассейном, с сауной
Средиземноморский регион, Турция
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 100 м²
Этаж 2
Представляем новый проект жилого комплекса в Анталии. Проект строится на территории 4598 м2,…
€297,000
Дуплекс 3 комнаты с парковкой, с бассейном, с садом в Белек, Турция
Дуплекс 3 комнаты с парковкой, с бассейном, с садом
Белек, Турция
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 50 м²
Этаж 3
Представляем новый инвестиционный проект в Белек. Если Вы выбираете элитный район для инвест…
€185,000
Дуплекс в Алания, Турция
Дуплекс
Алания, Турция
Выставлена на продажу квартира в районе Оба - Алания.Планировка квартиры 4+1, общая площадь …
€590,000
Дуплекс 5 спален с бассейном, с сауной, с тренажерным залом в Алания, Турция
Дуплекс 5 спален с бассейном, с сауной, с тренажерным залом
Алания, Турция
Комнаты 6
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 380 м²
Этаж 3/4
Дуплекс 5+1 в Джикджилли Рады Вам представить меблированный дуплекс 5+1 в уютном жило…
€467,500
Дуплекс 2 спальни с бассейном, с сауной, с тренажерным залом в Махмутлар центр, Турция
Дуплекс 2 спальни с бассейном, с сауной, с тренажерным залом
Махмутлар центр, Турция
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 100 м²
Этаж 2/3
Дуплекс 2+1 в Каргыджаке Рады Вам представить меблированный дуплекс 2+1 в уютном жило…
€187,000
Дуплекс в Конаклы, Турция
Дуплекс
Конаклы, Турция
Компания Stay Property предлагает новые пентхаусы в Алании - Конаклы.В жилом комплексе предс…
€220,000
Дуплекс в Конаклы, Турция
Дуплекс
Конаклы, Турция
Компания Stay Property предлагает новые пентхаусы 2+1 в Алании - Конаклы.Площадь апартаменто…
€179,350
Дуплекс в Махмутлар центр, Турция
Дуплекс
Махмутлар центр, Турция
Выставлены на продажу новые двухуровневые квартиры в Каргыджаке.В жилом комплексе представле…
€325,000
Дуплекс в Алания, Турция
Дуплекс
Алания, Турция
Выставлена на продажу квартира-пентхаус в районе Оба - Алания.Планировка квартиры 2+1, общая…
€367,000
Дуплекс 2 спальни с балконом, с кондиционером, с парковка в Средиземноморский регион, Турция
Дуплекс 2 спальни с балконом, с кондиционером, с парковка
Средиземноморский регион, Турция
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 180 м²
Качественные Квартиры в 800 м от Больницы и Трамвайной Линии в Февзи Чакмак, Кепез Квартиры …
€205,000
Дуплекс 2 спальни с бассейном, с детской площадкой, с зоной для барбекю в Алания, Турция
Дуплекс 2 спальни с бассейном, с детской площадкой, с зоной для барбекю
Алания, Турция
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 200 м²
Этаж 4/5
Дуплекс 2+2 в Джикджилли Рады Вам представить меблированный дуплекс 2+2 в уютном жило…
€286,000
Дуплекс 4 спальни с бассейном, с сауной, с тренажерным залом в Алания, Турция
Дуплекс 4 спальни с бассейном, с сауной, с тренажерным залом
Алания, Турция
Комнаты 5
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 175 м²
Этаж 1/4
Дуплекс 4+1 в Оба Рады Вам представить дуплекс 4+1 в современном жилом комплексе с ин…
€385,000
Дуплекс 3 спальни с бассейном, с тренажерным залом, с детской площадкой в Махмутлар центр, Турция
Дуплекс 3 спальни с бассейном, с тренажерным залом, с детской площадкой
Махмутлар центр, Турция
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 160 м²
Этаж 5/6
Дуплекс 3+1 в Махмутларе Рады Вам представить меблированный дуплекс 3+1 в уютном жило…
€160,000
Дуплекс 4 спальни с бассейном, с сауной, с тренажерным залом в Махмутлар центр, Турция
Дуплекс 4 спальни с бассейном, с сауной, с тренажерным залом
Махмутлар центр, Турция
Комнаты 5
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 300 м²
Этаж 8/9
Дуплекс 4+1 в Махмутларе Рады Вам представить дуплекс 4+1 в современном жилом комплек…
€473,000
Дуплекс 1 спальня с бассейном, с сауной, с тренажерным залом в Махмутлар центр, Турция
Дуплекс 1 спальня с бассейном, с сауной, с тренажерным залом
Махмутлар центр, Турция
Комнаты 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 50 м²
Количество этажей 6
Элитный бутик-комплекс с видом на море в районе Каргыджак. Новый элитный бутик-компле…
€105,000
Дуплекс в Муратпаша, Турция
Дуплекс
Муратпаша, Турция
Компания Stay Property предлагает новые дуплексы в районе Муратпаша - Анталия.В жилом компле…
€134,598
Дуплекс 3 спальни с бассейном, с сауной, с тренажерным залом в Авсаллар, Турция
Дуплекс 3 спальни с бассейном, с сауной, с тренажерным залом
Авсаллар, Турция
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 220 м²
Этаж 6/7
Дуплекс 3+1 в Авсалларе Рады Вам представить меблированный дуплекс 3+1 в уютном жилом…
€242,000
Дуплекс 3 спальни с бассейном, с детской площадкой, с зоной для барбекю в Алания, Турция
Дуплекс 3 спальни с бассейном, с детской площадкой, с зоной для барбекю
Алания, Турция
Комнаты 5
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 170 м²
Этаж 3/4
Дуплекс 3+2 в центре Алании Рады Вам представить меблированный дуплекс 3+2 в уютном ж…
€220,000
Дуплекс 3 спальни с бассейном, с сауной, с тренажерным залом в Конаклы, Турция
Дуплекс 3 спальни с бассейном, с сауной, с тренажерным залом
Конаклы, Турция
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 135 м²
Этаж 3/4
Дуплекс 3+1 в Конаклы Рады Вам представить меблированный дуплекс 3+1 в уютном жилом к…
€198,000
Дуплекс 2 спальни с бассейном, с детской площадкой, с зоной для барбекю в Алания, Турция
Дуплекс 2 спальни с бассейном, с детской площадкой, с зоной для барбекю
Алания, Турция
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 120 м²
Этаж 4/5
Дуплекс 2+1 в центре Алании Рады Вам представить меблированный дуплекс 2+1 в уютном ж…
€203,500
Дуплекс 4 спальни с бассейном, с сауной, с тренажерным залом в Алания, Турция
Дуплекс 4 спальни с бассейном, с сауной, с тренажерным залом
Алания, Турция
Комнаты 5
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 250 м²
Этаж 3/4
Дуплекс 4+1 в Оба Представляем Вашему вниманию меблированный дуплекс 4+1 в уютном жил…
€368,500
Дуплекс 3 спальни с бассейном, с сауной, с тренажерным залом в Махмутлар центр, Турция
Дуплекс 3 спальни с бассейном, с сауной, с тренажерным залом
Махмутлар центр, Турция
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 200 м²
Этаж 1/5
Дуплекс 3+1 в Каргыджаке Представляем Вашему вниманию меблированный дуплекс 3+1 в уют…
€292,000
Дуплекс 2 спальни с бассейном, с детской площадкой, с зоной для барбекю в Махмутлар центр, Турция
Дуплекс 2 спальни с бассейном, с детской площадкой, с зоной для барбекю
Махмутлар центр, Турция
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 110 м²
Этаж 3/4
Дуплекс 2+1 в Каргыджаке Рады Вам представить дуплекс 2+1 в современном жилом комплек…
€214,500
Дуплекс 5 спален с бассейном, с детской площадкой, с зоной для барбекю в Алания, Турция
Дуплекс 5 спален с бассейном, с детской площадкой, с зоной для барбекю
Алания, Турция
Комнаты 6
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 260 м²
Этаж 4/5
Дуплекс 5+1 в Джикджилли Рады Вам представить меблированный дуплекс 5+1 в уютном жило…
€226,000
Дуплекс 2 спальни с бассейном, с сауной, с тренажерным залом в Yaylali, Турция
Дуплекс 2 спальни с бассейном, с сауной, с тренажерным залом
Yaylali, Турция
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 140 м²
Этаж 1/5
Дуплекс 2+1 в Кестеле Рады Вам представить меблированный дуплекс 2+1 в уютном жилом к…
€270,000
Дуплекс 4 спальни с бассейном, с детской площадкой, с зоной для барбекю в Алания, Турция
Дуплекс 4 спальни с бассейном, с детской площадкой, с зоной для барбекю
Алания, Турция
Комнаты 5
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 160 м²
Этаж 4/5
Дуплекс 4+1 в центре Алании Представляем Вашему вниманию дуплекс 4+1 в уютном жилом к…
€248,000
Дуплекс 5 спален с зоной для барбекю в Алания, Турция
Дуплекс 5 спален с зоной для барбекю
Алания, Турция
Комнаты 7
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 260 м²
Этаж 3/4
Дуплекс 5+2 в центре Алании Представляем Вашему вниманию меблированный дуплекс 5+2 в …
€363,000
Дуплекс 3 комнаты с парковкой, с бассейном, с видеонаблюдением в Алания, Турция
Дуплекс 3 комнаты с парковкой, с бассейном, с видеонаблюдением
Алания, Турция
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 160 м²
Этаж 1
К продаже представлен дуплекс 2+1 с выходом в сад. Дуплекс находится в районе Оба. Расположе…
€236,000
Дуплекс 3 комнаты с парковкой, с сауной, с зоной для барбекю в Алания, Турция
Дуплекс 3 комнаты с парковкой, с сауной, с зоной для барбекю
Алания, Турция
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 60 м²
Этаж 1
Представляем проект нового жилого комплекса в Бекташ. Комплекс строится на территории 1000 м…
€600,000

Параметры недвижимости в Средиземноморский регион, Турция

с видом на море
с бассейном
с видом на горы
недорогая
элитная
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