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Дома с гаражом в Средиземноморском регионе, Турция

Анталья
46
Аланья
38
Муратпаша
65
Серик
55
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140 объектов найдено
Вилла 5 комнат в Аланья, Турция
Вилла 5 комнат
Аланья, Турция
Число комнат 5
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 3
Эта роскошная вилла с 4 спальнями, расположенная в тихом районе Инчекума, предлагает 450 м2 …
$678,391
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Вилла 5 комнат в Аланья, Турция
Вилла 5 комнат
Аланья, Турция
Число комнат 5
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 5
Площадь 400 м²
Этаж 1/3
Для гражданства Для аренды Для инвестиций Что вы получаете: Что вы получаете: Виллы класс…
$1,22 млн
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Вилла 4 комнаты в Аланья, Турция
Вилла 4 комнаты
Аланья, Турция
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 1 000 м²
3 спальни 2 гостиной  1 офис Площадь виллы (м2): 500  Площадь земли (м2): 1000  2 …
$3,21 млн
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Вилла 5 комнат в Аланья, Турция
Вилла 5 комнат
Аланья, Турция
Число комнат 5
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 3
4 СПАЛЬНЫХ КОМНАТ 1 ГОСТИНАЯ ВИЛЛА 300 кв.м.  ЗЕМЕЛЬНАЯ ПЛОЩАДЬ 1320 кв.м.  3 САНУЗЛ…
$787,894
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Вилла 6 комнат в Аланья, Турция
Вилла 6 комнат
Аланья, Турция
Число комнат 6
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 3
BEKTAŞ VILLA 5, BEKTAŞ LOCATION. IT IS 124 km from ANTALYA AIRPORT, 44 km from GAZIPAS…
$574,043
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Таунхаус 2 комнаты в Коньяалты, Турция
Таунхаус 2 комнаты
Коньяалты, Турция
Число комнат 2
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 70 м²
Комплекс был построен одной из ведущих строительных компаний Анталии и региона в 2022 году в…
$363,349
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Вилла в Аланья, Турция
Вилла
Аланья, Турция
Площадь 264 м²
Продаются отдельностоящие трехэтажные виллы в новом проекте вилл в горном районе Алании, Теп…
$852,348
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Hayat
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English, Русский, Українська
Вилла 6 комнат в Каргыджак, Турция
Вилла 6 комнат
Каргыджак, Турция
Число комнат 6
Количество спален 5
Кол-во ванных комнат 5
Detached villa with sea and mountain views in Kargicak, Alanya.   The villa for sale is on…
Цена по запросу
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Вилла 7 комнат в Оба, Турция
Вилла 7 комнат
Оба, Турция
Число комнат 7
Количество спален 5
Кол-во ванных комнат 4
OBA / ALANYA 5  ROOM 2 LIVING ROOM 1000 m² LAND 520 m² VILLA SPECIAL PRIVATE …
$1,10 млн
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Вилла 6 комнат в Каргыджак, Турция
Вилла 6 комнат
Каргыджак, Турция
Число комнат 6
Количество спален 5
Кол-во ванных комнат 5
ЗЕМЛЯ: 610 м2 Вилла: Общая 593 м2 Нетто 492 м2 ﻿﻿Система «Умный дом» ﻿﻿4 этажа, 5+2 о…
$1,96 млн
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Вилла 4 комнаты в Аланья, Турция
Вилла 4 комнаты
Аланья, Турция
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 5
Площадь 462 м²
Этаж 1/13
Для гражданства Для аренды Для инвестиций Что вы получаете: Виллы премиум класса с панора…
$691,024
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Вилла 5 комнат в Аланья, Турция
Вилла 5 комнат
Аланья, Турция
Число комнат 5
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 2
KONAKLI/ALANYA 3+1 DETACHED VILLA 200 M2 2 BALCONIES 2 TERRACES 2 TOILETS NUM…
$300,296
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Вилла 5 комнат в Аланья, Турция
Вилла 5 комнат
Аланья, Турция
Число комнат 5
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 6
Площадь 305 м²
Этаж 1/3
Для гражданства Для аренды Для инвестиций Что вы получаете: Виллы класса люкс с панорамны…
$2,11 млн
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Вилла 4 комнаты в Аланья, Турция
Вилла 4 комнаты
Аланья, Турция
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
IN TEPE NEIGHBORHOOD FULL CASTLE AND SEA VIEW SUITABLE FOR CITIZENSHIP 3+1 180 M…
$430,425
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Вилла 5 комнат в Каргыджак, Турция
Вилла 5 комнат
Каргыджак, Турция
Число комнат 5
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 260 м²
Количество этажей 2
На продаже двухэтажная вилла 4+1 в районе КАргыджак - Алания. Вилла находится в 1500 метр…
$585,819
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Вилла в Каргыджак, Турция
Вилла
Каргыджак, Турция
Площадь 349 м²
Шикарная вилла от застройщика на берегу моря в районе Каргыджак, Алания. Каргыджак – самый …
$1,24 млн
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Hayat
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Вилла 3 комнаты в Махмутлар, Турция
Вилла 3 комнаты
Махмутлар, Турция
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 220 м²
Количество этажей 2
alanya mahmutlar 2+1 private villa large garden underfloor heating 2 storeys lar…
$793,293
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AxA property®
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English, Русский, Türkçe
Вилла 6 комнат в Аланья, Турция
Вилла 6 комнат
Аланья, Турция
Число комнат 6
Количество спален 5
Кол-во ванных комнат 5
Площадь 315 м²
ЗАПИСЬ АЛАНИАПАССЕН ДЛЯ ГРАЖДАНСТВА И баров; 3 БОДЕН 5 + 1 АМЕРИКАНСКИЙ КУХНЯ 255 М2 ЧИСТАЯ …
Цена по запросу
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Вилла 4 комнаты в Аланья, Турция
Вилла 4 комнаты
Аланья, Турция
Число комнат 4
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 3
Аланья, расположенная на потрясающем средиземноморском побережье Турции, стала популярным ме…
$514,220
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Дом 5 комнат в Дёшемеалты, Турция
Дом 5 комнат
Дёшемеалты, Турция
Число комнат 5
Количество спален 5
Кол-во ванных комнат 5
Площадь 350 м²
Количество этажей 2
LARES VİLLALARI, Antalya'da 10 ve 24 lüks villadan oluşan iki ayrı projedir. GEYLAN FİRMA ga…
Цена по запросу
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Вилла в Каргыджак, Турция
Вилла
Каргыджак, Турция
Площадь 238 м²
Первоклассные виллы от застройщика в Каргыджак, Алания Наша компания Hayat Estate рада предс…
$1,29 млн
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Hayat
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English, Русский, Українська
Вилла 5 комнат в Каргыджак, Турция
Вилла 5 комнат
Каргыджак, Турция
Число комнат 5
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Избавьтесь от шума и суеты городской жизни и погрузитесь в спокойный оазис виллы Premium Lif…
$820,763
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Вилла 5 комнат в Аланья, Турция
Вилла 5 комнат
Аланья, Турция
Число комнат 5
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 4
ALANYA / DINEK 4+2   450 M2 GARDEN 450M2 PRIVATE POOL BATH + SAUNA FULL VIEW …
$995,095
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Вилла 7 комнат в Каргыджак, Турция
Вилла 7 комнат
Каргыджак, Турция
Число комнат 7
Кол-во ванных комнат 6
Площадь 465 м²
Этаж 3
В продажу выставлена 3-х этажная вилла планировки 6+1  в районе Каргыджак. Вилла расположена…
Цена по запросу
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Вилла 4 комнаты в Аланья, Турция
Вилла 4 комнаты
Аланья, Турция
Число комнат 4
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 550 м²
Этаж 2
Вилла планировки 3+1 находитсяв районе Бекташ. Трехэтажная вилла общей площадью550м2имеет пл…
Цена по запросу
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Вилла 5 комнат в Каргыджак, Турция
Вилла 5 комнат
Каргыджак, Турция
Число комнат 5
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 290 м²
Этаж 1
Комплекс расположен в Каргыджаке на территории 2720м2 и состоит из пяти 2х этажных вилл с со…
Цена по запросу
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Вилла в Каргыджак, Турция
Вилла
Каргыджак, Турция
Площадь 336 м²
Премиальный комплекс вилл и апартаментов на Аланийском побережье в окружении Таврийских гор …
$996,989
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Hayat
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Вилла 5 комнат в Оба, Турция
Вилла 5 комнат
Оба, Турция
Число комнат 5
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 200 м²
Этаж 4
Внимание! Комплекс вилл  в ультрасовременном проекте  в востребованном районе Оба. Проект со…
Цена по запросу
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Вилла 5 комнат в Аланья, Турция
Вилла 5 комнат
Аланья, Турция
Число комнат 5
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 5
Площадь 275 м²
Этаж 1/12
Для гражданства Для аренды Для инвестиций Что вы получаете: Элитный комплекс вилл с перед…
$945,846
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Вилла 5 комнат в Дёшемеалты, Турция
Вилла 5 комнат
Дёшемеалты, Турция
Число комнат 5
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 278 м²
Комплекс состоит из 109 вилл с высокими потолками и большими садами. В комплексе есть множес…
$443,453
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Типы недвижимости в Средиземноморском регионе

виллы
таунхаусы
дуплексы

Параметры недвижимости в Средиземноморском регионе, Турция

с садом
с террасой
с видом на горы
с видом на море
с бассейном
с видом на озеро
с полем для гольфа
Недорогая
Элитная
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