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Дома в Газипаше, Турция

виллы
4
5 объектов найдено
Дом 3 комнаты в Газипаша, Турция
Дом 3 комнаты
Газипаша, Турция
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 110 м²
Этаж 1/1
Примите спокойное средиземноморское проживание в этой полностью меблированной 3-комнатной кв…
$203,422
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Агентство
Международное агентство недвижимости Habita
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Вилла 4 комнаты в Газипаша, Турция
Вилла 4 комнаты
Газипаша, Турция
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Эта просторная вилла с 3 спальнями, расположенная в спокойном регионе Газипаша, предлагает 2…
$656,873
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Вилла 4 комнаты в Газипаша, Турция
Вилла 4 комнаты
Газипаша, Турция
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
3 СПАЛЬНЫХ КОМНАТ 1 ГОСТИНАЯ ТРИПЛЕКС ВИЛЛА 350 кв.м. ПЛОЩАДЬ ЗЕМЛИ 1.000 кв.м. ВА…
$649,970
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Вилла 5 комнат в Газипаша, Турция
Вилла 5 комнат
Газипаша, Турция
Число комнат 5
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 200 м²
Этаж 1/23
Для гражданства Что вы получаете: Уникальный проект посреди оливковой рощи с панорамным вид…
$712,167
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Вилла 4 комнаты в Газипаша, Турция
Вилла 4 комнаты
Газипаша, Турция
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Эта просторная вилла с 3 спальнями, расположенная на участке площадью 500 м2 с жилой площадь…
$486,992
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