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Дома у моря в Средиземноморском регионе, Турция

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Анталья
186
Аланья
38
Муратпаша
223
Серик
83
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224 объекта найдено
Вилла 7 комнат в Муратпаша, Турция
Вилла 7 комнат
Муратпаша, Турция
Число комнат 7
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 5
Площадь 625 м²
Отдельностоящая дизайнерская смарт-вилла с бассейном и садом в Каргыджаке, Алания Каргыджак …
$1,91 млн
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Вилла 3 комнаты в Каш, Турция
Вилла 3 комнаты
Каш, Турция
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 90 м²
Количество этажей 1
Меблированные виллы с видом на море для инвестиций на полуострове Чукурбаг в Каше Полуостров…
$655,589
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Вилла 5 комнат в Kepez, Турция
Вилла 5 комнат
Kepez, Турция
Число комнат 5
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 348 м²
Виллы с видом на море, собственными бассейнами и садами в жилом комплексе в Анталии, Кепез В…
$2,32 млн
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Вилла 6 комнат в Муратпаша, Турция
Вилла 6 комнат
Муратпаша, Турция
Число комнат 6
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 5
Площадь 500 м²
Дома с видом на море с системой «умный дом» в Аланье, Анталия Великолепные отдельные дома ра…
$5,00 млн
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Дуплекс 4 комнаты в Муратпаша, Турция
Дуплекс 4 комнаты
Муратпаша, Турция
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 147 м²
Этаж 1
Меблированная квартира в жилом комплексе с бассейном у моря в Кестеле, Аланья Эта уютная и с…
$170,059
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Вилла 4 комнаты в Муратпаша, Турция
Вилла 4 комнаты
Муратпаша, Турция
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 221 м²
Отдельные виллы всего в 300 м от моря в Аланье, Конаклы Конаклы — уютный и современный район…
$764,959
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Вилла 6 комнат в Каш, Турция
Вилла 6 комнат
Каш, Турция
Число комнат 6
Количество спален 5
Кол-во ванных комнат 5
Площадь 330 м²
Количество этажей 2
Престижная вилла с собственным бассейном и панорамным видом на море на полуострове Каш Эта в…
$2,57 млн
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Дуплекс 5 комнат в Муратпаша, Турция
Дуплекс 5 комнат
Муратпаша, Турция
Число комнат 5
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 230 м²
Количество этажей 3
Квартиры с системой «умный дом» в пешей доступности от моря в районе Лара, Гюзелоба в Антали…
$670,836
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Вилла 4 комнаты в Калкан, Турция
Вилла 4 комнаты
Калкан, Турция
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 220 м²
Количество этажей 3
Есть дома, которые производят впечатление. А есть те, в которые влюбляешься с первого взгляд…
$1,37 млн
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Вилла 4 комнаты в Кумлуджа, Турция
Вилла 4 комнаты
Кумлуджа, Турция
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 300 м²
Количество этажей 2
Вилла с душой в Караёзе — райское место для жизни и отдыха Просторная вилла 310 м² с потр…
$525,000
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Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
INEST HOMES
Языки общения
English, Русский, Українська, Türkçe
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Вилла 6 комнат в Муратпаша, Турция
Вилла 6 комнат
Муратпаша, Турция
Число комнат 6
Количество спален 5
Кол-во ванных комнат 9
Площадь 350 м²
Трехэтажная вилла с видом на город и море в Алании Район Тепе в Алании знаменит своими роско…
$1,77 млн
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Вилла 7 комнат в Муратпаша, Турция
Вилла 7 комнат
Муратпаша, Турция
Число комнат 7
Количество спален 6
Кол-во ванных комнат 5
Площадь 400 м²
Вилла с системой «умный дом» и инфинити-бассейном в Бекташе, Аланья Специально спроектирован…
$3,49 млн
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Вилла 4 комнаты в Муратпаша, Турция
Вилла 4 комнаты
Муратпаша, Турция
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 340 м²
Виллы с панорамным видом на море и город в Аланье, Каргыджак Аланья — одно из самых привлека…
$836,515
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Вилла 5 комнат в Каш, Турция
Вилла 5 комнат
Каш, Турция
Число комнат 5
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 5
Площадь 360 м²
Количество этажей 3
Роскошная вилла у моря с частным бассейном на полуострове Каш, Анталия Полуостров Каш – один…
$3,76 млн
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Вилла 5 комнат в Муратпаша, Турция
Вилла 5 комнат
Муратпаша, Турция
Число комнат 5
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 700 м²
Недвижимость с видом на море на продажу в Аланье, Бекташ В центре Алании, в районе Бекташ, п…
$4,62 млн
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Вилла 5 комнат в Муратпаша, Турция
Вилла 5 комнат
Муратпаша, Турция
Число комнат 5
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 294 м²
Количество этажей 4
Стильные виллы с бассейном и садом в тихом месте в Аланье, Кестель Кестель — один из самых п…
$673,621
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Вилла 5 комнат в Муратпаша, Турция
Вилла 5 комнат
Муратпаша, Турция
Число комнат 5
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 419 м²
Количество этажей 3
Трехэтажные виллы на природе с видом на море в Аланье Отдельные виллы расположены в Каргыджа…
$1,25 млн
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Вилла 6 комнат в Муратпаша, Турция
Вилла 6 комнат
Муратпаша, Турция
Число комнат 6
Количество спален 5
Кол-во ванных комнат 6
Площадь 220 м²
Количество этажей 4
Отдельная вилла с видом на море и город в Аланье, Каргыджак Аланья — один из самых популярны…
$1,85 млн
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Вилла 5 комнат в Муратпаша, Турция
Вилла 5 комнат
Муратпаша, Турция
Число комнат 5
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 339 м²
Отдельные виллы с видом на море и город в Аланье, Каргыджак Каргыджак – красивый район в Ала…
$1,27 млн
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Вилла 5 комнат в Муратпаша, Турция
Вилла 5 комнат
Муратпаша, Турция
Число комнат 5
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 350 м²
Меблированная вилла с видом на море в Аланье с собственным бассейном и садом Аланья — один и…
$809,021
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Вилла 6 комнат в Муратпаша, Турция
Вилла 6 комнат
Муратпаша, Турция
Число комнат 6
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 5
Площадь 550 м²
Количество этажей 4
Виллы с панорамным видом на море и системой «умный дом» в Аланье, Анталия Каргыджак, располо…
$1,71 млн
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Дуплекс 4 комнаты в Муратпаша, Турция
Дуплекс 4 комнаты
Муратпаша, Турция
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 152 м²
Квартиры с видом на море в популярном комплексе в Аланье Квартиры расположены в популярном р…
$618,605
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Дуплекс 3 комнаты в Муратпаша, Турция
Дуплекс 3 комнаты
Муратпаша, Турция
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 104 м²
Этаж 4/4
Элегантные квартиры в Аланье, Паяллар, рядом с объектами инфраструктуры Район Паяллар в Алан…
$120,682
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Вилла 5 комнат в Муратпаша, Турция
Вилла 5 комнат
Муратпаша, Турция
Число комнат 5
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 200 м²
Количество этажей 2
Стильные отдельные виллы с собственным бассейном и видом на природу в Аланье, Кызылджашехир …
$571,373
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Вилла 8 комнат в Муратпаша, Турция
Вилла 8 комнат
Муратпаша, Турция
Число комнат 8
Количество спален 6
Кол-во ванных комнат 7
Площадь 650 м²
Количество этажей 3
Отдельностоящая вилла по индивидуальному проекту с панорамным видом на город, крепость и мор…
$1,67 млн
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Таунхаус 4 комнаты в Кестель, Турция
Таунхаус 4 комнаты
Кестель, Турция
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 115 м²
При стандартном типе оплаты возможен первоначальный взнос 40% и рассрочка на 6 месяцев, но п…
$378,077
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Дом 7 комнат в Муратпаша, Турция
Дом 7 комнат
Муратпаша, Турция
Число комнат 7
Количество спален 5
Кол-во ванных комнат 5
Площадь 485 м²
Этаж 1
Элегантные виллы с видом на море в Аланье, Инджекум Эти элегантные виллы находятся в районе …
$739,476
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Вилла 4 комнаты в Каш, Турция
Вилла 4 комнаты
Каш, Турция
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 130 м²
Количество этажей 2
Меблированный дом с видом на море для инвестиций в Каше на полуострове Чукурбаг Полуостров Ч…
$783,719
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Вилла 5 комнат в Муратпаша, Турция
Вилла 5 комнат
Муратпаша, Турция
Число комнат 5
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 290 м²
Количество этажей 3
Новые частные виллы с личными бассейнами и садами в Каргыджаке, Аланья Аланья – одно из люби…
$1,04 млн
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Вилла 8 комнат в Муратпаша, Турция
Вилла 8 комнат
Муратпаша, Турция
Число комнат 8
Количество спален 6
Кол-во ванных комнат 7
Площадь 900 м²
Количество этажей 3
Отдельная вилла с системой «умный дом» в Аланье с панорамным видом на море и крепость Отдель…
$3,45 млн
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Типы недвижимости в Средиземноморском регионе

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дуплексы

Параметры недвижимости в Средиземноморском регионе, Турция

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