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Дуплексы в Фетхие, Турция

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3 объекта найдено
Дуплекс 2 спальни с балконом, с кондиционером, с видом на море в Фетхие, Турция
Дуплекс 2 спальни с балконом, с кондиционером, с видом на море
Фетхие, Турция
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 130 м²
Количество этажей 5
Современная Недвижимость с Видом на Море в Фетхие, Карагёзлер Недвижимость в Фетхие находитс…
€475,000
Дуплекс 4 спальни с балконом, с кондиционером, с видом на море в Фетхие, Турция
Дуплекс 4 спальни с балконом, с кондиционером, с видом на море
Фетхие, Турция
Комнаты 5
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 185 м²
Количество этажей 5
Современная Недвижимость с Видом на Море в Фетхие, Карагёзлер Недвижимость в Фетхие находитс…
€475,000
Дуплекс 2 спальни с балконом, с кондиционером, с c ремонтом в Karakecililer, Турция
Дуплекс 2 спальни с балконом, с кондиционером, с c ремонтом
Karakecililer, Турция
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 120 м²
Этаж 3/3
Готовая Стильная Квартира в 50 м от Набережной в Фетхие. Двухуровневая квартира 2+1 располож…
€284,000

Параметры недвижимости в Фетхие, Турция

с видом на море
с бассейном
с видом на горы
недорогая
элитная
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