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Дуплексы в Ялова, Турция

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5 объектов найдено
Дуплекс 1 ванная с бассейном, с сауной, с тренажерным залом в Мраморноморский регион, Турция
Дуплекс 1 ванная с бассейном, с сауной, с тренажерным залом
Мраморноморский регион, Турция
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 42 м²
Количество этажей 6
Новая элитная резиденция в Ялова Рады Вам представить новую элитную резиденцию с собс…
€106,000
Дуплекс 3 спальни с балконом, с видом на море, с центральным отоплением в Ciftlikkoey, Турция
Дуплекс 3 спальни с балконом, с видом на море, с центральным отоплением
Ciftlikkoey, Турция
Комнаты 5
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 170 м²
Этаж 4/5
Потрясающие Квартиры в Ялова на Берегу Мраморного Моря. Отличные квартиры в Ялова находятся …
€252,000
Дуплекс 4 спальни с балконом, с видом на море, с видом на горы в Kaytazdere, Турция
Дуплекс 4 спальни с балконом, с видом на море, с видом на горы
Kaytazdere, Турция
Комнаты 5
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 160 м²
Этаж 3/3
Квартиры в Ялове в Жилом Комплексе с Бассейном. Квартиры расположены в Ялове в районе Кайтаз…
€159,000
Дуплекс 4 спальни с балконом в Ялова, Турция
Дуплекс 4 спальни с балконом
Ялова, Турция
Комнаты 5
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 145 м²
Этаж 3/3
Просторные Квартиры в Тихом Месте в Ялове, Меркез. Квартиры в Ялове расположены в быстро раз…
€207,000
Дуплекс 2 спальни с балконом, с лифтом, с гаражом в Ялова, Турция
Дуплекс 2 спальни с балконом, с лифтом, с гаражом
Ялова, Турция
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 120 м²
Количество этажей 4
Двухуровневая квартира рядом с морем в Ялове   Проект представляет собой бутик-проект,…
€93,000

Параметры недвижимости в Ялова, Турция

с видом на море
с бассейном
с видом на горы
недорогая
элитная
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