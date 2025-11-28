Показать объекты на карте Показать объекты списком
Дуплексы в Кепезе, Турция

13 объектов найдено
Дуплекс 6 комнат в Кепез, Турция
Дуплекс 6 комнат
Кепез, Турция
Число комнат 6
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 220 м²
Этаж 2/2
$5,91 млн
Дуплекс 4 комнаты в Кепез, Турция
Дуплекс 4 комнаты
Кепез, Турция
Число комнат 4
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 130 м²
Этаж 2/2
$4,93 млн
Дуплекс 5 комнат в Кепез, Турция
Дуплекс 5 комнат
Кепез, Турция
Число комнат 5
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 130 м²
Этаж 3/3
$6,43 млн
Дуплекс 5 комнат в Кепез, Турция
Дуплекс 5 комнат
Кепез, Турция
Число комнат 5
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 200 м²
Этаж 2/2
$4,23 млн
Дуплекс 6 комнат в Кепез, Турция
Дуплекс 6 комнат
Кепез, Турция
Число комнат 6
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 211 м²
Этаж 3/3
$9,57 млн
Дуплекс 6 комнат в Кепез, Турция
Дуплекс 6 комнат
Кепез, Турция
Число комнат 6
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 2 м²
Этаж 3
$7,19 млн
Дуплекс 5 комнат в Кепез, Турция
Дуплекс 5 комнат
Кепез, Турция
Число комнат 5
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 2 м²
Этаж 3/3
$3,88 млн
Дуплекс 4 комнаты в Kepez, Турция
Дуплекс 4 комнаты
Kepez, Турция
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 135 м²
Этаж 3/4
Квартиры в Анталии рядом с торговыми центрами и главными дорогами в районе Кепез Квартал Юкс…
$157,110
Дуплекс 3 комнаты в Kepez, Турция
Дуплекс 3 комнаты
Kepez, Турция
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 66 м²
Этаж 3/4
Квартиры в Анталии рядом с торговыми центрами и главными дорогами в районе Кепез Квартал Юкс…
$113,369
Дуплекс 3 комнаты в Kepez, Турция
Дуплекс 3 комнаты
Kepez, Турция
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 108 м²
Количество этажей 4
Квартиры в центре района Кепез в Анталии в пешей доступности от трамвая Кепез, один из крупы…
$111,883
Дуплекс 6 комнат в Kepez, Турция
Дуплекс 6 комнат
Kepez, Турция
Число комнат 6
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 300 м²
Количество этажей 7
Квартиры с видом на море и город в районе Чанкая, Кепез, Анталия Квартиры расположены в райо…
$815,671
Дуплекс 4 комнаты в Kepez, Турция
Дуплекс 4 комнаты
Kepez, Турция
Число комнат 4
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 180 м²
Элитные квартиры в 800 м от больницы и трамвайной остановки в Кепезе, Анталия Предлагаются с…
$173,524
Дуплекс 7 комнат в Kepez, Турция
Дуплекс 7 комнат
Kepez, Турция
Число комнат 7
Количество спален 5
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 220 м²
Элитные квартиры в 800 м от больницы и трамвайной остановки в Кепезе, Анталия Предлагаются с…
$196,660
