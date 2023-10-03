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Дуплексы с видом на горы в Турции
Sekerhane Mahallesi
1162
Мраморноморский регион
275
Стамбул
190
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102
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Эюпсултан
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324 объекта найдено
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Дуплекс 3 спальни с балконом, с кондиционером, с видом на горы
Yuvacik, Турция
4
3
186 м²
5
Квартиры для Семейного Проживания в Благоустроенном Проекте в Башискеле, Коджаэли Современны…
€234,000
Рекомендовать
Дуплекс 4 спальни с балконом, с кондиционером, с видом на горы
Yuvacik, Турция
5
3
208 м²
5
Квартиры для Семейного Проживания в Благоустроенном Проекте в Башискеле, Коджаэли Современны…
€291,000
Рекомендовать
Дуплекс 1 спальня с балконом, с кондиционером, с видом на горы
Yuvacik, Турция
2
2
114 м²
5
Квартиры для Семейного Проживания в Благоустроенном Проекте в Башискеле, Коджаэли Современны…
€186,000
Рекомендовать
Дуплекс 2 спальни с балконом, с кондиционером, с видом на горы
Yuvacik, Турция
3
2
136 м²
5
Квартиры для Семейного Проживания в Благоустроенном Проекте в Башискеле, Коджаэли Современны…
€214,000
Рекомендовать
Дуплекс 2 спальни с балконом, с кондиционером, с видом на море
Алания, Турция
3
2
114 м²
1
Роскошная Недвижимость в Центре Аланьи с Видом на Море и Крепость Квартиры находятся в центр…
€445,000
Рекомендовать
Дуплекс 2 спальни с балконом, с кондиционером, с видом на горы
Авсаллар, Турция
3
1
120 м²
6/8
Квартиры в Алании, Авсаллар в Комплексе с Бассейном Предлагаем купить квартиры в Алании, рас…
€171,000
Рекомендовать
Дуплекс 2 спальни с балконом, с кондиционером, с видом на море
Payallar, Турция
3
1
112 м²
4
Современная Недвижимость в Благоустроенном Комплексе в Тихом Районе Паяллар Новые квартиры р…
€144,000
Рекомендовать
Дуплекс 2 спальни с балконом, с кондиционером, с видом на море
Payallar, Турция
3
1
85 м²
Современные Квартиры в Комплексе с Богатой Инфраструктурой и в Паяллар, Аланья Стильные квар…
€200,000
Рекомендовать
Дуплекс 2 спальни с балконом, с кондиционером, с видом на море
Payallar, Турция
3
2
110 м²
Недвижимость в Шаговой Доступности от Моря в Аланье, Паяллар Паяллар – относительно новый ра…
€242,000
Рекомендовать
Дуплекс 3 спальни с балконом, с видом на море, с видом на горы
Payallar, Турция
4
2
120 м²
Квартиры с Видом на Море в Аланье, Паяллар, для Роскошного и Качественного Образа Жизни Квар…
€267,000
Рекомендовать
Дуплекс 2 спальни с балконом, с кондиционером, с видом на море
Payallar, Турция
3
2
95 м²
Роскошные Квартиры с Видом на Город в Паялларе, Аланья Район Паяллар, где расположены кварти…
€199,000
Рекомендовать
Дуплекс 2 спальни с балконом, с кондиционером, с видом на море
Авсаллар, Турция
3
1
90 м²
Роскошная Недвижимость Рядом с Морем в Аланье, Авсаллар Просторная недвижимость расположена …
€190,000
Рекомендовать
Дуплекс 5 спален с балконом, с кондиционером, с видом на море
Авсаллар, Турция
6
1
110 м²
Роскошная Недвижимость Рядом с Морем в Аланье, Авсаллар Просторная недвижимость расположена …
€246,000
Рекомендовать
Дуплекс 3 спальни с балконом, с видом на море, с видом на горы
Mudanya, Турция
4
2
180 м²
3/3
Квартиры с Панорамным Видом на Море в Бурсе, Муданья. Новые двухуровневые квартиры с большим…
€154,000
Рекомендовать
Дуплекс 5 спален с балконом, с видом на море, с видом на горы
Mudanya, Турция
6
6
380 м²
3/3
Квартиры с Панорамным Видом на Море в Бурсе, Муданья. Новые двухуровневые квартиры с большим…
€425,000
Рекомендовать
Дуплекс 4 спальни с балконом, с кондиционером, с видом на горы
Termal, Турция
5
3
190 м²
4/4
Оформленные со Вкусом Квартиры 4+1 в Термаль. Купить недвижимость в самом престижном районе …
€166,000
Рекомендовать
Дуплекс 4 спальни с балконом, с кондиционером, с видом на горы
Niluefer, Турция
5
3
193 м²
5/13
Великолепный Комплекс с Роскошными Квартирами и Богатой Инфраструктурой в Османгази, Бурса Э…
€451,000
Рекомендовать
Дуплекс 5 спален с балконом, с кондиционером, с видом на море
Анталья, Турция
6
2
245 м²
6
Квартиры с Системой «Умный Дом» и с Панорамным Видом на Город в Одном из Крупнейших Проектов…
€250,000
Рекомендовать
Дуплекс 3 спальни с балконом, с кондиционером, с видом на море
Termal, Турция
4
2
228 м²
1/4
Отельные Номера с Видом на Море и Природу в Современном Комплексе в Ялова Antalya Homes ® пр…
€445,000
Рекомендовать
Дуплекс 4 спальни с балконом, с видом на горы, с парковка
Degirmendere, Турция
5
3
260 м²
Шикарные Квартиры с Видом на Природу в Комплексе с Богатой Внутренней Инфраструктурой в Оба,…
€320,000
Рекомендовать
Дуплекс 5 спален с балконом, с видом на горы, с парковка
Бурса, Турция
6
5
357 м²
9/10
Недорогие Квартиры в Современном Стиле в Бурсе, Нилюфер. Недорогие квартиры в Бурсе располож…
€264,000
Рекомендовать
Дуплекс 4 спальни с балконом, с видом на горы, с парковка
Бурса, Турция
5
4
213 м²
9/10
Недорогие Квартиры в Современном Стиле в Бурсе, Нилюфер. Недорогие квартиры в Бурсе располож…
€199,000
Рекомендовать
Дуплекс 3 спальни с балконом, с видом на горы, с парковка
Бурса, Турция
4
4
189 м²
9/10
Недорогие Квартиры в Современном Стиле в Бурсе, Нилюфер. Недорогие квартиры в Бурсе располож…
€170,000
Рекомендовать
Дуплекс 2 спальни с балконом, с кондиционером, с видом на море
Авсаллар, Турция
3
1
120 м²
7
Квартиры с Видом на Море в Алании в Комплексе с Удобствами Это спокойное место с прекрасной …
€149,000
Рекомендовать
Дуплекс 4 спальни с балконом, с видом на море, с видом на горы
Kaytazdere, Турция
5
2
160 м²
3/3
Квартиры в Ялове в Жилом Комплексе с Бассейном. Квартиры расположены в Ялове в районе Кайтаз…
€158,000
Рекомендовать
Дуплекс 3 спальни с балконом, с кондиционером, с видом на море
Camoba, Турция
4
3
335 м²
10
Новые Квартиры в Комплексе с Бассейном в Трабзоне. Современные квартиры расположены в жилом …
€322,000
Рекомендовать
Дуплекс 4 спальни с балконом, с кондиционером, с видом на море
Camoba, Турция
5
3
276 м²
10
Новые Квартиры в Комплексе с Бассейном в Трабзоне. Современные квартиры расположены в жилом …
€284,000
Рекомендовать
Дуплекс 2 спальни с балконом, с кондиционером, с видом на море
Фетхие, Турция
3
2
130 м²
5
Современная Недвижимость с Видом на Море в Фетхие, Карагёзлер Недвижимость в Фетхие находитс…
€475,000
Рекомендовать
Дуплекс 4 спальни с балконом, с кондиционером, с видом на море
Carsi Caddesi, Турция
5
3
185 м²
5
Современная Недвижимость с Видом на Море в Фетхие, Карагёзлер Недвижимость в Фетхие находитс…
€474,000
Рекомендовать
Дуплекс 5 спален с балконом, с кондиционером, с видом на горы
Бурса, Турция
6
4
300 м²
9/10
Готовая Недвижимость в Жилом Комплексе в Нилюфере. Недвижимость в Бурсе расположена в районе…
€204,000
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