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Дуплексы с видом на горы в Турции

Sekerhane Mahallesi
1162
Мраморноморский регион
275
Стамбул
190
Центральная Анатолия
102
Бурса
55
Анкара
33
Эгейский регион
27
Коджаэли
25
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324 объекта найдено
Дуплекс 3 спальни с балконом, с кондиционером, с видом на горы в Yuvacik, Турция
Дуплекс 3 спальни с балконом, с кондиционером, с видом на горы
Yuvacik, Турция
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 186 м²
Количество этажей 5
Квартиры для Семейного Проживания в Благоустроенном Проекте в Башискеле, Коджаэли Современны…
€234,000
Дуплекс 4 спальни с балконом, с кондиционером, с видом на горы в Yuvacik, Турция
Дуплекс 4 спальни с балконом, с кондиционером, с видом на горы
Yuvacik, Турция
Комнаты 5
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 208 м²
Количество этажей 5
Квартиры для Семейного Проживания в Благоустроенном Проекте в Башискеле, Коджаэли Современны…
€291,000
Дуплекс 1 спальня с балконом, с кондиционером, с видом на горы в Yuvacik, Турция
Дуплекс 1 спальня с балконом, с кондиционером, с видом на горы
Yuvacik, Турция
Комнаты 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 114 м²
Количество этажей 5
Квартиры для Семейного Проживания в Благоустроенном Проекте в Башискеле, Коджаэли Современны…
€186,000
Дуплекс 2 спальни с балконом, с кондиционером, с видом на горы в Yuvacik, Турция
Дуплекс 2 спальни с балконом, с кондиционером, с видом на горы
Yuvacik, Турция
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 136 м²
Количество этажей 5
Квартиры для Семейного Проживания в Благоустроенном Проекте в Башискеле, Коджаэли Современны…
€214,000
Дуплекс 2 спальни с балконом, с кондиционером, с видом на море в Алания, Турция
Дуплекс 2 спальни с балконом, с кондиционером, с видом на море
Алания, Турция
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 114 м²
Этаж 1
Роскошная Недвижимость в Центре Аланьи с Видом на Море и Крепость Квартиры находятся в центр…
€445,000
Дуплекс 2 спальни с балконом, с кондиционером, с видом на горы в Авсаллар, Турция
Дуплекс 2 спальни с балконом, с кондиционером, с видом на горы
Авсаллар, Турция
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 120 м²
Этаж 6/8
Квартиры в Алании, Авсаллар в Комплексе с Бассейном Предлагаем купить квартиры в Алании, рас…
€171,000
Дуплекс 2 спальни с балконом, с кондиционером, с видом на море в Payallar, Турция
Дуплекс 2 спальни с балконом, с кондиционером, с видом на море
Payallar, Турция
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 112 м²
Количество этажей 4
Современная Недвижимость в Благоустроенном Комплексе в Тихом Районе Паяллар Новые квартиры р…
€144,000
Дуплекс 2 спальни с балконом, с кондиционером, с видом на море в Payallar, Турция
Дуплекс 2 спальни с балконом, с кондиционером, с видом на море
Payallar, Турция
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 85 м²
Современные Квартиры в Комплексе с Богатой Инфраструктурой и в Паяллар, Аланья Стильные квар…
€200,000
Дуплекс 2 спальни с балконом, с кондиционером, с видом на море в Payallar, Турция
Дуплекс 2 спальни с балконом, с кондиционером, с видом на море
Payallar, Турция
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 110 м²
Недвижимость в Шаговой Доступности от Моря в Аланье, Паяллар Паяллар – относительно новый ра…
€242,000
Дуплекс 3 спальни с балконом, с видом на море, с видом на горы в Payallar, Турция
Дуплекс 3 спальни с балконом, с видом на море, с видом на горы
Payallar, Турция
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 120 м²
Квартиры с Видом на Море в Аланье, Паяллар, для Роскошного и Качественного Образа Жизни Квар…
€267,000
Дуплекс 2 спальни с балконом, с кондиционером, с видом на море в Payallar, Турция
Дуплекс 2 спальни с балконом, с кондиционером, с видом на море
Payallar, Турция
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 95 м²
Роскошные Квартиры с Видом на Город в Паялларе, Аланья Район Паяллар, где расположены кварти…
€199,000
Дуплекс 2 спальни с балконом, с кондиционером, с видом на море в Авсаллар, Турция
Дуплекс 2 спальни с балконом, с кондиционером, с видом на море
Авсаллар, Турция
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 90 м²
Роскошная Недвижимость Рядом с Морем в Аланье, Авсаллар Просторная недвижимость расположена …
€190,000
Дуплекс 5 спален с балконом, с кондиционером, с видом на море в Авсаллар, Турция
Дуплекс 5 спален с балконом, с кондиционером, с видом на море
Авсаллар, Турция
Комнаты 6
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 110 м²
Роскошная Недвижимость Рядом с Морем в Аланье, Авсаллар Просторная недвижимость расположена …
€246,000
Дуплекс 3 спальни с балконом, с видом на море, с видом на горы в Mudanya, Турция
Дуплекс 3 спальни с балконом, с видом на море, с видом на горы
Mudanya, Турция
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 180 м²
Этаж 3/3
Квартиры с Панорамным Видом на Море в Бурсе, Муданья. Новые двухуровневые квартиры с большим…
€154,000
Дуплекс 5 спален с балконом, с видом на море, с видом на горы в Mudanya, Турция
Дуплекс 5 спален с балконом, с видом на море, с видом на горы
Mudanya, Турция
Комнаты 6
Кол-во ванных комнат 6
Площадь 380 м²
Этаж 3/3
Квартиры с Панорамным Видом на Море в Бурсе, Муданья. Новые двухуровневые квартиры с большим…
€425,000
Дуплекс 4 спальни с балконом, с кондиционером, с видом на горы в Termal, Турция
Дуплекс 4 спальни с балконом, с кондиционером, с видом на горы
Termal, Турция
Комнаты 5
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 190 м²
Этаж 4/4
Оформленные со Вкусом Квартиры 4+1 в Термаль. Купить недвижимость в самом престижном районе …
€166,000
Дуплекс 4 спальни с балконом, с кондиционером, с видом на горы в Niluefer, Турция
Дуплекс 4 спальни с балконом, с кондиционером, с видом на горы
Niluefer, Турция
Комнаты 5
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 193 м²
Этаж 5/13
Великолепный Комплекс с Роскошными Квартирами и Богатой Инфраструктурой в Османгази, Бурса Э…
€451,000
Дуплекс 5 спален с балконом, с кондиционером, с видом на море в Анталья, Турция
Дуплекс 5 спален с балконом, с кондиционером, с видом на море
Анталья, Турция
Комнаты 6
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 245 м²
Количество этажей 6
Квартиры с Системой «Умный Дом» и с Панорамным Видом на Город в Одном из Крупнейших Проектов…
€250,000
Дуплекс 3 спальни с балконом, с кондиционером, с видом на море в Termal, Турция
Дуплекс 3 спальни с балконом, с кондиционером, с видом на море
Termal, Турция
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 228 м²
Этаж 1/4
Отельные Номера с Видом на Море и Природу в Современном Комплексе в Ялова Antalya Homes ® пр…
€445,000
Дуплекс 4 спальни с балконом, с видом на горы, с парковка в Degirmendere, Турция
Дуплекс 4 спальни с балконом, с видом на горы, с парковка
Degirmendere, Турция
Комнаты 5
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 260 м²
Шикарные Квартиры с Видом на Природу в Комплексе с Богатой Внутренней Инфраструктурой в Оба,…
€320,000
Дуплекс 5 спален с балконом, с видом на горы, с парковка в Бурса, Турция
Дуплекс 5 спален с балконом, с видом на горы, с парковка
Бурса, Турция
Комнаты 6
Кол-во ванных комнат 5
Площадь 357 м²
Этаж 9/10
Недорогие Квартиры в Современном Стиле в Бурсе, Нилюфер. Недорогие квартиры в Бурсе располож…
€264,000
Дуплекс 4 спальни с балконом, с видом на горы, с парковка в Бурса, Турция
Дуплекс 4 спальни с балконом, с видом на горы, с парковка
Бурса, Турция
Комнаты 5
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 213 м²
Этаж 9/10
Недорогие Квартиры в Современном Стиле в Бурсе, Нилюфер. Недорогие квартиры в Бурсе располож…
€199,000
Дуплекс 3 спальни с балконом, с видом на горы, с парковка в Бурса, Турция
Дуплекс 3 спальни с балконом, с видом на горы, с парковка
Бурса, Турция
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 189 м²
Этаж 9/10
Недорогие Квартиры в Современном Стиле в Бурсе, Нилюфер. Недорогие квартиры в Бурсе располож…
€170,000
Дуплекс 2 спальни с балконом, с кондиционером, с видом на море в Авсаллар, Турция
Дуплекс 2 спальни с балконом, с кондиционером, с видом на море
Авсаллар, Турция
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 120 м²
Количество этажей 7
Квартиры с Видом на Море в Алании в Комплексе с Удобствами Это спокойное место с прекрасной …
€149,000
Дуплекс 4 спальни с балконом, с видом на море, с видом на горы в Kaytazdere, Турция
Дуплекс 4 спальни с балконом, с видом на море, с видом на горы
Kaytazdere, Турция
Комнаты 5
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 160 м²
Этаж 3/3
Квартиры в Ялове в Жилом Комплексе с Бассейном. Квартиры расположены в Ялове в районе Кайтаз…
€158,000
Дуплекс 3 спальни с балконом, с кондиционером, с видом на море в Camoba, Турция
Дуплекс 3 спальни с балконом, с кондиционером, с видом на море
Camoba, Турция
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 335 м²
Количество этажей 10
Новые Квартиры в Комплексе с Бассейном в Трабзоне. Современные квартиры расположены в жилом …
€322,000
Дуплекс 4 спальни с балконом, с кондиционером, с видом на море в Camoba, Турция
Дуплекс 4 спальни с балконом, с кондиционером, с видом на море
Camoba, Турция
Комнаты 5
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 276 м²
Количество этажей 10
Новые Квартиры в Комплексе с Бассейном в Трабзоне. Современные квартиры расположены в жилом …
€284,000
Дуплекс 2 спальни с балконом, с кондиционером, с видом на море в Фетхие, Турция
Дуплекс 2 спальни с балконом, с кондиционером, с видом на море
Фетхие, Турция
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 130 м²
Количество этажей 5
Современная Недвижимость с Видом на Море в Фетхие, Карагёзлер Недвижимость в Фетхие находитс…
€475,000
Дуплекс 4 спальни с балконом, с кондиционером, с видом на море в Carsi Caddesi, Турция
Дуплекс 4 спальни с балконом, с кондиционером, с видом на море
Carsi Caddesi, Турция
Комнаты 5
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 185 м²
Количество этажей 5
Современная Недвижимость с Видом на Море в Фетхие, Карагёзлер Недвижимость в Фетхие находитс…
€474,000
Дуплекс 5 спален с балконом, с кондиционером, с видом на горы в Бурса, Турция
Дуплекс 5 спален с балконом, с кондиционером, с видом на горы
Бурса, Турция
Комнаты 6
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 300 м²
Этаж 9/10
Готовая Недвижимость в Жилом Комплексе в Нилюфере. Недвижимость в Бурсе расположена в районе…
€204,000

Параметры недвижимости в Турции

с видом на море
с бассейном
недорогая
элитная
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