Показать объекты на карте Показать объекты списком
  1. Realting.com
  2. Турция
  3. Жилая
  4. Дуплекс
  5. Вид на горы

Дуплексы с видом на горы в Турции

;
Анталья
17
Средиземноморский регион
129
Эгейский регион
30
Мраморноморский регион
138
Показать больше
Дуплекс Удалить
Очистить
42 объекта найдено
Дуплекс 3 комнаты в Фетхие, Турция
TOP TOP
Дуплекс 3 комнаты
Фетхие, Турция
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 170 м²
Этаж 2/4
Симфония природы и современности: Ваш двухэтажный рай в Фетхие Представьте себе место, гд…
$571,996
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
INEST HOMES
Языки общения
English, Русский, Українська, Türkçe
Telegram Написать в Telegram
Дуплекс 5 комнат в Алтынова, Турция
Дуплекс 5 комнат
Алтынова, Турция
Число комнат 5
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 160 м²
Этаж 3/4
Квартиры на продажу в проекте с бассейном и парковкой в Кайтаздере, Ялова Ялова, являющаяся …
$177,812
Оставить заявку
Дуплекс 4 комнаты в Чынарджык, Турция
Дуплекс 4 комнаты
Чынарджык, Турция
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 150 м²
Этаж 5/5
Квартиры с уникальным видом на море в современном комплексе в Ялове, Чынарджык Чынарджык — о…
$165,272
Оставить заявку
International Property AlertsInternational Property Alerts
Дуплекс 4 комнаты в Фетхие, Турция
Дуплекс 4 комнаты
Фетхие, Турция
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 128 м²
Этаж 2/3
Двухуровневые квартиры с 3 спальнями в 500 метрах от пляжа в Фетхие, Чалыш Эти квартиры расп…
$377,562
Оставить заявку
Дуплекс 4 комнаты в Чынарджык, Турция
Дуплекс 4 комнаты
Чынарджык, Турция
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 140 м²
Этаж 3/5
Квартиры на первой береговой линии у моря в центре района Чынарджык, Ялова Квартиры с видом …
$176,830
Оставить заявку
Дуплекс 3 комнаты в Аксу, Турция
Дуплекс 3 комнаты
Аксу, Турция
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 133 м²
Количество этажей 8
Квартиры в благоустроенном районе в центре Алтынташа Алтынташ – перспективный район в округе…
$331,098
Оставить заявку
Дуплекс 3 комнаты в Коньяалты, Турция
Дуплекс 3 комнаты
Коньяалты, Турция
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 105 м²
Этаж 1/4
Квартиры с видом на горы рядом с пляжем в Анталии в охраняемом комплексе с бассейном Квартир…
$286,170
Оставить заявку
Дуплекс 4 комнаты в Серик, Турция
Дуплекс 4 комнаты
Серик, Турция
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 130 м²
Этаж 7/8
Квартиры с 2 и 3 спальнями и инфраструктурой в закрытом комплексе в Гедике, Серик, Анталия К…
$167,420
Оставить заявку
Дуплекс 4 комнаты в Чынарджык, Турция
Дуплекс 4 комнаты
Чынарджык, Турция
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 196 м²
Этаж 4
Просторные квартиры с видом на природу рядом с пляжем в Ялове, Чынарджык Чынарджык – один из…
$175,674
Оставить заявку
Дуплекс 5 комнат в Алтынова, Турция
Дуплекс 5 комнат
Алтынова, Турция
Число комнат 5
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 160 м²
Этаж 3/4
Квартиры с видом на море и природу в комплексе с бассейном в Кайтаздере, Ялова Ялова, распол…
$177,812
Оставить заявку
Дуплекс 5 комнат в Муратпаша, Турция
Дуплекс 5 комнат
Муратпаша, Турция
Число комнат 5
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 156 м²
Количество этажей 5
Шикарные квартиры в благоустроенном комплексе в Аланье, Оба Квартиры расположены в районе Об…
$295,878
Оставить заявку
Дуплекс 6 комнат в Мезитли, Турция
Дуплекс 6 комнат
Мезитли, Турция
Число комнат 6
Количество спален 5
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 192 м²
Количество этажей 5
Новые квартиры в пешей доступности от всей инфраструктуры в Мерсине, Мезитли Мерсин — это од…
$522,138
Оставить заявку
Дуплекс 7 комнат в Чынарджык, Турция
Дуплекс 7 комнат
Чынарджык, Турция
Число комнат 7
Количество спален 5
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 321 м²
Этаж 1/3
Просторные квартиры с панорамным видом на море в Ялове, Чынарджык Ялова — крупный город в ре…
$662,754
Оставить заявку
Дуплекс 3 комнаты в Аксу, Турция
Дуплекс 3 комнаты
Аксу, Турция
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 75 м²
Количество этажей 2
Двухуровневая квартира с 2 спальнями на продажу в престижном комплексе в Кунду, Анталия Эта …
$133,572
Оставить заявку
Дуплекс 4 комнаты в Ялова, Турция
Дуплекс 4 комнаты
Ялова, Турция
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 194 м²
Этаж 4/5
Роскошные квартиры в современном комплексе с премиальной инфраструктурой в Ялове Ялова — оди…
$204,368
Оставить заявку
Дуплекс 3 комнаты в Каш, Турция
Дуплекс 3 комнаты
Каш, Турция
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 80 м²
Этаж 3/3
Роскошные квартиры с 2 и 3 спальнями и видом на море в комплексе с бассейном в Калкане, Турц…
$342,553
Оставить заявку
Дуплекс 4 комнаты в Чынарджык, Турция
Дуплекс 4 комнаты
Чынарджык, Турция
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 128 м²
Этаж 3/4
Двухуровневые квартиры с 2 и 3 спальнями в районе Тешвикие, Ялова Ялова — это город с отличн…
$146,637
Оставить заявку
Дуплекс 6 комнат в Нилюфер, Турция
Дуплекс 6 комнат
Нилюфер, Турция
Число комнат 6
Количество спален 5
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 385 м²
Этаж 7/9
Квартиры в престижном жилом комплексе в Нилюфере, Бурса Жилой комплекс в районе Одунлук окру…
$718,176
Оставить заявку
Дуплекс 6 комнат в Муданья, Турция
Дуплекс 6 комнат
Муданья, Турция
Число комнат 6
Количество спален 5
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 360 м²
Этаж 4/4
Двухуровневая квартира в комплексе с бассейном в Бурсе Квартира расположена в Муданье – одно…
$355,624
Оставить заявку
Дуплекс 3 комнаты в Аксу, Турция
Дуплекс 3 комнаты
Аксу, Турция
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 88 м²
Количество этажей 7
Квартиры с развитой социальной инфраструктурой рядом с морем в Анталии, Кунду Проект располо…
$380,899
Оставить заявку
Дуплекс 3 комнаты в Чынарджык, Турция
Дуплекс 3 комнаты
Чынарджык, Турция
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 168 м²
Этаж 3/5
Просторные квартиры с бесподобным видом на природу в Чынарджыке, Ялова Квартиры расположены …
$152,559
Оставить заявку
Дуплекс 5 комнат в Муратпаша, Турция
Дуплекс 5 комнат
Муратпаша, Турция
Число комнат 5
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 190 м²
Квартиры с видом на город и море в Аланье, Анталия, в жилом комплексе Район Тепе в Аланье — …
$551,007
Оставить заявку
Дуплекс 6 комнат в Чынарджык, Турция
Дуплекс 6 комнат
Чынарджык, Турция
Число комнат 6
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 440 м²
Этаж 2/3
Просторные квартиры с панорамным видом на море в Ялове, Чынарджык Ялова — крупный город в ре…
$576,157
Оставить заявку
Дуплекс 4 комнаты в Кушадасы, Турция
Дуплекс 4 комнаты
Кушадасы, Турция
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 127 м²
Этаж 4/3
Просторные квартиры с видом на поле для гольфа и природу в Кушадасы Кушадасы, расположенный …
$576,791
Оставить заявку
Дуплекс 6 комнат в Чынарджык, Турция
Дуплекс 6 комнат
Чынарджык, Турция
Число комнат 6
Количество спален 5
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 220 м²
Этаж 4/5
Просторные квартиры с видом на природу в нескольких минутах ходьбы от пляжа в Чынарджыке, Ял…
$244,780
Оставить заявку
Дуплекс 4 комнаты в Кемер, Турция
Дуплекс 4 комнаты
Кемер, Турция
Число комнат 4
Количество спален 3
Площадь 110 м²
Количество этажей 3
Квартиры с видом на горы в жилом комплексе в Кемере, Анталия Жилой комплекс находится в райо…
$322,334
Оставить заявку
Дуплекс 4 комнаты в Манавгат, Турция
Дуплекс 4 комнаты
Манавгат, Турция
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 186 м²
Этаж 9/10
Квартиры в жилом комплексе с развитой инфраструктурой в Манавгате, Сиде Сиде, расположенный …
$392,132
Оставить заявку
Дуплекс 3 комнаты в Ялова, Турция
Дуплекс 3 комнаты
Ялова, Турция
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 124 м²
Этаж 4/5
Роскошные квартиры в современном комплексе с премиальной инфраструктурой в Ялове Ялова — оди…
$146,637
Оставить заявку
Дуплекс 3 комнаты в Термал, Турция
Дуплекс 3 комнаты
Термал, Турция
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 100 м²
Количество этажей 4
Квартиры в проекте с бассейном и целебной водой в Ялове, Термаль Ялова — жемчужина Мраморног…
$124,699
Оставить заявку
Дуплекс 6 комнат в Муратпаша, Турция
Дуплекс 6 комнат
Муратпаша, Турция
Число комнат 6
Количество спален 5
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 300 м²
Этаж 11/12
Двухуровневая квартира с 5 спальнями и видом на море в Анталии, Лара Эта элегантная квартира…
$737,805
Оставить заявку

Параметры недвижимости в Турции

с гаражом
с садом
с террасой
с видом на море
с бассейном
Недорогая
Элитная
Realting.com
Перейти