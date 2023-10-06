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Дуплексы в Стамбул, Турция

Бейликдюзю
10
Ускюдар
8
Кючюкчекмедже
6
Шишли
6
Эюпсултан
6
Башакшехир
5
Бююкчекмедже
5
Кадыкёй
5
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190 объектов найдено
Дуплекс 4 спальни с балконом, с кондиционером, с видом на море в Мраморноморский регион, Турция
Дуплекс 4 спальни с балконом, с кондиционером, с видом на море
Мраморноморский регион, Турция
Комнаты 5
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 228 м²
Количество этажей 6
Недвижимость в Стамбуле в Элитном Комплексе в Ускюдаре. Потрясающие квартиры находятся в ист…
€667,000
Дуплекс 4 спальни с балконом, с кондиционером, с парковка в Goektuerk Merkez Mahallesi, Турция
Дуплекс 4 спальни с балконом, с кондиционером, с парковка
Goektuerk Merkez Mahallesi, Турция
Комнаты 5
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 230 м²
Элегантная недвижимость у леса в Стамбуле, Эйюпсултан. Эта недвижимость находится в самом це…
€1,25 млн
Дуплекс 3 спальни с балконом, с парковка, с c ремонтом в Кючюкчекмедже, Турция
Дуплекс 3 спальни с балконом, с парковка, с c ремонтом
Кючюкчекмедже, Турция
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 180 м²
Количество этажей 14
Квартиры для Инвестиций в Кючюкчекмедже, Стамбул. Современные квартиры с видом на город в Ст…
€426,000
Дуплекс 4 спальни с балконом, с парковка в Эюпсултан, Турция
Дуплекс 4 спальни с балконом, с парковка
Эюпсултан, Турция
Комнаты 5
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 160 м²
Количество этажей 10
Новые Квартиры Рядом с Инфраструктурой в Стамбуле, Эюпсултан. Квартиры расположены в районе …
€315,000
Дуплекс 2 спальни с бассейном, с сауной, с тренажерным залом в Картал, Турция
Дуплекс 2 спальни с бассейном, с сауной, с тренажерным залом
Картал, Турция
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 92 м²
Количество этажей 22
Новая инвестиционная резиденция в Картале Рады Вам представить новую инвестиционную р…
€228,000
Дуплекс 2 спальни с бассейном, с сауной, с тренажерным залом в Бейликдюзю, Турция
Дуплекс 2 спальни с бассейном, с сауной, с тренажерным залом
Бейликдюзю, Турция
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 110 м²
Количество этажей 5
Инвестиционный комплекс в Бейликдюзю Рады Вам представить новый инвестиционный комп…
€254,000
Дуплекс 3 спальни с бассейном, с тренажерным залом, с детской площадкой в Бейликдюзю, Турция
Дуплекс 3 спальни с бассейном, с тренажерным залом, с детской площадкой
Бейликдюзю, Турция
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 190 м²
Количество этажей 6
Новый комплекс в Бейликдюзю Представляем Вашему вниманию новый комплекс с собственно…
€400,000
Дуплекс 1 спальня с зоной для барбекю, с консьержем в Багджылар, Турция
Дуплекс 1 спальня с зоной для барбекю, с консьержем
Багджылар, Турция
Комнаты 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 81 м²
Количество этажей 8
Новый комплекс в Багджыларе Представляем Вашему вниманию новую комплекс с собственно…
€255,000
Дуплекс 2 спальни с тренажерным залом, с детской площадкой, с крытой парковкой в Бейликдюзю, Турция
Дуплекс 2 спальни с тренажерным залом, с детской площадкой, с крытой парковкой
Бейликдюзю, Турция
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 126 м²
Количество этажей 4
Элитный комплекс в Бейликдюзю Представляем Вашему вниманию элитный комплекс с собств…
€231,000
Дуплекс 2 спальни с тренажерным залом, с детской площадкой, с крытой парковкой в Бейликдюзю, Турция
Дуплекс 2 спальни с тренажерным залом, с детской площадкой, с крытой парковкой
Бейликдюзю, Турция
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 58 м²
Количество этажей 4
Новый комплекс в Бейликдюзю Рады Вам представить новый комплекс с собственной инфрас…
€168,000
Дуплекс 2 спальни с сауной, с тренажерным залом, с детской площадкой в Бейликдюзю, Турция
Дуплекс 2 спальни с сауной, с тренажерным залом, с детской площадкой
Бейликдюзю, Турция
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 118 м²
Количество этажей 5
Инвестиционный комплекс в Бейликдюзю Представляем Вашему вниманию инвестиционный ко…
€230,000
Дуплекс 4 спальни с бассейном, с сауной, с тренажерным залом в Бейликдюзю, Турция
Дуплекс 4 спальни с бассейном, с сауной, с тренажерным залом
Бейликдюзю, Турция
Комнаты 5
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 240 м²
Количество этажей 3
Новая резиденция в Бейликдюзю Представляем Вашему вниманию новую резиденция с собств…
€1,02 млн
Дуплекс 1 спальня с бассейном, с сауной, с тренажерным залом в Багджылар, Турция
Дуплекс 1 спальня с бассейном, с сауной, с тренажерным залом
Багджылар, Турция
Комнаты 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 67 м²
Количество этажей 19
Новая элитная резиденция в Багджыларе Рады Вам представить новую элитную резиденция с…
€250,000
Дуплекс 3 спальни с бассейном, с сауной, с тренажерным залом в Зейтинбурну, Турция
Дуплекс 3 спальни с бассейном, с сауной, с тренажерным залом
Зейтинбурну, Турция
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 209 м²
Количество этажей 3
Новая элитная резиденция в Зейтинбурну Рады Вам представить новую элитную резиденцию …
€998,000
Дуплекс 2 спальни с детской площадкой, с крытой парковкой, с зоной для барбекю в Кадыкёй, Турция
Дуплекс 2 спальни с детской площадкой, с крытой парковкой, с зоной для барбекю
Кадыкёй, Турция
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 100 м²
Количество этажей 13
Новый элитный комплекс в Кадыкёй Представляем Вашему вниманию новый элитный комплекс …
€712,500
Дуплекс 3 спальни с тренажерным залом, с детской площадкой, с крытой парковкой в Кадыкёй, Турция
Дуплекс 3 спальни с тренажерным залом, с детской площадкой, с крытой парковкой
Кадыкёй, Турция
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 140 м²
Количество этажей 15
Элитный комплекс в Кадыкёй Рады Вам представить элитный комплекс с собственной инфрас…
€970,000
Дуплекс 1 спальня с сауной, с тренажерным залом, с детской площадкой в Сарыер, Турция
Дуплекс 1 спальня с сауной, с тренажерным залом, с детской площадкой
Сарыер, Турция
Комнаты 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 79 м²
Количество этажей 17
Новая элитная резиденция в Сарыер Представляем Вашему вниманию новую элитная резиден…
€1,20 млн
Дуплекс 1 спальня с бассейном, с сауной, с тренажерным залом в Бейкоз, Турция
Дуплекс 1 спальня с бассейном, с сауной, с тренажерным залом
Бейкоз, Турция
Комнаты 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 98 м²
Количество этажей 31
Новая элитная резиденция в Бейкоз Рады Вам представить новую элитную резиденцию с соб…
€643,000
Дуплекс 1 спальня с сауной, с тренажерным залом, с детской площадкой в Пендик, Турция
Дуплекс 1 спальня с сауной, с тренажерным залом, с детской площадкой
Пендик, Турция
Комнаты 1
Площадь 29 м²
Количество этажей 7
Высокодоходный инвестиционный проект в Пендике Представляем Вашему вниманию высокодох…
€145,000
Дуплекс 2 спальни с бассейном, с тренажерным залом, с детской площадкой в Ускюдар, Турция
Дуплекс 2 спальни с бассейном, с тренажерным залом, с детской площадкой
Ускюдар, Турция
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 129 м²
Количество этажей 5
Новая резиденция в Ускюдаре Рады Вам представить элитную резиденцию с собственной инф…
€536,000
Дуплекс 4 спальни с бассейном, с детской площадкой, с зоной для барбекю в Кадыкёй, Турция
Дуплекс 4 спальни с бассейном, с детской площадкой, с зоной для барбекю
Кадыкёй, Турция
Комнаты 5
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 305 м²
Количество этажей 12
Элитный комплекс в Кадыкёй Представляем Вашему вниманию элитный комплекс с собственно…
€2,73 млн
Дуплекс 2 спальни с бассейном, с сауной, с тренажерным залом в Мраморноморский регион, Турция
Дуплекс 2 спальни с бассейном, с сауной, с тренажерным залом
Мраморноморский регион, Турция
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 100 м²
Количество этажей 5
Новая элитная резиденция в Бахчешехире Рады Вам представить новую элитную резиденцию …
€175,900
Дуплекс 3 спальни с бассейном, с сауной, с тренажерным залом в Картал, Турция
Дуплекс 3 спальни с бассейном, с сауной, с тренажерным залом
Картал, Турция
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 152 м²
Количество этажей 40
Элитная резиденция в Картале Представляем Вашему вниманию элитную резиденцию с собств…
€501,500
Дуплекс 2 спальни с детской площадкой, с крытой парковкой, с зоной для барбекю в Бейликдюзю, Турция
Дуплекс 2 спальни с детской площадкой, с крытой парковкой, с зоной для барбекю
Бейликдюзю, Турция
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 99 м²
Количество этажей 5
Новая резиденция в Бейликдюзю Представляем Вашему вниманию новую резиденцию с собств…
€185,500
Дуплекс 2 спальни с бассейном, с сауной, с тренажерным залом в Бейликдюзю, Турция
Дуплекс 2 спальни с бассейном, с сауной, с тренажерным залом
Бейликдюзю, Турция
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 134 м²
Количество этажей 12
Новая элитная резиденция в Бейликдюзю Рады Вам представить новую элитную резиденцию …
€350,000
Дуплекс 3 спальни с центральным отоплением, с парковка, с c ремонтом в Шишли, Турция
Дуплекс 3 спальни с центральным отоплением, с парковка, с c ремонтом
Шишли, Турция
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 200 м²
Количество этажей 7
Современные Квартиры Рядом со Всеми Объектами в Стамбуле. Роскошные квартиры в Стамбуле расп…
€880,000
Дуплекс 5 спален с балконом, с кондиционером, с парковка в Башакшехир, Турция
Дуплекс 5 спален с балконом, с кондиционером, с парковка
Башакшехир, Турция
Комнаты 6
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 252 м²
Количество этажей 15
Квартиры с Современным Дизайном в Районе Бахчешехир, Стамбул. Квартиры расположены в центре …
€653,000
Дуплекс 4 спальни с балконом, с кондиционером, с парковка в Башакшехир, Турция
Дуплекс 4 спальни с балконом, с кондиционером, с парковка
Башакшехир, Турция
Комнаты 5
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 247 м²
Количество этажей 15
Квартиры с Современным Дизайном в Районе Бахчешехир, Стамбул. Квартиры расположены в центре …
€642,000
Дуплекс 4 спальни с балконом, с видом на море, с центральным отоплением в Мраморноморский регион, Турция
Дуплекс 4 спальни с балконом, с видом на море, с центральным отоплением
Мраморноморский регион, Турция
Комнаты 5
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 217 м²
Количество этажей 12
Квартиры в Стамбуле в 2.5 км от Западной Пристани. Квартиры в Стамбуле расположены в центре …
€348,000
Дуплекс 2 спальни с балконом, с видом на море, с центральным отоплением в Бейоглу, Турция
Дуплекс 2 спальни с балконом, с видом на море, с центральным отоплением
Бейоглу, Турция
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 221 м²
Количество этажей 9
Квартиры в Бейоглу с Концепцией Современного Города. Квартиры находятся в Бейоглу, рядом с п…
€1,25 млн

Параметры недвижимости в Стамбул, Турция

с видом на море
с бассейном
с видом на горы
недорогая
элитная
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