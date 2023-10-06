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Дуплексы в Стамбул, Турция
Бейликдюзю
10
Ускюдар
8
Кючюкчекмедже
6
Шишли
6
Эюпсултан
6
Башакшехир
5
Бююкчекмедже
5
Кадыкёй
5
Арнавуткёй
4
Cihangir Mahallesi
3
Mimarsinan Mahallesi
3
Пендик
3
Чекмекёй
3
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190 объектов найдено
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Дуплекс 4 спальни с балконом, с кондиционером, с видом на море
Мраморноморский регион, Турция
5
2
228 м²
6
Недвижимость в Стамбуле в Элитном Комплексе в Ускюдаре. Потрясающие квартиры находятся в ист…
€667,000
Рекомендовать
Дуплекс 4 спальни с балконом, с кондиционером, с парковка
Goektuerk Merkez Mahallesi, Турция
5
2
230 м²
Элегантная недвижимость у леса в Стамбуле, Эйюпсултан. Эта недвижимость находится в самом це…
€1,25 млн
Рекомендовать
Дуплекс 3 спальни с балконом, с парковка, с c ремонтом
Кючюкчекмедже, Турция
4
3
180 м²
14
Квартиры для Инвестиций в Кючюкчекмедже, Стамбул. Современные квартиры с видом на город в Ст…
€426,000
Рекомендовать
Дуплекс 4 спальни с балконом, с парковка
Эюпсултан, Турция
5
2
160 м²
10
Новые Квартиры Рядом с Инфраструктурой в Стамбуле, Эюпсултан. Квартиры расположены в районе …
€315,000
Рекомендовать
Дуплекс 2 спальни с бассейном, с сауной, с тренажерным залом
Картал, Турция
3
2
92 м²
22
Новая инвестиционная резиденция в Картале Рады Вам представить новую инвестиционную р…
€228,000
Рекомендовать
Дуплекс 2 спальни с бассейном, с сауной, с тренажерным залом
Бейликдюзю, Турция
3
2
110 м²
5
Инвестиционный комплекс в Бейликдюзю Рады Вам представить новый инвестиционный комп…
€254,000
Рекомендовать
Дуплекс 3 спальни с бассейном, с тренажерным залом, с детской площадкой
Бейликдюзю, Турция
4
2
190 м²
6
Новый комплекс в Бейликдюзю Представляем Вашему вниманию новый комплекс с собственно…
€400,000
Рекомендовать
Дуплекс 1 спальня с зоной для барбекю, с консьержем
Багджылар, Турция
2
1
81 м²
8
Новый комплекс в Багджыларе Представляем Вашему вниманию новую комплекс с собственно…
€255,000
Рекомендовать
Дуплекс 2 спальни с тренажерным залом, с детской площадкой, с крытой парковкой
Бейликдюзю, Турция
3
1
126 м²
4
Элитный комплекс в Бейликдюзю Представляем Вашему вниманию элитный комплекс с собств…
€231,000
Рекомендовать
Дуплекс 2 спальни с тренажерным залом, с детской площадкой, с крытой парковкой
Бейликдюзю, Турция
3
1
58 м²
4
Новый комплекс в Бейликдюзю Рады Вам представить новый комплекс с собственной инфрас…
€168,000
Рекомендовать
Дуплекс 2 спальни с сауной, с тренажерным залом, с детской площадкой
Бейликдюзю, Турция
3
1
118 м²
5
Инвестиционный комплекс в Бейликдюзю Представляем Вашему вниманию инвестиционный ко…
€230,000
Рекомендовать
Дуплекс 4 спальни с бассейном, с сауной, с тренажерным залом
Бейликдюзю, Турция
5
3
240 м²
3
Новая резиденция в Бейликдюзю Представляем Вашему вниманию новую резиденция с собств…
€1,02 млн
Рекомендовать
Дуплекс 1 спальня с бассейном, с сауной, с тренажерным залом
Багджылар, Турция
2
1
67 м²
19
Новая элитная резиденция в Багджыларе Рады Вам представить новую элитную резиденция с…
€250,000
Рекомендовать
Дуплекс 3 спальни с бассейном, с сауной, с тренажерным залом
Зейтинбурну, Турция
4
2
209 м²
3
Новая элитная резиденция в Зейтинбурну Рады Вам представить новую элитную резиденцию …
€998,000
Рекомендовать
Дуплекс 2 спальни с детской площадкой, с крытой парковкой, с зоной для барбекю
Кадыкёй, Турция
3
1
100 м²
13
Новый элитный комплекс в Кадыкёй Представляем Вашему вниманию новый элитный комплекс …
€712,500
Рекомендовать
Дуплекс 3 спальни с тренажерным залом, с детской площадкой, с крытой парковкой
Кадыкёй, Турция
4
2
140 м²
15
Элитный комплекс в Кадыкёй Рады Вам представить элитный комплекс с собственной инфрас…
€970,000
Рекомендовать
Дуплекс 1 спальня с сауной, с тренажерным залом, с детской площадкой
Сарыер, Турция
2
1
79 м²
17
Новая элитная резиденция в Сарыер Представляем Вашему вниманию новую элитная резиден…
€1,20 млн
Рекомендовать
Дуплекс 1 спальня с бассейном, с сауной, с тренажерным залом
Бейкоз, Турция
2
1
98 м²
31
Новая элитная резиденция в Бейкоз Рады Вам представить новую элитную резиденцию с соб…
€643,000
Рекомендовать
Дуплекс 1 спальня с сауной, с тренажерным залом, с детской площадкой
Пендик, Турция
1
29 м²
7
Высокодоходный инвестиционный проект в Пендике Представляем Вашему вниманию высокодох…
€145,000
Рекомендовать
Дуплекс 2 спальни с бассейном, с тренажерным залом, с детской площадкой
Ускюдар, Турция
3
1
129 м²
5
Новая резиденция в Ускюдаре Рады Вам представить элитную резиденцию с собственной инф…
€536,000
Рекомендовать
Дуплекс 4 спальни с бассейном, с детской площадкой, с зоной для барбекю
Кадыкёй, Турция
5
3
305 м²
12
Элитный комплекс в Кадыкёй Представляем Вашему вниманию элитный комплекс с собственно…
€2,73 млн
Рекомендовать
Дуплекс 2 спальни с бассейном, с сауной, с тренажерным залом
Мраморноморский регион, Турция
3
1
100 м²
5
Новая элитная резиденция в Бахчешехире Рады Вам представить новую элитную резиденцию …
€175,900
Рекомендовать
Дуплекс 3 спальни с бассейном, с сауной, с тренажерным залом
Картал, Турция
4
2
152 м²
40
Элитная резиденция в Картале Представляем Вашему вниманию элитную резиденцию с собств…
€501,500
Рекомендовать
Дуплекс 2 спальни с детской площадкой, с крытой парковкой, с зоной для барбекю
Бейликдюзю, Турция
3
2
99 м²
5
Новая резиденция в Бейликдюзю Представляем Вашему вниманию новую резиденцию с собств…
€185,500
Рекомендовать
Дуплекс 2 спальни с бассейном, с сауной, с тренажерным залом
Бейликдюзю, Турция
3
2
134 м²
12
Новая элитная резиденция в Бейликдюзю Рады Вам представить новую элитную резиденцию …
€350,000
Рекомендовать
Дуплекс 3 спальни с центральным отоплением, с парковка, с c ремонтом
Шишли, Турция
4
3
200 м²
7
Современные Квартиры Рядом со Всеми Объектами в Стамбуле. Роскошные квартиры в Стамбуле расп…
€880,000
Рекомендовать
Дуплекс 5 спален с балконом, с кондиционером, с парковка
Башакшехир, Турция
6
3
252 м²
15
Квартиры с Современным Дизайном в Районе Бахчешехир, Стамбул. Квартиры расположены в центре …
€653,000
Рекомендовать
Дуплекс 4 спальни с балконом, с кондиционером, с парковка
Башакшехир, Турция
5
2
247 м²
15
Квартиры с Современным Дизайном в Районе Бахчешехир, Стамбул. Квартиры расположены в центре …
€642,000
Рекомендовать
Дуплекс 4 спальни с балконом, с видом на море, с центральным отоплением
Мраморноморский регион, Турция
5
2
217 м²
12
Квартиры в Стамбуле в 2.5 км от Западной Пристани. Квартиры в Стамбуле расположены в центре …
€348,000
Рекомендовать
Дуплекс 2 спальни с балконом, с видом на море, с центральным отоплением
Бейоглу, Турция
3
2
221 м²
9
Квартиры в Бейоглу с Концепцией Современного Города. Квартиры находятся в Бейоглу, рядом с п…
€1,25 млн
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Параметры недвижимости в Стамбул, Турция
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