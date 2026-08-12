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Дуплексы в Стамбуле, Турция

;
Бейликдюзю
9
Бююкчекмедже
6
Башакшехир
3
Эюп
6
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75 объектов найдено
Дуплекс 3 комнаты в Малтепе, Турция
Дуплекс 3 комнаты
Малтепе, Турция
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 123 м²
Количество этажей 5
Квартиры у побережья и торгового центра в центре района Малтепе, Стамбул Район Малтепе, расп…
$346,221
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Дуплекс 5 комнат в Бююкчекмедже, Турция
Дуплекс 5 комнат
Бююкчекмедже, Турция
Число комнат 5
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 383 м²
Количество этажей 9
Современные квартиры с видом на море и бассейном в Бююкчекмедже, рядом с яхт-мариной Эти эле…
$1,80 млн
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Дуплекс 7 комнат в Ускюдар, Турция
Дуплекс 7 комнат
Ускюдар, Турция
Число комнат 7
Количество спален 5
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 227 м²
Квартиры с видом на город недалеко от побережья в Ускюдаре, Стамбул Квартиры расположены на …
$733,988
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TekceTekce
Дуплекс 7 комнат в Бакыркёй, Турция
Дуплекс 7 комнат
Бакыркёй, Турция
Число комнат 7
Количество спален 5
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 719 м²
Количество этажей 17
Элегантные квартиры в брендовом проекте в Стамбуле, Бакыркёй Квартиры находятся на европейск…
$6,41 млн
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Дуплекс 5 комнат в Малтепе, Турция
Дуплекс 5 комнат
Малтепе, Турция
Число комнат 5
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 115 м²
Этаж 5/6
Квартиры в шаговой доступности от ключевого транспорта в Малтепе, Стамбул Малтепе – один из …
$402,770
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Дуплекс 6 комнат в Малтепе, Турция
Дуплекс 6 комнат
Малтепе, Турция
Число комнат 6
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 135 м²
Этаж 5/6
Квартиры в шаговой доступности от ключевого транспорта в Малтепе, Стамбул Малтепе – один из …
$443,376
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Дуплекс 5 комнат в Пендик, Турция
Дуплекс 5 комнат
Пендик, Турция
Число комнат 5
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 163 м²
Количество этажей 10
Квартиры в охраняемом жилом комплексе в Пендике, Стамбул Пендик – один из быстроразвивающихс…
$474,323
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Дуплекс 7 комнат в Бейликдюзю, Турция
Дуплекс 7 комнат
Бейликдюзю, Турция
Число комнат 7
Количество спален 5
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 335 м²
Количество этажей 4
Квартиры с балконом в районе Бейликдюзю в Стамбуле, с видом на море Квартиры с видом на море…
$620,889
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Дуплекс 5 комнат в Бейкоз, Турция
Дуплекс 5 комнат
Бейкоз, Турция
Число комнат 5
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 350 м²
Количество этажей 5
Квартиры с видом на Босфор и море в современном комплексе в Стамбуле, Турция Район Бейкоз, р…
$2,80 млн
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Дуплекс 4 комнаты в Малтепе, Турция
Дуплекс 4 комнаты
Малтепе, Турция
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 127 м²
Количество этажей 5
Квартиры у побережья и торгового центра в центре района Малтепе, Стамбул Район Малтепе, расп…
$372,943
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Дуплекс 7 комнат в Пендик, Турция
Дуплекс 7 комнат
Пендик, Турция
Число комнат 7
Количество спален 5
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 260 м²
Количество этажей 10
Квартиры в охраняемом жилом комплексе в Пендике, Стамбул Пендик – один из быстроразвивающихс…
$755,915
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Дуплекс 5 комнат в Зейтинбурну, Турция
Дуплекс 5 комнат
Зейтинбурну, Турция
Число комнат 5
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 162 м²
Количество этажей 5
Квартиры в комплексе в Стамбуле, Зейтинбурну, в шаговой доступности от трамвая Квартиры на п…
$727,064
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Дуплекс 8 комнат в Бакыркёй, Турция
Дуплекс 8 комнат
Бакыркёй, Турция
Число комнат 8
Количество спален 6
Кол-во ванных комнат 6
Площадь 430 м²
Количество этажей 4
Инвестиционные квартиры на центральной улице в Башакшехире, Стамбул Квартиры расположены на …
$4,50 млн
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Дуплекс 3 комнаты в Kursun Sokagi, Турция
Дуплекс 3 комнаты
Kursun Sokagi, Турция
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 100 м²
Этаж 10/10
Двухуровневая Меблированная Квартира 2+1 в Проекте "Kuleli Poyraz Evleri 2" в Стамбуле, Шишл…
$235,345
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Дуплекс 5 комнат в Башакшехир, Турция
Дуплекс 5 комнат
Башакшехир, Турция
Число комнат 5
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 255 м²
Просторные квартиры с балконами в жилом комплексе в Башакшехире, Стамбул Башакшехир — один и…
$649,741
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Дуплекс 6 комнат в Кадыкёй, Турция
Дуплекс 6 комнат
Кадыкёй, Турция
Число комнат 6
Количество спален 5
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 263 м²
Квартиры с видом на море в тихом комплексе в Стамбуле, Кадыкёй Квартиры расположены на азиат…
$1,67 млн
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Дуплекс 4 комнаты в Бешикташ, Турция
Дуплекс 4 комнаты
Бешикташ, Турция
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 120 м²
Этаж 6/6
Просторные квартиры в 700 метрах от пляжа в Бешикташе, Стамбул Квартиры расположены в районе…
$685,517
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Дуплекс 4 комнаты в Кючюкчекмедже, Турция
Дуплекс 4 комнаты
Кючюкчекмедже, Турция
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 171 м²
Отельные номера в Стамбуле, Кючюкчекмедже, Басын Экспресс, с гарантированным доходом от арен…
$600,116
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Дуплекс 6 комнат в Эюп, Турция
Дуплекс 6 комнат
Эюп, Турция
Число комнат 6
Количество спален 5
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 214 м²
Количество этажей 10
Квартиры в жилом комплексе семейного типа с видом на лес в Стамбуле, в районе Эюпсултан, Али…
$588,575
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Дуплекс 5 комнат в Бююкчекмедже, Турция
Дуплекс 5 комнат
Бююкчекмедже, Турция
Число комнат 5
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 165 м²
Количество этажей 4
Квартиры на продажу в Бююкчекмедже, всего в 600 метрах от пристани для яхт Бююкчекмедже — од…
$380,843
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Дуплекс 6 комнат в Малтепе, Турция
Дуплекс 6 комнат
Малтепе, Турция
Число комнат 6
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 155 м²
Количество этажей 5
Квартиры с видом на город на центральной улице в Малтепе, Стамбул Малтепе, расположенный на …
$419,128
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Дуплекс 6 комнат в Башакшехир, Турция
Дуплекс 6 комнат
Башакшехир, Турция
Число комнат 6
Количество спален 5
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 284 м²
Количество этажей 15
Инвестиционные квартиры на главной улице в Башакшехире, Стамбул Башакшехир – популярный инве…
$619,735
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Дуплекс 5 комнат в Кадыкёй, Турция
Дуплекс 5 комнат
Кадыкёй, Турция
Число комнат 5
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 230 м²
Этаж 4/4
Квартиры на продажу рядом с морем и метро в Мода, Кадыкёй Квартиры расположены в Кадыкёе – о…
$733,988
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Дуплекс 4 комнаты в Бююкчекмедже, Турция
Дуплекс 4 комнаты
Бююкчекмедже, Турция
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 145 м²
Количество этажей 5
Квартиры в охраняемом комплексе в 600 метрах от пристани в Стамбуле, Бююкчекмедже Квартиры н…
$415,465
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Дуплекс 7 комнат в Dayekadin Sokagi, Турция
Дуплекс 7 комнат
Dayekadin Sokagi, Турция
Число комнат 7
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 270 м²
Этаж 4/4
$18,02 млн
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Дуплекс 3 комнаты в Кючюкчекмедже, Турция
Дуплекс 3 комнаты
Кючюкчекмедже, Турция
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 145 м²
Отельные номера в Стамбуле, Кючюкчекмедже, Басын Экспресс, с гарантированным доходом от арен…
$385,459
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Дуплекс 4 комнаты в 25 Carsi Eczanesi, Турция
Дуплекс 4 комнаты
25 Carsi Eczanesi, Турция
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 125 м²
Этаж 7/4
Осталось всего несколько квартир 3+1 — крайне ограниченный запас!Цена начинается от $405 000…
$400,000
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Дуплекс 5 комнат в Башакшехир, Турция
Дуплекс 5 комнат
Башакшехир, Турция
Число комнат 5
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 247 м²
Количество этажей 15
Инвестиционные квартиры на главной улице в Башакшехире, Стамбул Башакшехир – популярный инве…
$538,950
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Дуплекс 9 комнат в Ускюдар, Турция
Дуплекс 9 комнат
Ускюдар, Турция
Число комнат 9
Количество спален 7
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 350 м²
Количество этажей 6
Квартиры с видом на город недалеко от побережья в Ускюдаре, Стамбул Квартиры расположены в р…
$733,988
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Дуплекс 5 комнат в Кадыкёй, Турция
Дуплекс 5 комнат
Кадыкёй, Турция
Число комнат 5
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 213 м²
Количество этажей 14
Квартиры в шаговой доступности от транспорта и инфраструктуры в Стамбуле, Кадыкёй Продаются …
$1,03 млн
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Параметры недвижимости в Стамбуле, Турция

с гаражом
с террасой
с видом на море
Недорогая
Элитная
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