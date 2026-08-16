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Дуплексы в Центральной Анатолии, Турция

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Анкара
16
Эскишехир
10
Cankaya
10
Гёльбаши
3
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26 объектов найдено
Дуплекс 4 комнаты в Cankaya, Турция
Дуплекс 4 комнаты
Cankaya, Турция
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 150 м²
Количество этажей 2
Современные квартиры с 1–3 спальнями и крытой парковкой в Анкаре, Чанкая Анкара – столица Ту…
$198,959
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Дуплекс 6 комнат в Cankaya, Турция
Дуплекс 6 комнат
Cankaya, Турция
Число комнат 6
Количество спален 5
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 244 м²
Этаж 38/40
Квартиры с видом на долину в экологическом проекте в Чанкая, Анкара Экологически чистый прое…
$859,456
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Дуплекс 4 комнаты в Odunpazari, Турция
Дуплекс 4 комнаты
Odunpazari, Турция
Число комнат 4
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 160 м²
Этаж 2/2
$3,00 млн
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Дуплекс 5 комнат в Etimesgut, Турция
Дуплекс 5 комнат
Etimesgut, Турция
Число комнат 5
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 286 м²
Количество этажей 22
Новые квартиры в стильном проекте в Анкаре в районе Этимесгут Расположенный на западе Анкары…
$829,381
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Дуплекс 3 комнаты в Cankaya, Турция
Дуплекс 3 комнаты
Cankaya, Турция
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 100 м²
Количество этажей 5
Квартиры с террасами в Анкаре в районе Дикмен Овечлер Анкара — один из самых комфортных и ра…
$184,607
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Дуплекс 4 комнаты в Cankaya, Турция
Дуплекс 4 комнаты
Cankaya, Турция
Число комнат 4
Количество спален 4
Площадь 135 м²
Количество этажей 5
Квартиры с террасами в Анкаре в районе Дикмен Овечлер Анкара — один из самых комфортных и ра…
$219,780
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TekceTekce
Дуплекс 6 комнат в Etimesgut, Турция
Дуплекс 6 комнат
Etimesgut, Турция
Число комнат 6
Количество спален 5
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 351 м²
Количество этажей 22
Новые квартиры в стильном проекте в Анкаре в районе Этимесгут Расположенный на западе Анкары…
$953,152
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Дуплекс 4 комнаты в Cankaya, Турция
Дуплекс 4 комнаты
Cankaya, Турция
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 140 м²
Количество этажей 7
Просторные и элегантные новые квартиры в Анкаре, Чанкая, Кючюкесат Анкара — столица Турции с…
$230,191
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Дуплекс 5 комнат в Odunpazari, Турция
Дуплекс 5 комнат
Odunpazari, Турция
Число комнат 5
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 200 м²
Этаж 3/3
$177,881
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Дуплекс 6 комнат в Odunpazari, Турция
Дуплекс 6 комнат
Odunpazari, Турция
Число комнат 6
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 250 м²
Этаж 3/3
$3,05 млн
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Дуплекс 4 комнаты в Odunpazari, Турция
Дуплекс 4 комнаты
Odunpazari, Турция
Число комнат 4
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 120 м²
Этаж 3/3
$4,36 млн
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Дуплекс 4 комнаты в Cankaya, Турция
Дуплекс 4 комнаты
Cankaya, Турция
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 190 м²
Квартиры с системой «умный дом» в охраняемом комплексе в Анкаре, Турция Анкара – это не толь…
$607,287
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Дуплекс 4 комнаты в Гёльбаши, Турция
Дуплекс 4 комнаты
Гёльбаши, Турция
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 158 м²
Количество этажей 3
Инвестиционные квартиры с 2 и 3 спальнями в престижном районе Гёльбаши в Анкаре Квартиры рас…
$219,780
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Дуплекс 4 комнаты в Etimesgut, Турция
Дуплекс 4 комнаты
Etimesgut, Турция
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 248 м²
Количество этажей 22
Новые квартиры в стильном проекте в Анкаре в районе Этимесгут Расположенный на западе Анкары…
$449,971
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Дуплекс 6 комнат в Tepebasi, Турция
Дуплекс 6 комнат
Tepebasi, Турция
Число комнат 6
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 230 м²
Этаж 3/4
$2,73 млн
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Дуплекс 5 комнат в Cankaya, Турция
Дуплекс 5 комнат
Cankaya, Турция
Число комнат 5
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 220 м²
Квартиры с системой «умный дом» в охраняемом комплексе в Анкаре, Турция Анкара – это не толь…
$607,287
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Дуплекс 3 комнаты в Tepebasi, Турция
Дуплекс 3 комнаты
Tepebasi, Турция
Число комнат 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 169 м²
Этаж 3/3
$2,91 млн
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Дуплекс 4 комнаты в Tepebasi, Турция
Дуплекс 4 комнаты
Tepebasi, Турция
Число комнат 4
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 130 м²
Этаж 3/3
$3,20 млн
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Дуплекс 3 комнаты в Гёльбаши, Турция
Дуплекс 3 комнаты
Гёльбаши, Турция
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 105 м²
Количество этажей 4
Новые квартиры на продажу в Анкаре в районе Инджек Расположенный вдоль современной оси разви…
$131,868
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Дуплекс 5 комнат в Odunpazari, Турция
Дуплекс 5 комнат
Odunpazari, Турция
Число комнат 5
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 175 м²
Этаж 4/4
$7,56 млн
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Дуплекс 4 комнаты в Tepebasi, Турция
Дуплекс 4 комнаты
Tepebasi, Турция
Число комнат 4
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 145 м²
Этаж 3/3
$3,49 млн
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Дуплекс 8 комнат в Cankaya, Турция
Дуплекс 8 комнат
Cankaya, Турция
Число комнат 8
Количество спален 7
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 448 м²
Количество этажей 44
Роскошные квартиры в Анкаре в проекте с пляжной концепцией Столица Турции Анкара — один из с…
$2,92 млн
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Дуплекс 3 комнаты в Cankaya, Турция
Дуплекс 3 комнаты
Cankaya, Турция
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 90 м²
Количество этажей 6
Новые квартиры с видом на город рядом с Кызылаем в Чанкая, Анкара Чанкая — один из самых кру…
$183,585
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Дуплекс 5 комнат в Odunpazari, Турция
Дуплекс 5 комнат
Odunpazari, Турция
Число комнат 5
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 240 м²
Этаж 7/7
$7,50 млн
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Дуплекс 3 комнаты в Гёльбаши, Турция
Дуплекс 3 комнаты
Гёльбаши, Турция
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 82 м²
Количество этажей 4
Квартиры на продажу в районе Инджек, Анкара — рядом с повседневной инфраструктурой Новые сти…
$144,328
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Дуплекс 4 комнаты в Cankaya, Турция
Дуплекс 4 комнаты
Cankaya, Турция
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 150 м²
Количество этажей 10
Квартиры с видом на лес в жилом комплексе с крытым тренажерным залом в районе Дикмен, Чанкая…
$314,633
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Параметры недвижимости в Центральной Анатолии, Турция

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