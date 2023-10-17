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Дуплексы в Центральная Анатолия, Турция

Анкара
32
Cankaya
17
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32 объекта найдено
Дуплекс 3 спальни с балконом, с парковка, с c ремонтом в Cankaya, Турция
Дуплекс 3 спальни с балконом, с парковка, с c ремонтом
Cankaya, Турция
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 150 м²
Количество этажей 6
Готовые Квартиры с Видом на Город в Анкаре, Чанкая. Новые квартиры в Анкаре, Чанкая, имеют п…
€167,000
Дуплекс 4 спальни с балконом, с парковка, с c ремонтом в Анкара, Турция
Дуплекс 4 спальни с балконом, с парковка, с c ремонтом
Анкара, Турция
Комнаты 5
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 186 м²
Количество этажей 5
Недвижимость в Центре Анкары в Районе Чанкая с Хорошим Инвестиционным Потенциалом Недвижимос…
€218,000
Дуплекс 8 спален с балконом, с парковка в Cankaya, Турция
Дуплекс 8 спален с балконом, с парковка
Cankaya, Турция
Комнаты 10
Площадь 612 м²
Количество этажей 40
Недвижимость с Видом на Долину в Энергосберегающем Экопроекте в Анкаре, Чанкая Квартиры с ви…
€1,55 млн
Дуплекс 5 спален с балконом, с парковка в Cankaya, Турция
Дуплекс 5 спален с балконом, с парковка
Cankaya, Турция
Комнаты 6
Площадь 244 м²
Количество этажей 40
Недвижимость с Видом на Долину в Энергосберегающем Экопроекте в Анкаре, Чанкая Квартиры с ви…
€658,000
Дуплекс 7 спален с балконом, с парковка, с c ремонтом в Altindag, Турция
Дуплекс 7 спален с балконом, с парковка, с c ремонтом
Altindag, Турция
Комнаты 9
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 380 м²
Количество этажей 5
Новая Недвижимость в Выгодном Месте с Инвестиционным Потенциалом в Кечиорен Новые квартиры р…
€152,000
Дуплекс 4 спальни с парковка, с c ремонтом в Анкара, Турция
Дуплекс 4 спальни с парковка, с c ремонтом
Анкара, Турция
Комнаты 5
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 235 м²
Количество этажей 3
Стильные Квартиры в Новом Бутик-Проекте в Анкаре, Инджек Новые Квартиры в Анкаре расположены…
€191,000
Дуплекс 4 спальни с балконом, с парковка, с c ремонтом в Анкара, Турция
Дуплекс 4 спальни с балконом, с парковка, с c ремонтом
Анкара, Турция
Комнаты 5
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 190 м²
Количество этажей 5
Новые Стильные Квартиры в Бутик-Проекте в Инджеке, Анкара Шикарные квартиры в Анкаре располо…
€143,000
Дуплекс 3 спальни с балконом, с парковка, с c ремонтом в Анкара, Турция
Дуплекс 3 спальни с балконом, с парковка, с c ремонтом
Анкара, Турция
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 125 м²
Количество этажей 4
Новые Квартиры со Стильным Дизайном в Бутик-Проекте в Анкаре, Инджек Новые квартиры в Анкаре…
€171,000
Дуплекс 6 спален с балконом, с парковка, с c ремонтом в Mamak, Турция
Дуплекс 6 спален с балконом, с парковка, с c ремонтом
Mamak, Турция
Комнаты 8
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 450 м²
Количество этажей 25
Новые Просторные Квартиры в Роскошном Комплексе в Анкаре, Мамак Стильные квартиры находятся …
€304,000
Дуплекс 2 спальни с балконом, с парковка, с c ремонтом в Goelbasi, Турция
Дуплекс 2 спальни с балконом, с парковка, с c ремонтом
Goelbasi, Турция
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 83 м²
Количество этажей 4
Новые Квартиры со Стильным Дизайном в Комплексе с Охраной в Инджеке, Анкара Новые квартиры в…
€152,000
Дуплекс 4 спальни с балконом, с кондиционером, с парковка в Cankaya, Турция
Дуплекс 4 спальни с балконом, с кондиционером, с парковка
Cankaya, Турция
Комнаты 5
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 150 м²
Количество этажей 4
Элегантные Квартиры в Бутик-Комплексе с Садом в Инджеке, Анкара Квартиры в Анкаре расположен…
€218,000
Дуплекс 3 спальни с балконом, с кондиционером, с парковка в Cankaya, Турция
Дуплекс 3 спальни с балконом, с кондиционером, с парковка
Cankaya, Турция
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 130 м²
Количество этажей 4
Элегантные Квартиры в Бутик-Комплексе с Садом в Инджеке, Анкара Квартиры в Анкаре расположен…
€199,000
Дуплекс 3 спальни с балконом, с парковка, с c ремонтом в Cankaya, Турция
Дуплекс 3 спальни с балконом, с парковка, с c ремонтом
Cankaya, Турция
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 135 м²
Количество этажей 5
Квартиры для Инвестиций в Бутик-Проекте в Анкаре, Инджек Квартиры в новостройке расположены …
€169,000
Дуплекс 3 спальни с балконом, с парковка, с c ремонтом в Cankaya, Турция
Дуплекс 3 спальни с балконом, с парковка, с c ремонтом
Cankaya, Турция
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 170 м²
Количество этажей 7
Квартиры в Новостройке с Инвестиционным Потенциалом в Анкаре, Чанкая Элегантные квартиры рас…
€156,000
Дуплекс 2 спальни с балконом, с парковка, с c ремонтом в Cankaya, Турция
Дуплекс 2 спальни с балконом, с парковка, с c ремонтом
Cankaya, Турция
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 190 м²
Количество этажей 5
Современные Квартиры в Центре Анкары в Районе Чанкая Стильные квартиры расположены в районе …
€154,000
Дуплекс 4 спальни с балконом, с парковка, с c ремонтом в Cankaya, Турция
Дуплекс 4 спальни с балконом, с парковка, с c ремонтом
Cankaya, Турция
Комнаты 5
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 281 м²
Этаж 1/4
Новые Квартиры в Жилом Комплексе в Анкаре, Чанкая Элитная недвижимость расположена в Анкаре …
€769,000
Дуплекс 4 спальни с балконом, с парковка, с c ремонтом в Etimesgut, Турция
Дуплекс 4 спальни с балконом, с парковка, с c ремонтом
Etimesgut, Турция
Комнаты 5
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 135 м²
Количество этажей 5
Стильные Квартиры в Бутик-Проекте в Анкаре, Эрьяман Стильные квартиры расположены в Анкаре в…
€144,000
Дуплекс 4 спальни с балконом, с парковка, с c ремонтом в Cankaya, Турция
Дуплекс 4 спальни с балконом, с парковка, с c ремонтом
Cankaya, Турция
Комнаты 5
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 220 м²
Количество этажей 5
Новые Квартиры с Панорамным Видом на Город в Чанкая, Анкара Квартиры в Анкаре с панорамным в…
€234,000
Дуплекс 5 спален с балконом, с парковка в Cankaya, Турция
Дуплекс 5 спален с балконом, с парковка
Cankaya, Турция
Комнаты 6
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 190 м²
Количество этажей 5
Квартиры в Пешей Доступности от Всей Инфраструктуры в Анкаре, Дикмен Квартиры расположены в …
€285,000
Дуплекс 4 спальни с балконом, с парковка, с c ремонтом в Cankaya, Турция
Дуплекс 4 спальни с балконом, с парковка, с c ремонтом
Cankaya, Турция
Комнаты 5
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 185 м²
Количество этажей 7
Квартиры с Видом на Город в Центре Анкары в Районе Чанкая Квартиры с современным дизайном на…
€190,000
Дуплекс 5 спален с балконом, с парковка, с c ремонтом в Altindag, Турция
Дуплекс 5 спален с балконом, с парковка, с c ремонтом
Altindag, Турция
Комнаты 6
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 300 м²
Этаж 3/3
Двухуровневая Квартира в Анкаре, Кечиорен, Рядом с Остановками Общественного Транспорта Пред…
€188,000
Дуплекс 3 спальни с балконом, с видом на горы, с парковка в Cankaya, Турция
Дуплекс 3 спальни с балконом, с видом на горы, с парковка
Cankaya, Турция
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 90 м²
Количество этажей 6
Стильные Квартиры в Проекте с Современным Дизайном в Анкаре, Инджек Новые квартиры в Анкаре …
€116,000
Дуплекс 2 спальни с балконом, с видом на горы, с парковка в Cankaya, Турция
Дуплекс 2 спальни с балконом, с видом на горы, с парковка
Cankaya, Турция
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 95 м²
Количество этажей 6
Стильные Квартиры в Проекте с Современным Дизайном в Анкаре, Инджек Новые квартиры в Анкаре …
€114,000
Дуплекс 4 спальни с балконом, с парковка, с c ремонтом в Cankaya, Турция
Дуплекс 4 спальни с балконом, с парковка, с c ремонтом
Cankaya, Турция
Комнаты 5
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 156 м²
Количество этажей 5
Элегантные Квартиры на Продажу в Анкаре, Инджек Новые квартиры в Анкаре расположены в районе…
€175,000
Дуплекс 3 спальни с балконом, с парковка в Cankaya, Турция
Дуплекс 3 спальни с балконом, с парковка
Cankaya, Турция
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 121 м²
Количество этажей 4
Стильные Квартиры на Продажу в Анкаре, Гёльбаши, в Бутик-Проекте Новые квартиры в Анкаре рас…
€141,000
Дуплекс 4 спальни с балконом, с парковка в Анкара, Турция
Дуплекс 4 спальни с балконом, с парковка
Анкара, Турция
Комнаты 5
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 225 м²
Количество этажей 6
Новые Роскошные Квартиры с Видом на Долину в Чанкая, Анкара Элитные квартиры расположены в Ч…
€352,000
Дуплекс 2 спальни с балконом, с парковка в Анкара, Турция
Дуплекс 2 спальни с балконом, с парковка
Анкара, Турция
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 140 м²
Количество этажей 6
Новые Роскошные Квартиры с Видом на Долину в Чанкая, Анкара Элитные квартиры расположены в Ч…
€219,000
Дуплекс 3 спальни с балконом, с парковка, с c ремонтом в Анкара, Турция
Дуплекс 3 спальни с балконом, с парковка, с c ремонтом
Анкара, Турция
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 210 м²
Количество этажей 4
Новые Квартиры со Стильным Дизайном в Анкаре, Инджек Апартаменты расположены в Анкаре в микр…
€125,000
Дуплекс 2 спальни с парковка, с c ремонтом в Анкара, Турция
Дуплекс 2 спальни с парковка, с c ремонтом
Анкара, Турция
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 110 м²
Количество этажей 4
Новые Квартиры-Дуплекс по Выгодной Цене в Анкаре, Гёльбаши. Новые квартиры расположены в шаг…
€110,000
Дуплекс 3 спальни с балконом, с парковка в Cankaya, Турция
Дуплекс 3 спальни с балконом, с парковка
Cankaya, Турция
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 120 м²
Количество этажей 4
Квартиры в Анкаре в Центральной Части Района Чанкая Чанкая является одним из самых развитых …
€193,000

Параметры недвижимости в Центральная Анатолия, Турция

с видом на море
с бассейном
с видом на горы
недорогая
элитная
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