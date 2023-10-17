Показать объекты на карте Показать объекты списком
  1. Realting.com
  2. Турция
  3. Жилая
  4. Кемер
  5. Дуплексы

Дуплексы в Кемер, Турция

Дуплекс В архив
Очистить
2 объекта найдено
Дуплекс 1 спальня с балконом, с кондиционером, с c ремонтом в Кемер, Турция
Дуплекс 1 спальня с балконом, с кондиционером, с c ремонтом
Кемер, Турция
Комнаты 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 120 м²
Этаж 2/2
Инвестиционные Квартиры в Комплексе Среди Природы в Кемере, Арсланбуджак Предлагаемые на про…
€205,000
Дуплекс 3 спальни с балконом, с кондиционером, с видом на горы в Кемер, Турция
Дуплекс 3 спальни с балконом, с кондиционером, с видом на горы
Кемер, Турция
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 115 м²
Количество этажей 3
Новая Квартира с Видом на Горы в Комплексе с Бассейном в Кемере Предлагаемая на продажу квар…
€193,000

Параметры недвижимости в Кемер, Турция

с видом на море
с бассейном
с видом на горы
недорогая
элитная
Realting.com
Перейти