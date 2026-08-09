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Дуплексы в Кемере, Турция

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3 объекта найдено
Дуплекс 2 комнаты в Кемер, Турция
Дуплекс 2 комнаты
Кемер, Турция
Число комнат 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 75 м²
Этаж 1/1
$4,30 млн
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Дуплекс 3 комнаты в Kuzdere, Турция
Дуплекс 3 комнаты
Kuzdere, Турция
Число комнат 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 140 м²
Этаж 1/1
$5,81 млн
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Дуплекс 4 комнаты в Кемер, Турция
Дуплекс 4 комнаты
Кемер, Турция
Число комнат 4
Количество спален 3
Площадь 110 м²
Количество этажей 3
Квартиры с видом на горы в жилом комплексе в Кемере, Анталия Жилой комплекс находится в райо…
$322,334
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