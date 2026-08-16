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Дуплексы в Бейликдюзю, Турция

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9 объектов найдено
Дуплекс 5 комнат в Бейликдюзю, Турция
Дуплекс 5 комнат
Бейликдюзю, Турция
Число комнат 5
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 240 м²
Количество этажей 4
Квартиры с балконом в районе Бейликдюзю в Стамбуле, с видом на море Квартиры с видом на море…
$460,382
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Дуплекс 9 комнат в Бейликдюзю, Турция
Дуплекс 9 комнат
Бейликдюзю, Турция
Число комнат 9
Количество спален 7
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 380 м²
Количество этажей 4
Квартиры с балконом в районе Бейликдюзю в Стамбуле, с видом на море Квартиры с видом на море…
$660,497
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Дуплекс 5 комнат в Бейликдюзю, Турция
Дуплекс 5 комнат
Бейликдюзю, Турция
Число комнат 5
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 203 м²
Количество этажей 4
Шикарные квартиры в комплексе с бассейном в Стамбуле в районе Бейликдюзю Квартиры находятся …
$414,112
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Дуплекс 7 комнат в Бейликдюзю, Турция
Дуплекс 7 комнат
Бейликдюзю, Турция
Число комнат 7
Количество спален 5
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 335 м²
Количество этажей 4
Квартиры с балконом в районе Бейликдюзю в Стамбуле, с видом на море Квартиры с видом на море…
$621,168
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Дуплекс 5 комнат в Бейликдюзю, Турция
Дуплекс 5 комнат
Бейликдюзю, Турция
Число комнат 5
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 216 м²
Количество этажей 12
Роскошные Квартиры с Высоким Инвестиционным Потенциалом в Стамбуле, Бейликдюзю Роскошные ква…
$535,570
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Дуплекс 5 комнат в Бейликдюзю, Турция
Дуплекс 5 комнат
Бейликдюзю, Турция
Число комнат 5
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 217 м²
Количество этажей 12
Готовые квартиры «под ключ» в Стамбуле, Бейликдюзю Готовые к заселению квартиры находятся в …
$397,918
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LDV InvestLDV Invest
Дуплекс 4 комнаты в Бейликдюзю, Турция
Дуплекс 4 комнаты
Бейликдюзю, Турция
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 184 м²
Количество этажей 12
Роскошные Квартиры с Высоким Инвестиционным Потенциалом в Стамбуле, Бейликдюзю Роскошные ква…
$520,532
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Дуплекс 3 комнаты в Бейликдюзю, Турция
Дуплекс 3 комнаты
Бейликдюзю, Турция
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 141 м²
Количество этажей 12
Роскошные Квартиры с Высоким Инвестиционным Потенциалом в Стамбуле, Бейликдюзю Роскошные ква…
$500,868
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Дуплекс 5 комнат в Бейликдюзю, Турция
Дуплекс 5 комнат
Бейликдюзю, Турция
Число комнат 5
Количество спален 5
Кол-во ванных комнат 5
Площадь 340 м²
Количество этажей 5
$816,187
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