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Дуплексы в Серике, Турция

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13 объектов найдено
Дуплекс 3 комнаты в Серик, Турция
Дуплекс 3 комнаты
Серик, Турция
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 115 м²
Этаж 1/3
Стильные Квартиры Рядом с Объектами Инфраструктуры в Белеке, Анталия Белек – элитный туристи…
$141,220
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Дуплекс 4 комнаты в Серик, Турция
Дуплекс 4 комнаты
Серик, Турция
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 160 м²
Этаж 2/3
Квартиры в Жилом Комплексе с Бассейном в Анталии, Белек. Квартиры в Белеке находятся в компл…
$264,641
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Дуплекс 5 комнат в Серик, Турция
Дуплекс 5 комнат
Серик, Турция
Число комнат 5
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 165 м²
Количество этажей 3
Квартиры в выгодном месте с бассейном в Кадрие, Анталия. Квартиры на продажу в районе Кадрие…
$251,683
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Дуплекс 5 комнат в Серик, Турция
Дуплекс 5 комнат
Серик, Турция
Число комнат 5
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 170 м²
Этаж 2/3
Меблированные квартиры в элитном комплексе с бассейном недалеко от пляжа в Белеке Квартиры н…
$386,386
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Дуплекс 5 комнат в Серик, Турция
Дуплекс 5 комнат
Серик, Турция
Число комнат 5
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 190 м²
Этаж 1
Инвестиционные Квартиры Рядом с Полем Для Гольфа и Пляжем в Белеке, Анталии Квартиры располо…
$360,017
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Дуплекс 5 комнат в Серик, Турция
Дуплекс 5 комнат
Серик, Турция
Число комнат 5
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 174 м²
Этаж 2/2
Меблированная квартира рядом с полем для гольфа в Анталии, Белек Квартира находится в Белеке…
$276,415
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Дуплекс 7 комнат в Серик, Турция
Дуплекс 7 комнат
Серик, Турция
Число комнат 7
Количество спален 6
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 230 м²
Этаж 2/3
Роскошная большая квартира с 6 спальнями в Кадрие, Белек Белек — центр туризма в Анталии, из…
$534,881
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Дуплекс 3 комнаты в Серик, Турция
Дуплекс 3 комнаты
Серик, Турция
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 115 м²
Этаж 2/3
Меблированные квартиры в элитном комплексе с бассейном недалеко от пляжа в Белеке Квартиры н…
$283,806
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Дуплекс 4 комнаты в Серик, Турция
Дуплекс 4 комнаты
Серик, Турция
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 147 м²
Этаж 2/3
Готовая меблированная двухуровневая квартира в элитном комплексе в Белеке Район Белек в Анта…
$317,287
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Дуплекс 3 комнаты в Серик, Турция
Дуплекс 3 комнаты
Серик, Турция
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 110 м²
Этаж 1/3
Квартиры Недалеко от Полей для Гольфа в Белеке. Квартиры расположены в Белеке – гольф-столиц…
$206,465
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Дуплекс 3 комнаты в Серик, Турция
Дуплекс 3 комнаты
Серик, Турция
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 70 м²
Этаж 1/3
Квартира в комплексе с бассейном в Белеке, рядом с гольф-полем. Квартира в Белеке, туристиче…
$213,714
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Дуплекс 5 комнат в Серик, Турция
Дуплекс 5 комнат
Серик, Турция
Число комнат 5
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 185 м²
Этаж 2/2
Инвестиционные квартиры с 4 спальнями в элитном комплексе с бассейном в Анталии, Белек Кварт…
$349,594
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Дуплекс 3 комнаты в Серик, Турция
Дуплекс 3 комнаты
Серик, Турция
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 110 м²
Этаж 1/3
Меблированная квартира в Белеке рядом с удобствами. Квартира на продажу расположена в Белеке…
$159,460
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