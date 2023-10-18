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Дуплексы в Goelbasi, Турция

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1 объект найдено
Дуплекс 2 спальни с балконом, с парковка, с c ремонтом в Goelbasi, Турция
Дуплекс 2 спальни с балконом, с парковка, с c ремонтом
Goelbasi, Турция
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 83 м²
Количество этажей 4
Новые Квартиры со Стильным Дизайном в Комплексе с Охраной в Инджеке, Анкара Новые квартиры в…
€152,000

Параметры недвижимости в Goelbasi, Турция

с видом на море
с бассейном
с видом на горы
недорогая
элитная
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