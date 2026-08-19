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Дуплексы в Гельбашах, Турция

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3 объекта найдено
Дуплекс 3 комнаты в Гёльбаши, Турция
Дуплекс 3 комнаты
Гёльбаши, Турция
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 105 м²
Количество этажей 4
Новые квартиры на продажу в Анкаре в районе Инджек Расположенный вдоль современной оси разви…
$131,868
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Дуплекс 3 комнаты в Гёльбаши, Турция
Дуплекс 3 комнаты
Гёльбаши, Турция
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 82 м²
Количество этажей 4
Квартиры на продажу в районе Инджек, Анкара — рядом с повседневной инфраструктурой Новые сти…
$143,623
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Дуплекс 4 комнаты в Гёльбаши, Турция
Дуплекс 4 комнаты
Гёльбаши, Турция
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 158 м²
Количество этажей 3
Инвестиционные квартиры с 2 и 3 спальнями в престижном районе Гёльбаши в Анкаре Квартиры рас…
$218,909
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