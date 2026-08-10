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Дуплексы в Анталье, Турция

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119 объектов найдено
Дуплекс 2 комнаты в Kepez, Турция
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Дуплекс 2 комнаты
Kepez, Турция
Число комнат 2
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 77 м²
Этаж 1/4
Новый жилой комплекс в Анталии — стильные лофты, квартиры с садами и собственными бассейнами…
$63,340
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Дуплекс 3 комнаты в Серик, Турция
Дуплекс 3 комнаты
Серик, Турция
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 102 м²
Этаж 2/3
Стильные квартиры в жилом комплексе рядом с гольф-полями в Белеке, Анталия Квартиры располож…
$189,543
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Дуплекс 3 комнаты в Аксу, Турция
Дуплекс 3 комнаты
Аксу, Турция
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 105 м²
Количество этажей 6
Квартиры на продажу в комплексе с бассейном в Анталии, Алтынташ Квартиры на продажу располож…
$189,543
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TekceTekce
Дуплекс 5 комнат в Серик, Турция
Дуплекс 5 комнат
Серик, Турция
Число комнат 5
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 150 м²
Этаж 3/3
Меблированная двухуровневая квартира с 4 спальнями в комплексе с бассейном в Белеке, Анталия…
$253,943
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Дуплекс 4 комнаты в Серик, Турция
Дуплекс 4 комнаты
Серик, Турция
Число комнат 4
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 95 м²
Этаж 2/3
Квартиры в комплексе с развитой инфраструктурой в Белеке, Анталия Белек – один из самых прес…
$209,255
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Дуплекс 3 комнаты в Муратпаша, Турция
Дуплекс 3 комнаты
Муратпаша, Турция
Число комнат 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 900 м²
Количество этажей 6
$4,07 млн
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Дуплекс 5 комнат в Муратпаша, Турция
Дуплекс 5 комнат
Муратпаша, Турция
Число комнат 5
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 160 м²
Квартиры на продажу в современном проекте в районе Муратпаша, Анталия Район Мемуревлери в Му…
$330,571
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Дуплекс 3 комнаты в Муратпаша, Турция
Дуплекс 3 комнаты
Муратпаша, Турция
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 101 м²
Этаж 2/5
Квартиры в комплексе с богатой инфраструктурой недалеко от пляжа в Анталии Эти квартиры расп…
$401,045
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Дуплекс 5 комнат в Муратпаша, Турция
Дуплекс 5 комнат
Муратпаша, Турция
Число комнат 5
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 250 м²
Количество этажей 12
Квартиры с особым дизайном рядом с морем в Аланье Аланья – известный курортный регион на сре…
$608,515
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Дуплекс 4 комнаты в Коньяалты, Турция
Дуплекс 4 комнаты
Коньяалты, Турция
Число комнат 4
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 180 м²
Этаж 2/2
$12,20 млн
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Дуплекс 6 комнат в Серик, Турция
Дуплекс 6 комнат
Серик, Турция
Число комнат 6
Количество спален 5
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 215 м²
Этаж 2/3
Меблированная двухуровневая квартира с 5 спальнями в Кадрие, Анталия Кадрие – один из самых …
$261,280
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Дуплекс 5 комнат в Муратпаша, Турция
Дуплекс 5 комнат
Муратпаша, Турция
Число комнат 5
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 220 м²
Этаж 2/3
$9,21 млн
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Дуплекс 4 комнаты в Муратпаша, Турция
Дуплекс 4 комнаты
Муратпаша, Турция
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 181 м²
Этаж 2/5
Квартиры в комплексе с богатой инфраструктурой недалеко от пляжа в Анталии Эти квартиры расп…
$698,289
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Дуплекс 3 комнаты в Коньяалты, Турция
Дуплекс 3 комнаты
Коньяалты, Турция
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 105 м²
Этаж 1/4
Квартиры с видом на горы рядом с пляжем в Анталии в охраняемом комплексе с бассейном Квартир…
$286,170
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Дуплекс 5 комнат в Муратпаша, Турция
Дуплекс 5 комнат
Муратпаша, Турция
Число комнат 5
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 165 м²
Этаж 4
Двухуровневая квартира с 4 спальнями в современном проекте в центре Анталии Микрорайон Мемур…
$284,315
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Дуплекс 4 комнаты в Kepez, Турция
Дуплекс 4 комнаты
Kepez, Турция
Число комнат 4
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 180 м²
Элитные квартиры в 800 м от больницы и трамвайной остановки в Кепезе, Анталия Предлагаются с…
$173,524
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Дуплекс 5 комнат в Серик, Турция
Дуплекс 5 комнат
Серик, Турция
Число комнат 5
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 145 м²
Этаж 3/4
Квартиры с современным дизайном рядом с рекой Аджису в Белеке, Анталия Белек – один из ключе…
$295,177
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Дуплекс 4 комнаты в Коньяалты, Турция
Дуплекс 4 комнаты
Коньяалты, Турция
Число комнат 4
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 140 м²
Этаж 4/4
$9,87 млн
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Дуплекс 3 комнаты в Каш, Турция
Дуплекс 3 комнаты
Каш, Турция
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 80 м²
Этаж 3/3
Роскошные квартиры с 2 и 3 спальнями и видом на море в комплексе с бассейном в Калкане, Турц…
$342,553
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Дуплекс 4 комнаты в Аланья, Турция
Дуплекс 4 комнаты
Аланья, Турция
Число комнат 4
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 110 м²
Этаж 2/2
$15,58 млн
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Дуплекс 3 комнаты в Муратпаша, Турция
Дуплекс 3 комнаты
Муратпаша, Турция
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 120 м²
Квартиры с системой «умный дом» в Аланье, Бекташ, с видом на море Район Бекташ в Аланье – эт…
$524,125
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Дуплекс 4 комнаты в Серик, Турция
Дуплекс 4 комнаты
Серик, Турция
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 160 м²
Этаж 2/3
Инвестиционные квартиры в Белеке, Анталия, рядом со всей городской инфраструктурой Современн…
$296,072
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Дуплекс 6 комнат в Kepez, Турция
Дуплекс 6 комнат
Kepez, Турция
Число комнат 6
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 300 м²
Количество этажей 7
Квартиры с видом на море и город в районе Чанкая, Кепез, Анталия Квартиры расположены в райо…
$807,555
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Дуплекс 3 комнаты в Kuzdere, Турция
Дуплекс 3 комнаты
Kuzdere, Турция
Число комнат 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 140 м²
Этаж 1/1
$5,81 млн
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Дуплекс 3 комнаты в Аксу, Турция
Дуплекс 3 комнаты
Аксу, Турция
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 114 м²
Количество этажей 8
Готовые квартиры рядом с пляжем в Анталии Стильные квартиры находятся в выгодном месте в рай…
$468,079
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Дуплекс 5 комнат в Коньяалты, Турция
Дуплекс 5 комнат
Коньяалты, Турция
Число комнат 5
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 100 м²
Количество этажей 3
$7,38 млн
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Дуплекс 5 комнат в Коньяалты, Турция
Дуплекс 5 комнат
Коньяалты, Турция
Число комнат 5
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 170 м²
Этаж 4/4
$8,43 млн
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Дуплекс 5 комнат в Кепез, Турция
Дуплекс 5 комнат
Кепез, Турция
Число комнат 5
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 2 м²
Этаж 3/3
$3,89 млн
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Дуплекс 4 комнаты в Муратпаша, Турция
Дуплекс 4 комнаты
Муратпаша, Турция
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 125 м²
Квартиры на продажу в проекте с бассейном в Муратапаше, Анталия Район Зердалилик, один из це…
$327,178
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Дуплекс 4 комнаты в Коньяалты, Турция
Дуплекс 4 комнаты
Коньяалты, Турция
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 140 м²
Этаж 4/4
Меблированная квартира в охраняемом комплексе с бассейном в Хурме, Коньяалты Хурма – развиты…
$263,511
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Параметры недвижимости в Анталье, Турция

с садом
с террасой
с видом на горы
с видом на море
с бассейном
Недорогая
Элитная
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