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Дуплексы в Мерсин, Турция

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14 объектов найдено
Дуплекс 5 комнат с парковкой, с бассейном, с видеонаблюдением в Erdemli, Турция
Дуплекс 5 комнат с парковкой, с бассейном, с видеонаблюдением
Erdemli, Турция
Комнаты 5
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 210 м²
Этаж 3
В центральном районе Енишехир, на продажу выставлен дуплекс 4+1. Квартира расположена на 3  …
€178,500
Дуплекс 3 комнаты с парковкой, с бассейном, с видеонаблюдением в Erdemli, Турция
Дуплекс 3 комнаты с парковкой, с бассейном, с видеонаблюдением
Erdemli, Турция
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 110 м²
Этаж 11
К продаже представлен  дуплекс 2+1 в популярном районе Мерсина, Тедже. Квартира  имеет общую…
€124,500
Дуплекс 5 комнат с парковкой, с бассейном, с видеонаблюдением в Erdemli, Турция
Дуплекс 5 комнат с парковкой, с бассейном, с видеонаблюдением
Erdemli, Турция
Комнаты 5
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 71 м²
Этаж 1
Начинается строительство грандиозного проекта жилого комплекса, который будет располагаться …
€92,000
Дуплекс 1 спальня с бассейном, с сауной, с тренажерным залом в Мерсин, Турция
Дуплекс 1 спальня с бассейном, с сауной, с тренажерным залом
Мерсин, Турция
Комнаты 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 42 м²
Количество этажей 15
Новый комплекс в 200 м. от моря в Мерсине в районе Тедже. Предлагаем вашему вниманию…
€110,000
Дуплекс 1 спальня с бассейном, с детской площадкой, с зоной для барбекю в Мерсин, Турция
Дуплекс 1 спальня с бассейном, с детской площадкой, с зоной для барбекю
Мерсин, Турция
Комнаты 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 45 м²
Количество этажей 14
Новый инвестиционный комплекс в Арпачбахшише Рады Вам представить новый инвестиционны…
€59,000
Дуплекс 1 спальня с балконом, с кондиционером, с видом на море в Mezitli, Турция
Дуплекс 1 спальня с балконом, с кондиционером, с видом на море
Mezitli, Турция
Комнаты 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 120 м²
Количество этажей 13
Просторные Квартиры в Мерсине, Мезитли, с Двумя Балконами Мерсин – город в восточной части с…
€150,000
Дуплекс 1 спальня с балконом, с кондиционером, с видом на море в Merdivenlikuyu, Турция
Дуплекс 1 спальня с балконом, с кондиционером, с видом на море
Merdivenlikuyu, Турция
Комнаты 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 101 м²
Количество этажей 12
Квартиры с Видом на Море в Мерсине, Аяш, с Террасами и Двумя Санузлами Мерсин – город, распо…
€106,000
Дуплекс 5 комнат с парковкой, с бассейном, с детской площадкой в Erdemli, Турция
Дуплекс 5 комнат с парковкой, с бассейном, с детской площадкой
Erdemli, Турция
Комнаты 5
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 200 м²
Этаж 10
В центральном районе Енишехир, на продажу выставлен дуплекс 4+1. Квартира расположена на 10 …
€206,000
Дуплекс 4 комнаты с парковкой, с бассейном, с видеонаблюдением в Erdemli, Турция
Дуплекс 4 комнаты с парковкой, с бассейном, с видеонаблюдением
Erdemli, Турция
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 70 м²
Этаж 1
Представляем новый проект комплекса, который будет располагаться в одной из самых привлекате…
€73,000
Дуплекс 7 комнат с парковкой, с детской площадкой, с беседкой в Erdemli, Турция
Дуплекс 7 комнат с парковкой, с детской площадкой, с беседкой
Erdemli, Турция
Комнаты 7
Кол-во ванных комнат 6
Площадь 420 м²
Этаж 11
К продаже представлен  дуплекс 6+1 в популярном районе Мерсина, Мезитли. Квартира  имеет общ…
€231,500
Дуплекс 5 комнат с парковкой, с бассейном, с садом в Erdemli, Турция
Дуплекс 5 комнат с парковкой, с бассейном, с садом
Erdemli, Турция
Комнаты 5
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 220 м²
Этаж 4
К продаже представлен меблированный дуплекс 4+1 в туристическом центре Мерсина – Аяш. Дуплек…
€191,500
Дуплекс 5 комнат с парковкой, с бассейном, с охраной в Erdemli, Турция
Дуплекс 5 комнат с парковкой, с бассейном, с охраной
Erdemli, Турция
Комнаты 5
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 450 м²
Этаж 4
К продаже представлен  дуплекс 3+2 в набирающем популярность районе Мерсина, Арпачбахшиш. Кв…
€250,000
Дуплекс 3 комнаты с парковкой, с бассейном, с сауной в Erdemli, Турция
Дуплекс 3 комнаты с парковкой, с бассейном, с сауной
Erdemli, Турция
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 77 м²
Этаж 4
Представляем вам новый проект современного жилого комплекса  в набирающем популярность микро…
€110,000
Дуплекс 4 комнаты с парковкой, с бассейном, с садом в Erdemli, Турция
Дуплекс 4 комнаты с парковкой, с бассейном, с садом
Erdemli, Турция
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 60 м²
Этаж 4
Представляем вашему вниманию новый проект жилого комплекса, расположенного на участке общей …
€120,000

Параметры недвижимости в Мерсин, Турция

с видом на море
с бассейном
с видом на горы
недорогая
элитная
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