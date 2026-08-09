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Дуплексы в Мерсине, Турция

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Мезитли
8
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10 объектов найдено
Дуплекс 2 комнаты в Мезитли, Турция
Дуплекс 2 комнаты
Мезитли, Турция
Число комнат 2
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 72 м²
Количество этажей 15
Новые квартиры для инвестиций в 200 метрах от моря в Мерсине Квартиры в Мерсине, Тедже, расп…
$246,196
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Дуплекс 2 комнаты в Мезитли, Турция
Дуплекс 2 комнаты
Мезитли, Турция
Число комнат 2
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 100 м²
Количество этажей 15
Квартиры-дуплексы 1+1 в комплексе премиум-класса, Томюк, МерсинКомплекс сдан, искан полученЭ…
$171,502
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Дуплекс 2 комнаты в Эрдемли, Турция
Дуплекс 2 комнаты
Эрдемли, Турция
Число комнат 2
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 75 м²
Количество этажей 16
Недвижимость с инвестиционным потенциалом в Мерсине Мерсин, жемчужина Средиземноморья, привл…
$176,042
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TekceTekce
Дуплекс 2 комнаты в Мезитли, Турция
Дуплекс 2 комнаты
Мезитли, Турция
Число комнат 2
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 68 м²
Количество этажей 12
Квартиры-дуплексы 1+1 в новом комплексе в Мерсине, ТеджеКомплекс стоит из 1 блокаКомплекс сд…
$66,314
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Дуплекс 8 комнат в Мезитли, Турция
Дуплекс 8 комнат
Мезитли, Турция
Число комнат 8
Количество спален 6
Кол-во ванных комнат 5
Площадь 320 м²
Этаж 13/14
Новый элитный комплекс в Мезитли, Мерсин Первая береговая линия Подходит под турецкое гражда…
$628,839
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Дуплекс 6 комнат в Мезитли, Турция
Дуплекс 6 комнат
Мезитли, Турция
Число комнат 6
Количество спален 5
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 192 м²
Количество этажей 5
Новые квартиры в пешей доступности от всей инфраструктуры в Мерсине, Мезитли Мерсин — это од…
$522,138
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Дуплекс 5 комнат в Мезитли, Турция
Дуплекс 5 комнат
Мезитли, Турция
Число комнат 5
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 250 м²
Количество этажей 13
Дуплексы 4+1 Аяш, Мерсин Панорамный вид на море, горы Подходит под ВНЖ Турции Новый комплекс…
$356,723
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Дуплекс 2 комнаты в Мезитли, Турция
Дуплекс 2 комнаты
Мезитли, Турция
Число комнат 2
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 120 м²
Количество этажей 13
Новые квартиры в хорошем месте в Мерсине, Мезитли Новые квартиры на продажу расположены в ко…
$189,857
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Дуплекс 3 комнаты в Ташуджю, Турция
Дуплекс 3 комнаты
Ташуджю, Турция
Число комнат 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 117 м²
$4,84 млн
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Дуплекс 3 комнаты в Мезитли, Турция
Дуплекс 3 комнаты
Мезитли, Турция
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 80 м²
Количество этажей 15
Новые квартиры для инвестиций в 200 метрах от моря в Мерсине Квартиры в Мерсине, Тедже, расп…
$293,091
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Параметры недвижимости в Мерсине, Турция

с видом на горы
с видом на море
Недорогая
Элитная
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