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Дуплексы в Аланье, Турция

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8 объектов найдено
Дуплекс 4 комнаты в Аланья, Турция
Дуплекс 4 комнаты
Аланья, Турция
Число комнат 4
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 110 м²
Этаж 2/2
$15,58 млн
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Дуплекс 5 комнат в Оба, Турция
Дуплекс 5 комнат
Оба, Турция
Число комнат 5
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 150 м²
Этаж 3/3
$6,86 млн
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Дуплекс 5 комнат в Аланья, Турция
Дуплекс 5 комнат
Аланья, Турция
Число комнат 5
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 150 м²
Расположенный в районе Алании, центре туризма, предлагает вам великолепный вид на глубокое с…
$205,107
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Дуплекс 1 комната в Махмутлар, Турция
Дуплекс 1 комната
Махмутлар, Турция
Число комнат 1
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 250 м²
*Аланья/ Махмутлар* *150 МТ ДО МОРЯ. НА ДИСТАНЦИИ *ПОЛНЫЙ ВИД НА МОРЕ 4+1 Дуплекс 250м2 …
$172,421
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Дуплекс 2 спальни в Аланья, Турция
Дуплекс 2 спальни
Аланья, Турция
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 124 м²
Начало строительства    01.11.2022. Окончание строительства     01.11.2023. При первон…
$332,360
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Дуплекс 1 комната в Аланья, Турция
Дуплекс 1 комната
Аланья, Турция
Число комнат 1
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 200 м²
Количество этажей 5
Представляем вашему вниманию проект “LUX КЛАССА» в районе Чиплаклы/Алания. Данный проект ра…
$483,347
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LDV InvestLDV Invest
Дуплекс 1 комната в Аланья, Турция
Дуплекс 1 комната
Аланья, Турция
Число комнат 1
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 145 м²
Количество этажей 5
Представляем вашему вниманию проект “LUX КЛАССА» в районе Чиплаклы/Алания. Данный проект ра…
$378,043
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Дуплекс 5 спален в Яйлалы, Турция
Дуплекс 5 спален
Яйлалы, Турция
Количество спален 5
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 400 м²
Подходит под гражданство.
$643,277
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