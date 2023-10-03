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Дуплексы в Алания, Турция

Sekerhane Mahallesi
1162
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1 883 объекта найдено
Дуплекс 3 спальни с бассейном, с сауной, с тренажерным залом в Авсаллар, Турция
Дуплекс 3 спальни с бассейном, с сауной, с тренажерным залом
Авсаллар, Турция
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 220 м²
Этаж 6/7
Дуплекс 3+1 в Авсалларе Рады Вам представить меблированный дуплекс 3+1 в уютном жилом…
€242,000
Дуплекс 3 спальни с бассейном, с детской площадкой, с зоной для барбекю в Yalci, Турция
Дуплекс 3 спальни с бассейном, с детской площадкой, с зоной для барбекю
Yalci, Турция
Комнаты 5
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 170 м²
Этаж 3/4
Дуплекс 3+2 в центре Алании Рады Вам представить меблированный дуплекс 3+2 в уютном ж…
€220,000
Дуплекс 3 спальни с бассейном, с сауной, с тренажерным залом в Конаклы, Турция
Дуплекс 3 спальни с бассейном, с сауной, с тренажерным залом
Конаклы, Турция
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 135 м²
Этаж 3/4
Дуплекс 3+1 в Конаклы Рады Вам представить меблированный дуплекс 3+1 в уютном жилом к…
€198,000
Дуплекс 2 спальни с бассейном, с детской площадкой, с зоной для барбекю в Yalci, Турция
Дуплекс 2 спальни с бассейном, с детской площадкой, с зоной для барбекю
Yalci, Турция
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 120 м²
Этаж 4/5
Дуплекс 2+1 в центре Алании Рады Вам представить меблированный дуплекс 2+1 в уютном ж…
€203,500
Дуплекс 4 спальни с бассейном, с сауной, с тренажерным залом в Каракокали, Турция
Дуплекс 4 спальни с бассейном, с сауной, с тренажерным залом
Каракокали, Турция
Комнаты 5
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 250 м²
Этаж 3/4
Дуплекс 4+1 в Оба Представляем Вашему вниманию меблированный дуплекс 4+1 в уютном жил…
€368,500
Дуплекс 3 спальни с бассейном, с сауной, с тренажерным залом в Махмутлар центр, Турция
Дуплекс 3 спальни с бассейном, с сауной, с тренажерным залом
Махмутлар центр, Турция
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 200 м²
Этаж 1/5
Дуплекс 3+1 в Каргыджаке Представляем Вашему вниманию меблированный дуплекс 3+1 в уют…
€292,000
Дуплекс 2 спальни с бассейном, с детской площадкой, с зоной для барбекю в Махмутлар центр, Турция
Дуплекс 2 спальни с бассейном, с детской площадкой, с зоной для барбекю
Махмутлар центр, Турция
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 110 м²
Этаж 3/4
Дуплекс 2+1 в Каргыджаке Рады Вам представить дуплекс 2+1 в современном жилом комплек…
€214,500
Дуплекс 5 спален с бассейном, с детской площадкой, с зоной для барбекю в Ciplakli, Турция
Дуплекс 5 спален с бассейном, с детской площадкой, с зоной для барбекю
Ciplakli, Турция
Комнаты 6
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 260 м²
Этаж 4/5
Дуплекс 5+1 в Джикджилли Рады Вам представить меблированный дуплекс 5+1 в уютном жило…
€226,000
Дуплекс 2 спальни с бассейном, с сауной, с тренажерным залом в Каракокали, Турция
Дуплекс 2 спальни с бассейном, с сауной, с тренажерным залом
Каракокали, Турция
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 140 м²
Этаж 1/5
Дуплекс 2+1 в Кестеле Рады Вам представить меблированный дуплекс 2+1 в уютном жилом к…
€270,000
Дуплекс 4 спальни с бассейном, с детской площадкой, с зоной для барбекю в Yalci, Турция
Дуплекс 4 спальни с бассейном, с детской площадкой, с зоной для барбекю
Yalci, Турция
Комнаты 5
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 160 м²
Этаж 4/5
Дуплекс 4+1 в центре Алании Представляем Вашему вниманию дуплекс 4+1 в уютном жилом к…
€248,000
Дуплекс 5 спален с зоной для барбекю в Yalci, Турция
Дуплекс 5 спален с зоной для барбекю
Yalci, Турция
Комнаты 7
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 260 м²
Этаж 3/4
Дуплекс 5+2 в центре Алании Представляем Вашему вниманию меблированный дуплекс 5+2 в …
€363,000
Дуплекс 3 комнаты с парковкой, с бассейном, с видеонаблюдением в Каракокали, Турция
Дуплекс 3 комнаты с парковкой, с бассейном, с видеонаблюдением
Каракокали, Турция
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 160 м²
Этаж 1
К продаже представлен дуплекс 2+1 с выходом в сад. Дуплекс находится в районе Оба. Расположе…
€236,000
Дуплекс 3 комнаты с парковкой, с сауной, с зоной для барбекю в Аланья, Турция
Дуплекс 3 комнаты с парковкой, с сауной, с зоной для барбекю
Аланья, Турция
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 60 м²
Этаж 1
Представляем проект нового жилого комплекса в Бекташ. Комплекс строится на территории 1000 м…
€600,000
Дуплекс 3 спальни с бассейном, с сауной, с тренажерным залом в Каракокали, Турция
Дуплекс 3 спальни с бассейном, с сауной, с тренажерным залом
Каракокали, Турция
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 130 м²
Этаж 4/5
Дуплекс 3+1 в Кестеле Рады Вам представить меблированный дуплекс 3+1 в уютном жилом к…
€264,000
Дуплекс в Каракокали, Турция
Дуплекс
Каракокали, Турция
Выставлена на продажу квартира-пентхаус в районе Оба - Алания.Планировка квартиры 2+1, общая…
€175,000
Дуплекс 3 спальни с бассейном, с сауной, с тренажерным залом в Махмутлар центр, Турция
Дуплекс 3 спальни с бассейном, с сауной, с тренажерным залом
Махмутлар центр, Турция
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 260 м²
Этаж 1/5
Дуплекс 3+1 в Каргыджаке Рады Вам представить меблированный дуплекс 3+1 в современном…
€380,000
Дуплекс 3 спальни с бассейном, с сауной, с тренажерным залом в Каракокали, Турция
Дуплекс 3 спальни с бассейном, с сауной, с тренажерным залом
Каракокали, Турция
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 140 м²
Этаж 1/5
Дуплекс 3+1 в Кестеле Рады Вам представить меблированный дуплекс 3+1 в уютном жилом к…
€236,500
Дуплекс 3 спальни в Ciplakli, Турция
Дуплекс 3 спальни
Ciplakli, Турция
Комнаты 5
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 190 м²
Этаж 4/5
Дуплекс 3+2 в Джикджилли Представляем Вашему вниманию дуплекс 3+2 в уютном жилом комп…
€165,000
Дуплекс 3 спальни с бассейном, с сауной, с тренажерным залом в Каракокали, Турция
Дуплекс 3 спальни с бассейном, с сауной, с тренажерным залом
Каракокали, Турция
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 235 м²
Этаж 3/4
Дуплекс 3+1 в Оба Рады Вам представить меблированный дуплекс 3+1 в уютном жилом компл…
€390,000
Дуплекс в Каракокали, Турция
Дуплекс
Каракокали, Турция
Выставлен на продажу пентхаус в районе Оба - Алания.Планировка квартиры 3+1, общая площадь 1…
€545,000
Дуплекс 3 спальни с бассейном, с сауной, с тренажерным залом в Авсаллар, Турция
Дуплекс 3 спальни с бассейном, с сауной, с тренажерным залом
Авсаллар, Турция
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 170 м²
Этаж 6/7
Дуплекс 3+1 в Авсалларе Представляем Вашему вниманию меблированный дуплекс 3+1 в уютн…
€225,500
Дуплекс 4 комнаты с парковкой, с бассейном, с видеонаблюдением в Аланья, Турция
Дуплекс 4 комнаты с парковкой, с бассейном, с видеонаблюдением
Аланья, Турция
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 55 м²
Этаж 1
Завершается строительство уютного жилого комплекса в самом сердце Алании, всего в 500м от зн…
€129,000
Дуплекс в Конаклы, Турция
Дуплекс
Конаклы, Турция
Выставлен на продажу пентхаус в районе Конаклы - Алания.Планировка квартиры 2+1, общая площа…
€250,000
Дуплекс 2 спальни с балконом, с кондиционером, с видом на море в Payallar, Турция
Дуплекс 2 спальни с балконом, с кондиционером, с видом на море
Payallar, Турция
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 100 м²
Этаж 4/4
Квартира с Видом на Море и ассейн в Алании, Паяллар Алания – одно из самых востребованных ме…
€161,000
Дуплекс в Каракокали, Турция
Дуплекс
Каракокали, Турция
Компания Stay Property предлагает вашему вниманию две квартиры под гражданство в районе Оба.…
€490,000
Дуплекс в Махмутлар центр, Турция
Дуплекс
Махмутлар центр, Турция
Выставлен на продажу пентхаус в Каргыджаке.Планировка квартиры 3+1, общая площадь 187 м2, а …
€595,000
Дуплекс в Каракокали, Турция
Дуплекс
Каракокали, Турция
Выставлена на продажу квартира-пентхаус в районе Оба - Алания.Планировка квартиры 2+1, общая…
€430,000
Дуплекс в Конаклы, Турция
Дуплекс
Конаклы, Турция
Выставлен на продажу пентхаус в районе  Конаклы - Алания.Планировка квартиры 2+1, общая площ…
€240,000
Дуплекс 5 спален с бассейном, с детской площадкой, с зоной для барбекю в Авсаллар, Турция
Дуплекс 5 спален с бассейном, с детской площадкой, с зоной для барбекю
Авсаллар, Турция
Комнаты 6
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 220 м²
Этаж 7/8
Дуплекс 5+1 в Авсалларе Рады Вам представить дуплекс 5+1 в современном жилом комплекс…
€164,000
Дуплекс 5 спален с бассейном, с детской площадкой, с зоной для барбекю в Махмутлар центр, Турция
Дуплекс 5 спален с бассейном, с детской площадкой, с зоной для барбекю
Махмутлар центр, Турция
Комнаты 6
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 260 м²
Этаж 5/6
Дуплекс 5+1 первая береговая линия в Махмутларе Рады Вам представить меблированный ду…
€296,000

Параметры недвижимости в Алания, Турция

с видом на море
с бассейном
с видом на горы
недорогая
элитная
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