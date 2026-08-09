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Дуплексы в Эгейском регионе, Турция

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30 объектов найдено
Дуплекс 3 комнаты в Фетхие, Турция
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Дуплекс 3 комнаты
Фетхие, Турция
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 170 м²
Этаж 2/4
Симфония природы и современности: Ваш двухэтажный рай в Фетхие Представьте себе место, гд…
$571,996
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Дуплекс 5 комнат в Фетхие, Турция
Дуплекс 5 комнат
Фетхие, Турция
Число комнат 5
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 170 м²
Этаж 1/3
Двухуровневая 4-комнатная квартира в комплексе в центре Фетхие Фетхие – один из самых популя…
$218,605
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Дуплекс 4 комнаты в Efeler, Турция
Дуплекс 4 комнаты
Efeler, Турция
Число комнат 4
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 155 м²
Этаж 4/4
$1,83 млн
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TekceTekce
Дуплекс 4 комнаты в Фетхие, Турция
Дуплекс 4 комнаты
Фетхие, Турция
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 110 м²
Количество этажей 2
Роскошные квартиры с 3 спальнями в 700 метрах от моря в Фетхие Фетхие – престижный прибрежны…
$349,556
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Дуплекс 4 комнаты в Чешме, Турция
Дуплекс 4 комнаты
Чешме, Турция
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 150 м²
Этаж 1/2
Квартиры в Измире, Чешме, Рейсдере, рядом с пляжами и Алачаты Чешме — один из самых привлека…
$1,14 млн
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Дуплекс 3 комнаты в Фетхие, Турция
Дуплекс 3 комнаты
Фетхие, Турция
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 110 м²
Этаж 2/3
Квартиры в проекте с общим бассейном в шаговой доступности от пляжа в Фетхие, Мугла Роскошны…
$261,280
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Дуплекс 6 комнат в Бодрум, Турция
Дуплекс 6 комнат
Бодрум, Турция
Число комнат 6
Количество спален 5
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 328 м²
Количество этажей 1
Квартиры в привилегированном проекте в Бодруме, Тюркбюкю, на первой береговой линии Предлага…
$3,21 млн
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Дуплекс 6 комнат в Karsiyaka, Турция
Дуплекс 6 комнат
Karsiyaka, Турция
Число комнат 6
Количество спален 5
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 227 м²
Этаж 9/9
Новая двухуровневая квартира с видом на море в Каршияке, Измир Эта новая двухуровневая кварт…
$1,05 млн
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Дуплекс 5 комнат в Бодрум, Турция
Дуплекс 5 комнат
Бодрум, Турция
Число комнат 5
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 173 м²
Этаж 1/3
Новые квартиры на престижном побережье Бодрума Квартиры на продажу находятся в районе Торба …
$1,37 млн
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Дуплекс 4 комнаты в Кушадасы, Турция
Дуплекс 4 комнаты
Кушадасы, Турция
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 127 м²
Этаж 4/3
Просторные квартиры с видом на поле для гольфа и природу в Кушадасы Кушадасы, расположенный …
$576,791
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Дуплекс 4 комнаты в Бодрум, Турция
Дуплекс 4 комнаты
Бодрум, Турция
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 175 м²
Этаж 31/3
Ялыкавак, Дермиль  Дуплекс 175м 2  Бутик резиденци из 16 вил и квартир  3 +1  3 ванных к…
$600,000
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Дуплекс 5 комнат в Efeler, Турция
Дуплекс 5 комнат
Efeler, Турция
Число комнат 5
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 210 м²
Этаж 4/4
$1,22 млн
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Дуплекс 4 комнаты в Karsiyaka, Турция
Дуплекс 4 комнаты
Karsiyaka, Турция
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 110 м²
Этаж 5/5
Совсем новые двухуровневые квартиры в Измире рядом с побережьем Эти современные дуплексы рас…
$178,336
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Дуплекс 4 комнаты в Бодрум, Турция
Дуплекс 4 комнаты
Бодрум, Турция
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 200 м²
Просторные квартиры с балконом и богатой инфраструктурой в Бодруме в районе Тюркбюкю Тюркбюк…
$1,35 млн
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Дуплекс 4 комнаты в Konak, Турция
Дуплекс 4 комнаты
Konak, Турция
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 150 м²
Этаж 8/8
Квартиры рядом с набережной в охраняемом комплексе в Конаке, Измир Конак – один из самых важ…
$830,085
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Дуплекс 3 комнаты в Бодрум, Турция
Дуплекс 3 комнаты
Бодрум, Турция
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 115 м²
Этаж 1/3
Новые квартиры на престижном побережье Бодрума Квартиры на продажу находятся в районе Торба …
$1,03 млн
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Дуплекс 4 комнаты в Бодрум, Турция
Дуплекс 4 комнаты
Бодрум, Турция
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 142 м²
Этаж 1/2
Квартиры с видом на город и море в проекте с бассейном в Бодруме, Конаджик Эти квартиры расп…
$821,992
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Дуплекс 5 комнат в Фетхие, Турция
Дуплекс 5 комнат
Фетхие, Турция
Число комнат 5
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 160 м²
Этаж 3/3
Двухуровневая квартира с видом на море рядом с набережной в Фетхие Фетхие — один из самых кр…
$501,750
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Дуплекс 3 комнаты в Кушадасы, Турция
Дуплекс 3 комнаты
Кушадасы, Турция
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 130 м²
Этаж 2/3
Квартиры с общим бассейном в Кушадасы рядом с пляжем Эти стильные квартиры находятся в район…
$241,616
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Дуплекс 3 комнаты в Фетхие, Турция
Дуплекс 3 комнаты
Фетхие, Турция
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 110 м²
Этаж 2/3
Элегантные квартиры в качественном проекте в центре Фетхие Фетхие – это регион, который прив…
$201,163
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Дуплекс 3 комнаты в Konak, Турция
Дуплекс 3 комнаты
Konak, Турция
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 132 м²
Этаж 8/8
Квартиры рядом с набережной в охраняемом комплексе в Конаке, Измир Конак – один из самых важ…
$682,103
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Дуплекс 4 комнаты в Фетхие, Турция
Дуплекс 4 комнаты
Фетхие, Турция
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 128 м²
Этаж 2/3
Двухуровневые квартиры с 3 спальнями в 500 метрах от пляжа в Фетхие, Чалыш Эти квартиры расп…
$377,831
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Дуплекс 5 комнат в Efeler, Турция
Дуплекс 5 комнат
Efeler, Турция
Число комнат 5
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 220 м²
Этаж 3/3
$1,57 млн
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Дуплекс 5 комнат в Konak, Турция
Дуплекс 5 комнат
Konak, Турция
Число комнат 5
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 178 м²
Этаж 8/10
Квартира в новом жилом комплексе в Измире в районе Алсанджак Специально спроектированная ква…
$927,198
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Дуплекс 3 комнаты в Чешме, Турция
Дуплекс 3 комнаты
Чешме, Турция
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 120 м²
Этаж 1/2
Квартиры в Измире, Чешме, Рейсдере, рядом с пляжами и Алачаты Чешме — один из самых привлека…
$833,315
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Дуплекс 6 комнат в Бодрум, Турция
Дуплекс 6 комнат
Бодрум, Турция
Число комнат 6
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 270 м²
Количество этажей 3
Квартиры с системой «умный дом» в комплексе с общим бассейном в Бодруме, Бардакчи Квартиры р…
$922,573
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Дуплекс 4 комнаты в Didim, Турция
Дуплекс 4 комнаты
Didim, Турция
Число комнат 4
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 110 м²
Этаж 2/3
$7,53 млн
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Дуплекс 4 комнаты в Gundogan, Турция
Дуплекс 4 комнаты
Gundogan, Турция
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 250 м²
Этаж 1/2
•    Залив Гюндоган — идеальная роза ветров и максимум солнца круглый год.     •    Частная…
$1,20 млн
НДС
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Дуплекс 4 комнаты в Бодрум, Турция
Дуплекс 4 комнаты
Бодрум, Турция
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 180 м²
Этаж 1/3
Квартиры с системой «умный дом» в комплексе с общим бассейном в Бодруме, Бардакчи Квартиры р…
$512,155
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Дуплекс 3 комнаты в Фетхие, Турция
Дуплекс 3 комнаты
Фетхие, Турция
Число комнат 3
Количество спален 2
Площадь 104 м²
ID FE 4023 Современный жилой комплекс в Фетхие, район Каргы – идеальное место для жизни и…
$302,219
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Параметры недвижимости в Эгейском регионе, Турция

с гаражом
с садом
с террасой
с видом на горы
с видом на море
с бассейном
Недорогая
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