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Дуплексы в Эгейский регион, Турция

Мугла
18
Измир
5
Дуплекс В архив
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25 объектов найдено
Дуплекс 3 спальни с кондиционером, с видом на море, с парковка в Dagbelen, Турция
Дуплекс 3 спальни с кондиционером, с видом на море, с парковка
Dagbelen, Турция
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 166 м²
Частные Виллы с Облицовкой из Камня в Бодруме, Ялыкавак. Отдельностоящие виллы из камня с па…
€1,24 млн
Дуплекс 2 спальни с балконом, с кондиционером, с парковка в Эгейский регион, Турция
Дуплекс 2 спальни с балконом, с кондиционером, с парковка
Эгейский регион, Турция
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 70 м²
Этаж 1/2
Дизайнерские Квартиры в Идеальном Месте в Фетхие, Мугла. Первоклассные квартиры находятся в …
€390,000
Дуплекс 1 спальня с балконом, с кондиционером, с парковка в Эгейский регион, Турция
Дуплекс 1 спальня с балконом, с кондиционером, с парковка
Эгейский регион, Турция
Комнаты 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 55 м²
Этаж 1/2
Дизайнерские Квартиры в Идеальном Месте в Фетхие, Мугла. Первоклассные квартиры находятся в …
€225,000
Дуплекс 2 спальни с балконом, с парковка, с c ремонтом в Эгейский регион, Турция
Дуплекс 2 спальни с балконом, с парковка, с c ремонтом
Эгейский регион, Турция
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 65 м²
Этаж 1/2
Современная Недвижимость с Садами Рядом с Пляжами в Фетхие, Мугла Фетхие, район провинции Му…
€350,000
Дуплекс 4 спальни с балконом, с кондиционером, с парковка в Эгейский регион, Турция
Дуплекс 4 спальни с балконом, с кондиционером, с парковка
Эгейский регион, Турция
Комнаты 5
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 135 м²
Этаж 2/3
Квартиры с Современным Дизайном Рядом с Пляжем в Фетхие, Мугла Квартиры расположены в Фетхие…
€399,000
Дуплекс 2 спальни с балконом, с кондиционером, с видом на море в Фетхие, Турция
Дуплекс 2 спальни с балконом, с кондиционером, с видом на море
Фетхие, Турция
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 130 м²
Количество этажей 5
Современная Недвижимость с Видом на Море в Фетхие, Карагёзлер Недвижимость в Фетхие находитс…
€475,000
Дуплекс 4 спальни с балконом, с кондиционером, с видом на море в Фетхие, Турция
Дуплекс 4 спальни с балконом, с кондиционером, с видом на море
Фетхие, Турция
Комнаты 5
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 185 м²
Количество этажей 5
Современная Недвижимость с Видом на Море в Фетхие, Карагёзлер Недвижимость в Фетхие находитс…
€475,000
Дуплекс 5 спален с балконом, с кондиционером, с видом на море в Goeltuerkbuekue, Турция
Дуплекс 5 спален с балконом, с кондиционером, с видом на море
Goeltuerkbuekue, Турция
Комнаты 6
Кол-во ванных комнат 6
Площадь 314 м²
Роскошные Квартиры с Видом на Море в Проекте с Частной Бухтой в Бодруме Квартиры в Бодруме р…
€2,93 млн
Дуплекс 4 спальни с балконом, с кондиционером, с видом на море в Goeltuerkbuekue, Турция
Дуплекс 4 спальни с балконом, с кондиционером, с видом на море
Goeltuerkbuekue, Турция
Комнаты 5
Кол-во ванных комнат 5
Площадь 260 м²
Роскошные Квартиры с Видом на Море в Проекте с Частной Бухтой в Бодруме Квартиры в Бодруме р…
€2,75 млн
Дуплекс 3 спальни с балконом, с кондиционером, с видом на море в Goeltuerkbuekue, Турция
Дуплекс 3 спальни с балконом, с кондиционером, с видом на море
Goeltuerkbuekue, Турция
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 217 м²
Роскошные Квартиры с Видом на Море в Проекте с Частной Бухтой в Бодруме Квартиры в Бодруме р…
€2,03 млн
Дуплекс 2 спальни с балконом, с кондиционером, с видом на море в Goeltuerkbuekue, Турция
Дуплекс 2 спальни с балконом, с кондиционером, с видом на море
Goeltuerkbuekue, Турция
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 195 м²
Роскошные Квартиры с Видом на Море в Проекте с Частной Бухтой в Бодруме Квартиры в Бодруме р…
€1,82 млн
Дуплекс 3 спальни с кондиционером, с парковка в Kemikler, Турция
Дуплекс 3 спальни с кондиционером, с парковка
Kemikler, Турция
Комнаты 4
Площадь 82 м²
Количество этажей 2
Квартиры в Современном Проекте с 2 Бассейнами на Лоне Природы в Миласе Квартиры с инвестицио…
€202,000
Дуплекс 3 спальни с балконом, с кондиционером, с видом на море в Бодрум, Турция
Дуплекс 3 спальни с балконом, с кондиционером, с видом на море
Бодрум, Турция
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 180 м²
Этаж 1/3
Квартиры с Системой «Умный Дом» в Комплексе с Бассейном и Охраной в Гюмбете, Бодрум Роскошны…
€622,000
Дуплекс 3 спальни с балконом, с кондиционером, с видом на море в Guelluek, Турция
Дуплекс 3 спальни с балконом, с кондиционером, с видом на море
Guelluek, Турция
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 170 м²
Этаж 2/4
Двухуровневая Квартира в Мугле, Милас, Рядом с Аэропортом и Пристанью для Яхт Мугла, одно из…
€434,000
Дуплекс 2 спальни с балконом, с кондиционером, с c ремонтом в Karakecililer, Турция
Дуплекс 2 спальни с балконом, с кондиционером, с c ремонтом
Karakecililer, Турция
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 120 м²
Этаж 3/3
Готовая Стильная Квартира в 50 м от Набережной в Фетхие. Двухуровневая квартира 2+1 располож…
€284,000
Дуплекс 4 спальни с балконом, с кондиционером, с видом на горы в Bozyer, Турция
Дуплекс 4 спальни с балконом, с кондиционером, с видом на горы
Bozyer, Турция
Комнаты 5
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 200 м²
Этаж 2/3
Квартиры для Инвестиций Рядом со Всей Инфраструктурой в Мугле, Фетхие Квартиры расположены в…
€304,000
Дуплекс 3 спальни с балконом, с кондиционером, с c ремонтом в Bozyer, Турция
Дуплекс 3 спальни с балконом, с кондиционером, с c ремонтом
Bozyer, Турция
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 170 м²
Этаж 2/3
Квартиры с 3 Спальнями для Инвестиций в Мугле, Фетхие, Рядом с Инфраструктурой Квартиры расп…
€216,000
Дуплекс 4 спальни с балконом, с кондиционером, с видом на море в Dagbelen, Турция
Дуплекс 4 спальни с балконом, с кондиционером, с видом на море
Dagbelen, Турция
Комнаты 5
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 200 м²
Квартиры в Комплексе у Моря с Частным Пирсом в Уникальном Месте Бодрума Ялыкавак Апартаменты…
€1,10 млн
Дуплекс 4 спальни со стеклопакетами, с балконом, в центре города в Buca, Турция
Дуплекс 4 спальни со стеклопакетами, с балконом, в центре города
Buca, Турция
Комнаты 6
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 352 м²
Количество этажей 4
Продается вилла с шикарным видом на город ! г.Измир район Газиемир Беязевлер. Если вы хо…
€542,564
Дуплекс 5 комнат с парковкой, с бассейном, с интернетом в Кютахья, Турция
Дуплекс 5 комнат с парковкой, с бассейном, с интернетом
Кютахья, Турция
Комнаты 5
Площадь 173 м²
Этаж 9/9
Потрясающий дуплекс 4+1 в новом шикарном домеРайон: Анталья, Аксу, АлтынташЭтот комплекс буд…
€276,400
Дуплекс 4 комнаты с парковкой, с бассейном, с интернетом в Кютахья, Турция
Дуплекс 4 комнаты с парковкой, с бассейном, с интернетом
Кютахья, Турция
Комнаты 4
Площадь 141 м²
Этаж 9/9
Люксовый дуплекс 3+1 в потрясающем домеРайон: Анталья, Аксу, АлтынташЭтот комплекс будет пос…
€220,200
Дуплекс 2 комнаты с парковкой, с видом на море, с бассейном в Чешме, Турция
Дуплекс 2 комнаты с парковкой, с видом на море, с бассейном
Чешме, Турция
Комнаты 2
Площадь 69 м²
Этаж 1/2
Люкс дуплекс 1+1 на берегу Эгейского моря в шикарной резиденцииРайон: Измир, Чешме, АлачатыР…
€135,800
Дуплекс 2 комнаты с парковкой, с видом на море, с бассейном в Чешме, Турция
Дуплекс 2 комнаты с парковкой, с видом на море, с бассейном
Чешме, Турция
Комнаты 2
Площадь 59 м²
Этаж 1/2
Лофт дуплекс 1+1 на берегу Эгейского моря в шикарной резиденцииРайон: Измир, Чешме, АлачатыР…
€136,800
Дуплекс 3 комнаты с парковкой, с видом на море, с бассейном в Чешме, Турция
Дуплекс 3 комнаты с парковкой, с видом на море, с бассейном
Чешме, Турция
Комнаты 3
Площадь 118 м²
Этаж 1/2
Гранд дуплекс 2+1 в шикарной новой резиденции на берегу Эгейского моряРайон: Измир, Чешме, А…
€174,100
Дуплекс 4 комнаты с парковкой, с видом на море, с интернетом в Yenifoca, Турция
Дуплекс 4 комнаты с парковкой, с видом на море, с интернетом
Yenifoca, Турция
Комнаты 4
Площадь 102 м²
Этаж 1/2
Дуплекс 2+2 в уютном комплексе со своим пляжем в ФочаРайон: Измир, Фоча, ФатихРасстояние до …
€341,900

Параметры недвижимости в Эгейский регион, Турция

с видом на море
с бассейном
с видом на горы
недорогая
элитная
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