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Дуплексы в Cankaya, Турция

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9 объектов найдено
Дуплекс 4 комнаты в Cankaya, Турция
Дуплекс 4 комнаты
Cankaya, Турция
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 150 м²
Количество этажей 2
Современные квартиры с 1–3 спальнями и крытой парковкой в Анкаре, Чанкая Анкара – столица Ту…
$198,060
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Дуплекс 4 комнаты в Cankaya, Турция
Дуплекс 4 комнаты
Cankaya, Турция
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 190 м²
Квартиры с системой «умный дом» в охраняемом комплексе в Анкаре, Турция Анкара – это не толь…
$605,345
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Дуплекс 6 комнат в Cankaya, Турция
Дуплекс 6 комнат
Cankaya, Турция
Число комнат 6
Количество спален 5
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 244 м²
Этаж 38/40
Квартиры с видом на долину в экологическом проекте в Чанкая, Анкара Экологически чистый прое…
$856,511
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It Is RealtyIt Is Realty
Дуплекс 3 комнаты в Cankaya, Турция
Дуплекс 3 комнаты
Cankaya, Турция
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 100 м²
Количество этажей 5
Квартиры с террасами в Анкаре в районе Дикмен Овечлер Анкара — один из самых комфортных и ра…
$184,161
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Дуплекс 4 комнаты в Cankaya, Турция
Дуплекс 4 комнаты
Cankaya, Турция
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 140 м²
Количество этажей 7
Просторные и элегантные новые квартиры в Анкаре, Чанкая, Кючюкесат Анкара — столица Турции с…
$230,332
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Дуплекс 5 комнат в Cankaya, Турция
Дуплекс 5 комнат
Cankaya, Турция
Число комнат 5
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 220 м²
Квартиры с системой «умный дом» в охраняемом комплексе в Анкаре, Турция Анкара – это не толь…
$605,345
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LDV InvestLDV Invest
Дуплекс 3 комнаты в Cankaya, Турция
Дуплекс 3 комнаты
Cankaya, Турция
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 90 м²
Количество этажей 6
Новые квартиры с видом на город рядом с Кызылаем в Чанкая, Анкара Чанкая — один из самых кру…
$183,003
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Дуплекс 4 комнаты в Cankaya, Турция
Дуплекс 4 комнаты
Cankaya, Турция
Число комнат 4
Количество спален 4
Площадь 135 м²
Количество этажей 5
Квартиры с террасами в Анкаре в районе Дикмен Овечлер Анкара — один из самых комфортных и ра…
$219,915
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Дуплекс 4 комнаты в Cankaya, Турция
Дуплекс 4 комнаты
Cankaya, Турция
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 150 м²
Количество этажей 10
Квартиры с видом на лес в жилом комплексе с крытым тренажерным залом в районе Дикмен, Чанкая…
$313,668
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