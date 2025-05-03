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Дуплексы с гаражом в Турции

Анталья
12
Средиземноморский регион
210
Аланья
130
Мраморноморский регион
177
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6 объектов найдено
Дуплекс 4 комнаты в Бююкчекмедже, Турция
Дуплекс 4 комнаты
Бююкчекмедже, Турция
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 198 м²
Количество этажей 5
Апартаменты в небольшом комплексе с прекрасным видом   В квартире есть 1 гостиная, 3 с…
$500,000
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Дуплекс 5 спален в Бююкчекмедже, Турция
Дуплекс 5 спален
Бююкчекмедже, Турция
Количество спален 5
Кол-во ванных комнат 2
Количество этажей 4
Büyükçekmece satılık dubleks
$662,188
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Дуплекс 3 комнаты в Ялова, Турция
Дуплекс 3 комнаты
Ялова, Турция
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 120 м²
Количество этажей 4
Двухуровневая квартира рядом с морем в Ялове   Проект представляет собой бутик-проект,…
$100,957
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Дуплекс 5 комнат в Аланья, Турция
Дуплекс 5 комнат
Аланья, Турция
Число комнат 5
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 150 м²
Расположенный в районе Алании, центре туризма, предлагает вам великолепный вид на глубокое с…
$205,107
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Дуплекс 5 комнат в Ускюдар, Турция
Дуплекс 5 комнат
Ускюдар, Турция
Число комнат 5
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 5
Площадь 403 м²
Количество этажей 1
Роскошная квартира в Ускюдаре с видом на Босфор Комплекс состоит из 20 квартир, расположе…
Цена по запросу
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Дуплекс 5 комнат в Бейликдюзю, Турция
Дуплекс 5 комнат
Бейликдюзю, Турция
Число комнат 5
Количество спален 5
Кол-во ванных комнат 5
Площадь 340 м²
Количество этажей 5
$816,187
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Параметры недвижимости в Турции

с садом
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с видом на горы
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