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Дуплексы в Муданьях, Турция

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6 объектов найдено
Дуплекс 6 комнат в Муданья, Турция
Дуплекс 6 комнат
Муданья, Турция
Число комнат 6
Количество спален 5
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 344 м²
Этаж 5/6
Квартиры с видом на море в Муданье, Бурса, в комплексе с парковкой Квартиры в городе Муданья…
$458,666
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Дуплекс 6 комнат в Муданья, Турция
Дуплекс 6 комнат
Муданья, Турция
Число комнат 6
Количество спален 5
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 360 м²
Этаж 4/4
Двухуровневая квартира в комплексе с бассейном в Бурсе Квартира расположена в Муданье – одно…
$354,423
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Дуплекс 6 комнат в Муданья, Турция
Дуплекс 6 комнат
Муданья, Турция
Число комнат 6
Количество спален 5
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 305 м²
Этаж 5/6
Квартиры рядом с морем в комплексе с крытым и открытым бассейнами в Бурсе Готовые к заселени…
$458,666
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Дуплекс 4 комнаты в Муданья, Турция
Дуплекс 4 комнаты
Муданья, Турция
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 240 м²
Этаж 5/5
Двухуровневая квартира с видом на море в комплексе с парковкой в Муданье, Бурса Квартира рас…
$302,302
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Дуплекс 6 комнат в Муданья, Турция
Дуплекс 6 комнат
Муданья, Турция
Число комнат 6
Количество спален 5
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 330 м²
Этаж 4/5
Квартиры в престижном проекте с бассейном в Муданье Бурса Муданья, являющаяся самым любимым …
$333,575
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Дуплекс 5 комнат в Муданья, Турция
Дуплекс 5 комнат
Муданья, Турция
Число комнат 5
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 260 м²
Этаж 5/6
Квартиры рядом с морем в комплексе с крытым и открытым бассейнами в Бурсе Готовые к заселени…
$333,575
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