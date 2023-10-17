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Дуплексы
Дуплексы в Mudanya, Турция
Дуплекс
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14 объектов найдено
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Дуплекс 3 спальни с балконом, с видом на море, с парковка
Mudanya, Турция
4
2
172 м²
4/6
Квартиры на Лоне Природы Рядом со Всеми Объектами в Бурсе, Муданья Хорошие квартиры располож…
€179,000
Рекомендовать
Дуплекс 4 спальни с балконом, с видом на море, с парковка
Mudanya, Турция
6
3
260 м²
4/6
Квартиры на Лоне Природы Рядом со Всеми Объектами в Бурсе, Муданья Хорошие квартиры располож…
€205,000
Рекомендовать
Дуплекс 5 спален с балконом, с видом на море, с парковка
Mudanya, Турция
6
3
283 м²
4/4
Просторный Дуплекс с Видом на Море в Престижном Районе Бурсы. Квартира с видом на море распо…
€231,000
Рекомендовать
Дуплекс 3 спальни с балконом, с видом на море, с видом на горы
Mudanya, Турция
4
2
180 м²
3/3
Квартиры с Панорамным Видом на Море в Бурсе, Муданья. Новые двухуровневые квартиры с большим…
€156,000
Рекомендовать
Дуплекс 5 спален с балконом, с видом на море, с видом на горы
Mudanya, Турция
6
6
380 м²
3/3
Квартиры с Панорамным Видом на Море в Бурсе, Муданья. Новые двухуровневые квартиры с большим…
€420,000
Рекомендовать
Дуплекс 5 спален с балконом, с видом на море, с парковка
Mudanya, Турция
6
3
345 м²
5/6
Квартиры на Лоне Природы Рядом со Всеми Объектами в Бурсе, Муданья Хорошие квартиры располож…
€234,000
Рекомендовать
Дуплекс 3 спальни с балконом, с видом на море, с центральным отоплением
Mudanya, Турция
4
3
280 м²
2/3
Недвижимость в Бурсе в Комплексе с Ухоженным Садом и Бассейном Недвижимость находится в Муда…
€166,000
Рекомендовать
Дуплекс 3 спальни с балконом, с видом на море, с парковка
Mudanya, Турция
4
2
180 м²
3/3
Квартиры с Видом на Море и Природу в Муданье, Бурса. Новые квартиры в провинции Бурса распол…
€195,000
Рекомендовать
Дуплекс 5 спален с балконом, с кондиционером, с видом на море
Mudanya, Турция
6
4
340 м²
4/5
Квартиры с Видом на Море и Лес Недалеко от Побережья в Бурсе. Квартиры в Муданье находятся в…
€342,000
Рекомендовать
Дуплекс 4 спальни с балконом, с видом на море, с парковка
Mudanya, Турция
5
2
208 м²
5/5
Квартиры в Удачном Месте в ЖК с Бассейном в Бурсе, Муданья. Квартиры расположены в городе Му…
€197,000
Рекомендовать
Дуплекс 3 спальни с балконом, с видом на море, с парковка
Mudanya, Турция
4
2
180 м²
5/5
Квартиры в Удачном Месте в ЖК с Бассейном в Бурсе, Муданья. Квартиры расположены в городе Му…
€171,000
Рекомендовать
Дуплекс 2 спальни с балконом, с видом на море, с парковка
Mudanya, Турция
3
2
157 м²
4/5
Квартиры в Удачном Месте в ЖК с Бассейном в Бурсе, Муданья. Квартиры расположены в городе Му…
€133,000
Рекомендовать
Дуплекс 4 спальни с балконом, с видом на море, с видом на горы
Mudanya, Турция
5
3
240 м²
4/5
Квартиры с Видом на Море в Окружении Природы в Бурсе. Шикарные квартиры расположены в тихом …
€316,000
Рекомендовать
Дуплекс 4 спальни с балконом, с кондиционером, с видом на море
Mudanya, Турция
6
3
290 м²
3/4
Роскошные Квартиры с Видом на Море и Горы в Муданье, Бурса. Просторные квартиры в Бурсе расп…
€285,000
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