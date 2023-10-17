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Дуплексы в Mudanya, Турция

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14 объектов найдено
Дуплекс 3 спальни с балконом, с видом на море, с парковка в Mudanya, Турция
Дуплекс 3 спальни с балконом, с видом на море, с парковка
Mudanya, Турция
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 172 м²
Этаж 4/6
Квартиры на Лоне Природы Рядом со Всеми Объектами в Бурсе, Муданья Хорошие квартиры располож…
€179,000
Дуплекс 4 спальни с балконом, с видом на море, с парковка в Mudanya, Турция
Дуплекс 4 спальни с балконом, с видом на море, с парковка
Mudanya, Турция
Комнаты 6
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 260 м²
Этаж 4/6
Квартиры на Лоне Природы Рядом со Всеми Объектами в Бурсе, Муданья Хорошие квартиры располож…
€205,000
Дуплекс 5 спален с балконом, с видом на море, с парковка в Mudanya, Турция
Дуплекс 5 спален с балконом, с видом на море, с парковка
Mudanya, Турция
Комнаты 6
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 283 м²
Этаж 4/4
Просторный Дуплекс с Видом на Море в Престижном Районе Бурсы. Квартира с видом на море распо…
€231,000
Дуплекс 3 спальни с балконом, с видом на море, с видом на горы в Mudanya, Турция
Дуплекс 3 спальни с балконом, с видом на море, с видом на горы
Mudanya, Турция
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 180 м²
Этаж 3/3
Квартиры с Панорамным Видом на Море в Бурсе, Муданья. Новые двухуровневые квартиры с большим…
€156,000
Дуплекс 5 спален с балконом, с видом на море, с видом на горы в Mudanya, Турция
Дуплекс 5 спален с балконом, с видом на море, с видом на горы
Mudanya, Турция
Комнаты 6
Кол-во ванных комнат 6
Площадь 380 м²
Этаж 3/3
Квартиры с Панорамным Видом на Море в Бурсе, Муданья. Новые двухуровневые квартиры с большим…
€420,000
Дуплекс 5 спален с балконом, с видом на море, с парковка в Mudanya, Турция
Дуплекс 5 спален с балконом, с видом на море, с парковка
Mudanya, Турция
Комнаты 6
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 345 м²
Этаж 5/6
Квартиры на Лоне Природы Рядом со Всеми Объектами в Бурсе, Муданья Хорошие квартиры располож…
€234,000
Дуплекс 3 спальни с балконом, с видом на море, с центральным отоплением в Mudanya, Турция
Дуплекс 3 спальни с балконом, с видом на море, с центральным отоплением
Mudanya, Турция
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 280 м²
Этаж 2/3
Недвижимость в Бурсе в Комплексе с Ухоженным Садом и Бассейном Недвижимость находится в Муда…
€166,000
Дуплекс 3 спальни с балконом, с видом на море, с парковка в Mudanya, Турция
Дуплекс 3 спальни с балконом, с видом на море, с парковка
Mudanya, Турция
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 180 м²
Этаж 3/3
Квартиры с Видом на Море и Природу в Муданье, Бурса. Новые квартиры в провинции Бурса распол…
€195,000
Дуплекс 5 спален с балконом, с кондиционером, с видом на море в Mudanya, Турция
Дуплекс 5 спален с балконом, с кондиционером, с видом на море
Mudanya, Турция
Комнаты 6
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 340 м²
Этаж 4/5
Квартиры с Видом на Море и Лес Недалеко от Побережья в Бурсе. Квартиры в Муданье находятся в…
€342,000
Дуплекс 4 спальни с балконом, с видом на море, с парковка в Mudanya, Турция
Дуплекс 4 спальни с балконом, с видом на море, с парковка
Mudanya, Турция
Комнаты 5
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 208 м²
Этаж 5/5
Квартиры в Удачном Месте в ЖК с Бассейном в Бурсе, Муданья. Квартиры расположены в городе Му…
€197,000
Дуплекс 3 спальни с балконом, с видом на море, с парковка в Mudanya, Турция
Дуплекс 3 спальни с балконом, с видом на море, с парковка
Mudanya, Турция
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 180 м²
Этаж 5/5
Квартиры в Удачном Месте в ЖК с Бассейном в Бурсе, Муданья. Квартиры расположены в городе Му…
€171,000
Дуплекс 2 спальни с балконом, с видом на море, с парковка в Mudanya, Турция
Дуплекс 2 спальни с балконом, с видом на море, с парковка
Mudanya, Турция
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 157 м²
Этаж 4/5
Квартиры в Удачном Месте в ЖК с Бассейном в Бурсе, Муданья. Квартиры расположены в городе Му…
€133,000
Дуплекс 4 спальни с балконом, с видом на море, с видом на горы в Mudanya, Турция
Дуплекс 4 спальни с балконом, с видом на море, с видом на горы
Mudanya, Турция
Комнаты 5
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 240 м²
Этаж 4/5
Квартиры с Видом на Море в Окружении Природы в Бурсе. Шикарные квартиры расположены в тихом …
€316,000
Дуплекс 4 спальни с балконом, с кондиционером, с видом на море в Mudanya, Турция
Дуплекс 4 спальни с балконом, с кондиционером, с видом на море
Mudanya, Турция
Комнаты 6
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 290 м²
Этаж 3/4
Роскошные Квартиры с Видом на Море и Горы в Муданье, Бурса. Просторные квартиры в Бурсе расп…
€285,000
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