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Дуплексы в Муратпаше, Турция

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45 объектов найдено
Дуплекс 3 комнаты в Муратпаша, Турция
Дуплекс 3 комнаты
Муратпаша, Турция
Число комнат 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 900 м²
Количество этажей 6
$4,07 млн
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Дуплекс 5 комнат в Муратпаша, Турция
Дуплекс 5 комнат
Муратпаша, Турция
Число комнат 5
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 160 м²
Квартиры на продажу в современном проекте в районе Муратпаша, Анталия Район Мемуревлери в Му…
$330,571
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Дуплекс 3 комнаты в Муратпаша, Турция
Дуплекс 3 комнаты
Муратпаша, Турция
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 101 м²
Этаж 2/5
Квартиры в комплексе с богатой инфраструктурой недалеко от пляжа в Анталии Эти квартиры расп…
$401,045
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Дуплекс 5 комнат в Муратпаша, Турция
Дуплекс 5 комнат
Муратпаша, Турция
Число комнат 5
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 250 м²
Количество этажей 12
Квартиры с особым дизайном рядом с морем в Аланье Аланья – известный курортный регион на сре…
$608,515
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Дуплекс 5 комнат в Муратпаша, Турция
Дуплекс 5 комнат
Муратпаша, Турция
Число комнат 5
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 220 м²
Этаж 2/3
$9,21 млн
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Дуплекс 4 комнаты в Муратпаша, Турция
Дуплекс 4 комнаты
Муратпаша, Турция
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 181 м²
Этаж 2/5
Квартиры в комплексе с богатой инфраструктурой недалеко от пляжа в Анталии Эти квартиры расп…
$698,289
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Дуплекс 5 комнат в Муратпаша, Турция
Дуплекс 5 комнат
Муратпаша, Турция
Число комнат 5
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 165 м²
Этаж 4
Двухуровневая квартира с 4 спальнями в современном проекте в центре Анталии Микрорайон Мемур…
$284,315
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Дуплекс 3 комнаты в Муратпаша, Турция
Дуплекс 3 комнаты
Муратпаша, Турция
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 120 м²
Квартиры с системой «умный дом» в Аланье, Бекташ, с видом на море Район Бекташ в Аланье – эт…
$524,125
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Дуплекс 4 комнаты в Муратпаша, Турция
Дуплекс 4 комнаты
Муратпаша, Турция
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 125 м²
Квартиры на продажу в проекте с бассейном в Муратапаше, Анталия Район Зердалилик, один из це…
$327,178
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Дуплекс 5 комнат в Муратпаша, Турция
Дуплекс 5 комнат
Муратпаша, Турция
Число комнат 5
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 160 м²
Этаж 4/5
Готовая к заселению меблированная двухуровневая квартира в Анталии с видом на море Предлагае…
$246,251
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Дуплекс 3 комнаты в Муратпаша, Турция
Дуплекс 3 комнаты
Муратпаша, Турция
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 80 м²
Количество этажей 6
Элегантные квартиры с видом на море в проекте с бассейном в Анталии, Кунду Квартиры располож…
$958,835
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Дуплекс 3 комнаты в Муратпаша, Турция
Дуплекс 3 комнаты
Муратпаша, Турция
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 95 м²
Количество этажей 5
Новые квартиры в комплексе с крытой и открытой парковкой в Муратпаша, Анталия Район Йенигюн,…
$122,287
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Дуплекс 3 комнаты в Муратпаша, Турция
Дуплекс 3 комнаты
Муратпаша, Турция
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 104 м²
Этаж 4/4
Элегантные квартиры в Аланье, Паяллар, рядом с объектами инфраструктуры Район Паяллар в Алан…
$120,682
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Дуплекс 4 комнаты в Муратпаша, Турция
Дуплекс 4 комнаты
Муратпаша, Турция
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 120 м²
Этаж 1/2
Двухуровневые квартиры с 3 спальнями в комплексе рядом с пляжем в Анталии Откройте для себя …
$272,987
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Дуплекс 4 комнаты в Муратпаша, Турция
Дуплекс 4 комнаты
Муратпаша, Турция
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 140 м²
Количество этажей 8
Инвестиционные квартиры рядом с улицей Гюллюк в Муратпаше, Анталия Квартиры расположены в ра…
$280,724
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Дуплекс 4 комнаты в Муратпаша, Турция
Дуплекс 4 комнаты
Муратпаша, Турция
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 147 м²
Этаж 1
Меблированная квартира в жилом комплексе с бассейном у моря в Кестеле, Аланья Эта уютная и с…
$170,059
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Дуплекс 5 комнат в Муратпаша, Турция
Дуплекс 5 комнат
Муратпаша, Турция
Число комнат 5
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 313 м²
Квартиры с видом на море в популярном комплексе в Аланье Квартиры расположены в популярном р…
$765,892
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Дуплекс 5 комнат в Муратпаша, Турция
Дуплекс 5 комнат
Муратпаша, Турция
Число комнат 5
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 160 м²
Квартиры рядом с морем и парком Ататюрка в Анталии, Муратпаша Эти элегантные квартиры распол…
$278,558
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Дуплекс 4 комнаты в Муратпаша, Турция
Дуплекс 4 комнаты
Муратпаша, Турция
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 160 м²
Квартиры рядом с морем и парком Ататюрка в Анталии, Муратпаша Эти элегантные квартиры распол…
$236,948
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Дуплекс 4 комнаты в Муратпаша, Турция
Дуплекс 4 комнаты
Муратпаша, Турция
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 140 м²
Квартиры в Анталии в проекте с парковкой рядом с морем Район Варлык в округе Муратпаша, Анта…
$239,240
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Дуплекс 5 комнат в Муратпаша, Турция
Дуплекс 5 комнат
Муратпаша, Турция
Число комнат 5
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 190 м²
Квартиры с видом на город и море в Аланье, Анталия, в жилом комплексе Район Тепе в Аланье — …
$551,007
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Дуплекс 4 комнаты в Муратпаша, Турция
Дуплекс 4 комнаты
Муратпаша, Турция
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 122 м²
Этаж 2/3
Двухуровневая квартира в Анталии рядом с пляжем Лара в проекте «Kundu Kanyon» Квартира в Ант…
$331,234
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Дуплекс 6 комнат в Муратпаша, Турция
Дуплекс 6 комнат
Муратпаша, Турция
Число комнат 6
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 340 м²
Этаж 2/2
$8,49 млн
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Дуплекс 4 комнаты в Муратпаша, Турция
Дуплекс 4 комнаты
Муратпаша, Турция
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 152 м²
Квартиры с видом на море в популярном комплексе в Аланье Квартиры расположены в популярном р…
$618,605
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Дуплекс 5 комнат в Муратпаша, Турция
Дуплекс 5 комнат
Муратпаша, Турция
Число комнат 5
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 156 м²
Количество этажей 5
Шикарные квартиры в благоустроенном комплексе в Аланье, Оба Квартиры расположены в районе Об…
$295,878
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Дуплекс 4 комнаты в Муратпаша, Турция
Дуплекс 4 комнаты
Муратпаша, Турция
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 163 м²
Количество этажей 5
Квартиры в пешей доступности от торгового центра в районе Лара Чаглаян в Анталии Район Лара,…
$358,283
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Дуплекс 6 комнат в Муратпаша, Турция
Дуплекс 6 комнат
Муратпаша, Турция
Число комнат 6
Количество спален 5
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 230 м²
Этаж 6/6
Новые квартиры рядом с морем в Анталии, Муратпаша, в комплексе с фитнес-центром Эти квартиры…
$375,132
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Дуплекс 3 комнаты в Муратпаша, Турция
Дуплекс 3 комнаты
Муратпаша, Турция
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 93 м²
Количество этажей 4
Квартиры с 1 и 2 спальнями в Анталии, Чаглаян, рядом с дорогой Eski Lara Квартиры расположен…
$364,061
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Дуплекс 4 комнаты в Муратпаша, Турция
Дуплекс 4 комнаты
Муратпаша, Турция
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 160 м²
Квартиры на продажу в современном проекте в районе Муратпаша, Анталия Район Мемуревлери в Му…
$268,155
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Дуплекс 3 комнаты в Муратпаша, Турция
Дуплекс 3 комнаты
Муратпаша, Турция
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 120 м²
Этаж 6/6
Новые квартиры в 1 км от моря в Муратпаше, Анталия Квартиры расположены в районе Йылдыз – од…
$160,357
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