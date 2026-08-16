Показать объекты на карте Показать объекты списком
  1. Realting.com
  2. Турция
  3. Черноморский регион
  4. Жилая
  5. Дуплекс

Дуплексы в Черноморском регионе, Турция

;
Трабзон
3
Дуплекс Удалить
Очистить
4 объекта найдено
Дуплекс 7 комнат в Ортахисар, Турция
Дуплекс 7 комнат
Ортахисар, Турция
Число комнат 7
Количество спален 5
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 320 м²
Количество этажей 8
Квартиры с террасами в спокойном и комфортном районе Трабзона Ялынджак Квартиры расположены …
$415,269
Оставить заявку
Дуплекс 7 комнат в Osmanbaba, Турция
Дуплекс 7 комнат
Osmanbaba, Турция
Число комнат 7
Количество спален 5
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 300 м²
Этаж 8/8
Двухуровневая квартира в жилом комплексе в Трабзоне, Акчаабат, Сёгютлю Двухуровневая квартир…
$356,275
Оставить заявку
Дуплекс 7 комнат в Акчаабат, Турция
Дуплекс 7 комнат
Акчаабат, Турция
Число комнат 7
Количество спален 5
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 260 м²
Этаж 17/17
Просторная двухуровневая квартира в проекте Panorama 61 в Трабзоне, Акчаабат Этот элегантный…
$356,275
Оставить заявку
It Is RealtyIt Is Realty
Дуплекс 4 комнаты в Filyos, Турция
Дуплекс 4 комнаты
Filyos, Турция
Число комнат 4
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 125 м²
Этаж 5/5
$5,35 млн
Оставить заявку
Realting.com
Перейти

Параметры недвижимости в Черноморском регионе, Турция

с террасой
с видом на море
Недорогая
Элитная
Realting.com
Перейти