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Дуплексы в Аксеках, Турция

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3 объекта найдено
Дуплекс 3 комнаты в Kepez, Турция
Дуплекс 3 комнаты
Kepez, Турция
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 108 м²
Количество этажей 4
Квартиры в центре района Кепез в Анталии в пешей доступности от трамвая Кепез, один из крупы…
$110,201
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Дуплекс 6 комнат в Kepez, Турция
Дуплекс 6 комнат
Kepez, Турция
Число комнат 6
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 170 м²
Количество этажей 4
Квартиры в комплексе с бассейном в Кепезе, Чанкая в Анталии Анталия продолжает привлекать вн…
$259,960
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Дуплекс 4 комнаты в Kepez, Турция
Дуплекс 4 комнаты
Kepez, Турция
Число комнат 4
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 180 м²
Новые квартиры с балконом и отдельной кухней в Анталии. Квартиры расположены в районе Февзи …
$189,884
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