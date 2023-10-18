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Дуплексы в Ялова, Турция

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2 объекта найдено
Дуплекс 4 спальни с балконом в Ялова, Турция
Дуплекс 4 спальни с балконом
Ялова, Турция
Комнаты 5
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 145 м²
Этаж 3/3
Просторные Квартиры в Тихом Месте в Ялове, Меркез. Квартиры в Ялове расположены в быстро раз…
€209,000
Дуплекс 2 спальни с балконом, с лифтом, с гаражом в Ялова, Турция
Дуплекс 2 спальни с балконом, с лифтом, с гаражом
Ялова, Турция
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 120 м²
Количество этажей 4
Двухуровневая квартира рядом с морем в Ялове   Проект представляет собой бутик-проект,…
€93,000

Параметры недвижимости в Ялова, Турция

с видом на море
с бассейном
с видом на горы
недорогая
элитная
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