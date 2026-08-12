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Дуплексы с бассейном в Турции

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6 объектов найдено
Дуплекс 2 комнаты в Kepez, Турция
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Дуплекс 2 комнаты
Kepez, Турция
Число комнат 2
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 77 м²
Этаж 1/4
Новый жилой комплекс в Анталии — стильные лофты, квартиры с садами и собственными бассейнами…
$63,340
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Дуплекс 3 комнаты в Фетхие, Турция
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Дуплекс 3 комнаты
Фетхие, Турция
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 170 м²
Этаж 2/4
Симфония природы и современности: Ваш двухэтажный рай в Фетхие Представьте себе место, гд…
$571,996
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Агентство
INEST HOMES
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Дуплекс 4 комнаты в Бодрум, Турция
Дуплекс 4 комнаты
Бодрум, Турция
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 175 м²
Этаж 31/3
Ялыкавак, Дермиль  Дуплекс 175м 2  Бутик резиденци из 16 вил и квартир  3 +1  3 ванных к…
$600,000
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Дуплекс 4 комнаты в Gundogan, Турция
Дуплекс 4 комнаты
Gundogan, Турция
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 250 м²
Этаж 1/2
•    Залив Гюндоган — идеальная роза ветров и максимум солнца круглый год.     •    Частная…
$1,20 млн
НДС
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Дуплекс 3 комнаты в Фетхие, Турция
Дуплекс 3 комнаты
Фетхие, Турция
Число комнат 3
Количество спален 2
Площадь 104 м²
ID FE 4023 Современный жилой комплекс в Фетхие, район Каргы – идеальное место для жизни и…
$302,219
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Дуплекс 1 комната в Махмутлар, Турция
Дуплекс 1 комната
Махмутлар, Турция
Число комнат 1
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 250 м²
*Аланья/ Махмутлар* *150 МТ ДО МОРЯ. НА ДИСТАНЦИИ *ПОЛНЫЙ ВИД НА МОРЕ 4+1 Дуплекс 250м2 …
$172,421
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