Показать объекты на карте Показать объекты списком
  1. Realting.com
  2. Турция
  3. Аксу
  4. Жилая
  5. Дуплекс

Дуплексы в Аксу, Турция

Дуплекс Удалить
Очистить
5 объектов найдено
Дуплекс 5 комнат в Аксу, Турция
Дуплекс 5 комнат
Аксу, Турция
Число комнат 5
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 250 м²
Количество этажей 8
Инвестиционные квартиры в проекте курортного типа в Алтынташе, Анталия Квартиры со стильным …
$706,864
Оставить заявку
Дуплекс 4 комнаты в Аксу, Турция
Дуплекс 4 комнаты
Аксу, Турция
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 164 м²
Количество этажей 6
Квартиры в элитном проекте рядом с аэропортом в Анталии, Аксу Квартиры расположены в районе …
$715,830
Оставить заявку
Дуплекс 6 комнат в Аксу, Турция
Дуплекс 6 комнат
Аксу, Турция
Число комнат 6
Количество спален 5
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 255 м²
Количество этажей 8
Инвестиционные квартиры в проекте курортного типа в Алтынташе, Анталия Квартиры со стильным …
$778,575
Оставить заявку
Дуплекс 4 комнаты в Аксу, Турция
Дуплекс 4 комнаты
Аксу, Турция
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 120 м²
Количество этажей 7
Квартиры с системой «умный дом» в комплексе в Аксу, Анталия. Квартиры расположены в Алтынташ…
$227,448
Оставить заявку
Дуплекс 4 комнаты в Аксу, Турция
Дуплекс 4 комнаты
Аксу, Турция
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 171 м²
Этаж 7/7
Инвестиционные квартиры в проекте смешанного типа в Аксу, Анталия Эти стильно оформленные кв…
$552,900
Оставить заявку
Realting.com
Перейти
Realting.com
Перейти