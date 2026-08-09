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Дуплексы в Коджаэли, Турция

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3 объекта найдено
Дуплекс 4 комнаты в Sapanca Yolu Caddesi, Турция
Дуплекс 4 комнаты
Sapanca Yolu Caddesi, Турция
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 200 м²
$245,000
НДС
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Дуплекс 5 комнат в Картепе, Турция
Дуплекс 5 комнат
Картепе, Турция
Число комнат 5
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 219 м²
Количество этажей 6
Квартиры в тихом месте с развитой инфраструктурой в Картепе, Коджаэли Квартиры расположены в…
$471,692
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Дуплекс 3 комнаты в Sapanca Yolu Caddesi, Турция
Дуплекс 3 комнаты
Sapanca Yolu Caddesi, Турция
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 130 м²
🏡Эксклюзивная резиденция 2+1 в Воротах 41, Сапанка✨ Проснитесь с захватывающими видами на го…
$175,000
НДС
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Параметры недвижимости в Коджаэли, Турция

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